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theconversation.com   воскресенье, 13 ноября 2016 года, 19.00

Академическое книгоиздание умирает. Что будет дальше?
Открытый доступ как единственный путь к решению проблем научных издательств


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О преимуществах модели открытого доступа и праве на знание


Авторское право, свободные лицензии и GPL с нуля




Что творится в университетском книгоиздании? Спросите коллег-редакторов, которые там работают. Всё не слишком радостно. За 25 лет средние тиражи — и так невеликие — сократились в 10 раз. Хороший тираж нынче — 200 экземпляров. А цены выросли в 4 раза. И библиотеки не спасают. Потому что примерно половину закупленных монографий вообще никто не берёт читать. Интеллектуальная ценность никак не связана с экономической. Что делают издательства? Переходят на Open Access, свободный доступ к электронным публикациям и платный «принт-он-деманд».

Традиционные бумажные монографии на грани вымирания. Рынок, который поддерживал их на протяжении многих лет, разрушается. Продажи академических книг достигли рекордного минимума, в то время как их стоимость – рекордного максимума. С точки зрения экономики, так продолжаться не может. Так что будет дальше? Будет ли традиционная приверженность научного мира к печатному слову и легендарное сопротивление переменам фатально для науки? Или же научный мир позволит себе перейти от традиционного книгоиздания к модели цифрового открытого доступа?

Сегодня ситуация такова: продажи падают, цены растут. В 1980-ых академический книгоиздатель мог рассчитывать продать 2 000 копий любой книги по истории. В 1990-ых эта цифра упала до 500 копий. К 2005 году стало нормой продавать менее 200 копий.

В другой сфере – библиотечное дело и информационные технологии – тенденция та же. В 1995 году издатели могли рассчитывать продать 1 000 экземпляров книги о библиотечном деле на протяжении первого года после её публикации. К 2015 году даже самая выдающаяся книга в этой сфере будет считаться «успешной», если удастся продать 200 копий за первый год.

В ответ на падение продаж, издатели подняли цены на книги. Если в 1980 году в США средняя цена на монографию по истории была $22.78, то к 2010 году стоимость увеличилась почти в четыре раза – до $82.65.

Похожая ситуация и в других научных сферах. Средняя цена на бумажный экземпляр книги по религиоведению выросла с 17.61$ в 1980 до 80.88$ в 2010. Монографии по вопросам образования, стоившие в среднем 17.01$ в 1980, в 2010 можно было приобрети уже за 177.59$.

Библиотеки теряют возможность приобретать научную литературу

Коллапс рынка академического книгоиздания – результат тенденции, которую не удается преодолеть: научные библиотеки теряют покупательскую способность, а именно они традиционно являлись крупнейшим покупателем опубликованных монографий.

В последние несколько десятилетий научные библиотеки в США получили сразу два серьезных удара: с одной стороны, значительно выросли цены на подписку на академические журналы, с другой – продолжается падение государственной поддержки высшего образования.

В результате этого, научные библиотеки были поставлены перед выбором: либо продолжать платить за подписку на журналы – любимый информационный ресурс технических, математических, естественных и инженерных наук. Либо покупать монографии, к которым чаще всего обращаются представители наук гуманитарных и социальных. Вот несколько цифр, которые наглядно иллюстрируют, что выбрали библиотеки: в 1980-ых, соотношение между затратами на журналы и монографии было 50/50. В 2011 году, этот показатель стал уже 75/26 в пользу подписки на журналы.

Тот факт, что только половину монографий в научных библиотеках в принципе когда-либо берут читать, еще меньше стимулирует библиотеки их закупать.

Изменение структуры рынка

В любом случае, в идеальном мире экономические соображения не влияли бы на академическое книгоиздание. В конце концов, университетские издательства изначально были созданы для специальных целей и, имея огромное интеллектуальное значение, не обладают почти никакой экономической ценностью.

Однако сегодня, учитывая, что субсидии университетским издательствам снижаются или полностью исчезли, у издателей нет другого выбора, кроме как оценивать потенциальные продажи, принимая манускрипт на публикацию.

Следовательно, рыночная цена монографии, к примеру, о популярной исторической фигуре вроде Теодора Рузвельта или об актуальном вопросе типа расизма, будет выше, и книга будет куда интереснее издателям, чем, скажем, исследование Золотого века Испании или вопросов землевладения в Венгрии 12 века, чьи продажные перспективы заведомо мрачные.

В то же время, во многих академических областях изданные монографии все равно остаются критерием, по которому оценивают молодых ученых. Будет ли приемлемым, если аспиранты начнут выбирать темы исследований, основываясь на том, как издатели оценивают их продажный потенциал – нежели на значении темы для той или иной науки?

Почему не подумать о модели открытого доступа?

Столкнувшись с таким состоянием рынка, некоторые ведущие издатели предпринимают шаги изменить существующую экономическую модель академического книгоиздания. Идея заключается в том, чтобы перейти от печати к цифровому издательству, и поменять фокус с продажи библиотекам на модель открытого доступа.

Примером этому может служить инициатива издательства Университета Калифорнии, которое в октябре объявило о публикации первых пяти монографии в рамках проекта Luminos. Эти книги – рецензированные монографии, которые изначально издаются в виде электронных книг в открытом доступе с опцией «принт-он-деманд» для тех, кто предпочитает бумажное издание.

Похожие модели открытого доступа для академического книгоиздания уже ввели такие издательства, как The Ohio State University Press, Penn State Romance Studies, Amherst College Press, ANU (Australian National University) Press, De Gruyter Open, и другие.

Подразумевается, что такие инициативы должны перевести академическое книгоиздательство на модель, в которой затраты на публикацию окупаются предварительным платежом, а не продажей уже напечатанных экземпляров.

Помимо спасения научных монографий от забвения, модель открытого доступа предлагает много других преимуществ. Количество потенциальных читателей затмевает аудиторию, возможную при печати 200 экземпляров. Монографии, опубликованные в открытом доступе, можно целиком или частично использовать как бесплатные учебные материалы для студентов.

Кроме этого, цифровое издание убирает какие-либо ограничения по количеству страниц и иллюстраций. Ученые смогут добавлять в свои монографии видео или любые другие средства визуализации. Книги, опубликованные по модели открытого доступа, будут доступны в тех регионах мира, где лишь немногие могут позволить себе покупать дорогие академические издания.

Автор: Donald A. Barclay; лид: Владимир Харитонов(CC-BY-SA ), перевод: Дарья Новаторова

Источник: nooregistry.ru




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