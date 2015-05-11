Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 6 апреля 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/anglijskij_samostoyatelno_i_bez_boli_41772"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41772_.jpg" width=206 alt="Английский самостоятельно и без боли" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Ksenia Donskaya</b></span> <span style="font-size: large;">Английский самостоятельно и без боли</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Разработчик учебников «Grammar in Use» о том, как выучить иностранный язык</font></em></span></p><p>Возможность изучать английский и довести его до приличного уровня сегодня есть у каждого, но многие по-прежнему не могут освоить программу средней школы. Но не оставляют попыток и продолжают с переменным успехом смотреть сериалы на языке оригинала, скачивать приложения и покупать самоучители. <a href="http://www.chaskor.ru/article/anglijskij_samostoyatelno_i_bez_boli_41772">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Возможность изучать английский и довести его до приличного уровня сегодня есть у каждого, но многие по-прежнему не могут освоить программу средней школы. Но не оставляют попыток и продолжают с переменным успехом смотреть сериалы на языке оригинала, скачивать приложения и покупать самоучители.

«Теории и практики» поговорили с Иэном Куком, преподавателем и участником редакторской группы знаменитой серии образовательных пособий «Grammar in Use», о релевантных учебниках, кратчайших способах изучения языка и необходимости избавления от акцента.

— Как вам кажется, учебники и справочники сегодня успевают за изменениями, которые происходят в языке? Как выучить «настоящий» английский, на котором действительно разговаривают?

— Если книга постоянно переиздается, если ее содержание пересматривается каждые три года, то обычно это значит, что авторы стараются следить за изменениями. Поэтому всегда смотрите на то, когда учебник вышел и есть ли у него новые дополненные издания. Если, например, он впервые был опубликован в 1970-х и с тех пор не дополнялся, то вы пожалеете!

Что же касается «настоящего» английского, тут не существует одной версии. «Настоящий» английский очень разный для разных людей в разных ситуациях. У нас есть определение нормативного английского, который трансформируется не так сильно. Он не претерпевал кардинальных изменений, поэтому если вы пишете научную работу или, например, отчет о деятельности фирмы, то вы будете использовать в основном ту же грамматику, что и 30 лет назад. Есть небольшие перемены в разговорном языке, мы стали более расслабленными в этом плане, но если вы выучите грамматику нормативного английского, то у вас уже будет хорошая база. А потом можно это как-то дополнять. Тут тоже могут помочь учебники, но чтобы выучить самый современный английский, нужно пользоваться и самыми современными ресурсами. Например, отлично могут помочь языковые блоги, также полезно пролистывать газеты, в них тоже бывают истории о последних лингвистических трендах. И, конечно, YouTube, сериалы — оттуда тоже можно много чего полезного почерпнуть. Но надо быть осторожным, потому что, например, манера речи в Калифорнии сильно отличается от того, как говорят в Лондоне. Поэтому не надо думать, что если в вашем любимом сериале герои говорят вот так, то, значит, это общепринятая норма. Часто это неправда.

— В таком случае какое произношение вы считаете приемлемым? И каким образом избавиться от «родного» акцента и приобрести какой-нибудь приличный?

— Я убежден в том, что не существует никаких правильных акцентов. Английский не принадлежит британцам, американцам или австралийцам. Если люди вас понимают, то, я думаю, ничего страшного нет в акцентах. Они даже привносят в язык какой-то элемент красоты и радости! Например, многим кажется, что английский с французским или итальянским акцентом звучит очень романтично.

— Но вряд ли то же можно сказать про русский акцент, который так часто осмеивается в кино.

— Да, пожалуй; я как раз недавно прочитал статью о том, что в американских фильмах британский и русский акцент подбирают для злодеев, поэтому если вы посмотрите на какого-нибудь отрицательного героя в голливудском фильме, то он с высокой долей вероятности будет британцем или русским. Но я не согласен, что с русским акцентом что-то не так; возможно, потому что я интересуюсь языками и люблю различия в произношении. Не надо забывать о том, сколько диалектов можно найти в том же Соединенном Королевстве! Но если вы все-таки хотите улучшить свое произношение и выбираете себе ролевую модель, подумайте о том, с кем вы в основном планируете общаться и как сделать так, чтобы вашему собеседнику было проще вас понять. И если вам хочется, например, приобрести британский акцент, то в этом нет ничего плохого. Чтобы поработать над произношением, слушайте постоянно ту модель речи, которая вам по душе: американскую, британскую, шотландскую, австралийскую — какую угодно. Но и в «родном» акценте, повторюсь, ничего позорного нет. И плевать, что Голливуд изображает нас с вами злодеями! Сохранять напоминание о родном языке — это здорово!

