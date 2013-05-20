Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">среда, 18 января 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/amerikanskaya_mechta_ubivaet_nas_41358"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41358_1.jpg" width=206 alt="«Американская мечта убивает нас»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Mark Manson, <a href=https://markmanson.net/american-dream>markmanson.net</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Американская мечта убивает нас»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Конец американского общества и право на его будущее</font></em></span></p><p>Представьте: вы снова ребенок и хотите начать продавать лимонад рядом с домом. Итак, вы установили свой маленький киоск, картонку с названием, написанным восковым мелком и принялись за дело. <a href="http://www.chaskor.ru/article/amerikanskaya_mechta_ubivaet_nas_41358">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Представьте: вы снова ребенок и хотите начать продавать лимонад рядом с домом. Итак, вы установили свой маленький киоск, картонку с названием, написанным восковым мелком и принялись за дело.

В первый день за лимонадом пришел один человек. На следующий их уже было двое. На третий день — трое. На четвертый день лимонад купили четверо, а уже через месяц вы обслуживаете десятки клиентов, и спрос только растет.

Ваши дела становятся все лучше и лучше. Мало того, что вся округа хочет попробовать ваш сладкий лимонад из свежевыжатого сока, так еще и цены на лимоны, кажется, только падают. Сначала вы могли купить 5 лимонов за доллар. На следующей неделе за ту же сумму вы получили уже 8 лимонов. Через неделю — все 12. И так далее. За несколько месяцев вы буквально стали выкачивать деньги из своего лимонадного бизнеса.

Разумеется, новости о вашем чудесном лимонаде тут же облетели всю округу. И вот уже другие дети повсюду ставят киоски с лимонадом.

Но это ни на что не влияет, ведь спрос все растет. Так что вы радостно приветствуете этих детей и говорите им: «Это место возможностей, тут каждый может продавать лимонад и получать деньги». Тем временем, как по волшебству, все больше и больше людей приходит за лимонадом каждый день, а цена на лимоны все падает и падает.

И каждый из вас начинает кое-что понимать: в этом месте невозможно не зарабатывать. Единственный способ не получать деньги — быть либо ленивым, либо абсолютно некомпетентным [1]. Возможности, которые предоставляет вам ваше лимонадное предприятие, ограничены только тем временем и усилиями, которые вы сами хотите в него вкладывать. Нет ничего невозможного, и единственное, что мешает вашим мечтам о лимонадном богатстве претвориться в жизнь — вы сами.

Неудивительно, что вокруг вашего успеха начинает складываться целая культура. И вот уже рассказывают сказки о тех особенных детях, которые продавали много-много лимонада, и об остальных, у которых так не получалось. Тот ребенок настоящий гений, он продает лимонад по 20 часов в сутки! А вот тот — жалкий неудачник, он и в пустыне холодную воду не продаст, не говоря уж о том, что он сам выпивает половину того, что собирался продать.

Дети начинают видеть жизнь в очень простом свете: люди получают то, что заслуживают. Или наоборот: люди заслуживают все, чего они добились. А если они хотят большего, то что ж, надо было либо быть умнее, либо больше вкалывать.

Время идет, и новости об этом волшебном лимонадном районе, который, кстати, уже обслуживает тысячи посетителей ежедневно, расходятся все дальше и дальше. Из дальних районов приходят автобусы с детьми, которые тоже хотят попытать счастья в лимонадном деле. Они выполняют самую грязную работу: выжимают из лимонов сок и выкидывают мусор. Ведь они знают: в этом месте безграничных возможностей свой бизнес и большой доход — лишь вопрос времени.

Так продолжается месяцами, и дети начинают понимать кое-что еще: их район особенный. Как будто сам Бог выбрал его. В конце концов, раз столько детей приехало только за тем, чтобы продавать здесь лимонад, что-то особенное должно быть в этом месте. Дети здесь намного богаче, чем где-либо еще, но они и работают вдвое больше чем другие. Должно быть, это действительно исключительное место.

Но в какой-то момент все начинает меняться. Сначала вы слышите, что японские дети выяснили, как производить вдвое больше лимонада, тратя при этом в два раза меньше. Затем появляются слухи о том, что бедные китайские дети, наводнившие район, сбивают вам цены и уводят покупателей.

