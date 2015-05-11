Астрологический прогноз

В начале месяца Солнце в Рыбах, что усиливает интерес к противоположному полу – таков уж характер этого знака.
Пришла весна. В начале месяца Солнце в Рыбах, что усиливает интерес к противоположному полу – таков уж характер этого знака. 4 марта Венера разворачивается в ретроград, так что эти импульсы приобретут некоторую странность: или исчезнут совсем, или будут направляться на не совсем подходящие объекты. Возможны мимолетные союзы (в том числе с бывшими партнерами), характер которых изменится после того, как Венера выйдет из ретрограда (15-го апреля).
Луна в начале месяца идет в рост, подталкивая нас к новым начинаниям. И да, это хорошее время для роста и развития, хотя для старта супер-важных проектов я бы подождала до 28-го марта, времени, когда Солнце будет в Овне, а Луна снова пойдет в рост. Но пока вернемся к началу марта. Луна растет до 12 числа, когда нас ждет полнолуние в Деве. Это праздник учительницы, которая всегда стремилась к порядку и наконец так жестко скрутила свою жизнь, что корсет треснул и разошелся. С непривычки танцы на барной стойке не сразу получаются изящно, но Дева – строгая красавица, а именно такая энергетика встречается редко в таких местах и потому ценится высоко.
Затем Луна начинает убывать, это замедляет нас, Солнце все еще в Рыбах, проходит последние градусы к своей ежегодной кончине, а это хоть и не весело, но потусторонне и завораживает... И 21-го марта Солнце переходит в Овна, в созвездие своей экзальтации, начинается астрологический новый год. Тут уж весна разворачивается в полный рост независимо от погоды. Появляются новые силы, Космос шлет нам творческие и деловые импульсы. Как новорожденный ребенок обладает огромным потенциалом, так и Солнце в Овне – сундук с сокровищами, из которого нам выдают по мере надобности.
28-го марта будет новолуние в Овне – и вот после этого пойдут самые уверенные старты, потому что растущая Луна поддержит экзальтированное Солнце и вместе они дадут нам рост всего, что мы затеваем. Не упустите момент! В апреле ретро-периоды начнутся у Сатурна и Меркурия и будет уже не развернуться.
Источник: yogajournal.ru
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