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старения  Аптекарский огород 
Ольга Стрижицкая   , Сегодня, 03:00

Активная жизнь пожилого возраста
Что такое старение и как стареть с удовольствием


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Старики молодые и старики старые


Жить дольше




В последнее время старение стало популярной темой. На фоне объективных глобальных тенденций старения населения, увеличения продолжительности жизни и процента пожилых все больше людей обращаются к этому вопросу. О том, что такое старение и как можно стареть с удовольствием, рассказывает кандидат психологических наук, доцент СПбГУ Ольга Юрьевна Стрижицкая.

Еще недавно наше общество (не только российское, но и мировое) было подвержено множеству возрастных стереотипов, эйджизму. Однако в современном мире все большее внимание уделяется позитивному образу старения, мы видим множество примеров людей преклонного возраста, продолжающих вести активный образ жизни. И часто мы считаем, что вот она цель — остановить время или даже повернуть его вспять. Мы не боимся старости, поскольку знаем, что есть множество чудо-рецептов, которые позволят нам хорошо себя чувствовать, и считаем комплиментом, когда нам говорят, что мы выглядим на 10–15 лет моложе. При этом мы не отдаем себе отчет в том, что все перечисленные выше приемы — это всего лишь новая форма эйджизма.

Такой подход и взгляд на старость во многом связаны с тем, что столетиями, если не тысячелетиями, старость ассоциировалась с болезнью, беспомощностью и, что куда важнее для общества, бесполезностью.

Но старость и болезнь — это не слова синонимы. И сводить этот период только к борьбе за выживание — слишком примитивный взгляд на ситуацию. Старость — это также опыт, мудрость, другое понимание жизни, множество перспектив. К сожалению, под гнетом негативных стереотипов мы часто об этом забываем.

Старость сегодня — это 20, 30, а иногда и 40 лет жизни. Готовы ли вы назвать такое количество лет «доживанием»? А главное, готовы ли потерять эти годы?

Выдающийся американский психолог, идейный вдохновитель направления «психология счастья» Селигман говорил, что недостаточно знать, как скорректировать негативные изменения, чтобы понять, что нужно человеку для счастья. Перефразируя его идею, отсутствие болезни не есть благополучие.

Впрочем, мы знаем, что нужно делать для того, чтобы «не» (не потерять память, не страдать от чего-то, не заболеть чем-то):

Заниматься спортом. В пределах разумного, и тем, который по душе (то есть способствует как физическому укреплению организма, так и улучшению психического самочувствия как на когнитивном, так и на эмоциональном уровне). Важно, что в данном случае речь идет не о спорте как таковом, а скорее о физической активности. Главное, чтобы эти занятия приносили не только физическую усталость, но и психологическое удовлетворение.

Учиться, учиться и еще раз учиться. Это способствует сохранению памяти, внимания, мышления, выступает профилактикой различных деменционных заболеваний. Чему учиться — абсолютно неважно, главное продолжать постигать что-то новое. Тут тоже важно найти что-то свое. Попробуйте сходить на открытые уроки разных направлений, не обязательно те, которые предназначены специально для пожилых. Не бойтесь, что вас не поймут или не примут либо что-то не получится. Лучше с удовольствием делать то, что не получается, чем через силу то, что выходит хорошо.

Вести здоровый образ жизни. Ну или умеренно здоровый: он положительно сказывается на состоянии организма в целом, выступает профилактикой против различных дегенеративных процессов. Главное слово здесь — «умеренный». Основная задача, чтобы питание было относительно сбалансированным, забота о здоровье необходимая и достаточная (без фанатизма, но в необходимых пределах), по возможности нужно регулировать вредные привычки и обязательно следить за сном.

Быть социально активным. Это положительно сказывается на эмоциональном фоне, памяти, внимании, мышлении, выступает профилактикой депрессии. Здесь есть несколько важных моментов. Не стоит замыкаться на семье. Существует некоторый стереотип, что жизнь пожилого человека — это служение детям и внукам. И семья, безусловно, может и, наверное, должна быть важной частью жизни пожилого человека. Но его социальная жизнь не должна сводить к ней. Семья не мешает ходить в новые места и заводить новых знакомых, причем не обязательно своего возраста. Новые знакомства смогут обогатить жизнь, дать пространство для самовыражения, стать источником социальной поддержки и получения новой информации, открывать новые возможности. Главное — четко отдавать себе отчет в том, нравятся ли эти новые отношения, приносят ли они что-то полезное и приятное в жизнь.

Можно назвать еще много более частных вариантов профилактики негативных изменений, но все они, так или иначе, укладываются в эти основные четыре пункта.

Гораздо более сложный вопрос, что нужно делать, чтобы не просто предотвратить негативные изменения, но каждый день своей жизни — проживете вы 75 или 125 лет — жить полной, насыщенной жизнью.

В погоне за борьбой с болезнями ученые совсем забыли про это, поэтому сегодня мы можем сказать совсем немного: важно ставить перед собой цели, достаточно значительные, чтобы для их достижения требовались определенные усилия, а результат повышал самооценку.

Например, поднимаясь на Килиманджаро летом, я встретила человека, который готовился стать самым пожилым жителем планеты, поднявшимся на вершину Кили. Конечно, это достаточно экстремальный пример, но и менее глобальные цели позволяют наполнить жизнь ощущением полноты и насыщенности.

Источник: vokrugsveta




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