Но затем самые успешные из торговцев лимонадом пошли дальше и выкупили киоски менее предприимчивых детей. Так, вместо сотен независимых торговцев, мы получили около десятка невероятно богатых детей, контролирующих большую часть лимонадного рынка. И, чтобы сократить расходы и приносить прибыль для инвесторов, они решают платить своим работникам меньше. Но вместо того, чтобы объявить это, они велели им работать больше. В конце концов, люди заслуживают то, что они заработали, ведь так?

Вначале этот процесс медленный. Но затем наступает неизбежная реальность: дети получают меньше, чем раньше, несмотря на то, что работают усерднее и дольше чем когда-либо.

Фото: Нина Фрейзер





Но наши представления отличаются от реальности. Даже сильно похудевшие люди кажутся себе толстыми и непривлекательными. А те, над кем в детстве издевались, вырастают неприметными личностями, которые постоянно сомневаются в способности окружающих принять их.

С культурой то же самое. С экономической точки зрения действительность киосков с лимонадом изменилась, и перспективы уже далеко не такие радужные. Но представления детей не изменились, и культура вокруг этого явления осталась прежней.

Начинают искать виноватого. Ведь убеждения не могут быть ложными, должен быть кто-то, кто все портит.

Образованные дети, те, которые потратили время и деньги на получение образования в сферах производства лимонада и уличной торговли, смотрели на детей без диплома как на недалеких жалких простачков, которые сами стали виной своих неудач. Работящие дети, которые начали свое дело с нуля, смотрели на более удачливых детей, которые присвоили их первые предприятия, и обвиняли их в наглости и неготовности к неудачам. Вскоре район начал уничтожать сам себя. Появились линии фронта. Зарождались фракции. Фракции политические, самоотверженные, бросающиеся в крайности и противоречащие сами себе. Но высокомерие, которое всегда стояло за этим, осталось. Весь мир изменился, а высокомерие осталось.

С самого начала американцы [2] считали себя особенными [3]. И во многих смыслах США были своего рода историческим исключением из правил.

За всю мировую историю никогда больше группке относительно неплохо образованных и предприимчивых людей не доставался целый континент, малозаселенный и богатый ресурсами, окруженный двумя безбрежными океанами, которые защищали его от всевозможных захватчиков [4].

Да, на протяжении своей трехсотлетней США были тем самым киоском с лимонадом, к которому магическим образом приходило все больше и больше покупателей. Тогда как целые цивилизации в Европе и Азии набирали могущество, достигали его апогея и затем исчезали, американцы никогда не сталкивались с такими ограничивающими факторами. Экономические перспективы и развитие казались данными богом: они были столь постоянны, что целые поколения людей не знали жизни без них.

Стремительное превращение США в сверхдержаву произошло из-за стечения четырех уникальных обстоятельств, которые принесли громадную пользу:

1. Необъятные просторы. С самого появления США постоянно находились в стадии расширения. Потребовалось столетие, чтобы страна протянулась «от моря до сверкающего моря». В 20 веке к США добавились территории в Карибском море и Тихом океане, самые значимые — Гавайи и Аляска. Дешевая и плодородная земля всегда приносила обильный урожай. А природные ресурсы казались бесконечными, с огромными запасами нефти, угля, леса, драгоценных металлов, не все из которых еще успели открыть.5

2. Неограниченная дешевая рабочая сила. На протяжении всей своей истории большая часть Соединенных Штатов была довольно малонаселенной. Для отцов-основателей это было серьезной проблемой. Они считали: для создания здоровой самодостаточной экономики необходим постоянный поток иммигрантов со всего мира. Для этого отцы-основатели создали демократическую систему, дающую возможности предпринимательству и привлекающую талантливых людей. Это породило бесконечный приток работящих людей, которые дешево просили за свой труд, который не уменьшается и по сей день. Это еще не говоря о том небольшом явлении, которое имело место одно время и называлось «рабство».

3. Постоянные нововведения. Возможно, лучшее в американской системе — поощрение изобретательности и новаторства. Если у вас появилась свежайшая, величайшая идея, то скорее всего именно здесь, а не где-либо еще, вам воздадут должное. В связи с этим, многие технические изобретения последних нескольких столетий — детища блистательных умов иммигрантов, привлеченных США.

