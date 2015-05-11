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Полина Лосева, chrdk.ru   , Сегодня, 16:00

Аспирин всемогущий
Что может, чего не может


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Сладкая жизнь


Любительская диагностика




Уже больше века медики изучают свойства аспирина, а обыватели находят ему все новые и новые применения. Мы рассказываем о пяти случаях, в которых его выписывают врачи, и о 20 народных способах использовать его не по назначению.

Герой сегодняшнего дня — небольшая белая таблетка, ставшая одним из рекордсменов по производству и продажам за последнее столетие (в 1949 году ее внесли в книгу рекордов Гиннеса как самое продаваемое обезболивающее). Скорее всего, она есть и в вашей аптечке, но даже если нет, то ее содержимое — аспирин, он же ацетилсалициловая кислота, — наверняка найдется в составе какого-нибудь комплексного препарата. Любители домашних экспериментов могут без труда ее там обнаружить: если капнуть на таблетку раствором медного купороса, то она позеленеет (а если вдруг у вас дома завалялся хлорид железа (III), то в реакции с ним цвет получится фиолетовым).

Как работает аспирин

Как следует из названия, молекула ацетилсалициловой кислоты состоит из двух частей — салициловой кислоты и ацетильной группы. Действие аспирина на организм обеспечивается способностью этой молекулы навешивать свою ацетильную группу на разные клеточные белки. В результате белки-мишени изменяют форму и, как следствие, активность.

Таким образом аспирину удается заблокировать работу белка циклооксигеназы, которая есть во многих клетках организма и нужна, чтобы превращать мембранные липиды в сигналы бедствия, так называемые медиаторы воспаления. Когда в крови накапливается много таких измененных сигнальных липидов, на них начинают реагировать другие клетки, и это ведет к свертыванию крови, активации иммунитета и развитию воспаления. Препятствуя работе циклооксигеназы, аспирин прекращает выработку медиаторов воспаления, и оно «успокаивается».

Что может аспирин

Аспирин — анальгетик, то есть обезболивающее средство. Нервные окончания, передающие в мозг сигнал о боли, реагируют среди прочего на концентрацию медиаторов воспаления в тканях. Чем их больше, тем интенсивнее болевой сигнал. Тормозя их производство, аспирин тем самым не дает возбуждаться болевым окончаниям.

Еще один симптом, с которым легко справляется аспирин, — температура. Так же, как и боль, температура поднимается из-за того, что медиаторы воспаления накапливаются в крови, поэтому аспирин часто служит жаропонижающим средством.

Кроме клеток, сигнальные липиды действуют и на тромбоциты (которые, строго говоря, клетками не являются). Под их действием тромбоциты активируются, склеиваются и запускают каскад свертывания крови. Поэтому аспирин используют как противосвертывающее и разжижающее кровь средство, например, у пожилых людей с высоким риском образования тромбов. Начиная с 50 лет его назначают регулярно в низких дозах даже здоровым людям. Показано, что такая профилактика снижает риск инфаркта, инсульта и атеросклероза. Впрочем, для людей, страдающих кровотечениями, аспирин представляет опасность — если его принимать, то шансов остановить кровь становится еще меньше. Так, рассказывают, что этим ценным знанием обладал Григорий Распутин, что упрочило его положение при императорском дворе: он настоял на том, чтобы царевичу Алексею, страдавшему гемофилией, не давали аспирин ни в коем случае — лекарство могло оказаться смертельным.

Разжижать кровь часто оказывается важно при беременности. При повышенной активности тромбоцитов матери или ее иммунной реакции на плод развивается преэклампсия — состояние, в котором давление повышено настолько сильно, что возникает угроза жизни как ребенка, так и матери. Медики до сих пор спорят о том, действительно ли аспирин помогает в этом случае, но уже установлено, что в низких дозах его можно использовать для предотвращения преэклампсии. Однако после рождения ребенка в первое время аспирин для него будет скорее опасен. У детей и подростков, принимающих аспирин при вирусных заболеваниях, часто развивается синдром Рэя — по не до конца известным причинам поражаются печень и головной мозг, что может привести к гибели. Поэтому врачи рекомендуют воздерживаться от приема аспирина как минимум до 16 лет.

Но самым неожиданным эффектом аспирина является профилактика рака. Оказалось, что у людей, по разным показаниям принимающих низкие дозы аспирина длительное время, снижена вероятность опухолеобразования. Это показано не для всех типов опухолей, зато почти в любом случае аспирин уменьшает количество метастазов и повышает шансы пациента на выживание.

Тем не менее это не повод принимать аспирин без специальных показаний. Помимо того, что он способствует кровотечениям, разжижая кровь, он также подавляет активность клеток желудочно-кишечного тракта, что нередко провоцирует развитие гастрита и язвенной болезни.

