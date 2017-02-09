Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 21 февраля 2017 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/antibiotiki_pit_poka_ne_konchatsya_41554"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41554_shutterstock_367715540s_500x37.jpg" width=206 alt="Антибиотики: пить, пока не кончатся?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Дина Мингалиева, <a href=http://medportal.ru/mednovosti/news/2017/02/10/306antibio/>medportal.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">Антибиотики: пить, пока не кончатся?</span></p><p>Каждый из нас не раз слышал от врача: не прекращайте принимать антибиотик до тех пор, пока не кончится упаковка, даже если вы ощущаете улучшение. Логическое обоснование этого указания всегда было таким: слишком раннее прекращение лечения вызовет развитие устойчивости к антибиотику — способности возбудителя заболевания не поддаваться лекарству. Десятилетиями мы слушали заявления о том, что лечение такими препаратами следует проходить полным курсом. Однако сейчас все больше экспертов говорят о том, что что этот подход, напротив, может привести к развитию устойчивости к антибиотику. Этому вопросу посвящен <a href=https://www.statnews.com/2017/02/09/antibiotics-resistance-superbugs/>материал</a> Хелен Брансуэлл в издании Stat. <a href="http://www.chaskor.ru/article/antibiotiki_pit_poka_ne_konchatsya_41554">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Каждый из нас не раз слышал от врача: не прекращайте принимать антибиотик до тех пор, пока не кончится упаковка, даже если вы ощущаете улучшение. Логическое обоснование этого указания всегда было таким: слишком раннее прекращение лечения вызовет развитие устойчивости к антибиотику — способности возбудителя заболевания не поддаваться лекарству. Десятилетиями мы слушали заявления о том, что лечение такими препаратами следует проходить полным курсом. Однако сейчас все больше экспертов говорят о том, что что этот подход, напротив, может привести к развитию устойчивости к антибиотику. Этому вопросу посвящен материал Хелен Брансуэлл в издании Stat.

Схема проста: воздействие антибиотиков побуждает бактерии развивать устойчивость. Прием лекарств в момент, когда вы уже не больны, дает полчищам бактерий внутри вашего тела (и на нем) больше стимула для эволюции и для сопротивления действию препарата — так, что в следующий раз, когда у вас будет инфекция, он может не сработать.

STAT цитирует профессора медицины из Брауновского университета Луиса Райса: «Традиционная аргументация врачей никогда не имела смысла. И сегодня она смысла не имеет». Многие коллеги Райса считают его первым человеком, который заявил, что король голый: и действительно, он высказывал сомнение в правильности пресловутого врачебного совета еще в 2007 и 2008 году — на встречах врачей-инфекционистов.

Вопрос уместности совета не переставать сразу после улучшения состояния принимать антибиотики будет поднят на встрече Всемирной организации здравоохранения в Женеве. В подготовленном ко встрече докладе уже отмечается, что эта рекомендация не поддерживается учеными.

Во многих случаях «разумно прекратить прием антибиотиков сразу после того, как врач исключил бактериальную инфекцию — или когда симптомы легкой инфекции ушли», — говорится в докладе.

Важно осознавать, что никто не сомневается в спасительной функции антибиотиков — они убивают бактерии. Однако чем дольше бактерии подвергаются воздействию лекарств, тем выносливее они становятся. А чем выносливее они становятся, тем сложнее с ними бороться.

Беспокойство вызывает тот факт, что растущее число бактерий, которые устойчивы к различным антибиотикам, приведет к росту числа неизлечимых инфекций — что, в свою очередь, выльется в то, что многие медицинские процедуры типа протезирования тазобедренного сустава или операции на открытом сердце нельзя будет проводить без риска для жизни пациента.

Как же получилось, что ошибочная установка закрепилась в медицинской практике? Ответ следует искать в 1940-х годах — на заре использования антибиотиков. Устойчивость к препарату тогда никого не волновала. После изобретения пенициллина из чрева фармацевтики стали извергаться все новые и новые лекарства. Врачи были сосредоточены на одном: как эффективно использовать лекарства для спасения жизни пациентов. Сформировалась схема: лечить пациентов до тех пор, пока им не станет лучше, и еще в течение какого-то времени — на всякий пожарный. Примерно в это же время исследования обнаружили, что недолеченный туберкулез имеет свойство возвращаться.

Иногда врачи прописывают антибиотики, руководствуясь скорее своим опытом и интуицией. Есть руководства по лечению различных инфекций, но многие из них не включают в себя информацию о том, как долго следует продолжать курс лечения. Кроме того, реакция на лечение отличается от пациента к пациенту — в зависимости от возраста, иммунитета и так далее.

Очевидно, что у фармацевтических компаний нет особенной мотивации для того, чтобы проводить дорогостоящие исследования на эту тему. А вот Национальный институт здравоохранения США профинансировал ряд таких исследований, и почти все из них обнаружили, что многие инфекции можно вылечить быстрее, чем полагалось ранее.

Врачи и здравоохранительные ведомства находятся сейчас в сложном положении. Как ввести в практику новый подход? Врачи знают, что некоторые пациенты самовольно перестают принимать антибиотики, когда чувствуют себя лучше. Но это не лучший путь во множестве ситуаций — например, так точно нельзя поступать при туберкулезе или костных инфекциях.

Директор американского Центра по контролю заболеваемости Лори Хикс прокомментировал проблему в письме изданию Stat: «Это каверзный вопрос. Однозначного заявления на тему сделать нельзя, и простого ответа на вопрос нет. Есть диагнозы, при которых сокращение курса лечения антибиотиками не рекомендуется или даже может быть опасно. С другой стороны, очевидно, что есть также много ситуаций, когда лечение антибиотиками зачастую назначается на более долгий срок, чем оно действительно необходимо, и тогда оптимальная длительность — это прекратить прием, когда пациенту станет лучше».

Специалист Медицинского центра Миннесоты Джеймс Джонсон комментирует проблему так: «На самом деле мы часто даем пациентам следующую инструкцию: смотрите, я выписываю вам лекарство на неделю. Скорее всего, вам следует принимать его дня три. Если через три дня вам станет лучше, прекратите прием. Если нет — попейте лекарство еще какое-то время. Однако как только вы станете себя чувствовать хорошо, перестаньте принимать препарат».

Ситуация и мнения достаточно неоднозначны, очевидно лишь одно: при принятии любого решения о приеме или прекращении приема какого-либо лекарства следует всегда консультироваться со своим врачом.

Источник: medportal.ru





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