4. Географическая изоляция. Цивилизации в Европе и Азии были захватывались, отвоевывались, вновь захватывались и снова отвоевывались и так раз за разом, пока история не стирала со своих страниц целые культуры и народы. Каждый раз разрушение отбрасывало людей назад, вынуждая их к переосмыслению своих ценностей во время восстановления.

Но не США. Это было просто слишком далеко. В смысле, вот вы Наполеон, и на кой черт вам нанимать недешевые корабли и отправлять их в плавание на долгие недели, если можно захватить Италию, скажем, завтра?

В результате в США развилось ощущение изолированности от мира. За исключением Перл Харбор (для чего японцы приложили очень много усилий), мы были совершенно недосягаемы для всего остального мира.

Американцы воспринимают это как само собой разумеющееся. Но на этот эффект нельзя чересчур сильно полагаться. Буквально несколько десятилетий назад почти все европейские страны боялись надвигающегося захвата с востока. Черт, да некоторые из них все еще боятся этого [6].

Американская мечта родилась именно в результате этого сочетания удачи, изобилия природных ресурсов, безграничных просторов и созидательной изобретательности людей со всего мира [7].

Американская мечта проста: она заключается в непоколебимом убеждении в том, что каждый — я, вы, ваши друзья, ваши соседи, бабуля Верна — может прийти к поразительному успеху. Все, что требуется, — достаточно усердно работать, быть изобретательным и настойчивым. Все остальное не имеет значения. Ни какая-либо сила извне, ни череда неудач. Все, что нужно, — мужественно и чертовски старательно работать. И любой сможет заработать себе на большой безвкусный особняк с гаражом на 3 автомобиля... Да, и ты тоже, ленивый кусок д****а.

В стране с постоянным притоком покупателей лимонада, бесконечным увеличением земельных владений, бесконечным поступлением новых работников и бесконечным развитием такое утверждение было вполне справедливо.

До недавнего времени...

В будущем люди, возможно, назовут террористические атаки 9 сентября переломным моментом, после которого США начали медленно отходить от глобального превосходства. Но правда в том, что пагубные силы действовали внутри страны на протяжении десятилетий.

Как показывает почти любое крупное статистическое исследование, в среднем, американцы сейчас находятся в более плохом положении по сравнению с прошлым поколением. Некоторые диванные эксперты принялись обвинять молодое поколение, утверждая, что они наглые, эгоцентричные и слишком поглощенные своими смартфонами, чтобы работать8 И хотя кое-что из этого может соответствовать действительности, данные говорят о том, что проблема не в детях.

По большому счету, американцы сегодня, особенно молодые американцы, — самое образованное и продуктивное поколение в истории США:

Население США содержит в себе наибольшее количество выпускников вузов, чем в любой другой момент истории. Источник: Census.gov





Производительность труда в США неуклонно росла последние 65 лет. Источник: Trading Economics





Но среди них необычайно высок уровень безработицы, частичной занятости и несоответствия высокой квалификации рабочему месту:

Безработица, частичная занятость и несоответствие квалификации рабочему месту среди молодых выпускников вузов до сих пор гораздо выше, чем уровни до рецессии. Источник: Economic Policy Institute





Это наглядное объяснение того, почему нет рабочих мест, особенно для среднего класса. Несмотря на громкие заявления Обамы о том, что ему удалось сократить уровень безработицы вдвое за то время, пока он занимает должность, наибольшее снижение безработицы со времен экономического кризиса 2008 года пришлось на рабочие места с неполным рабочим днем, низкоквалифицированную работу и на людей, которые совсем прекращают работать:

Большинство появившихся рабочих мест за период восстановления пришлись на низкооплачиваемые рабочие места. За ними следуют высокооплачиваемые. Восстановление среднеоплачиваемых рабочих мест было не впечатляющим. Источник: NYTimes со ссылкой на National Employment Law Project





Уровень участия трудовых ресурсов — это процент имеющих работу людей трудоспособного возраста. Заметьте устойчивое снижение, последовавшее за Мировым экономическим кризисом 2008 года. Источник: Trading Economics.





