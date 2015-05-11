Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/aritmiya_kak_i_bylo_skazano_42434"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201709/392_300_42434_ceremoniya_zakrytiya_uralkinofesta_2.jpg" width=206 alt="Аритмия, как и было сказано" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Вячеслав Шадронов</b></span> <span style="font-size: large;">Аритмия, как и было сказано</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Фестивальные жюри и кинокритики тоже любят «доброе кино про людей»</font></em></span></p><p>2-й Уральский кинофестиваль подвел итоги, которые оказались более предсказуемыми, чем хотелось бы. В конкурсе участвовало 11 картин, но основные призы поделили между собой два фильма-фаворита. <a href="http://www.chaskor.ru/article/aritmiya_kak_i_bylo_skazano_42434">Подробнее</a></p><br clear="all" />





2-й Уральский кинофестиваль подвел итоги, которые оказались более предсказуемыми, чем хотелось бы. В конкурсе участвовало 11 картин, но основные призы поделили между собой два фильма-фаворита.

«Частное пионерское-3» реж. Александр Карпиловский

В заключительной серии трилогии «Частное пионерское» знакомые по предыдущим частям герои уже далеко не пионеры. Димка и Мишка закончили школу, отправились поступать в московские вузы, а Ленка еще двумя годами ранее уехала с родителями на север и пропала, давно не отвечает на письма. Димка про Ленку и думать забыл, а вот Мишка, наоборот, только об ней и печалится. У Димки же заботы попроще - он мечтает о фирменных джинсах, которые в 1981 году можно достать только из-под полы у фарцовщиков.

Продюсер проекта на представлении фильма называл чиновников минкульта, противодействовавших запуску картины, негодяями, объяснял появление министерского логотипа в титрах тем, что Мединского в последний момент «заставили» выделить какие-то крохи на съемки, а вообще из минкульта отвечали, что им такой фильм не нужен.... Причем то же самое почти слово в слово, помнится, он говорил, представляя два года назад в Выборге «Частное пионерское-2», точно так же украшенный титром «при поддержке министерства культуры РФ». Не берусь никого судить и финансово-организационной подоплекой никогда не интересуюсь, фактически же дело мне видится следующим образом.

«Частное пионерское-3» по сегодняшним меркам действительно кое о каких свинцовых пионерзостях позднего, разлагающегося СССР напоминает, и в этом смысле помогает уяснить те внутренние механизмы, которые сгноили этот колосс на глиняных ногах изнутри - не на уровне «Груза 200» балабановского, конечно, а на своем, скромном, жанровом, и все-таки... Вместе с тем по духу и по стилистике это все то же, и, к сожалению, в гораздо большей степени, чем по-настоящему удачная вторая серия, «старое доброе советское кино», с водевильной фабулой и прописной «пионерской» моралью, с ходульными характерами взрослых, плакатными молодежными типажами и, к наибольшему моему сожалению, фальшивыми подростками. Последнее не касается работы Семена Трескунова, но он, и одаренный, и выросший в профессиональном отношении за прошедшие годы, и накопивший немалый съемочный опыт, на голову выделяется не только рядом с основными партнерами-ровесниками, но и на фоне большинства возрастных исполнителей.

По сюжету Димка и Мишка знакомятся на ВДНХ с двумя девицами, эффектными и постарше вчерашних школьников, те приглашают их на день рождения к знакомому за город, Димка готов повестись, Мишка, у которого наутро важный экзамен, отговаривает, но в итоге соглашается ехать с другом. Подростков на даче берут в оборот - заставляют заняться уборкой, и использовав в качестве бесплатной рабочей силы, собираются выпроводить восвояси. Но тут, на дачном празднике у сына известного журналиста-международника с характерным «вражеским» именем Эдик подросший рыцарь Димка встречает свою давно пропавшую даму сердца Ленку, которая к его недоумению гуляет с Эдиком, запланировавшим на ближайший вечер интимное свидание с ней. Уже успевшие получить по физиономии от Эдикова друга Гриши, который и заманил их для уборки, ребята возвращаются на дачу под видом... солистов группы Hellkids.

Сюжетный ход с переодеваниями вчерашних школьников в популярных рок-музыкантов из Hellkids (а ситуация обставлена таким образом, что Гриша попросил рокеров приехать прямо в гриме и париках, но тех забрала милиция, и Димка с Мишкой выдают себя за солистов группы, благо в школе на выпускном делали пародию на одну из их песен), понятно - чистая условность, для приключенческого жанра обыкновенная, вопросов нет. Ну не узнают недавних уборщиков гости-мажоры под краской и в париках, ну сажают им за барабаны одного из гостей - фарс так фарс. Слегка покоробил меня разве что момент, когда к выступлению ряженых самозванцев присоединяется... юный Виктор Цой с песней про алюминиевые огурцы - Димка, который успевает с ним переговорить, пророчит Цою славу и обещает, что скоро он переименует свою группу в «Кино» и вот тогда его услышат все... Но и это тоже мелочи.

Обиднее, что многообещающая криминальная интрига оказывается дохленькой, она и во второй части была самым слабым местом, а здесь просто высосана из пальца. Ребята не могут понять, зачем Ленка связалась с Эдиком и еще сильнее удивляются, когда выясняют, что она собирается провернуть с ним валютную операцию. А потом оказывается, что Гриша с подельником затеяли выкрасть с дачи Эдика статую, подаренную Эдикову отцу-журналисту Сальвадором Дали (по-моему Дали на такую статую и не взглянул бы, а не то что...), и Ленку использовали как приманку, сперва организовав подставу, будто бы Ленка им задолжала. Но ее бывшие друзья по пионерии раскрыли дело и помешали преступлению.

Кроме Мишки с Димкой предотвратил кражу и еще один старый знакомый героев по пионерлагерю - капитан Евтюшкин (Тимофей Трибунцев), работающий теперь в московской милиции. Правда, вчерашние пионеры со своей частной честностью все равно чуть было не загремели под фанфары: к финалу как «бог из машины» является майор КГБ и немедленно требует Мишку с Димкой к себе - мол незаконно проникли на госдачу, а Ленка еще и какие-то дела имела с контрабандистом, разыскиваемым «всем Интерполом» (!) и собиравшимся вывезти подарок Дали обратно в Европу, Евтюшкин не отдает ребят Лубянке, представляет своими «агентами под прикрытием». И КГБ отступает - да и мудрено ли, если Андрей Мерзликин играет майора госбезопасности опереточно-демоничным и смехотворно-безобидным?

Евтюшкин вопреки дурным предчувствиям за свою доброту тоже не пострадал, даже получил майора. Ну и мальчишек все сложилось лучше не бывает - один пошел в бизнес, разбогател, разорился, но снова при делах; второй выучился и сделал карьеру, преподавал, а однажды много лет спустя встретил свою Ленку, работающую переводчицей, не постаревшую и не подурневшую - когда-то она сказала ему, что ничего не выйдет, но годы минули - и все вышло, как сообщает перед финальными титрами закадровый голос.

