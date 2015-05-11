Подписаться на обновления
30 октябряПонедельник

usd цб 58.0833

eur цб 67.5276

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияПрозрачное
образование
Литература  Кино  Музыка  Масскульт  Драматический театр  Музыкальный театр  Изобразительное искусство  В контексте  Андеграунд  Право автора  Открытая библиотека 
Ксения Реутова   , Сегодня, 19:00

Алиса Хазанова: «Энергия дебютантов может свернуть горы»
Актриса и режиссер фильма «Осколки» - об английском языке, зыбкой реальности, творческих амбициях и нестандартной внешности


Алиса Хазанова © Тимофей Колесников
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Последний вальс с Годаром


Борис Хлебников: «Я не верю в идеального героя»




«Осколки» — режиссерский дебют Алисы Хазановой, камерная англоязычная история о женщине и двух мужчинах, застрявших в дизайнерских интерьерах нью-йоркского отеля. Застрявших в буквальном смысле: петля времени постоянно сводит их друг с другом.

Первый мужчина героине хорошо знаком – это ее муж, отношения с которым, кажется, дали трещину. Второй, незнакомец, появляется из ниоткуда и уверяет, что видятся они вовсе не впервые. Петля затягивается все туже, изображение на экране плавно покачивается, реальность расплескивается, переходя в сновидение. Для российского кинематографа, который в 2017 году полностью сосредоточился на социальном и политическом, это совершенно необычное кино: слишком герметичное, слишком отстраненное, вызывающе нематериальное. Тем интереснее понять, откуда это все взялось.

— Начнем с очевидного вопроса, который наверняка будет интересовать всех зрителей: почему вы решили снять фильм на английском языке?

— А почему нет? Эта история изначально была придумана на английском, потому что мой соавтор Майкл Куписк – американец. Мы встретились в Лос-Анджелесе и решили, что было бы интересно поработать вместе. Я понимаю людей, которые этому удивляются. Но если есть возможность снять фильм там, где он был придуман, то почему бы этого не сделать? Зачем адаптировать его к совершенно другой среде?


— А могло ли вообще все, что происходит в фильме, происходить в России?

— Если бы я писала сценарий на русском, это была бы немного другая история. Я бы отталкивалась от нашего пространства, от нашего воздуха. Но я сделала другой выбор. Мне кажется, российские кинематографисты, собравшись в какое-то сообщество единомышленников, могут выехать за пределы страны и снять кино в любой точке мира и на любом языке, если им это интересно. Не надо их помещать в какой-то отдельный бокс, где они должны сидеть и делать фильмы только на русском. Творческое высказывание шире географической принадлежности.

— Для вашего соавтора это тоже был первый сценарий?

— Первый полнометражный сценарий, который пошел в работу, если быть точной. На момент нашего знакомства Майкл работал редактором в кинокомпании, редактировал чужие тексты. И он очень хотел писать сам. Тут-то мы и встретились. Знаете, энергия дебютантов может свернуть горы. Потому что есть огромное желание что-то сделать и отсутствует парализующий страх, который у некоторых появляется после первой работы.

— Вы сами сыграли главную роль. Рассматривали ли вы вариант, при котором это могла бы сделать другая актриса?

— Рассматривала. Хотя сценарий мы писали с расчетом на то, что это буду я. И в конце концов стало очевидно, что в условиях цейтнота и ограниченных сроков мне будет проще снять этот фильм, находясь изнутри. Это не значит, что я не доверяю другим актрисам. Но у меня ушло бы много энергии на то, чтобы объяснить кому-то из них, что я имею в виду.

— Не страшно ли вам было заходить на территорию, где уже до вас все было хожено-перехожено? Я имею в виду и драматургию (потому что при просмотре «Осколков» первым делом вспоминается «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене), и визуальную составляющую: Нью-Йорк, отели, неоновые огни – все это навевает вполне конкретные ассоциации.

— Нет, мне не было страшно. Когда нет задачи сделать ремейк и нет задачи у кого-то что-то стащить, то и страху неоткуда появиться. Фильм «В прошлом году в Мариенбаде» действительно был отправной точкой для нашего размышления. Но именно точкой. Все остальные ассоциации рождаются у людей, которые смотрят картину, а не у тех, кто ее делал.

— Вы уже представляли фильм в Москве, в Петербурге, на Сахалине. Обычно на таких показах в зале всегда находится дотошный зритель, который требует от режиссера объяснить ему, про что кино.

