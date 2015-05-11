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thezis.ru   четверг, 20 октября 2016 года, 09.00

Альфрид Лэнгле: что на самом деле удерживает пару вместе
«Я хочу рассмотреть такие темы, как человек, отношения, страдание в отношениях и найти некоторые взаимосвязи»


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Ложная суета




В рамках конференции «О любви, одиночестве и счастье в отношениях. Экзистенциально-аналитическая терапия пар» выступил известный австрийский психотерапевт, представитель экзистенциального анализа Альфрид Лэнгле.

I

Каждый человек — это личность, персональность, Person. В качестве Person человек стоит как бы на двух ногах: с одной стороны, он находится внутри себя, с другой стороны, он интенционально направлен на другого или на других. В качестве Person мы открыты миру (это мысль Шелера), а тем самым и партнеру в отношениях, таким образом, что человек не может быть только из себя самого, только опираясь на себя самого.

Без Другого Я не есть. А еще точнее: Я не могу стать Я без Другого. В качестве взрослого человека Я не могу быть полностью Я без Другого. Для этого антропологического факта Франкл ввел понятие самотрансценденции.

Но в какой бы степени мы ни нуждались в другом, другой не может сделать для нас всего. Другой не может нас заменить, не может представлять нас. Каждый человек в качестве Person должен сам овладеть своей жизнью, вести свою жизнь, найти самого себя, мочь соотнестись с самим собой. Уметь хорошо быть с собой и уметь хорошо разговаривать с собой, быть в диалоге с собой, в том числе без другого. Человек должен мочь быть один, без других.

Таким образом, в качестве Person я причастен и к своему собственному внутреннему миру, и одновременно к миру другого, внешнему миру. Поэтому человек с самого начала находится в двойственном положении, двойственном соотнесении. И вот тут, в этом месте начинаются проблемы пар — потому что я сам по себе уже такая пара, в своем отношении вовне и вовнутрь. Я в себе соединяю эти два полюса: интимность и открытость миру. Эта фундаментальная двоичность коренится в сущности человека.

Обобщая, можно сказать, что человек может быть с другими людьми или другим человеком, но он не может быть ТОЛЬКО с другим. Он должен мочь себя ограничить и быть с самим собой. Это типичное поле напряженности, в котором находится пара: между эгоизмом и отдачей, растворением, потерей себя в другом, в отношениях. Когда возникают отношения с другим, то возникает эта опасность. В отношении к самому себе тоже возникает подобная опасность. Потому что если я с самим собой не могу разобраться и не могу выдерживать самого себя, быть с собой, если я не могу уверенно стоять на ногах, то я стремлюсь соотнести себя с другим. И тогда другой как бы должен мне заменить то, что я не могу сам для себя реализовать.

Только из способности быть с самим собой может возникнуть совместное бытие. Таким образом, работа с парой в экзистенциальной терапии похожа на работу с отдельным человеком. Человек, его существо так устроено, что он предрасположен иметь отношения с другим человеком. Я выступаю за то, что к проблемам пары не стоит относиться только с точки зрения системного подхода. Системный подход дает очень ценные наблюдения, но необходим персональный взгляд на каждого человека. Основа пары — персональность каждого человека в паре.

II

Что такое пара? Пара — это нечто, что принадлежит одно другому. Двое — это еще не пара. Например, пара обуви принадлежит друг другу, оба ботинка вместе составляют целое. Значит, если у меня два ботинка, но оба левые, то это не будет парой. Пара людей образует Мы. Но просто два человека не составляют Мы. Если в этом Мы одного не хватает, другой это ощущает: «Мне не хватает его».

Мы имеет что-то общее. У пары, которая вместе проживает жизнь, как правило, есть эмоциональные отношения — мы называем эти отношения любовью. И только через переживание того, что Я через Другого достраиваю себя до целого, становлюсь целым, возникает новое качество переживания. И если этого человека нет, то чего-то не хватает. Таким образом, пара — это больше, чем сумма двух лиц.

Моя единичность в паре отчасти теряется, и через бытие в паре у меня возникает дополнительная ценность. Правый ботинок получает дополнительную ценность благодаря левому ботинку. Как пара два человека связаны между собой и переживают себя как часть некой общности: я через тебя получаю что-то, что я один не имею.