Сомнения министерские понять можно - образ жизни позднесоветской «золотой молодежи» в «Частном пионерском-3» подан аккуратно, а все же неприглядно, неприятно, не в соответствии с установкой «какую великую страну развалил проклятый Запад». Но по чистоте и горячности экс-пионеры фильма дадут фору любым чекистам - и с этой точки зрения военно-историческое общество должно успокоиться. Запущенный как экранизация автобиографической прозы Михаила Сеславинского, чье имя постепенно исчезло из титров и выветрилось из памяти, киносериал завершается на ноте по-пионерски мажорной.

«Невод» реж. Александра Стреляная

Александра Стреляная свой первый полный метр сняла про степь («Суходол»), второй про море (он так и назывался «Море»), в третий раз закинула «Невод» (не считая случившейся в перерывчик небольшой между первой и второй «халтурки» для детей) - опять в море, видно, зацепила тема морская посильнее степной. И снова про северное, и снова на противопоставлении «истинного», «народного», «почвенного» - городскому, тусовочному, фальшивому. Но снова пришел «Невод» с одною травою морскою.

Девушка-поморка (Мария Боровичева) оказалась в городе, сходу с ней познакомился симпатичный парень на велосипеде (Юрий Борисов) и пригласил ее на клубную вечеринку, откуда она ушла с братом своего нового приятеля, художником-скульптором (Никита Кукушкин), и в мастерской у него провела ночь. Наутро художник, человек творческий и свободный, поморку выпроводил восвояси, она уехала к себе в деревню и там поняла, что беременна. Брат же художника, несмотря на кратковременность знакомства с героиней, полюбил ее всерьез и отправился на поиски.

Это завязка, а в основном события развиваются двумя планами. С одной стороны, показана жизнь героини и ее окружения, ее родни, младшей сестры, которая становится жертвой хулиганов, и любознательного, охочего до наблюдения за морской фауной маленького братишки - живут скромно, не без проблем, но «настоящей жизнью». С другой, главный герой в сопровождении деда своей случайной возлюбленной отправляется как бы до нее, а на самом деле до себя, на поиски собственного «я».

Дед, старик и мудрец, чуть ли не маг, как нетрудно догадаться, нарочно таскает пришлого юношу по топям да чащобам - проводя своего рода обряд инициации, а вернее, ритуал очищения, тому предшествующий. Парень то в трясину провалится по грудь, то скатится с горы - испытания необходимы, чтоб к девушке (не забыть бы только - беременной от его брата) прийти. Апофеозом «проверки» становится момент, когда обожравшись по недомыслию галюциногенных ягод, герой бегает голышом по полю и мы получаем счастливую возможность благодаря режиссеру подсмотреть его видения.

Ну а когда жених, успешно пройдя дедовы испытания, доберется до невесты, выяснится, что та уехала в город с отцом своего ребенка - богемный художник в своей тусовке или затосковал, или засовестился, но приехал за беременной и забрал ее с собой. Старый мудрец и маг со своей доморощенной кастанедовщиной остался несколько не при делах и в недоумении - мол, «я думал, она тебя ждет...» Зато молодой и просветленный герой теперь точно знает: «Все правильно, дед!» Деревенские (совсем как и в финале «Моря») садятся за общий стол, затевают музицировать. Режиссер наверняка тоже уверена, что все правильно - ну и не мне ее в том разубеждать.

«Из Уфы с любовью» реж. Айнур Аскаров

«Чтобы быть счастливым, надо во всем слушаться бабушку» - с детства уверен Урал, и в армию из родной деревни уходит с той же убежденностью. Ослушался лишь в одном - выкрал заранее кольцо, которое бабушка хотела подарить внуку на свадьбу, и отдал невесте Гульназ, которая собралась в город на учебу. Через год возвращается Урал из армии - и сразу к Гульназ, а та с животом и при мужике в кабриолете, говорит, не хочу с тобой в деревню, понравилось в городе жить. Ну ладно Гульназ, а где же кольцо? Оказывается, гульназ сдала его в скупку, Урал сразу туда, но кольцо уже успела приобрести некая зеленоволосая девушка на мотоцикле. Дальнейшее - попытки Урала разыскать эту девушку и вернуть кольцо.

Фильм снят на грант президента Башкортостана, но сделан по всем стандартным голливудским лекалам романтической комедии. Отработанные в мире схемы, приложенные к местечковым реалиям, дают неожиданный результат - при всей своей заведомой нелепости картина, как ни странно, может показаться обаятельной и даже забавной. Герой-простак, ничего не видевший кроме собственного села и даже в армии год ремонтировавший танки где-то в лесу, попадает в «большой город». То, что этот город - Уфа, для сюжета дело третьестепенное, но авторы, конечно, подчеркивают на каждом шагу, что в Уфе чего только нет и кого только не встретишь, особенно хороших людей.

Комический простак Урал вечно попадает под машину, но каждый раз отделывается легкими ушибами, хотя у другого бы давно все мозги порастряслись. Так, в результате очередного «наезда», он знакомится с Фаридом и Александрой, которые пытаются наладить мелкий бизнес по обслуживанию свадеб: Саня фотографирует, Фарид возит - при этом Фарид считает себя ловеласом и даже пытается давать неопытному Уралу (ему бабушка до свадьбы даже целоваться запретила) мастер-классы, а Саня тайно в делового партнера влюблена.

Разумеется, Урала в Уфе ждет масса приключений, вплоть до знакомства с неким «большим человеком», всемогущим и богатым - почему-то владелец собственного самолета именно Урала с его (даже не его, но Фарида) старомодной машиной подряжает возить свою тридцатилетней давности возлюбленную, из ностальгической сентиментальности, видимо. Но башкирский Фродо озабочен лишь тем, чтобы вернуть свою прелесть (шутка не моя, так над героем посмеиваются непосредственно в фильме), и одно задание проваливает за другим, отвлекаясь на зеленоволосого призрака, и в какой-то момент Урал, а с ним и Фарид, оказываются подвешенными кверху ногами в ожидании лютой казни.

Впрочем, добрый крутой «бизнесмен», которому Урал подпортил тридцать лет планируемое свидание, вместо пыток и убийств помог герою и со своего самолета разбросал над городом листовки, приглашающие таинственную зеленовласую незнакомку на встречу туда, где их обычно назначают молодые в Уфе.

Основные перипетии картины полностью заимствованы из голливудских образцов вплоть до отдельных сюжетных поворотов и трюков, даже до выражений лиц героев - с поправкой на местную национальную специфику, что порой дает дополнительный и не всегда запланированный комический эффект. Сюрпризом и некой (хорошей) двусмысленностью можно считать другое. На помощь Уралу из деревни приезжает та самая всеведующая бабушка-телепатка - ей приснился вещий сон про то, что внука опутали зеленые демоны.