— Это правда. И я понимаю, что таким зрителям нелегко, их раздражает невозможность четкой формулировки. Я в разговоре с публикой стараюсь задать основной вектор, указать, в какую сторону размышлять, через какой фильтр этот фильм смотреть. Но в подробности не вдаюсь. Это скучно и убивает всю поэзию. Мне хотелось натолкнуть людей на какие-то размышления о своей жизни, об устройстве мира и времени. И ни в коем случае не создавать им ребус, чтобы они его разгадывали, выясняя, а что же там на самом деле между героями произошло. Что-то произошло. Можно так толковать, а можно эдак. Фильм не про это. Фильм про то, как сложно коммуницировать друг с другом.


— У режиссера, который работает с зыбкостью реальности, с зыбкостью времени, всегда хочется спросить: откуда это? Такое мироощущение у вас с детства?

— Насчет детства не помню, но в целом – да, у меня такой взгляд на мир. Важной его частью является допущение, что реальность неоднозначна, время нелинейно, и вообще это все условные категории. Наверное, все-таки не зря Льюис Кэрролл написал книжку про Алису, а меня назвали в ее честь.

— Как долго вы шли к режиссуре? Давно об этом думали?

— Нет. Не могу сказать, что это какая-то давняя амбиция. Я человек творческой профессии, и мне важно вести с другими людьми диалог: рассказывать им истории, напоминать об эмоциях, которые важно не забывать. Наверное, прозвучит пафосно, но я считаю это своей функцией. И способы этого диалога могут быть разными. Я за свою жизнь накопила множество навыков, которые поочередно использую для достижения одной и той же цели. Для меня танец, актерская работа, режиссура — это не профессии из разной системы координат. Это все части единого целого.

— Фильм не будет дублирован на русский? Он везде пойдет с субтитрами?

— Да, и это мое принципиальное авторское решение. «Осколки» рассчитаны на зрителя, которому такой вид кино интересен, и я прекрасно понимаю, что он не может быть интересен всем. Бывает, что дубляжа невозможно избежать, но это не тот случай. Фильм, сделанный с таким количеством точно выстроенных диалогов, очень многое потеряет. И вообще мне кажется, что зачастую возможность услышать реальный голос актера дает больше, чем передача того, о чем он говорит. Потому что вы слышите интонацию, чувствуете живую эмоцию. При дубляже их тяжело сохранить.

— Мне показалось, вы любуетесь американскими мужчинами – и это элемент для российского кино куда более чужеродный, чем английский язык. У принято показывать красивыми женщин. А мужскую красоту режиссеры почему-то редко акцентируют.

— Разве? Я считаю, у Дани Козловского очень акцентированная красота. Может быть, зрители просто отвыкли от жанра герметичной драмы, где люди показаны крупным планом? У меня с самого начала было очень четкое представление о героях, о том, какими они должны быть. И я нашла актеров, которые полностью ему соответствуют. Меня удивил ваш вопрос. Нет, в их внешнем облике нет никакой нарочитости.

— Я не про нарочитость, а просто про красоту. Возможно, это субъективно.

— Да я только рада, если актеры нравятся. Для меня главными героями этого фильма являются как раз мужские персонажи. И хотя все называют героиней «Осколков» женщину, она находится немного в стороне. Вероятно, этот факт навел вас на такие размышления. Доминанта этого кино – мужчины, а вовсе не женское присутствие.

— А вы, кстати, делите кино на мужское и женское?

— Нет. Я против такого разделения.

— Несколько лет назад критики много писали о «женской волне» в российском кино. На «Кинотавре» показывали фильмы Наталии Мещаниновой, Нигины Сайфуллаевой и Ангелины Никоновой. Вы как к этому определению относитесь?

— Всегда есть потребность о чем-то объявить: то у нас появляется «новая волна», то «женская волна». На мой взгляд, это все немного притянуто за уши. Есть творческие люди, которые хотят что-то сказать. Они могут быть как мужчинами, так и женщинами. Мы живем в то время, когда уже можно перестать рефлексировать на эту тему.


— Чувствуете ли вы себя частью какого-то большого кинодвижения? Вот компания Ильи Стюарта Hype Production, которая продюсировала «Осколки», также ответственна за «Ученика», «Блокбастер» и «Мифы». Это очень актуальное кино. Про сегодняшний день.

— Да, но есть еще масса других фильмов, которые тоже являются идентификаторами времени. Я очень благодарна компании Hype, которая поддерживает именно авторский кинематограф. Но я просто делаю то, что мне интересно. И я бы сказала, что результат этой деятельности стоит особняком в контексте современного российского кино. Однако это не мне решать. Все равно меня обязательно запишут в какую-нибудь категорию. Так зачем же я сама туда полезу? (Смеется.)