Сегодня примерно у 25% людей с высшим образованием нет работы, и они ее даже не ищут. [9]

Хипстер или безработный милленниал? Подождите, а есть ли разница?





Но почему? Что же случилось? Где мы свернули не туда, и сворачивали ли вообще? Кого нам поносить в ожесточенных баталиях в Twitter или на вечеринках?

Что ж, вообще-то здесь некого винить. Просто стратегии и убеждения, на которых была основана страна, в конце-концов натолкнулись на их собственные ограничения:

1. Земли больше нет. Факт в том, что свободные территории закончилась около 1900 года. Мы завоевали Кубу, Филиппины, Гуам... Но после Мировых войн мы осознали кое-что, чего англичане никогда не понимали: зачем тратить все свое время и деньги, вторгаясь в бедные страны, если можно просто дать им денег в долг и предложить взамен очень дешево продавать вам продукты?

Это по существу и есть то, что мы делали в течение Холодной войны. Мы называли это глобальной гегемонией, и по сути это была легкая форма вымогательства у стран третьего мира: или вы открываете для нас торговлю, позволяете нашим корпорациям зайти к вам и использовать вашу землю и дешевую рабочую силу, или становитесь отрезанными от мира и продолжаете прозябать в нищете.

И это сработало. Десятки рынков по всему миру открылись для нас, и за это мы пообещали, что наша военная сила защитит их от коммунизма.

Но и это подошло к концу. Большинство бедных экономик развились достаточно, чтобы перестать быть настолько бедными и простыми для эксплуатации. Или хотя бы не настолько, насколько были раньше. Фактически, некоторые из них скоро могут стать нашими соперниками.

2. Больше никакого дешевого труда. Да, теперь его ищут за границей. Ну правда, зачем нанимать много местных рабочих, если можно построить завод в Китае и получить товар, произведенный за четверть его стоимости? Покойся с миром, Детройт. А еще, если помните, было целое явление под названием «рабство». Так вот, оно как бы закончилось.

3. Инновации теперь уменьшают количество рабочих мест, а не наоборот. Возможно, это самое крупное и самое пугающее изменение. C развитием информационных технологий, автоматизации и искусственного интеллекта реальность такова, что больше не требуется так много людей, как раньше [10]. Ну вы знаете эти магазины с кассами самообслуживания, когда компьютер орет на вас, чтобы вы положили свои покупки в пакет, а потом вы просто проводите картой по терминалу и уходите? Да, скоро весь мир станет таким. Бухгалтеры, фармацевты и даже водители такси и грузовиков будут заменены автоматизированными системами. Теоретически, десятки миллионов людей останутся без работы и без возможности когда-нибудь ее вернуть.

Но это ударит не только по сфере услуг. Инновационные технологии виноваты в подобных проблемах и в отрасли промышленности. О чем бы не ныл Трамп, объем производства обрабатывающей промышленности в Америке увеличился вдвое за последние 30 лет, и до сих пор эта отрасль является самой крупной в экономике США [11]. Проблема заключается в том, что такой результат достижим, если нанимать только 75% работников от количества людей, нанимаемых раньше [12]. Не китайцы крадут эти рабочие места, а усовершенствованные технологии — роботы и все такое.

Другими словами: лимонадная вечеринка закончилась. Покупатели перестали приходить. Рынок работает на контрактах. Времена легких денег для всех, кому захочется, прошли.

Не имеет значения, за кого вы проголосуете на выборах, эти рабочие места не вернутся.





На самом деле сейчас происходит противоположное: миллионы вкалывающих умных людей, живущих от зарплаты до зарплаты, застряли на такой работе, где почти нет возможности карьерного роста и надежды на будущее [13]. И многие из них обозлены.

Печальная правда заключается в том, что сейчас все меньше людей добивается успеха, чем раньше [14], [15]. И удается им это не столько благодаря упорному труду или образованию, сколько благодаря связям, социально-экономическому положению их семьи и, конечно, банальной удаче не заболеть смертельной болезнью или не попасть в серьезную аварию [16].