Бабушка в одну секунду вразумляет Гульназ, которая уже готова вернуться в деревню с Уралом и к тому же вовсе не беременна, это она хотела накладным пузом просто лишний раз отпугнуть настойчивого жениха. Вот только Урал, уже заново обретающий кольцо, теперь хочет не Гульназ, а зеленовласую городскую красавицу на мотоцикле. Но мало ли кто чего хочет - а бабушка против, и надо слушаться бабушку.

Вот тут, признаться, я движение мысли авторов фильма не предугадал - мне казалось, что раз они так упирают на традиции, на семью, на пресловутые «ценности», то что может быть традиционнее и ценнее, чем слушаться бабушку, а значит, отслужив в армии и отремонтировав там все танки, вернуться в родную деревню и жениться на той, на ком бабушка женит? Ан нет, оказывается - Урал решил сам выбрать свою судьбу и невесту себе по сердцу, а новой избраннице он уже не спешит дарить бабушкино кольцо, еще подумает, посмотрит, как оно там дальше пойдет дело.

Бабушка, конечно, привлекая родню невесты, внука готова женить хоть насильно - но вдруг выясняется, что когда-то и она сама вышла замуж не за любимого, а за того, кого ей предназначила семья, и теперь, встретив прежнего возлюбленного, совсем не прочь на старости лет исправить ошибку... Вот тебе, бабушка, и традиционные семейные ценности! До чего же, стало быть, продвинутый и либеральный город - Уфа! И с любовью никто из него, как я понял, уезжать не собирается - остаются любить друг друга прямо в Уфе.

Несмотря на то, что в жюри фестиваля под председательством режиссера Андрея Прошкина преобладали кинематографисты среднего и даже скорее молодого поколения, а не заматерелые мэтры, картины детско-юношеской проблематики их не взволновали и остались без наград.

«Жги!» реж. Кирилл Плетнев

Если дебютирующий в качестве режиссера полного метра Кирилл Плетнев действительно хотел снять кино «зрительское» - его можно поздравить с триумфом. Будут ли на него покупать билеты, я предсказать не возьмусь, это от качества и сути самого фильма так или иначе зависит в наименьшей степени, но пока что на фестивалях пресловутый «зритель» приходит от картины в восторг, сочувствуя двум главным героиням в равной степени.

Инга Оболдина играет инспектора женской колонии Алевтину Романову, Ромашку, которая от природы обладала вокальными данными, но после неудачного выступления в детстве не пела на публике, а после смерти бабушки совсем музыкой не занималась. Ромашка свыклась со своей судьбой, попевала по пьяни, пока на юбилей начальник колонии не подарил ей караоке - и случайная видеозапись не попала в интернет, сделав Алевтину звездой сети.

Виктории Исаковой достался образ дерзкой заключенной-хромоножки Марии Стар, отбывающей срок по 107 статье за убийство мужа - бывшей певицы с консерваторской выучкой. Поначалу, как водится, Ромашка гнобила Стар, которая вела себя как супер-Стар, и невзирая на ее увечье, позволяла себе грубость, вплоть до прямого, пусть и неопасного для жизни насилия. Стар «отомстила» специфическим способом: зафиксировала на камеру мобильника - благо в колонии попустительством жуликоватого и безответственного начальника (Владимир Ильин) за этим следят нестрого - как в подпитии Ромашка распелась в караоке, да и выложила клип в интернет.

Став рекордсменкой по количеству просмотров, Ромашка сподобилась визита в колонию аж самой Ольги Бузовой (в фильме появляется собственной персоной!) и приглашения поучаствовать в музыкальном телешоу «Зажги!» Петь со сцены всегда было мечтой Алевтины, но у нее работа (а к ней прилагается казенная квартира) и муж-плотник (Алексей Шевченков, унылый и скучный, как всегда), категорически не согласный, чтоб супруга ехала в Москву и там «исполняла». Дочка-подросток как бы «за маму», но без особого энтузиазма. Единственный, кто всерьез поддерживает, причем довольно агрессивно, преодолевая ее собственное сопротивление, Алевтину в желании стать звездой - заключенная Стар.

Она же становится ее педагогом-репетитором. Их подпольные занятия чуть было не стоили одной сперва увольнения, затем, наоборот, согласия на увольнение по собственному желанию; а другой сперва ШИЗО, затем отказа в рассмотрении УДО; но все перевернуло появление Бузовой, а позже ЧП в колонии: один из охранников, садист и мажор, пристрелил на ровном месте заключенную, посмевшую дать ему отпор - и Стар, которая оказалась свидетельницей убийства, сумела поднять шум с привлечением областного руководства в лице давней недоброжелательницы начальника зоны (ее играет Татьяна Догилева), тогда как виновник - племянник большой шишки в области и если посадят его, начальнику тоже не жить.

Тут плохому хорошему тюремщику и пришлось пойти на «сделку» с обеими возмутительницами спокойствия - одной подписать заявление и с миром отпустить в столицу на конкурс, другой пообещать рассмотрение в короткий срок возможности условно-досрочного освобождения. Женщины тоже склоняются к компромиссу - Стар, рассчитывая выйти на свободу, отказывается от своих показаний против стрелявшего охранника, и Алевтина едет покорять многомиллионную телеаудиторию.

«Жги!» - настолько качественная режиссерская (ну и, видимо, в значительной степени продюсерская) работа, что результат прикрывает огрехи, ну или по крайней мере противоречия исходного замысла. А может эти противоречия уже на уровне замысла и заложены. С одной стороны - абсолютно «голливудская» драматургическая схема, с другой - сугубо местный и достаточно ярко поданный колорит социально-бытового фона.

Пафос сразу понятен и парадоксально перекликается с самой громкой русскоязычной премьерой года - «Кроткой» Сергея Лозницы: несвободны обе героини, и неизвестно, которая тут страдает от оков сильнее - душевно раскованная зэчка, пробующая на прочность тюремные порядки своим вызывающим поведением (на каком-то этапе Мария делится с Алевтиной, что мужа убила потому, что не верил в ее будущее после травмы, а вместо оказания помощи желал ей погибели; она же оказалась сильной духом и телом покрепче, чем можно было думать) или охранница, которой не позволяют реализовать себя равнодушный муж, тупой начальник и как будто непреодолимые житейские трудности.

В качестве конкурсного номера для шоу «Зажги!» женщины выбирают ни много ни мало арию Тоски - как они ее разучивают, можно описывать отдельно, символический же смысл оперы здесь и очевиден, и на всякий случай прямым текстом проговаривается Марией как более из двух героинь образованной. Но после отъезда Алевтины дело движется к развязке двумя параллельными линиями.

