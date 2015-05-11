«Ансамбль Александрова — символ страны»

Самолет Ту-154 Минобороны России, на борту которого летели 92 человека, разбился утром 25 декабря в Черном море. На борту находились 68 музыкантов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. «Сноб» попросил академических музыкантов рассказать про ансамбль и объяснить, какой урон понесет российская культура из-за гибели артистов.
Самолет с артистами на борту пропал с экранов радаров в 5:40 утра. Лайнер летел из Подмосковья в Латакию, а в Сочи делал дозаправку. В 1,5 километра от берега Сочи нашли первые обломки самолета.
На борту находились 92 человека: 8 членов экипажа, 68 артистов ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и 6 сопровождающих из числа военных. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить военных на сирийской авиабазе «Хмеймим».
Полное название Ансамбля Александрова — Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. В конце 1920-х годов его основал композитор и генерал-майор Александр Александров, впервые коллектив выступил в 1928 году. С мая 2016 года им руководит народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов.
Ансамбль выступал в Сирии в январе этого года. Артисты посвятили одну из песен памяти командира сбитого на территории Сирии самолета Су-24 Олега Пешкова. После концерта Антон Губанков, начальник управления культуры Министерства обороны РФ, в интервью телеканалу «Россия-24» объяснил, зачем проводить такие мероприятия: «У нас очень серьезный план культурно-досугового обслуживания наших военнослужащих. [...] Образовалась огромная очередь из артистов, которые хотят поддержать наших военнослужащих. У нас буквально отбоя нет, и нет возможности удовлетворить всех желающих. Мы очень признательны всем творческим людям, которые относятся с пониманием к поддержанию боевого духа».
UPD: Согласно спискам пассажиров, обнародованных Минобороны, Антон Губанков находился на борту Ту-154.
Лев Конторович, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Московской консерватории:
Это страшная трагедия и огромная потеря для российского народа. Ансамбль Александрова — символ нашей культуры. У меня там очень много друзей, я не знаю список погибших, поэтому все музыканты, как и я сейчас находятся в подавленном состоянии.
Гибель артистов — трагедия для культуры. Ансамбль Александрова — отдельная ветвь музыкальных традиций, которые заложил еще Александр Александров, и которые сохраняются на протяжении почти ста лет.
Это всегда был подбор прекрасных мужских голосов. У нас сейчас мало басов, хотя Россия ими всегда славилась. Но в Ансамбле Александрова были отличные басы. Недавно я слушал выступление ансамбля, и мне хорошо запомнились насыщенные голоса, мастерство владения звуком.
Павел Коган, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра:
Я чуть дар речи не потерял, когда узнал о трагедии. Ансамбль Александрова — символ страны, очень много прекрасного связано с деятельностью этого коллектива. Представить себе произошедшее нельзя себе даже в кошмарном сне. Как такое могло произойти? Нет слов. Я шокирован.
Феликс Коробов, главный дирижер Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко:
Нет сил комментировать эту ужасающую трагедию. Погибли люди, погибли друзья, коллеги, ученики, замечательные артисты. Это был — странно говорить слово «был» — легендарный коллектив, выдающийся ансамбль. Его мы лишились в одночасье, слезы текут постоянно, очень сложно пережить это время.
Источник: snob.ru
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