Мало того, что это не Американская мечта — это полная ее противоположность. Это древний феодальный уклад, когда человек от рождения обладает (или не обладает) какими-то преимуществами, и ему остается только надеяться, что все не станет хуже.

На самом деле уровень экономической мобильности в США ниже, чем почти в любой другой развитой стране, и находится примерно наравне со Словенией и Чили — а это не то чтобы мировой эталон экономических возможностей (не в обиду моим словенским и чилийским читателям). В других англоговорящих странах вроде Австралии и Канады экономическая мобильность развита куда сильнее, как и в таких странных социалистических государствах вроде Дании, Швеции и Финляндии.

Корреляция между поколениями по достатку отцов и сыновей демонстрирует то, насколько достаток мужчины зависит от достатка отца, и используется как мера экономической мобильности. Чем выше эта корреляция, тем ниже экономическая мобильность. Источник: Economic Policy Institute





«Выходит, Американская мечта умерла. И что? Что ты хочешь этим сказать, Мэнсон?»

Что ж, я расскажу вам, в чем заключается моя мысль. Это последняя часть «Трагедии о лимонадных ларьках», и она самая стремная. Видите ли, у этих детей развилась система убеждений вокруг понятий «успех = упорный труд = заслужить хорошие вещи» и «провал = лень = заслужить хреновые вещи». И вся эта эвристика отлично работает в обществе, где существуют безграничные возможности, бесконечные ресурсы и постоянно расширяющиеся рынки.

Но когда течение меняется и этих возможностей больше нет, такие убеждения становятся довольно опасными и даже губительными.

1. Из-за Американской мечты люди верят в то, что они всегда получают по заслугам. Американская мечта — это по сути другая форма того, что психологи называют «гипотезой справедливого мира».

Гипотеза справедливого мира заключается в том, что люди получают то, что заслужили: плохое случается с плохими людьми, а хорошее — с хорошими. Плохое редко (если вообще) случается с хорошими людьми и наоборот.

Однако у этой теории есть пара недостатков: 1) она не верна, и 2) вера в нее превращает человека в черствого мудака [17].

Он в чем-то прав вообще-то. Текст на картинке: Никогда не смотри на людей свысока, если не собираешься помочь им подняться.





С каждым из нас в определенный момент нашей жизни может случиться полная ж**а. Не важно, что это — авиакатастрофа, рак, или вас обокрали под дулом пистолета, или у вас появилась парализующая боязнь арахисового масла — суть в том, что это случается со всеми, но с каждым по-разному.

Мы все это в какой-то степени понимаем. Но у более 25% американцев нет сбережений. Ни цента. Я знаю, что вы скажете: «Не надо было столько денег тратить на телевизоры с плоским экраном!». И, возможно, это отчасти так. Но рынок труда сейчас находится на рекордно низком уровне. Реальные зарплаты находятся в стагнации уже 50 лет подряд [18]. Суть в том, что это в работе проблема. Покупатели лимонада перестали приходить, и это меняет все. Потому что люди могут работать так же усердно, как и раньше (или даже усердней), но при этом закончить хуже.

Вот вам немного статистики, от которой вы обалдеете: у 45% бездомных людей есть работа. Вспомните, например, того парня, который спит на скамейке в вашем любимом парке и от которого пахнет кошачьей мочой, а когда он просит вас подать ему доллар, вы орете: «Найди себе работу!» Cкорее всего, она у него уже есть. Мудаки.

2. Американская мечта заставляет нас верить в то, что ценность человека определяется тем, чего он добился. Если все получают то, что заслуживают, значит, мы должны относиться к людям, исходя из того, что с ними случается. Таким образом, успех делает из человека святого, пример для подражания, которому должны следовать все остальные. Провал же превращает человека в изгоя, пример того, кем должны постараться не стать все остальные.

Такого рода мышление создает чрезвычайно поверхностную и неглубокую культуру, в которой такие люди, как семья Кардашьян, прославляются ни за что другое, кроме своей славы и денег, а такие люди, как ветераны войны, ликвидаторы и школьные учителя, меняющие жизни, обычно оставлены без внимания и, в некоторых случаях, брошены умирать. Невысказанное предположение таково: если они были такими великими, то где, черт возьми, их деньги, чтобы они могли содержать себя?