Несколько скомканные, зато с участием «приглашенных звезд» (от скверно пародирующего самого себя Билана до просто скверно самих себя играющих Ларисы Долиной, Шелест, Комолова и др.) московские эпизоды, когда Алевтина попадает на шоу и имеет там успех, накладываются на драматические события в колонии: «просвещенная» начальница, героиня Догилевой, решает пригласить зэчку, воспитавшую уже одну «певицу», на дом для уроков своей бездарной доченьке (крошечная не по нынешнему статусу молодой актрисы роль Александры Бортич). Сопровождают заключенную Стар, уже ожидающую решения по УДО, все тот же насильник, отмазанный от суда за убийство (Данил Стеклов) с товарищем, ублюдком попроще. Не доверяя им, Стар захватывает тетку с дочкой и охранников в заложники, завладев автоматом. Алевтина тем временем в Москве выступает на шоу в прямом эфире, но вместо того, чтоб петь Тоску, она делает заявление, обращается к Марии с просьбой отпустить заложников, дает гарантии ее безопасности.

Много ли на российском ТВ шоу в прямом эфире, особенно попсовых, и тем более таких, через которые можно делать ну хоть какие-нибудь серьезные, а подавно судьбоносные заявления? Голливуд, как есть Голливуд! Вплоть до того, что аккомпанируя охраннице на подраздолбанном лагерном пианино, зэчка цитирует ей американскую декларацию - мол, у человека есть право на осуществление своей мечты! Актеры играют, как выражались в старину, «на сливочном масле» - некоторые уже не по первому разу одно и то же масло «жгут» (Ильин, Догилева, а также Анна Уколова в роли туповатой, но искренней и добродушной Верки, подружки-коллеги главной героини), но тем публике приятнее видеть хорошо знакомые физиономии в привычном амплуа.

Надо признать - голливудские технологии работают, дают запланированный эффект! А все же вопрос, что с этим очень умело сделанным фильмом «не так», я бы не спешил отбрасывать. Да и сам Кирилл Плетнев, видимо, ощущает неудобство в своей попытке [рыбку съесть] угодить зрителям, а пуще того продюсерам, и при этом не завраться окончательно, раз уж начал говорить о беспределе в колониях и прочих неудобных, далеких от чистого искусства, будь то Пуччини или Билан, вещах.

И хотя вроде бы Алевтина свою подругу по телефону смогла убедить «глупостей не делать», а главный отрицательный персонаж, которого играет Данил Стеклов, успевает Стар подстрелить и рана, похоже, несовместима с жизнью. Но тут же спохватившись, сам или с продюсерской подсказки, режиссер пускает к финальным титрам клип, где все вместе, охранники и зэки, отплясывают на дороге под веселую песню, зажигают, то бишь. Вот и думай - то ли нету хода с зоны, а подашь голос так и глотку перервут, то ли надо не противуречить начальству, а в ноги с ним шагать - и тогда пойдет уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы!

Законы жанра я понимаю, и мне не жалко, если, допустим, как полагается в «голливудском финале», подстреленная Стар окажется жива. Но у Плетнева проблема не только в финале появляется, она присутствует в фильме с самого начала. Вот согласие героини Исаковой отозвать «маляву», изобличающую садиста-охранника, к тому же не впервые прибегающего к насилию над женщинами-заключенными - это как бы «торжество добра» тоже или оно от безысходности происходит?

То есть уж коль скоро кино «жанровое» и «зрительское» - пресловутый «зритель» тут должен вздохнуть с облегчением и порадоваться, что Алевтина благодаря уступчивости Марии поедет к Оле Бузовой на шоу, или окончательно приуныть, сознавая, что справедливости, как ни старайся, в этой зоне не добьешься, лишь шею себе и судьбу остальным сломаешь?

Стоит ли тогда радоваться успеху? Ромашки спрятались - или как? Но это уже не мое дело, я готов признать, что с фильмом вне контекста, в котором его предстоит показывать и смотреть, все более-менее нормально, хорошее на своем уровне получилось кино. Что с «контекстом», от которого тоже не денешься - дело другое. Согласно декларации, у человека, конечно, есть право, и не одно - но декларация американская, а фильм мы смотрим, мягко говоря, здесь, если не выразиться определеннее. В остальном, как говорится, для протокола - потерпевшие к создателям картины претензий не имеют. Фестивальное жюри, однако, на голливуд по-русски не купилось. Зато можно было не сомневаться, кому достанется приз зрительских симпатий, и честность подсчета голосов тоже не вызывает вопросов.

«Карп отмороженный» реж. Владимир Котт; «День до» реж. Александр Котт, Александр Карпиловский, Владимир Котт, Борис Хлебников

За год с лишним до того, как комедийно-апокалиптический киноальманах «День до» был показан на открытии 2-го Уралкинофеста, я вместе со многими другими присутствовавшими смотрел его на закрытии 24-го «Окна в Европу».

Альманах из четырех новелл, объединенных общей темой конца света и прошитых стилизованной съемкой в студии Андрея Малахова (еще Первого канала) с участием Филиппа Киркорова. Несостоявшийся интернет-сериал и телепроект в итоге вышел набором разномастных, из которых первые три - той или иной степени паршивости.

У Александра Карпиловского в новелле «Мишка» идет про две семьи, конец света встречающие вместе на даче, потому что женщины - лучшие подруги, при этом персонаж Анатолия Белого хотел жениться на одной (Елена Лядова), но впоследствии предпочел другую. Главным же героем становится ребенок, изобретающий машину времени, позволяющую вернуться на месяц назад и тем самым дать время ученым спасти планету от гибели. Машина эта - детская самоделка, но ввиду предстоящего конца все собравшиеся инсценируют телерепортаж, в котором якобы сообщается, что Мишка придумал машину и теперь все спасены. Потому что самое важное - семья и взаимопонимание.

Но ни фига все не спасены и после малаховской перебивки следует вторая новелла «Поэт» Владимира Котта, где фантастический элемент хоть и доведен до гротеска, но по сюжету вполне «реален»: некогда популярный сочинитель детских стишков Аркадий Зерцалов был «заморожен» в капсуле до времен, когда можно будет излечить его болезнь, и вот в последний день Земли его пробуждают. Зерцалова играет Юрий Стоянов - ну обычный такой Стоянов, ничего особенного. Поэт сначала рассчитывает, что его вылечат, и сразу организует свой поэтический вечер, потом узнает, что не только он не выздоровеет, но и остальные вот-вот умрут, впадает в истерику, а в итоге, примиряясь с действительностью, читает свежие стихи.

«Рома и Юля» Александра Котта, которая в перемонтированной версии открывает альманах, как ясно из подзаголовка - лав-стори, где мальчик (Александр Петров) «из простых», а девочка (Дана Абызова) дочка богатея (Александр Лыков, его жена - Наталья Суркова) и, похоже, бандита. Последний день влюбленные хотят провести вместе, а отец настаивает, чтоб дочь была с семьей. Пробравшегося к девушке через окно Рому избивают и доставляют обратно к матери, но он угоняет машину, мчится к Юле обратно - и сбивает ее на дороге. Петербургское небо мутится дождем, Юля оказывается вдруг абсолютно голой и такой же голый Рома прямо на асфальте весьма натурально занимается с ней любовью: по-своему красивая картинка была бы уместна в музыкальном клипе, а сама история смотрится скомканной и эклектичной.