— Что лучше смотреть в учебных целях, чтобы не оказалось потом, что говоришь как дворецкий из «Аббатства Даунтон»?

— Действительно, бывает, что человек пересмотрел каких-то, например, гангстерских фильмов и потом в своей будничной речи постоянно использует оскорбления. Довольно странно это звучит, скажем, на деловых встречах. В моих учебных группах почти всегда находился ученик, который матерился в классе, часто даже не понимая, что он делает. И чаще всего он слышал такую речь либо по телевизору, либо, например, в пабе. И то же самое повторял на учебе. Мне приходилось читать лекцию на тему использования нецензурных выражений, и мы обсуждали, когда это приемлемо, а когда нет. Потому что без помощи учителя самому человеку достаточно сложно разобраться: эти выражения, например, могут не иметь прямого перевода на его язык или звучать гораздо мягче. Если говорить о сериалах, которые могут быть полезны, то тут довольно сложно. Очень многие популярные сериалы исторические или комедийные, и там герои могут говорить причудливо. На ум приходят «Друзья», по которым часто учат английский. И мне кажется, что и сегодня это вполне приемлемо: там нет каких-то оскорблений, в диалогах часто можно подцепить интересные способы использования языка.

— Сейчас во многих языках наблюдается тенденция к упрощению; есть ли нечто аналогичное в английском?

— Я не уверен насчет упрощения, но в том, как люди говорят, становится гораздо больше разнообразия. Мне кажется, что сейчас язык меняется быстрее, чем когда-либо, — отчасти из-за глобальных процессов. Так, американские выражения все активнее проникают в британский английский: например, я все чаще слышу, что люди говорят «movies», а не «films». Раньше это был очень медленный процесс, мы что-то перенимали из фильмов и телешоу. Но с интернетом все существенно ускоряется. Использование интернета и приложений вроде WhatsApp или Snapchat заставляет людей практически изобретать собственный язык, в том числе это относится к стремлению укоротить слова, чтобы упростить переписку.

В Кембриджский и Оксфордский словари постоянно добавляются новые слова, и за каждым из них стоит своя история. Раньше такие истории попадались мне, наверное, где-то раз в год. Сейчас такое ощущение, что это происходит раз в пару недель, потому что новые выражения становятся популярными гораздо быстрее. В словари добавляют только реально используемые слова: вы не можете просто искусственно что-то изобрести и добавить, должны быть примеры употребления. И сегодня все так стремительно меняется, это поразительно. Например, недавно я узнал о том, что сейчас молодые люди ставят точку во время переписки в Snapchat или WhatsApp, только когда хотят полностью завершить разговор. То есть точка не в конце предложения, а только в случаях «Я больше не хочу об этом говорить». Поэтому если напишешь обычное предложение с точкой в конце, то можешь реально обидеть своих друзей! Я об этом не знал и всегда все свои предложения заканчивал точкой — возможно, расстраивая своих собеседников.

— Сейчас уже появились книги, в которых пьесы Шекспира переведены на язык эмодзи. Они, конечно, в каком-то плане шутливые, но все же — можно ли говорить о том, что нам становится тяжело понимать язык классиков?

— Конечно, произошло много изменений, и даже когда я был в школе, мне было довольно тяжело понимать язык Шекспира и приходилось долго разбираться. Сейчас есть поясняющие тексты, которые упрощают или модернизируют язык, чтобы сделать Шекспира более доступным для учеников. Но, вообще-то, в Шекспире гораздо больше смысла, когда видишь его на сцене. Его пьесы изначально особо и не предназначались для чтения: люди ходили в театр и смотрели Шекспира. И даже если вы ученик и вам тяжко с языком, вы можете посмотреть постановку и разобраться, что к чему. Я согласен с тем, что язык Шекспира становится все более сложным для людей с течением времени. Но не надо забывать, насколько сильно он повлиял на английский: многие его выражения стали фразеологизмами, которые мы постоянно используем.

— Вы можете вспомнить какие-то популярные советы по поводу изучения языков, которые вам кажутся абсолютно бесполезными?

