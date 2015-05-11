Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/aspirin_vsemogushchij_42332"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42332_947bee124a77f4937266ddf1d0e37ea14f9455c.jpg" width=206 alt="Аспирин всемогущий" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Полина Лосева, <a href=https://chrdk.ru/sci/aspirin_almighty>chrdk.ru</></b></span> <span style="font-size: large;">Аспирин всемогущий</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что может, чего не может</font></em></span></p><p>Уже больше века медики изучают свойства аспирина, а обыватели находят ему все новые и новые применения. Мы рассказываем о пяти случаях, в которых его выписывают врачи, и о 20 народных способах использовать его не по назначению. <a href="http://www.chaskor.ru/article/aspirin_vsemogushchij_42332">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Уже больше века медики изучают свойства аспирина, а обыватели находят ему все новые и новые применения. Мы рассказываем о пяти случаях, в которых его выписывают врачи, и о 20 народных способах использовать его не по назначению.

Герой сегодняшнего дня — небольшая белая таблетка, ставшая одним из рекордсменов по производству и продажам за последнее столетие (в 1949 году ее внесли в книгу рекордов Гиннеса как самое продаваемое обезболивающее). Скорее всего, она есть и в вашей аптечке, но даже если нет, то ее содержимое — аспирин, он же ацетилсалициловая кислота, — наверняка найдется в составе какого-нибудь комплексного препарата. Любители домашних экспериментов могут без труда ее там обнаружить: если капнуть на таблетку раствором медного купороса, то она позеленеет (а если вдруг у вас дома завалялся хлорид железа (III), то в реакции с ним цвет получится фиолетовым).

Как работает аспирин

Как следует из названия, молекула ацетилсалициловой кислоты состоит из двух частей — салициловой кислоты и ацетильной группы. Действие аспирина на организм обеспечивается способностью этой молекулы навешивать свою ацетильную группу на разные клеточные белки. В результате белки-мишени изменяют форму и, как следствие, активность.

Таким образом аспирину удается заблокировать работу белка циклооксигеназы, которая есть во многих клетках организма и нужна, чтобы превращать мембранные липиды в сигналы бедствия, так называемые медиаторы воспаления. Когда в крови накапливается много таких измененных сигнальных липидов, на них начинают реагировать другие клетки, и это ведет к свертыванию крови, активации иммунитета и развитию воспаления. Препятствуя работе циклооксигеназы, аспирин прекращает выработку медиаторов воспаления, и оно «успокаивается».

Что может аспирин

Аспирин — анальгетик, то есть обезболивающее средство. Нервные окончания, передающие в мозг сигнал о боли, реагируют среди прочего на концентрацию медиаторов воспаления в тканях. Чем их больше, тем интенсивнее болевой сигнал. Тормозя их производство, аспирин тем самым не дает возбуждаться болевым окончаниям.

Еще один симптом, с которым легко справляется аспирин, — температура. Так же, как и боль, температура поднимается из-за того, что медиаторы воспаления накапливаются в крови, поэтому аспирин часто служит жаропонижающим средством.

Кроме клеток, сигнальные липиды действуют и на тромбоциты (которые, строго говоря, клетками не являются). Под их действием тромбоциты активируются, склеиваются и запускают каскад свертывания крови. Поэтому аспирин используют как противосвертывающее и разжижающее кровь средство, например, у пожилых людей с высоким риском образования тромбов. Начиная с 50 лет его назначают регулярно в низких дозах даже здоровым людям. Показано, что такая профилактика снижает риск инфаркта, инсульта и атеросклероза. Впрочем, для людей, страдающих кровотечениями, аспирин представляет опасность — если его принимать, то шансов остановить кровь становится еще меньше. Так, рассказывают, что этим ценным знанием обладал Григорий Распутин, что упрочило его положение при императорском дворе: он настоял на том, чтобы царевичу Алексею, страдавшему гемофилией, не давали аспирин ни в коем случае — лекарство могло оказаться смертельным.

Разжижать кровь часто оказывается важно при беременности. При повышенной активности тромбоцитов матери или ее иммунной реакции на плод развивается преэклампсия — состояние, в котором давление повышено настолько сильно, что возникает угроза жизни как ребенка, так и матери. Медики до сих пор спорят о том, действительно ли аспирин помогает в этом случае, но уже установлено, что в низких дозах его можно использовать для предотвращения преэклампсии. Однако после рождения ребенка в первое время аспирин для него будет скорее опасен. У детей и подростков, принимающих аспирин при вирусных заболеваниях, часто развивается синдром Рэя — по не до конца известным причинам поражаются печень и головной мозг, что может привести к гибели. Поэтому врачи рекомендуют воздерживаться от приема аспирина как минимум до 16 лет.

Но самым неожиданным эффектом аспирина является профилактика рака. Оказалось, что у людей, по разным показаниям принимающих низкие дозы аспирина длительное время, снижена вероятность опухолеобразования. Это показано не для всех типов опухолей, зато почти в любом случае аспирин уменьшает количество метастазов и повышает шансы пациента на выживание.