«Наследие человечества» Бориса Хлебникова идет последним и к этому моменту уже ничего хорошего не ждешь, но это самая динамичная, лаконичная и остроумная часть. Конечно, тоже памфлет, тоже в фарсовой стилистике - но и тема выбрана горячая, и решена хорошо. Накануне конца света министерство культуры осаждают деятели, желающие пристроить свои произведения в капсулу, которую предполагается отправить в космос, дабы сохранить культурное наследие. Через вентиляционную шахту в приемную министра пробирается исполнитель шансона (его играет Сергей Бурунов), желающий пристроить шлягер собственного сочинения «Пруд моего детства» в общую капсулу.

Обманув секретаршу (Ксения Раппопорт) певец застает министра Грушевского (Сергей Маковецкий) в красном атласном платье и с крестом на груди. Шантажирует министра самоубийством и тот соглашается закачать песню с флэшки, а после ухода певца задумывается, не поступить ли так же с собственной книгой «Восход России». Персональный намек прозрачен, но дело не только в сатире, не столь уж глубокой - Хлебников, по крайней мере, понимает, что делает, и строит свою новеллу в определенном жанре, в отличие от сотоварищей. Сценарий «Наследия...» писал Петр Тодоровский-внук, и он же автор большинства интермедий с участием Малахова, который в пародии на себя сейчас гораздо более органичен, чем в оригинале. Как и Киркоров, которому конец света - только лишний повод для самопиара. Если вспомнить, что у моего любимого Петра Ефимовича Тодоровского был недооцененный, но очень любопытный фильм «Жизнь забавами полна», прослеживается определенная преемственность.

Из-за всех перипетий и смен формата «День до» получился неказистым и в значительной степени несуразным. Хлебников отчасти примиряет с проектом в целом, Стоянов как-то вытягивает вторую историю, но честно сказать, от альманаха с участием Коттов и Хлебникова можно было ожидать большего. Да и фильмов про конец света сейчас пруд пруди, самого разного качества. Чем выделяется «День до» среди прочих - так это пожалуй пониманием, что здесь ожидание конца света, и даже подтвержденное, неизбежное - нормальное состояние повседневной жизни, и последний день, не последний, а Малахов ведет, Киркоров поет, поэты читают стихи, молодежь совокупляется, а министр культуры чахнет над фолиантом «Восход России».

Теперь в «Дне до», который так и не вышел в прокат - и не выйдет, сообщил Владимир Котт перед показом - переставлены местами новеллы, он открывается «Ромой и Юлей» Александра Котта, за ним следует уже «Мишка» Александра Карпиловского, но от перемены мест слагаемых сумма не не изменилась, «Поэт» Владимира Котта по-прежнему идет третьим и завершает Откровение от Цекало (который по-прежнему значится продюсером проекта) «Наследие человечества» Бориса Хлебникова, единственная из четырех новелл, которая сделана в памфлетной стилистике, адекватной задачам альманаха, без претензий на запоздалое пробуждение добрых чувств, и за прошедший год только набравшая в остроте и актуальности.

Но так получается, что Владимир Котт в конкурсной программе оказался представлен сразу двумя работами - короткометражкой «Поэт» в рамках «Дня до...» и полнометражным «Карпом отмороженным». Пересматривая «День до...», я лишний раз отметил для себя, что обращаясь к теме «конца света», пусть и в сугубо условном, гротесково-метафорическом ключе, все режиссеры альманаха, за исключением Хлебникова, не то что в реальную возможность конца света не верят, но и как будто убеждены, что сами будут вечно жить, до такой степени зашкаливает в их историях доброта и милота, и особенно как раз в «Поэте» Владимира Котта, где герой Юрия Стоянова, едва пробудившись от многолетней спячки, готов сходу собой пожертвовать, чтоб спасти от гибели ребенка. В «Карпе отмороженном» аналогичная проблема с поправкой на полнометражный формат приобретает еще большие масштабы.

У сельской учительницы-словесницы Елены Михайловны (Марина Неелова) есть взрослый сын Олег (Евгений Миронов), успешный бизнесмен или менеджер, он давно живет и работает в большом городе, всего себя посвящая делу и почти не общаясь с матерью. Поэтому когда мать переживает сердечный приступ, Олег ничего лучше не может придумать идеи отправить Елену Михайловну в дом престарелых, чтоб за ней там приглядывали. Но у Елены Михайловны иной расчет - с помощью знакомого патологоанатома, своего бывшего ученика (Сергей Пускепалис), до сих пор способного наизусть процитировать Есенина благодаря любимому педагогу, героиня добывает справку о собственном вскрытии, а затем под нее у циничной чиновницы (Наталья Суркова) получает свидетельство о собственной смерти.

Вообще драматургически в «Карпе отмороженном» можно выделить три «периода»: героиня Нееловой всеми правдами и неправдами оформляет документы о своей кончине и организует свое предстоящие похороны с поминками (нанимает мужиков копать могилу, закупает продукты для поминального стола, заказывает гроб...); затем героиня пытается-таки умереть, а не сумев обойтись без посторонней помощи, упрашивает соседку о чем-то вроде «эвтаназии» (в роли соседки Людмилы Борисовны - Алиса Фрейндлих), что заканчивается комически - соседка не смогла убить подругу и с горя обе напились; наконец, приехавший сын, не успев оплакать мать, обнаруживает ее не мертвой, но пьяной, и в нем пробуждаются пресловутые добрые чувства.

Большой и, как правило, неоправданный риск - приглашать выдающихся и очень популярных возрастных актеров на роли «простых деревенских»; чаще всего на выходе получается лубочное дурновкусие; исключения вроде меньшовского «Любовь и голуби» крайне редки и случаются не каждое десятилетие. «Карпу отмороженному» в этом плане далеко до, к примеру, «Жили-были» с Добронравовым и Мадяновым (показанным в Екатеринбурге вне конкурса), но сходство очевидно.

Алисе Фрейндлих и Марине Нееловой совсем необязательно злоупотреблять гримом и кривляниями, чтоб сыграть немолодых женщин - зачем же режиссер понуждает их к тому? Причем Фрейндлих досталась совсем простая баба, чья голова забита штампами из телепередач; а Нееловой все-таки провинциальная интеллигентка, наполненная стихотворными строками, пусть и не выходящими за рамки школьной программы - но характеры одинаково картонные, расписанные под хохлому.

Рядом с ними неожиданно убедителен оказывается Евгений Миронов в роли Олега, несмотря на то, что исполнитель намного старше персонажа: по сюжету героиня Нееловой вышла замуж за человека немолодого и они долго не имели детей, пока не родился Олег... Тем не менее именно с героем Евгения Миронова в «Карпе отмороженном» возникает один принципиальной важный, на мой взгляд, мотив.