III

Как в паре люди связаны между собой? Здесь следует назвать два рода связи: отношения и встреча.

Что такое отношения? Это некоторая постоянная форма взаимодействия. То есть человек как-то соотносится с другим человеком, постоянно имеет его в виду. Например, если я кого-то вижу, я не могу этому помешать — он просто есть в поле моего зрения.

Таким образом, если два человека встречаются, то они не могут не вступить в отношения. Здесь есть некий принудительный момент. В тот момент, когда передо мной стоит другой, я ощущаю это иначе, чем если передо мной нет никакого другого. Я постоянно соотношусь с чем-то, я постоянно в мире.

Поэтому отношения — длятся, это длительная вещь, и в них содержится вся совокупность опыта, который мы приобрели в течение жизни. И она сохраняется там навсегда. Поэтому когда пара приходит на терапию, и жена говорит: «Помнишь, еще тридцать лет назад ты меня сильно обидел?», тогда как муж уже ничего не помнит, то это означает, что отношения — это контейнер, в котором все собрано и все хранится, ничего не теряется. Естественно, что туда добавляется какой-то новый опыт, который может поменять всю совокупность опыта.

Встреча — это другая форма связи, в которую включены пары. Если отношения вращаются вокруг когнитивной и эмоциональной составляющих, то встреча — это персональное. Что такое встреча? Я встречаю Ты, а Ты встречаешь Я. Эти два полюса связаны между собой не посредством линии, а посредством поля (тем, что «между» нами).

Это поле существует только тогда, когда Я и Ты действительно встречаются. Если они не совпадают, не резонируют, тогда это поле сворачивается, и встреча не происходит. Поэтому встречу можно хотеть, стремиться к ней, принимать решение по поводу нее. Встреча пунктуальна — она происходит в этот момент.

Длящиеся отношения нуждаются в том, чтобы происходили встречи. Если встречи происходят, то отношения меняются. Через встречи мы можем работать с отношениями. Если встречи не происходит, отношения становятся автоматическими. И человек чувствует, что его как будто «везёт черт» — потому что психодинамика затягивает в автоматизмы, а Мы становится функциональным, вещным, а не персональным.

Естественно, что в жизни каждой пары есть и то, и другое: и отношения, и встречи. И то, и другое необходимо. Но отношения живут благодаря встречам.

IV

Какова структура у отношений в паре? Если мы рассмотрим отношения пары экзистенциально, то мы обнаружим фундаментальную структуру, которая дает нам основу для терапии пар.

В отношениях любой пары каждый человек имеет потребность, желание, мотивацию «мочь быть в этих отношениях». Это первая фундаментальная мотивация. Я хочу быть там, где ты. Например, я хочу жить с тобой. Или вместе поехать куда-то. Я хочу быть с тобой, потому что ты даешь мне быть в этих отношениях. С тобой я могу быть. Ты даешь мне защиту, опору, ты готов(а) мне помочь, или ты даешь мне, например, материальную основу для жизни, квартиру. Я могу тебе доверять, потому что ты верен, надежен.

Вторая фундаментальная мотивация в отношениях пары. С этим человеком я хочу жить. Здесь я ощущаю жизнь. Этот человек меня затрагивает. С ним мне становится тепло. Я хочу пережить с тобой отношения, мне хочется проводить с тобой время. Твоя близость желаема для меня, она меня оживляет. Я ощущаю твою привлекательность, ты меня притягиваешь. И у нас есть общие ценности, которые мы разделяем: например, спорт, музыка или нечто другое.

Третье измерение бытия в паре. С этим человеком я имею право быть таким, каков я есть.Более того, с ним я становлюсь больше самим собой, чем вне этих отношений — не только тем, кто я есть, а тем, кем я могу быть. То есть через тебя я еще больше становлюсь самим собой. Я чувствую себя узнанным и увиденным тобой. Я испытываю уважение. Ты принимаешь меня всерьез, и ты справедлив ко мне. Я вижу, что ты меня принимаешь, что я для тебя являюсь безусловной ценностью. Хотя ты можешь быть не согласен (согласна) со всем моими мыслями и поступками. Но именно то, каков я есть, подходит для тебя, ты это принимаешь.