Когда кормушка с легкими деньгами полна, и новые рабочие места и индустрии появляются как волосы на заднице собаки, приятно думать, что все мы получаем то, что заслужили. Как в поговорке: прилив поднимает все корабли. И если наш корабль поднимается, то очень приятно принять это как должное.

Но в реальности люди не всегда получают то, что заслуживают. Плохое действительно может случаться с хорошими людьми. Все мы косячим и совершаем ошибки. Каждый из нас страдает из-за какого-нибудь порока, или тика, или провала. И то же самое убеждение, из-за которого нам хорошо, когда дела идут прекрасно, заставляет нас стыдиться и обвинять себя во всех смертных грехах, когда дела идут не очень.

3. Американская мечта косвенно побуждает людей думать, что они имеют право использовать других. Пару лет назад моего друга обвинили в серьезном преступлении, которое он не совершал. Он нанял адвоката, побывал в суде, и его признали невиновным.

Спустя примерно полгода он получил письмо из юридической конторы с угрозами засудить его за то же самое преступление, по которому его признали «невиновным» в уголовном суде. На консультации его адвокат сказал, что это устрашающая тактика — письмо для рассылки, написанное с целью запугать людей, чтобы они заплатили взятку вместо того, чтобы снова идти в суд.

Задумайтесь об этом на минуту. Где-то есть адвокат (или команда адвокатов), которые ходят в администрацию города и просматривают реестр людей, оправданных в крупных преступлениях. Затем эти адвокаты, даже не имея представления о людях, которым пишут, отправляют им письма от лица жертвы, угрожая засудить их и надеясь, что хотя бы один из десяти или двадцати испугается и заплатит, чтобы адвокат отстал.

Это чистая эксплуатация. И что самое ужасное — это совершенно законно. Адвокаты, которые этим занимаются, зарабатывают хорошие деньги, водят хорошие машины, живут в хороших районах и производят впечатление, хороших людей, когда выходят на крыльцо за газетой или гладят вашу собаку, или комментируют счет последнего матча.

Но они настоящие ублюдки. Они настолько ублюдочны, что я злюсь даже сейчас, когда пишу это.

Но в культуре, где твоя ценность как человека определяется уровнем социально-экономического успеха, появляется принцип «кто сильнее, тот и прав» — то есть, если я делаю что-то, что позволяет мне вытрясти из тебя деньги, ты сам виноват, что повелся по незнанию.

Сейчас, когда «Трагедия лимонадных ларьков» подошла к концу, и возможности заканчиваются, люди бегут все быстрее, чтобы просто оставаться на одном месте, и все больше людей начинают наживаться на других, чтобы произвести впечатление, что они успешны, хотя на самом деле это не так [19]. Вне зависимости от вида деятельности — будь то продажа таблеток по Интернету, или создание фальшивых сайтов, которые обманом заставляют кликать по рекламным баннерам, или если ты — адвокат, пытающийся запугать недавних подсудимых, чтобы они откупились от тебя, и ты их не засудил — все это становится не просто более оправданным, а необходимым для сохранения старого убеждения, преобладающего в культуре, что с помощью упорного труда всегда можно добиться успеха.

Или, как однажды было сказано в сериале «Прослушка»:

«Знаешь, в чем беда, Брюс? Мы работали в этой стране, что-то создавали. А теперь мы просто засовываем руку в карман парня перед нами».

Пока ты еще ребенок, ты думаешь, что в мире все хорошо. Ты ходишь в школу, делаешь то, что тебе велят родители, веришь тому, что тебе говорят люди, и веришь, что все будет хорошо.

Но когда ты становишься подростком, то начинаешь понимать, что многое из этого всего — полная хрень. К достижению пубертатного возраста ты уже испытал первые травмы и неудачи. Ты понял, что мир несправедлив, и что иногда все может пойти не так, как ты задумал. Плохое случается с хорошими людьми и наоборот. И во многом ты не настолько хорош, как тебе всегда казалось.

Некоторые подростки справляются с этим осознанием хорошо и зрело. Они принимают это и приспосабливаются.