Аллегорическая параллель между Олегом, сыном Елены Михайловны, и карпом, который у Елены Михайловны после заморозки очнулся и прижился в лоханке, слишком очевидна и прямолинейна. Когда карп заглатывает ключи от машины Олега, а Елена Михайловна не позволяет распотрошить свою «домашнюю рыбку», после безуспешных попыток вызволить ключи из рыбьего брюха, не причиняя вреда здоровью карпа Олег, к тому же обнаруживший за батареей парового отопления завалявшуюся с детства сигаретную заначку и вконец расчувствовавшийся, отправляется карпа выпускать на волю, в воду, в родную стихию,и все это, допустим, очень трогательно - но отвлекает от кое-каких подробностей.

Из скупых диалогов матери и сына можно выловить, что Елена Михайловна сама сделала все, чтоб остаться на старости лет в одиночестве. Она не позволила Олегу жениться на местной девушке - та с годами спилась, загуляла и теперь живет с невменяемым узбеком. Она выпихнула сына в город, потому что «остались одни старики да алкаши». И она на пороге смерти не раскаивается, не сожалеет.

Конечно, Елена Михайловна хотела, чтоб сын был счастлив. Счастлив ли Олег - тоже большой вопрос, но по всем внешним признакам героиня добилась того, что задумывала: сын в городе, он успешный деловой человек. Вот Людмила Борисовна, героиня Алисы Фрейндлих, менее амбициозна, и сын у нее таков - туповатый, но по-своему дельный, и при матери, и соседке способен при необходимости оказать помощь. Да, близости у Олега с матерью нет - но стоит ли спешить упрекать лишь детей в невнимании к родителям, не взаимная ли это ответственность, не за родителями, так сказать, «первый ход»?

Однако тема обоюдной вины и необходимости двустороннего движения навстречу друг другу, едва мелькнув, уходит под воду, как выпущенный на волю карп, махнув хвостом, и тонет в грубой, нарочитой комедийности, и в еще более примитивной сентиментальности, в соплях, в лубочной хохломе, во всей этой сладкой гадости. Тем не менее жюри посчитало возможным отметить специальным призом за сценарий к фильму «Карп отмороженный» авторский коллектив в составе: Андрей Таратухин, Дмитрий Ланчихин, при участии Оксаны Карас и Владимира Котта.

«Скоро все кончится» реж. Алексей Рыбин («Уралкинофест»)

По моему убеждению именно «Скоро все кончится» - если уж не лучшая, то всяко важнейшая при всем своем очевидном формальном несовершенстве (которое я бы тоже, впрочем, не преувеличивал) вещь в конкурсе 2-го Уралкинофеста, собственно, ради таких фильмов есть смысл проводить фестивали и стоит ходить на них, другая возможность увидеть (ну если только потом в интернете) едва ли представится.

Главный герой картины - рабочий-токарь Михаил Носов, сам из Челябинска, живет в Петербурге и устроился, в общем, терпимо: квартира съемная, зато машина есть. Друзья, правда, остались в Челябинске, по работе у него только двое приятелей, но один женат и жена все усердие прилагает к выбору и покупке дачного участка, другой намного старше, бывший комсомольский, а теперь партийный активист, причем не в коммунистической партии уже, понятно, и Михаила как «передовика» тоже уговаривает вступть, на что Носов со временем поддается.

Кроме работы да еще посещения рок-концертов у Михаила особых развлечений нет - часами он смотрит дома телевизор, иногда читает Прилепина. По телевизору - известно что показвают, а что показывают - то у Михаила и в голове. Однажды, заглянув на порно-сайт, Михаил отправляется в полуподпольный притон и там знакомится с блондинкой Дианой. Одной ночью дело не ограничивается, и хотя рабочий - далеко миллионер, все свои трудовые рубли он принимается тратить на Диану, не сводя общение к сексу, наоборот, приглашая ее гулять, предлагая провожать до дома, наконец, нанимакет в качестве «эскорта» и поселяет у себя, чтоб она ему готовила, ждала его, словно мужа, с работы. Хотя за все это время не может добиться от девушки даже того, чтоб она назвала ему свое настоящее имя вместо «профессионального» псевдонима.

Фильмов, где главным героем выступал бы рабочий и действие происходило в рабочей среде, а частично и на производстве, сейчас почти нет, а если есть, то что-нибудь вроде «За Маркса!» Светланы Басковой, и непонятно, как к такому относиться. Единственное исключение вспоминается - «Вся наша надежда» Карена Геворкяна, но там, наоборот, в чистом виде социалка. У Алексея Рыбина производственная тема не сводится к фону, но и не становится главным предметом внимания. Равно как и тема украинская, хотя в первую очередь, наверное, картина может зацепить именно ею.

Герой, «как все», сдает часть зарплаты по «подписке» и в целом он «за наших», потом под влиянием старшего товарища Павла Юрьевича и в «партию» вступает, у Прилепина, надо полагать, он тоже не пацифизма набирается, но жизнью сам он живет сугубо мирной, «патриотом» и, так сказать, «ватником» остается по умолчанию, не впадая в истерику. Общение с Дианой тоже не сказать что переворачивает его мировоззрение, и о том, что Диане требуются деньги на лечение не больной матери, но раненого, обгоревшего мужа, бойца АТО, Михаил узнает уже задним числом, после того как продал машину, а всю сумму отдал Кате, как она себя все же наконец назвала. Но и увидев по телевизору репортаж про Катю и ее мужа, он не удовлетворен и не разочарован, лишь хмыкает: «здоровья тебе, брат», хоть боец АТО никакой ему и не «брат», а кроме того как бы и «соперник».

На самом деле репортаж из больничной палаты, где тяжелораненый украинский военный общается с женой по российскому ТВ - это заведомая условность. Как и то, что по ТВ на протяжении почти двухчасового фильма других нет новостей, кроме как из Украины - можно подумать, в «ящике» только такая мерзость, там хватает всякой. Но стоит согласиться с выбором режиссера, который телевизионную мерзость фильтрует и берет из нее только то, что соответствует узкой тематике - разбавь он украинскую хронику «Домом-2» и Малаховым, у него вышла бы неловкая подделка под «Нелюбовь» Звягинцева и тому подобные опусы с претензией на мировой шедевр. Рыбин же, насколько я уловил, на многое не претендует, но, по моему ощущению, его «Скоро все кончится» стоит десяти «Нелюбовей», и как раз потому, что социальная, политическая «начинка» в фильме не «выкипает» из него, а по-настоящему, могу сказать за себя лично, картина трогает совсем иной темой.

Украина в «Скоро все кончится», в сознании героя фильма занимает немалое место, но проходит контрапунктом к основной истории. Однако и линия взаимоотношений Миши с Катей вряд ли может быть воспринята как любовная, романтическая - мне кажется, было бы ошибкой считать, что Носов вот вдруг влюбился в проститутку и из-за этого жизнь его переменилась, она и не переменилась, и любви, страсти, даже увлечения я не заметил, ни жгучего желания с его стороны поначалу, ни ревности или разочарования потом. Наиболее интересный ход в «Скоро все кончится», как я вижу - попытка героя наладить свою домашнюю, если угодно, семейную, короче, повседневную жизнь согласно «тарифному плану» борделя: за час - столько-то, за ночь - столько с возможностью продления, эскорт - отдельно и т.д.