И четвертое — это общий смысл. Мы вместе хотим построить мир, разделить какие-то общие ценности, сделать что-то для будущего. Мы хотим работать над чем-то: над самими собой или над чем-то в мире вне наших отношений — и это нас связывает.

Когда все эти четыре структуры в порядке — это идеальная форма взаимоотношений, поскольку в этих отношениях могут переживаться все базовые основания экзистенции. И тут мы переходим в практическую плоскость.

V

Что, собственно, удерживает пару вместе? Мы можем сказать, обобщая, что каждая из четырех базовых мотиваций удерживает пару вместе.

Первая плоскость — некоторая практическая сторона, которая позволяет человеку жить в мире. Например, у нас общая квартира — куда мне идти? Четверть пар, а, может быть, и больше живут вместе именно поэтому. Романтики никакой, персональности тоже. Реальность состоит в том, что пойти некуда. Есть общие деньги, разделение труда. Вместе мы можем поехать в отпуск, а поодиночке не получается.

Второй уровень — тепло, которое я могу пережить с другим, нежность, сексуальность.Бывает, и поговорить вроде бы не о чем друг с другом, а это функционирует.

Третье — персональный уровень. Я не один, когда я прихожу домой, там хоть человек есть, а не только кошка.

И четвертое — у нас есть общий проект, общая задача в мире, и поэтому разумно оставаться вместе. Чаще всего в качестве такого проекта выступают дети, пока они маленькие. Или, например, совместная фирма.

Эти четыре структуры экзистенции — как клей, который скрепляет пару вместе. Есть очень известное, даже знаменитое исследование о проблемах пар, которое было проведено Гоулманом, автором книги «Эмоциональный интеллект». Это исследование подтверждает то, о чем я сейчас говорю. Гоулман применяет немного другие формулировки, но в целом идеи похожи. Он исследовал тысячи пар, и обнаружил следующее: в течение четырех лет развелись или расстались все пары, в отношениях которых были следующие четыре симптома (они же — неисполнение четырех перечисленных выше экзистенций).

Итак, можно с 93% точностью предсказать, что пара разведется, если:

1. Один из пары занимает оборонительную позицию. На экзистенциально-аналитическом языке это значит, что они находятся в плоскости первой фундаментальной мотивации: он ищет защиту. Эта позиция опустошает отношения.

2. По крайней мере один из партнеров постоянно критикует другого. Это значит, он обесценивает другого. И у другого возникает чувство: он меня не видит, я не могу быть с ним. Это третья фундаментальная мотивация и частично первая.

3. Этот аспект играет центральную роль. Если есть неуважение или обоюдное обесценивание, то тогда пара разойдется. Это означает разрушение чувства собственной ценности. Человек ощущает, что его не видят. Персональность в отношениях не проявляется.

4. Присутствует закрытость. Если хотя бы один из пары закрыт, то нет общего проживания событий, переживания смысла.

У этих пар — даже если они идут в терапию — самые плохие шансы на сохранение отношений. Они не могут найти друг с другом персональных отношений. В таких парах ярко проявляется неспособность к персональным отношениям по крайней мере одного из партнеров. И другой не может сделать это за него, восполнить это. Такой человек не способен к длительным отношениям, ему нужно еще созревание, развитие. Нужно работать с его проблемами и травмами.

Гоулман все это заснял на видео. В этих видео уже в первые 15 минут разговора по невербальной коммуникации можно констатировать, какой прогноз имеет эта пара. Например, они сидят в такой позиции, что не смотрят друг другу в глаза. Или делают унижающие жесты. Мимика и жесты — это самая быстрая коммуникация. Вообще говоря, в терапии очень редко бывает достигнута такая степень прогнозируемости, как в этом исследовании.

VI

Что держит пару вместе? Все 4 фундаментальные мотивации, но в особенности третья.Если речь не идет о функциональных отношениях, уважение к другому, принятие другого, ощущение ценности другого — это фундаментальная предпосылка. Но это получается только в том случае, если я могу быть с собой, а не быть зависимым от другого через неудовлетворенные потребности.

В хороших отношениях пар сходятся два самостоятельных человека, которые не нуждаются один в другом, в которых каждый может жить и один, без другого. Но они ощущают то, что вместе им лучше, прекраснее. Если я вместе с другим, я развиваюсь. Я переживаю радость, когда вижу, как ты раскрываешься, расцветаешь.