Что еще может аспирин

Но этим чудодейственные свойства аспирина не исчерпываются. Народ часто оказывается любопытнее и изобретательнее врачей — мы обнаружили 20 альтернативных способов использовать ацетилсалициловую кислоту (рецепты приводить не будем, их несложно найти в сети по соответствующему запросу.) Итак, если верить народным советам, с помощью нее можно:

Бороться с прыщами.

Снимать зуд от укусов насекомых.

Облегчать похмельный синдром.

Здесь, видимо, используются противовоспалительные свойства аспирина.

Лечить перхоть.

Защищать почву от вредителей.

Повышать срок хранения цветов («чтобы дольше стояли»).

Солить огурцы.

Судя по всему, он обладает еще и антимикробным действием.

Очищать кожу от мертвых клеток.

Удалять вросшие волосы.

Смягчать кожу после бритья.

Укреплять ногти.

Избавляться от натоптышей и мозолей.

Кажется, здесь аспирин работает так же, как обычная соль.

Отмывать раковины.

Прочищать засоры в трубах.

Защищать окрашенные волосы от воздействия «хлорки из бассейна».

Выводить пятна с одежды.

Счищать оксидную пленку с металлов при пайке.

А в этих случаях его легко можно заменить на другую (чаще лимонную) кислоту.

Перезаряжать аккумулятор (например, в автомобиле).

Действует так же, как любой другой электролит.

Остается только гадать, с чем связана подобная популярность аспирина в народе. Вероятно, масштабы его производства сделали его одним из самых доступных химикатов наравне с той же лимонной кислотой. Но можно также предположить, что вера людей в волшебную таблетку, спасающую от любых недугов, распространилась и на ее применение в хозяйстве: раз он так успешно чистит сосуды от тромбов, то и засор в трубе ему наверняка нипочем.

Чего не может аспирин

Как любому герою, аспирину приписывают и мифические свойства, которыми он, к сожалению, не обладает. Итак, с помощью аспирина нельзя:

Предохраняться от беременности.

Этот способ контрацепции, по всей видимости, является разновидностью предохранения с помощью лимонной кислоты. Существует мнение, что промывание влагалища лимонной кислотой после полового акта приводит к сильному закислению среды и гибели сперматозоидов. Однако практика показывает, что эффективность этого метода невелика. Таблетка аспирина в данном случае работает даже хуже, чем лимонная кислота, потому что губительно действует на слизистую влагалища, вызывая ее повреждение. И против сперматозоидов, успевших проникнуть глубже, даже всемогущий аспирин, увы, бессилен.

Изменять состояние сознания.

В молодежной культуре XX века бытовало поверье, что сочетание аспирина и кока-колы может приводить к самым неожиданным эффектам. Вариантов у этой фольклорной истории было множество: считалось, что такое сочетание действует как афродизиак, вызывает эйфорию и опьянение или даже способно убить человека на месте. Рассказывают, например, что в каждом американском колледже версия этой истории была своя. Возможно, это было следствием того, что подросткам хотелось экстремальных ощущений, а что может быть лучше, чем волшебная таблетка, которую принимает большинство взрослых (особенно с похмелья)?

Однако и здесь суперлекарство не демонстрирует чудес. Эту тему исследовал даже великий шутник-экспериментатор Ричард Фейнман, и вот что у него получилось: «…Кто-то утверждал, что если принять аспирин и кока-колу, то немедленно упадешь в смертельной слабости. Я сказал им, что это чистейший вздор, и предложил выпить аспирин и кока-колу вместе. Затем они затеяли спор, нужно ли пить аспирин перед кока-колой, сразу после или вместе. Тогда я выпил шесть таблеток аспирина и три стакана кока-колы, один за другим. Сначала я принял две таблетки аспирина и запил стаканом кока-колы, потом мы растворили две таблетки в стакане и я выпил и это, и, наконец, я выпил еще стакан кока-колы и две таблетки аспирина. И каждый раз эти верящие идиоты стояли вокруг меня в ожидании, чтобы подхватить, когда я начну падать. Но ничего не случилось. Я, правда, помню, что плохо спал той ночью, но утром я нормально поднялся, сделал много рисунков и работал над какими-то формулами, относящимися к тому, что называется дзета-функцией Римана».

Как оказалось, сочетание аспирина и кока-колы вовсе не смертельно. Более того, основное действующее вещество колы — кофеин — многие из нас регулярно употребляют вместе с аспирином в старой версии распространенного лекарства «Цитрамон». Кофеин усиливает действие ацетилсалициловой кислоты, и вдвоем они справляются с болью эффективнее.

Эксперименты с аспирином продолжаются, и не исключено, что скоро мы узнаем о новых свойствах чудо-лекарства и неожиданных возможностях его применения. А как используете аспирин вы?

Источник: chrdk.ru




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Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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