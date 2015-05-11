Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 25 декабря 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ansambl_aleksandrova_-_simvol_strany_41299"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41299_blog_entry_137648.jpg" width=206 alt="«Ансамбль Александрова — символ страны»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Бакланов, журнал <a href=https://snob.ru/selected/entry/118619>"Сноб"</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Ансамбль Александрова — символ страны»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Деятели культуры о музыкантах с борта Ту-154</font></em></span></p><p>Самолет Ту-154 Минобороны России, на борту которого летели 92 человека, разбился утром 25 декабря в Черном море. На борту находились 68 музыкантов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. <a href=https://snob.ru/selected/entry/118619>«Сноб»</a> попросил академических музыкантов рассказать про ансамбль и объяснить, какой урон понесет российская культура из-за гибели артистов. <a href="http://www.chaskor.ru/article/ansambl_aleksandrova_-_simvol_strany_41299">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Самолет Ту-154 Минобороны России, на борту которого летели 92 человека, разбился утром 25 декабря в Черном море. На борту находились 68 музыкантов Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. «Сноб» попросил академических музыкантов рассказать про ансамбль и объяснить, какой урон понесет российская культура из-за гибели артистов.

Самолет с артистами на борту пропал с экранов радаров в 5:40 утра. Лайнер летел из Подмосковья в Латакию, а в Сочи делал дозаправку. В 1,5 километра от берега Сочи нашли первые обломки самолета.

На борту находились 92 человека: 8 членов экипажа, 68 артистов ансамбля имени Александрова, 9 представителей российских СМИ и 6 сопровождающих из числа военных. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить военных на сирийской авиабазе «Хмеймим».

Полное название Ансамбля Александрова — Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. В конце 1920-х годов его основал композитор и генерал-майор Александр Александров, впервые коллектив выступил в 1928 году. С мая 2016 года им руководит народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Халилов.

Ансамбль выступал в Сирии в январе этого года. Артисты посвятили одну из песен памяти командира сбитого на территории Сирии самолета Су-24 Олега Пешкова. После концерта Антон Губанков, начальник управления культуры Министерства обороны РФ, в интервью телеканалу «Россия-24» объяснил, зачем проводить такие мероприятия: «У нас очень серьезный план культурно-досугового обслуживания наших военнослужащих. [...] Образовалась огромная очередь из артистов, которые хотят поддержать наших военнослужащих. У нас буквально отбоя нет, и нет возможности удовлетворить всех желающих. Мы очень признательны всем творческим людям, которые относятся с пониманием к поддержанию боевого духа».

UPD: Согласно спискам пассажиров, обнародованных Минобороны, Антон Губанков находился на борту Ту-154.

Лев Конторович, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Московской консерватории:

Это страшная трагедия и огромная потеря для российского народа. Ансамбль Александрова — символ нашей культуры. У меня там очень много друзей, я не знаю список погибших, поэтому все музыканты, как и я сейчас находятся в подавленном состоянии.

Гибель артистов — трагедия для культуры. Ансамбль Александрова — отдельная ветвь музыкальных традиций, которые заложил еще Александр Александров, и которые сохраняются на протяжении почти ста лет.

Это всегда был подбор прекрасных мужских голосов. У нас сейчас мало басов, хотя Россия ими всегда славилась. Но в Ансамбле Александрова были отличные басы. Недавно я слушал выступление ансамбля, и мне хорошо запомнились насыщенные голоса, мастерство владения звуком.

Павел Коган, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра:

Я чуть дар речи не потерял, когда узнал о трагедии. Ансамбль Александрова — символ страны, очень много прекрасного связано с деятельностью этого коллектива. Представить себе произошедшее нельзя себе даже в кошмарном сне. Как такое могло произойти? Нет слов. Я шокирован.

Феликс Коробов, главный дирижер Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко:

Нет сил комментировать эту ужасающую трагедию. Погибли люди, погибли друзья, коллеги, ученики, замечательные артисты. Это был — странно говорить слово «был» — легендарный коллектив, выдающийся ансамбль. Его мы лишились в одночасье, слезы текут постоянно, очень сложно пережить это время.

Источник: snob.ru





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