Таким образом, пары в отношениях удерживают в большей степени персональные отношения — уважение, общий интерес, ощущение того, что другой меня видит и воспринимает, что я могу быть больше самим собой с этим человеком.

Несколько вопросов для понимания отношений.

Что для меня важно в отношениях? Если у меня есть отношения, я могу спросить себя, что для меня важно в этих отношениях? Чего я хочу в отношениях? Что бы мне хотелось, что я ощущаю как то, к чему меня тянет, влечет? Что, как я предполагаю, важно для моего партнера? Мы когда-нибудь вообще говорили об этом? Или, может быть, у меня есть страх вступить в отношения? Сколько во мне этого первостраха, страха ожиданий? Что для меня самое ужасное в этих отношениях? Мужской страх — быть проглоченным. Женский страх — быть использованной, страх того, что ею «злоупотребят».

Какое у меня представление об отношениях? Должны ли быть в семье определенные роли: у мужа — одна, у жены — другая? Насколько близкими, открытыми должны быть отношения? Сколько свободного пространства мы хотим предоставить друг другу? Какая потребность у меня выражена сильнее — в слиянии или в автономии? Насколько эти отношения должны быть партнерскими, диалогичными, или иерархичные отношения гораздо лучше — потому что тогда все проще?

VII

Отношения стабилизируются через любовь. Любовь — это самый сильный фактор, который держит людей вместе. Любовь хочет хорошего для другого. Любящий интересуется, кто ты, чем ты интересуешься, кто ты есть. Любящий хочет жить для другого, для тебя и выступать на твоей стороне, в твою защиту.

Если мы проанализируем потребность в любви, то обнаружим там ту же базовую экзистенциальную структуру. Нам нужны защита и опора, у нас есть потребность в близости, внимании, уважении, то общее, где можно раскрыться. Если эти экзистенциальные потребности не исполняются, сюда примешивается психодинамика, и возникают проблемы.

Потребности — это большая проблема в терапии пар. Потребности — это ощущаемые дефициты, которые приобретают витальный характер. Они как бы наделены психодинамической витальной силой, они деперсональны. Проблема у пары никогда не является персональной. Потому что персональное есть как раз то, что приносит исцеление. Проблема — это деперсонализация, анонимизация.

Потребности эгоистичны, и любая психодинамика эгоистична, в этом ее качественное отличие. Потребность, например, в любви, в признании, уважении, для того чтобы быть удовлетворенной, стремится использовать другого для удовлетворения этих потребностей.

И другой это замечает, он чувствует что-то не то, что ему нехорошо в этих отношениях, и даже идеальный партнер начинает защищаться в этих отношениях. Но в большинстве случаев у другого тоже есть неудовлетворенные потребности. И таким образом возникают устойчивые паттерны, подпитываемые этой психодинамикой.

Таким образом персональность отодвигается на второй план, а на первый план выходит функциональное, отношения начинают быть пользовательскими, оба партнера начинают использовать другого в своих целях. Естественно, до определенной степени мы можем принять и исполнять потребности другого. Если человек в этой фундаментальной мотивации достаточно крепкий, тогда он может эту потребность до известной степени удовлетворять.

В качестве одной из задач терапии мы рассматриваем то, что пара помогает друг другу удовлетворять те дефициты, которые у каждого имеются. Но это получается только тогда, когда мы можем об этом говорить и в диалоге это обсуждать. Потому что если эта психодинамика будет происходить сама по себе, автоматически, то она деперсонализирует, унижает достоинство. Человек не должен допускать, чтобы его использовали. Даже в любви он не должен давать себя использовать.

VIII

Как происходит консультирование пар? Рассмотрим простую модель. В консультировании речь идет о том, чтобы снять тяжесть конфликта. Этот процесс состоит из 4 шагов.

Первый шаг — освобождение от груза: мы снимаем груз конкретной ситуации, в которой пара сейчас находится. В соответствии с первой фундаментальной мотивацией мы смотрим на положение дел: что есть? На этом уровне мы пока не затрагиваем проблемы отношений. Но если оставаться почти исключительно на почве фактов, что могут сделать сейчас люди, чтобы облегчить тяжесть возникшей ситуации? Пара хочет пережить чудо. Но они должны учиться смотреть, каков следующий шаг, и не ставить все под вопрос в фундаментальном плане. Такая трезвость взгляда создает некоторое облегчение.