Другие же, в особенности избалованные подростки, которые черпают почти все свои знания об этом мире из Интернета и ТВ, не так хорошо с этим справляются. Мир не соответствует их ограниченному мировоззрению, и вместо того, чтобы обвинить в этом систему мировоззрений, они винят мир. А это ничем хорошим закончиться не может.

Америка — это молодая страна. В культурном смысле мы все подростки, которых отделяет всего пара поколений от золотой поры невинности. И как страна, мы начинаем понимать, что у нашего юношеского идеализма есть земные пределы; что мы не являемся особенными; что в мире все несправедливо; и что мы не можем полностью контролировать свою судьбу.

Вопрос в том, насколько хорошо мы сможем приспособиться к этой новой реальности и повзрослеть в ее рамках? Примем ли мы ее и изменим ли мы свои идеалы под стать 21 веку? Или мы станем раздражительными и злыми и найдем козла отпущения для оправдания когнитивного диссонанса своего национального самосознания?

Возможно, самое лучшее в США — это то, что у нас есть выбор.

Сноски:

1. Или женщина. Или афроамериканец. Или индеец. Но к этому мы еще вернемся.

2. Да, я понимаю, что технически «американец» — любой житель западного полушария, но в разговорной речи люди в Соединенных Штатах (и бóльшей части Европы и вообще мира) называют жителей США «американцами». Скажете, что мы надменные и самодовольные и будете правы. Я же использую это простоты ради.

3. В своей речи «Город на Холме», произнесенной в 1630 году, Джон Уинтроп призвал колонии Новой Англии стать примером для всего остального мира. Алексис де Токвиль ввел в обращение термин «Американской исключительности», и далее описал этот феномен в своем знаменитом трактате «Демократия в Америке».

4. Для испанцев и португальцев их территории в Новом Свете были добром, которое необходимо разграбить или хотя бы использовать в своих интересах. В результате они ничего не вкладывали в разработку инфраструктуры для жизнеспособной цивилизации в Южной или Центральной Америке. Фактически они делали всё наоборот. Они намеренно держали свое население в нищете и беспомощности. Британцы, с другой стороны, хотели построить самодостаточные колонии, которые можно было бы добавить к своей глобальной торговой сети. Результаты этих двух европейских подходов играют важную роль в объяснении различии между Севером и Югом, которые имеют место быть и по сей день.

5. В то время как я пишу эти строки, появилась новость, что в Аляске предположительно обнаружили новые, огромные запасы нефти. Прости нас, природа.

6. Путин, это я о тебе.

7. Сама по себе Американская мечта была придумана в 1930-е годы, но история США полна таких концепций, начиная с XVIII века и даже с самой Декларации Независимости.

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16. Хазан, О. (08.10.2014). Почему американцы тонут в долгах за медицинские услуги. The Atlantic.

17. Те, кто всем сердцем верит в то, что все люди получают по заслугам — хорошие вещи случаются с хорошими людьми, а плохие — с плохими, — чаще других обвиняют жертв таких вещей как насилие, бедность и болезни, даже когда совершенно очевидно, что эти жертвы практически никак не могли повлиять на обстоятельства. Подробнее: Фарнхэм, А. (2003). Вера в справедливый мир: успехи в поисках за последнее десятилетие. Личность и индивидуальные различия, 34(5), стр. 795-817.

18. Д.Дэсилвэр. (09.10.2014). У большинства работников зарплата десятилетиями практически не меняется.

19. Это особенно касается типов общества, основанных на оценке производительности, в которых постановка и достижение целей представляется своего рода извращенной религией. Дело в том, что если правильные цели отсутствуют, то человек может превратиться в настоящего подонка, для которого конечный результат — достижение этих целей, — будет оправдывать любые средства, использованные в процессе. Далее: Швайтцер, М. Е., Ордоньез, Л., Дума, Б. (2004). Постановка целей как мотиватор аморального поведения. «Журнал Академии менеджмента», 47(3), стр. 422-432.

Перевели: Наташа Очкова, Илья Силаев, Екатерина Евдокимова и Юрий Гаевский.

Редактировали: Сергей Разумов, Роман Вшивцев, Анна Небольсина и Артём Слободчиков.

Графики: Полина Пилюгина.

Источник: Newочём





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