Тем не менее это не повод принимать аспирин без специальных показаний. Помимо того, что он способствует кровотечениям, разжижая кровь, он также подавляет активность клеток желудочно-кишечного тракта, что нередко провоцирует развитие гастрита и язвенной болезни.

Что еще может аспирин

Но этим чудодейственные свойства аспирина не исчерпываются. Народ часто оказывается любопытнее и изобретательнее врачей — мы обнаружили 20 альтернативных способов использовать ацетилсалициловую кислоту (рецепты приводить не будем, их несложно найти в сети по соответствующему запросу.) Итак, если верить народным советам, с помощью нее можно:

Бороться с прыщами.

Снимать зуд от укусов насекомых.

Облегчать похмельный синдром.

Здесь, видимо, используются противовоспалительные свойства аспирина.

Лечить перхоть.

Защищать почву от вредителей.

Повышать срок хранения цветов («чтобы дольше стояли»).

Солить огурцы.

Судя по всему, он обладает еще и антимикробным действием.

Очищать кожу от мертвых клеток.

Удалять вросшие волосы.

Смягчать кожу после бритья.

Укреплять ногти.

Избавляться от натоптышей и мозолей.

Кажется, здесь аспирин работает так же, как обычная соль.

Отмывать раковины.

Прочищать засоры в трубах.

Защищать окрашенные волосы от воздействия «хлорки из бассейна».

Выводить пятна с одежды.

Счищать оксидную пленку с металлов при пайке.

А в этих случаях его легко можно заменить на другую (чаще лимонную) кислоту.

Перезаряжать аккумулятор (например, в автомобиле).

Действует так же, как любой другой электролит.

Остается только гадать, с чем связана подобная популярность аспирина в народе. Вероятно, масштабы его производства сделали его одним из самых доступных химикатов наравне с той же лимонной кислотой. Но можно также предположить, что вера людей в волшебную таблетку, спасающую от любых недугов, распространилась и на ее применение в хозяйстве: раз он так успешно чистит сосуды от тромбов, то и засор в трубе ему наверняка нипочем.

Чего не может аспирин

Как любому герою, аспирину приписывают и мифические свойства, которыми он, к сожалению, не обладает. Итак, с помощью аспирина нельзя:

Предохраняться от беременности.

Этот способ контрацепции, по всей видимости, является разновидностью предохранения с помощью лимонной кислоты. Существует мнение, что промывание влагалища лимонной кислотой после полового акта приводит к сильному закислению среды и гибели сперматозоидов. Однако практика показывает, что эффективность этого метода невелика. Таблетка аспирина в данном случае работает даже хуже, чем лимонная кислота, потому что губительно действует на слизистую влагалища, вызывая ее повреждение. И против сперматозоидов, успевших проникнуть глубже, даже всемогущий аспирин, увы, бессилен.

Изменять состояние сознания.

В молодежной культуре XX века бытовало поверье, что сочетание аспирина и кока-колы может приводить к самым неожиданным эффектам. Вариантов у этой фольклорной истории было множество: считалось, что такое сочетание действует как афродизиак, вызывает эйфорию и опьянение или даже способно убить человека на месте. Рассказывают, например, что в каждом американском колледже версия этой истории была своя. Возможно, это было следствием того, что подросткам хотелось экстремальных ощущений, а что может быть лучше, чем волшебная таблетка, которую принимает большинство взрослых (особенно с похмелья)?

Однако и здесь суперлекарство не демонстрирует чудес. Эту тему исследовал даже великий шутник-экспериментатор Ричард Фейнман, и вот что у него получилось: «…Кто-то утверждал, что если принять аспирин и кока-колу, то немедленно упадешь в смертельной слабости. Я сказал им, что это чистейший вздор, и предложил выпить аспирин и кока-колу вместе. Затем они затеяли спор, нужно ли пить аспирин перед кока-колой, сразу после или вместе. Тогда я выпил шесть таблеток аспирина и три стакана кока-колы, один за другим. Сначала я принял две таблетки аспирина и запил стаканом кока-колы, потом мы растворили две таблетки в стакане и я выпил и это, и, наконец, я выпил еще стакан кока-колы и две таблетки аспирина. И каждый раз эти верящие идиоты стояли вокруг меня в ожидании, чтобы подхватить, когда я начну падать. Но ничего не случилось. Я, правда, помню, что плохо спал той ночью, но утром я нормально поднялся, сделал много рисунков и работал над какими-то формулами, относящимися к тому, что называется дзета-функцией Римана».

Как оказалось, сочетание аспирина и кока-колы вовсе не смертельно. Более того, основное действующее вещество колы — кофеин — многие из нас регулярно употребляют вместе с аспирином в старой версии распространенного лекарства «Цитрамон». Кофеин усиливает действие ацетилсалициловой кислоты, и вдвоем они справляются с болью эффективнее.

Эксперименты с аспирином продолжаются, и не исключено, что скоро мы узнаем о новых свойствах чудо-лекарства и неожиданных возможностях его применения. А как используете аспирин вы?

Источник: chrdk.ru





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