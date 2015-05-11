Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 8 февраля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/astrologicheskij_prognoz_na_fevral_41485"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41485_yoga-1234525_960_72.jpg" width=206 alt="Астрологический прогноз на февраль" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Юлия Макарова, <a href=https://www.facebook.com/groups/1026962170715481/permalink/1234379606640402/>facebook.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Астрологический прогноз на февраль</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Основные события месяца</font></em></span></p><p>Февраль несет нам два затмения – лунное и солнечное. Какое настроение у светил в этом месяце? <a href="http://www.chaskor.ru/article/astrologicheskij_prognoz_na_fevral_41485">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Февраль несет нам два затмения – лунное и солнечное. Какое настроение у светил в этом месяце?

Итак, февраль несет нам два затмения – лунное (11 февраля) и солнечное (26 февраля). Давайте посмотрим на настроение наших светил в этом месяце.

Луна в феврале ведет себя так: в начале месяца она растет до 11-го числа, перемещаясь по небу. Это хороший в целом период. Можно начинать новые дела, они легко пойдут в рост.

Когда Луна дойдет до Льва, наступит полнолуние/затмение 11 февраля (ночь с 10-го на 11, около четырех ночи) – возможен трэш, потом в следующую полночь встречается с Раху – еще немного трэша, затем идут две недели убывания (в принципе норм, но без полета), из которых самые неприятные моменты – падение в Скорпионе (16-18 февраля) и соединение с Сатурном (ночь с 20-го на 21-е). Потом, наконец-то перевалив через солнечное затмение и новолуние, Луна начинает снова расти в Рыбах с 26 февраля. Аллилуйя! – воспоют в этот момент все лунно-чувствительные люди (это те, у кого Солнце или асцендент в Раке или Луна стоит рядом с асцендентом. Обычно эти люди чувствуют смену фаз Луны и ощущают слабость Луны накануне новолуния). Снова рост и процветание, праздник жизни.

Если вам интересно, что я имею в виду под словом «трэш», то это неожиданные скачки настроения и самочувствия, эмоциональный низший пилотаж. Но! Давайте постараемся избежать ненужных сложностей и не будем ожидать все это, как бы приглашая негативные последствия затмения в свою жизнь. Пусть жизнь идет своим чередом, просто проявите чуть больше осознанности и осторожности. А если вдруг в эти даты вы замечаете трэш, который творится с вами или вокруг вас, вы думаете: «А, ну это затмение!»

Солнце в Водолее, 18-го переходит в Рыбы. Есть свои плюсы и минусы у каждого из этих положений: пока Солнце в Водолее, мы склонны больше времени проводить с друзьями, больше полагаться на удачу, чем на холодный рассудок, трудоспособность невысока, зато развлечения обширны. Солнцу неуютно в созвездии, которым управляет его враг, Сатурн, поэтому могут быть проблемы со здоровьем: зрением, нервной системой, кожей, но они кончатся, когда Солнце сделает следующий шаг (если они появились в конце января).

Переход Солнца в Рыбы немного поменяет картину: это созвездие Юпитера, его на санскрите называют Гуру, учитель, одна из самых благоприятных планет на небе. Но кроме того, это созвездие – последнее в астрологическом году. Символически это смерть Солнца, которое умирает в последнем градусе Рыб и возрождается в первом градусе Овна. Рыбы отвечают за потери: потери иллюзий в свете истины, потери эго в результате проявления истинного Я, потери себя – в сексе или в развлечениях. Уж в какую сторону занесет – точно расскажет только ваша натальная карта.

Затмение в Рыбах произойдет 26 февраля около шести вечера. Затмение может пройти почти незаметно, а может нанести урон. Поэтому не планируйте ничего важного на сам день затмения, а еще лучше – освободите от важнейших дел еще и три дня до и после затмения.

Затмение – это короткое замыкание Солнца. Поэтому особенно трудно в этот день Львам (по Солнцу или асценденту, ведь этим созвездием управляет Солнце), а также собственно Рыбам. Зато можно переустановить некоторые программы, если работать сознательно. Спросить себя накануне: что я хотел бы в себе изменить? Потом записать, что изменить и каким оно должно стать. Потом обратиться к Солнцу, исполняя Гаятри-мантру. Кстати, «сектанство» не обязательно. Можно и просто с Солнцем поговорить, напрямую, как богатырь в сказке, тоже нормально работает, хотя санскрит – священный язык и силен невероятно. Чтобы наверняка сработало, можно еще добавить пост в этот день, можно умеренный – без какого-нибудь одного типа продуктов. Практиковать по мере сил. А потом наблюдать.

Последняя по важности новость – разворот Юпитера в ретроградное движение 6 февраля. Так как Юпитер – благоприятная планета, его разворот не должен давать негативных последствий. Он просто привносит элемент неожиданности. Дела начинают идти непривычным образом и сначала кажется, что это не очень хорошо – возникает ощущение потери контроля. Но потом выясняется, что все к лучшему. А у кого в карте Юпитер ретроградный – им вообще отлично, они к такому его поведению привыкли.

Немного обо мне и моем подходе к астрологии. Я астролог с необычными методами подсчетами и оценки событий. Хоть и принадлежу к традиции Джйотиш, определяю положение планет согласно западной традиции для западных людей – так делает мой Учитель и я убедилась, что этот метод работает. Психология оказала на меня большое воздействие, поэтому я считаю себя скорее астро-психологом, но к сожалению мало кто знает, что это за птицы. Вот уже полгода я веду платную астрологическую группу на Facebook, она называется Астроведение, там публикую астро-прогнозы на день. Не по знакам, потому что положение Солнца в гороскопе – это настолько общее место, что серьезный астролог даже не попытается сделать прогноз, исходя из таких скудных данных о человеке. В своих прогнозах я оцениваю текущее положение планет, настроение Луны, степень удачности/катастрофичности транзита, направления деятельности – благоприятные и наоборот – для сегодняшнего дня. Особенно полезными эти прогнозы становятся для тех, кто начинает осваивать азы астрологии, научился пользоваться простейшими программами построения натальной карты (например Zet: правда, там надо заполнить несколько полей и ваш личный гороскоп готов. Есть еще приложение Easy Astro, тоже несложная вещь). Потому что настоящий прогноз, на который можно положиться, рождается из сопоставления транзита (или моего ежедневного прогноза, который описывает транзит) и вашей натальной карты.

Источник: yogajournal.ru





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