— Чье мнение для вас по-настоящему важно? Кому вы первым делом показали «Осколки»?

— Первым был Ваня Лебедев, режиссер монтажа. Большой профессионал, мнение которого для меня очень ценно. Но оказалось, что показывать кино, которое еще не готово, сложно. Когда что-то не доделано, приходится объяснять на пальцах, что ты тут имела в виду. Следующий фильм я буду показывать только после того, как он будет готов на все сто процентов.

— Допустим, он готов. Кому тогда?

— Мужу покажу. Это родной мне человек, и мне важно разделить с ним то, чем я живу, и то, над чем я так долго трудилась.

— Есть артисты, которые кочуют с канала на канал, из фильма в фильм. О вас такого не скажешь. По какому принципу вы выбираете проекты?

— Существует внутренний критерий отбора. Это качество сценария и режиссер, с которым намечается совместная работа. Но существует и внешний – моя нестандартная внешность. Поверьте, мое присутствие или отсутствие в некоторых проектах часто обусловлено именно этим фактором. Звучит смешно, но это данность. Есть кино не для всех, и я в нем оказалась. Не жалею об этом совершенно. Пожалуй, мне было бы некомфортно двигаться в каком-то потоке или просто формально закрывать свои даты в календаре работой, которая не находит во мне никакого душевного отклика. Я ни в коем случае не осуждаю людей, выбравших для себя такой путь. Но для меня это физически невозможно. Есть вещи, в которые я не могу вписаться, не могу переступить через себя. Ну сноб я, что с этим поделаешь.




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



От Джима Керри до Юрия Никулина

10 актеров, преодолевших привычное амплуа

Карьера многих актеров порой складывается так, что они становятся «заложниками» однажды созданного образа. Вспоминаем несколько ярких примеров того, что бывает, когда исполнитель хочет изменить свое амплуа.

28.10.2017 18:00, Павел Орлов

«Я шагаю по Москве» Георгия Данелии
Фильмы Эмира Кустурицы

Нежные перчатки аутоагрессии

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

08.10.2017 19:00, Александр Чанцев

«Я шагаю по Москве» Георгия Данелии
Фильмы Эмира Кустурицы

Фильмы Эмира Кустурицы

Неординарное кино с сумасшедшей жизненной силой

Кинематограф Кустурицы – это восхитительный мир, герои которого мыслят неординарно, обладают собственным мировосприятием и, как правило, невероятной волей к жизни.

04.10.2017 19:00, cameralabs.org

Оскароносная идея
«Я шагаю по Москве» Георгия Данелии

«Я шагаю по Москве» Георгия Данелии

Гениальный фильм о Москве

Один из самых знаменитых фильмов-плакатов, прекрасно иллюстрирует Москву начала 60-х, заката «оттепели». Картина Георгия Данелии вышла на экраны в 1964 году, причем премьера состоялась в только что открывшемся кинотеатре «Россия» – самом крупном на тот момент в Европе.

01.10.2017 19:00, Мария Молчанова, diletant.media

«Для тебя у неё закрыта дверь, а для других — открыто окно!»
Оскароносная идея

«Взгляд-1» vs «Взгляд-2»?

«Для меня телепередача «Взгляд» — прежде всего разговор между собой трёх-четырех молодых людей»

В самый разгар работы над книгой «Мушкетёры перестройки», приуроченной к 30-летию самого известного отечественного ТВ-проекта (премьерный выпуск – 2 октября 1987) вынужден был напрячь собеседников ещё одним аспектом. Просматривая ответы респондентов, не без изумления обнаружил, что для многих «Взгляд» = информационно-аналитическая «программа с Бодровым», а не советский пятничный экзерсис с Листьевым и Политковским.

27.09.2017 19:00, Евгений Ю. Додолев

Приговор премьер-министру, или Как в стенах «пресс-клуба» родилось словечко «журналюга»
«Взгляд» изнутри

Оскароносная идея

Почему Владимир Меньшов снял «Москва слезам не верит»

Появлению на экранах всего мира фильма «Москва слезам не верит» мы обязаны обычному будильнику. Помните, такие были почти в каждой советской семье? Именно идея сна Катерины длиною в 20 лет, где она засыпает, заводя будильник, и просыпается в следующей серии совершенно другой женщиной, привлекла Владимира Меньшова.