Хотя Михаилу от Дианы нужен не в первую очередь секс, он предпочел бы, чтоб она ему варила борщ, а в идеале и носки стирала. К пониманию, что желаннный для него «товар» нельзя купить, то есть он либо достается даром (и не в силу объективных заслуг, но как повезет, это лотерея), либо... стоит ОЧЕНЬ дорого (продашь машину - не хватит, это совсем другие деньги) - Михаил приходит медленно, но как раз за развитием сюжета в таком направлении следить интереснее, чем за остальными линиями - социальной (производственной), политической (украинской), интимной (взаимоотношения проститутки с клиентом, который зациклился на ней одной) и т.д. Здесь же побочно присутствует, но тоже проходит через всю картину, еще один персонаж - что-то вроде менеджера или охранника при борделе, сам, на что режиссер указывает недвусмысленно, человек семейный и, надо полагать, неплохой, небезнадежный, а вот так жизнь у него «сложилась».

И у Михаила, и у его приятелей - несчастного слабосердечного активиста-партийца и женатого товарища - и у Дианы-Кати, и у ее бордельного начальства - имеются свои человеческие устремления, понятные, простые и ни в чем не патологические. Как же выходит, что в мире, населенном преимущественно более или менее обыкновенными людьми, возможны и совершаются такие ужасы, вследствие которых человек превращается в обугленный, с трудом разговаривающий кусок мяса? Пропаганда ли из телевизора тому виной, если и по ту сторону телеэкрана тоже сидят, вероятно, такие же не слишком примечательные люди, но и не звери, не маньяки? Да и разве это только Украины, только политики касается?

Легко увидеть в отношениях Михаила и Дианы-Кати «геополитическую» аллегорию, но это было бы слишком плоско, да и неверно (по крайней мере что касается развязки - Россия не отпустит Украину в Европу так легко, как Миша отпустил Катю, и уж точно не поспособствует восстановлению здоровья последними деньгами - очевидно, что это все так скоро и так благополучно не кончится), намного увлекательнее, как ни странно, рассматривать эти отношения в сугубо человеческом аспекте.

Психологически альтруизм героя, его широкий жест с продажей автомобиля и передачей денег Кате мотивируется рассказом Кати о матери, нуждающейся в лечении - у Михаила в Челябинске умерла мать, пока он служил в армии, а отец быстро женился снова, поэтому герой и переехал в Питер - но ясно же, что Носов не до такой степени простодушен, чтоб без сомнений принять Катину историю на веру, он отдает ей полностью стоимость проданной машины не ради матери и не ради мужа, даже не ради самой Кати, скорее ради себя, это для него самого - важный шаг к освобождению он шор, пут, иллюзий, как навязанных извне, телевизором, печатью, так и присущих изначально.

И здесь даже не хочется пенять режиссеру, взрослому человеку, запоздалому дебютанту, на какие-то формальные, стилистические огрехи по части ритма, изображения, работы с актерами, настолько неожиданно и тонко подошел он к решению задач, которые большинство маститых, признанных кинематографистов, по крайней мере русскоязычных (а из мировых возникает ассоциация с Ульрихом Зайдлем...) и затрагивать-то не рискуют - если не на уровне формы, то на каком-то ином, фильм Алексея Рыбина оказывается убедительным. Определенно заслуживающим, помимо приза от «Российской газеты», более весомых наград, а в первую очередь - пристального внимания.

Про «Хармса» Ивана Болотникова, долгожданную и до обидного поверхностную вещь на тему судьбы Хармса - смесь традиционной, дежурной, «датской» кинобиографии поэта с малобюджетной фантасмагорией, вдохновленный хармсовским творчеством - мне уже приходилось рассказывать в связи с конкурсом выборгского кинофестиваля «Окно в Европу», где она имела скромный успех и стяжала второстепенный приз. Примерно с тем же результатом «Хармс» был показан и в екатеринбургском конкурсе Уралкинофеста -Шандору Беркеши присудили приз за операторскую работу.

О «Язычниках» Леры Сурковой я также писал ранее после ивановского «Зеркала», в Екатеринбурге и «Язычникам» повезло чуть больше: диплом жюри актрисе Татьяне Владимировой и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России с формулировкой «за авторский стоицизм в защите свободы личности». Но основные призы ушли двум фильмам, которые заранее выделялись из конкурсной программы.

«Турецкое седло» реж. Юсуп Разыков

Как можно догадаться из контекста фильма, главный герой - ветеран КГБ или какой-то другой аналогичной советской спецслужбы. На пенсии он подрабатывает охранником, а в свободное время следит за случайными людьми, додумывая, что происходит, когда перед ним закрываются двери: то ли парень с девушкой собрались сниматься в садистском порно, то ли следующий посетитель врача, тоже из «бывших», которые бывшими не бывают, застрелил доктора. Реальность представлена режиссером в цветном изображении, а фантазии персонажа - в ЧБ с вкраплениями отдельных цветов.

Герой подчеркнуто «обезличен», у него, как положено сотрудникам «конторы», заурядная внешность, неопределенный возраст (не молод, не слишком стар), нет даже имени - старший по званию отставник Кузнецов обращается к нему «Ильич». Советует бросить игры в преследования - тем более, что один из «подопечных» заметил за собой «хвост» и вычислил Ильича; а кое-кто из товарищей, некий Тихонов, тоже увлекавшийся подобными играми, загадочно погиб. Врач (тот, что в черно-белом воображении Ильича был застрелен следующим пациентом) толкует про синдром «пустого турецкого седла», хотя и оговаривается, что мужчины ему подвержены редко, если только им не делали операции по перемене пола - на такое предположение Ильич откликается угрозой сломать доктору нос.

Так жизнь Ильича и протекала бы - работа в охране, развлечение слежкой, сваренные вкрутую яйца на завтрак (причем пустую скорлупу персонаж методично складывает в трехлитровую банку), домработница по воскресеньям, безуспешно предлагающая себя клиенту как женщина. Но однажды по соседству поселяется молодая пара: оперная певица с мужем. Через стену до Ильича начинают доноситься звуки барочных арий, и он, конечно, принимается следить за девушкой по привычной технологии. Ключевым моментом картины, видимо, можно считать эпизод, когда Ильича его преследования заводят на занятия музыкой для детей, и он наблюдает, как два маленьких мальчика поют «кошачий» дуэт Россини.

Здесь режиссура Разыкова проявляется во всей тонкости, блеске, филигранности мастерства - вроде бы внешне ничего не происходит, но именно тогда внутри героя что-то переворачивается. Поэтому после того как преследуемая девушка отказывает Ильичу в общении, а затем он видит на лестнице ее мужа с парнем из их же молодой компании, ласкающих друг друга, то так же механично, как до сих пор делал все остальное, очень похожий на робота и совсем мало на человека, он нападает на парней, избивает, а мужа певицы сбрасывает в лестничный пролет.