— Я очень устал от «кратчайших путей» изучения языка. Нужно признать, что учить язык сложно, и я очень скептически отношусь ко всему, что обещает нам «английский за неделю» или «за четыре». Думаю, это даже вредно для изучающих язык: вы покупаете приложение, которое обещает, что вы заговорите через неделю, а в результате это оказывается неправдой. Мы, конечно, всегда ищем какие-то легкие пути, но это не работает с языками. Вредно притворяться, что ты можешь сделать это быстро.

И я снова должен вернуться к произношению: я не поклонник призыва «Избавься от акцента!». Улучшай свое произношение, но не надо совсем уж избавляться. К тому же это довольно вредный совет, потому что если вам внушают, что, чтобы говорить хорошо, нужно говорить как носитель, то это сильно демотивирует. И это ложь. Многие люди говорят отлично и при этом имеют акцент.

— Существуют некоторые методики, которые утверждают, что главное — не бояться говорить, а грамматика вторична. Как вы относитесь к таким утверждениям?

— Я думаю, все зависит от того, какие у вас цели. Бывало, я приезжал за границу и брал несколько уроков, чтобы иметь возможность сказать что-то несложное. В этом случае, может, занятия, на которых вам дают какие-то основные структуры и выражения, и могут вам помочь. Например, можно выучить выражение «Do you mind if I» («Вы не возражаете, если я») вместо того, чтобы постоянно использовать «Can I» («Могу ли я») или «I want»(«Я хочу»). Я думаю, что в таком подходе есть смысл, но он не позволяет двигаться дальше определенного (достаточно функционального) уровня. Если вы хотите говорить о своих мнениях и чувствах, то этого для вас будет недостаточно. Если вы хотите серьезно изучать язык, вам нужна грамматика.

— А вообще можно ли говорить о разных способах изучения языка? Потому что в общем и целом все обычно складывается из примерно одних и тех же элементов: учитель, грамматика, письмо, аудирование, разговорная речь.

— Конечно, есть очень разные способы, постоянно ведутся споры о том, что эффективнее. Есть учителя, которые не уделяют большого внимания грамматике. Например, Рэймонд Мерфи не планировал учить грамматике на своих уроках, именно поэтому он и писал книги, чтобы ученики осваивали правила дома, а на занятиях было больше практики. Мы такой подход называем «перевернутым классом»: вы делаете какую-то работу самостоятельно (возможно, смотрите обучающие видео), а в классе только упражняетесь и задаете вопросы. В то же время есть преподаватели, которые учат грамматике, объясняют и потом устраивают практику. Мне всегда казалось, что эффективнее всего работает разнообразие: если всегда учить одинаково, ученикам будет скучно, они потеряют мотивацию.

— Вы работали преподавателем в Японии, а японцам достаточно сложно дается английский из-за серьезных отличий от родного языка. У вас есть какие-то советы по поводу того, как эффективно сломать языковой барьер?

— Иногда это сильно зависит именно от культурных факторов, особенно если речь идет о различиях в письменности. Поэтому достаточно сложно бывает учащимся из арабских стран, Китая, Японии: у них появляется дополнительное препятствие. Во время практики устной речи я предлагал своим японским ученикам работать на один уровень ниже того, который у них имелся. Часто у них все было хорошо с грамматикой, богатый словарный запас, но они не могли уверенно говорить. И мы брали очень простые разговорные упражнения, это фактически была такая разминка для рта. И часто они читали то, что написали дома, потому что боялись наделать ошибок, и поэтому получалось, что они многократно что-то повторяют и с каждым разом это у них получается все лучше. При этом очень важно уделять внимание еще и интонации.

—Изучение каких языков, с вашей точки зрения, можно комбинировать с изучением английского?

— Существуют языки, у которых много общего: например, английский и немецкий. Но тут есть опасность того, что похожие языки будут путаться в голове. У меня нет никаких доказательств этой мысли, но мне кажется, что, возможно, если вы учите два иностранных языка, то учите разные — английский и китайский, например. Тут тоже будут сложности — скажем, в плане обогащения словаря. Но если вы любите трудности, то почему нет?

— Какие у вас любимые ресурсы, которые вы часто рекомендуете учащимся для того, чтобы улучшить свои знания?

— Меня, бывает, утомляет YouTube, но там есть хорошие каналы. Один из моих любимых ресурсов — это, конечно, онлайн-словари. Мне очень нравится Кембриджский словарь, потому что там есть и объяснения, и перевод, и примеры использования, и возможность составить свой собственный словарь. Конечно, хорошие материалы можно найти на сайте Британского совета и на портале ВВС — у них отличный видеоконтент. Думаю, это основные.

Источник: theoryandpractice.ru





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