И тогда мы начинаем второй шаг — создаем фундамент. Мы вместе смотрим, что в данный момент является общими целями у этих людей. И проясняем, какой вклад каждый из двух людей внести в эту общую цель, и к чему каждый готов.

Третий шаг — развитие отношений. Уход или взращивание того, что достойно любви, того, на почве чего можно вырастить любовь. То, что в другом я могу любить — это некоторый ресурс этих отношений. Мы работаем с ресурсом. Что я вижу в другом, что достойно моей любви? Что я сам могу сделать, чтобы быть достойным твоей любви?

И четвертый шаг — обсуждение более глубоких проблем: причиненных обид, каких-то слабостей, неспособностей.

IX

Назову центральные элементы терапии пар.

1. Позиция терапевта, его установка. Терапевт как бы принадлежит обоим сторонам в равной степени, он не имеет права взращивать в себе тайные симпатии к кому-то в паре. Эта позиция достаточно трудна. Важно, чтобы сама пара видела, что терапевт именно на обеих сторонах. Таким образом, основная позиция терапевта — я как посредник в диалоге. Мы должны способствовать возникновению диалога в паре, потому что диалог — это целительный момент.

Терапевт должен сразу реагировать, если пара начинает ругаться. Он говорит: это вы можете делать дома, здесь этому не место. Терапия сразу рассыпается, если терапевт позволит им ругаться. Можно сделать исключение, но не больше чем на 1-2 минуты, чтобы потом вернуться и проанализировать, что произошло.

2. Феноменологическая точка зрения. Как феноменологи, мы смотрим на пару и спрашиваем себя: за что борется каждый? от чего страдает каждый? почему эти двое не могут решить проблемы, в чем причина? Например, если обнаруживается оборонительная позиция, и пара только обменивается претензиями друг ко другу, за этим может стоять разочарование от неисполненных ожиданий. Необходимо обнаружить и прояснить ожидания: насколько они реалистичны, насколько сам человек готов делать то, что он ожидает от другого? Ожидания — это желания. В экзистенциальном анализе мы превращаем желания в волю.

3. Развитие диалога. Развитие диалога — это ядро или сердце экзистенциально-аналитической терапии пары. Он имеет две предпосылки: одного человека, который готов сказать, что его волнует, и другого, который готов это слушать. Диалог начинается со слушания. Терапевт предлагает каждому из пары описать свою проблему.

Другой должен слушать его: это не всегда просто, но он должен слушать. Затем мы просим слушающего повторить то, что сказал первый. Затем мы расширяем это и в качестве следующего шага вводим эмпатию — то, что мы называем самотрансценденцией. Мы спрашиваем: как вы думаете, какую проблему с вами на самом деле имеет ваш партнер?

Здесь запрашивается его образ другого (я как бы смотрю глазами другого на самого себя и, задаваясь таким вопросом, человек начинает размышлять и говорить). Таким образом мы пытаемся выстроить диалог при поддержке терапевта. Терапевт в данном случае — посредник и наводчик мостов.

4. Мотивация отношений. Пара задается вопросом: почему мы вместе? что было первой мотивацией, когда мы вступили в отношения?

5. Мысль о разрыве. Почему мы не расходимся? Хорошая пара должна мочь разойтись, если это лучше для другого. Эта мысль часто провоцирует психодинамику.

6. Конструктивная помощь паре. Здесь мы снова соприкасаемся с 4 фундаментальными мотивациями, но теперь активным образом. Где я для моего партнера действительно присутствую? Нравится ли мне мой партнер? Ценю я его? Могу ли я это ему сказать? Что хорошего может вырасти из наших отношений? В чем я вижу наше общее?

Если нам удастся открыть взгляд на общее и обнаружить, что я могу внести в эти отношения, и вместо того чтобы ждать, говорить с другим о том, что мне действительно важно, тогда у пары действительно есть шанс. Тогда мы как терапевты можем радоваться, что присутствовали при персональном диалоге. Спасибо за внимание.

Источник: thezis.ru




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Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


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Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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