Наутро не вышедшего на работу Ильича навещает Кузнецов, чтоб сообщить: сосед покончил с собой, прыгнув в лестничный пролет против ссоры с женой, о чем ставший свидетелем самоубийства его друг уже дал показания в полиции. Кстати, добавляет Кузнецов, и погибший коллега Тихонов - «тоже сам». К этому времени короткий, неспешный по темпу, но насыщенный событиями фильм уже вызывает вопрос, к чему ведет режиссер. Синдром «турецкое седло» - это диагноз, который он ставит, так сказать, «обществу» с его тотальной параноидальной шизофренией, обусловленной не в последнюю очередь засильем на всех уровнях «кровавой гэбни»? Или его интересует феномен психологии конкретного «ветерана» и он исследует его персональный «синдром»? А в случае второго варианта, испытывает ли автор к персонажу исключительно омерзение или отчасти сочувствие, а может, паче чаяния, и симпатию, ну или по меньшей мере допускает ироническое отношение к его, если угодно, «причудам», в духе «агенты КГБ тоже влюбляются?»

Развязка, которая, надо признать, действительно неожиданна, если ты не посвящен в подробности сюжета заранее: отправившись в филармонию на прощание с погибшим, Ильич видит на экране возле гроба с телом убитого им молодого мужчины видеозапись, где именно он, покойный, а не его жена, исполняет арию Перселла (использована фонограмма с голосом Филиппа Жарусски). То есть «влюбился» (коль скоро «агенты КГБ тоже влюбляются») Ильич не в нее, а в него, и его же убил.

Я далек от мысли, что надо это понимать в духе «все эти кагэбешники тайные гомосексуалисты, чем и обусловлена их официальная, показная ненависть к геям» - во-первых, мелковато, а во-вторых, при подобном взгляде проблему начинать надо с других контор; и вообще лично мне без разницы, что там в башке у этого гоблина ушастого. Правда, и для социального диагноза упор на повсеместное присутствие гэбни - тоже не тянет ни на откровение, ни на подвиг, коль скоро выражен он столь витиевато. Так изощренная художественная форма не помогает раскрыть, но в значительной степени убивает то здравое содержание, которое, вероятно, Юсуп Разыков планировал вложить в свою работу. Но форму оценили по заслугам - приз за лучший дебют вручен актеру Валерию Маслову за исполнение главной роли, приз «лучшему продюсеру» вручен Дарье Лавровой, Филиппу Брусникину, Денису Лузанову, Александру Гадалову и Юсупу Разыкову и Юсуп Разыков получил приз за лучшую режиссуру.

«Аритмия» реж. Борис Хлебников

Катя и Олег - супружеская пара врачей: он работает на «скорой помощи», она в приемном покое. За городом на дне рождения у ее отца - тоже, конечно, врача - Катя отправляет Олегу смс: «Нам надо развестись». Драматургия фильма (сценарий - Наталья Мещанинова и Борис Хлебников) строится на двух параллельных, не пересекающихся событийно, но значимо дополняющих друг друга линиях: профессиональной и семейной. Причем о трудностях службы Кати можно судить максимум по одному-двум эпизодах, здесь все внимание сосредоточено на Олеге. Тогда как в их личной жизни, в ситуации «отложенного расставания», соблюдается некий «паритет» - разъехаться супруги не могут и Олег ночует на кухне, когда не забывается пьяным, а человек он вне работы сильно, регулярно пьющий.

Хлебников достигает такого уровня мастерства в режиссуре, а Ирина Горбачева и Александр Яценко до того органичны в предложенных им образах, что от фильма не остается ощущения искусственности, надуманности драматургии, хотя сценарий выстроен рационально, просчитан до (без осуждения говорю) цинизма. Касается ли это линии профессиональной деятельности Олега - серия эпизодов из жизни уже не очень молодого врача - от пролога с комичной бабкой-симулянткой, которой доктор секретно «прописывает» волшебную пилюлю, шарик от детского пистолета, чтоб сосала и успокоилась, до случая с летальным исходом, смертью еще не совсем старой женщины, к которой не доехала «скорая», и попыткой очень спорным, практически нелегальным способом, через надрез, то есть операцию в полевых условиях, спасти жизнь девочки, получившей удар тока и ожоги от упавшего электропровода; плюс придирки бессовестного нового начальника подстанции «скорой», подонка-бюрократа, для которого важна не жизнь пациентов, а отчетность и соблюдение регламента.

В той же степени это касается и взаимоотношений супругов - от обоюдного психического уничтожение, через смирение и примирение, к окончательному, казалось бы, разрыву - почти уже воссоединение, страстный секс после дружеской посиделки прямо на кухонном столе, но выясняется, что полгода назад без ведома мужа Катя поставила спираль, не собираясь иметь от него детей, и Олег снова берет матрас, чтоб удалиться на кухню.

Линии профессиональная и личная смыкаются, когда после очередной выходки Олега - с обожженной девочкой и надрезом на груди, который сиюминутно спасает пациентку, позволяет ей задышать, но вызывает кровотечение, угрожающее смертью после операции в любой момент - новый начальник не просто готов уволить непослушного врача, но и собственноручно избивает его на лестнице - Олег приходит домой, видит собранные сумки Кати, готовой уйти и оставить съемную квартиру в распоряжение мужа, срывается и убегает в ночь, а Катя бежит за ним. И снова размыкаются - в условный хеппи-энд: к финальным титрам Олег и Катя снова вместе, Олег снова при деле и с прежним колоритным напарником-санитаром продолжает спасать чужие, в том числе никчемные, жизни.

Жанр побеждает здравый смысл, что плюс для жанра, но для здравого смысла минус. «Хорошее кино» - говорят на выходе бывалые киноведы, а «простой народ» аплодирует с тем же усердием, что что на плетневском «Жги!» И кино, допустим действительно всерьез хорошее - очень хорошее кино сделал Борис Хлебников, всем, ну почти всем нравится. Для режиссера, по-моему, это тревожный должен быть сигнал - если не на пульт «скорой помощи», то на перспективу. То, что кино про «скорую помощь» понравилось всем или хотя бы многим - говорит не столько в пользу картины и ее создателей, сколько характеризует целевую аудиторию опуса, и мне не хочется думать, что добрая трогательная трагикомедия про «скорую помощь» - та вершина, по которой надо судить о создателе «Сумасшедшей помощи». Но пока Бориса Хлебникова и всю его команду можно поздравить с очередным, уже не первым триумфом: приз за лучшую женскую роль - Ирине Горбачёвой риз за лучшую мужскую роль - Александр Яценко, приз «Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков России фильму «Аритмия» с формулировкой «за тонкое ощущение ритмов современной жизни».





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