26.09.2017 19:00, Виталий Дубогрей, dubikvit.livejournal.com

«Яд в дороге — вещь совершенно необходимая»
«Для тебя у неё закрыта дверь, а для других — открыто окно!»

Главные сериалы этой осени

Провести время с пользой и не впасть в хандру

За что мы любим осень — так это за то, что все каналы открывают свои потайные сундуки, чтобы начать телесезон с премьер сериалов и долгожданных новых серий. Чтобы вы не растерялись, мы составили для вас программу просмотров.

11.09.2017 13:00, tvkinoradio.ru

Как избыток сериалов меняет телевидение
8 несправедливо закрытых сериалов

«Для тебя у неё закрыта дверь, а для других — открыто окно!»

«Человек-амфибия» Казанского и Чеботарева

Перед тем как попасть в руки Владимира Чеботарева, сценарий пылился около 10 лет на полке Ленфильма. Не то чтобы он был не востребован — к нему подступались многие режиссеры, а в 40-е его даже пытались экранизировать в Голливуде, но из-за технических ограничений, связанных с особенностями подводных съемок, сценарий долгое время оставался невостребованным.

08.09.2017 14:00, Мария Молчанова, diletant.media

«Яд в дороге — вещь совершенно необходимая»
Картинка от гения

«Яд в дороге — вещь совершенно необходимая»

«Обыкновенное чудо» Марка Захарова

Театрализированный киноэпос о несчастной любви обращенного в человека медведя и принцессы вышел на экраны 1 января 1979 года. Фильм показали по центральному телевидению в новогоднюю ночь, однако, в отличие от новогодних сказок, где волшебство творится от одного взмаха волшебной палочки, чудо в ленте происходит почти случайно, как бы намекая зрителю, что настоящему обыкновенному чуду волшебные атрибуты не нужны.

18.08.2017 19:00, Мария Молчанова,diletant.media

Лу Рид на пляже
Что смотрят режиссеры

«Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы

Эпическая драма, ставшая легендой мирового кинематографа

«Никогда не иди против семьи» – одна из ключевых фраз фильма, ставшего культовым во всем мире. Картина, созданная в 1972 году молодым и еще малоизвестным режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой по одноименному роману Марио Пьюзо о борьбе семейных мафиозных кланов в послевоенной Америке, обозначила новый вектор развития эпического кино. Отойдя от канонов гангстерских боевиков, режиссер снял очень проникновенную семейную драму, в лучших традициях «Унесенных ветром».

31.07.2017 18:00, Мария Молчанова, diletant.media

Страдания по «Матильде»
Братья-гении





 

Самое читаемое


Новости
НП «Викимедиа РУ» издало пособие для библиотекарей

Издание содержат рекомендации по использованию открытых лицензий и публикации произведений в режиме открытого доступа
Пособие подготовлено в рамках проекта Ресурсный центр «Открытая библиотека», основная цель которого состоит в организации правовой и методологической поддержки библиотек для открытия доступа к общественному достоянию. В настоящий момент множество произведений науки и культуры нельзя найти в интернете, однако издания, срок охраны авторских прав на которые уже закончился, можно и нужно оцифровывать, и библиотеки могут сыграть ведущую роль в этом процессе.

НП «Викимедиа РУ» запустило сайт проекта «Открытая библиотека»
Ресурсный центр для библиотечных работников Открытаябиблиотека.рф создан в рамках одноименного проекта партнёрства. Он предназначен для организации правовой и методологической поддержки библиотек по вопросам размещения в открытом доступе произведений, перешедших в правовой режим общественного достояния, а также использованию открытых лицензий. Сайт разработан командой проекта на основе вики-движка, его функционирование могут поддерживать любые участники проектов «Викимедиа».
«Открытая библиотека» в Томске
НП «Викимедиа РУ» провело первые презентации проекта в регионах и анонсировало запуск конкурса для библиотек.
АИИ представила проект развития «Научного корреспондента»
О дальнейших планах по открытой публикации ВКР российских студентов рассказали на XI Вики–конференции.
Викимедиа РУ представила проект «Открытая библиотека»
На Вики-конференции обсудили проблему доступа к библиотечным произведениям и способы её решения.

 

 

Мнения
Мария Баронова

Эпохальный вопрос

Кто за кого платит в ресторане, и почему в любой ситуации важно оставаться людьми

В комментариях возник вопрос: "Маша, ты платишь за мужчин в ресторанах?!". Кажется, настал момент залезть на броневичок и по этому вопросу.

Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 