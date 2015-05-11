Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 27 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/ajris_apfel_ya_samyj_staryj_v_mire_podrostok_41719"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41719_.jpg" width=206 alt="Айрис Апфель: «Я самый старый в мире подросток»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://izbrannoe.com/news/lyudi/ayris-apfel-ya-samyy-staryy-v-mire-podrostok/>izbrannoe.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">Айрис Апфель: «Я самый старый в мире подросток»</span></p><p>Если вдруг кто-то не слышал ещё об этой эксцентричной американке, знакомьтесь: легендарная личность Айрис Апфель — дизайнер и коллекционер, а также лицо последней кампании косметического бренда «MAC», чей лозунг: «красота вне возрастных рамок». <a href="http://www.chaskor.ru/article/ajris_apfel_ya_samyj_staryj_v_mire_podrostok_41719">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Если вдруг кто-то не слышал ещё об этой эксцентричной американке, знакомьтесь: легендарная личность Айрис Апфель — дизайнер и коллекционер, а также лицо последней кампании косметического бренда «MAC», чей лозунг: «красота вне возрастных рамок».

Много лет назад, побывав в её квартире на Манхэттене, Arhitectural Digest писал о ней: «Сейчас Апфель за 80, но она не теряет энергии: руководит перемещениями её выставки одежды, создает линию костюмной бижутерии и планирует коллекцию одежды. Кроме этого, она является приглашенным профессором в университете Техаса в школе гуманитарной экологии Austin».

Сегодня ей 95, и энергии у неё не убавилось. Год назад она выпустила коллекцию «умных» браслетов Wisewear, следящих с помощью приложений для смартфонов за состоянием здоровья.





«Если технологии помогают следить за здоровьем, почему бы не сделать следующий шаг и не выглядеть хорошо во время этого процесса», — объяснила она свой интерес к высоким технологиям.

Секрет своего профессионального успеха она объясняет так: «Моду вы можете купить. А вот стиль — врожденное чувство. Ключ к нему — научиться понимать самого себя, а это может занять годы».

Айрис Апфель (Iris Apfel) родилась в 1921 году в семье Сэмюэла Баррела и его жены, еврейской эмигрантки из России Сэди, которая держала модный бутик. Отец Айрис занимался поставками предметов декора из зеркал и стекла. Неудивительно, что после окончания художественной школы университета Висконсина в начале 1940-х годов, она тоже решила делать карьеру в модном бизнесе.





Но первая же работа машинисткой в журнале Women’s Wear Daily разочаровала её: слишком мал был шанс сделать там карьеру. Редакторы, чьё место она надеялась занять, были, по её словам, «или слишком стары, чтобы забеременеть, или слишком юны, чтобы умереть». Так что ждать пришлось бы слишком долго.

После войны Айрис вышла замуж и открыла собственное дизайн-бюро. Оказалось, что у неё талант к созданию ярких интерьеров и выискиванию уникальных предметов мебели и декора. Но не все свои фантазии ей удавалось воплотить в жизнь, а компромиссов в любимом деле она не признавала.

Бюро Old World Weavers появилось, когда она искала ткань, не существующую в природе — голубой шелк с узором в виде пчелы Наполеона в преувеличенном масштабе. Закончилось всё тем, что она нашла мастера, который согласился создать такую ткань, а затем, вместе с мужем, организовала собственное производство. Впоследствии специализацией компании стала реставрация старых тканей, её клиентами – исторические музеи и дизайнеры эксклюзивных интерьеров.





Назвать семейный бизнес процветающим значило бы преуменьшить его успех. Одно то, что Арис выполняла заказы Белого дома аж для девяти президентов, говорит о многом. Компания была продана в 1992 году, но Арис до сих пор консультирует её сотрудников в качестве эксперта.

Однако известность пришла к ней гораздо позже. В 2005 году музей Метрополитен в Нью-Йорке устроил выставку её костюмов и образов. Айрис описывает её как «налет на гардероб». На выставке были представлены 32 наряда и около 300 аксессуаров. Сэди — мама Айрис, всегда говорила, что, даже имея одно платье, можно при помощи украшений создать два десятка образов.

В 2013 году имя Айрис попало в список пятидесяти самых модных женщин, которым за пятьдесят, составленный газетой «Гардиан». Её коллекции экспонируют лучшие музеи Америки. Интернет тоже внёс свою лепту, растиражировав фотографии харизматичной американки, на которые невозможно смотреть без улыбки.





Неизменным атрибутом её образа остаются очки — сложно найти фотографию, на котором дизайнер была бы без этого аксессуара.

«Я — человек цвета. Я никогда не стала бы известной, если бы не экспериментировала. Я люблю большие сумки. Мои очки настолько велики, что в маленькие сумочки они не влезают»

К своей роли гуру стиля она уже успела привыкнуть, хотя сначала всеобщий ажиотаж вызывал скорее её недоумение

«Люди мне пишут: „Вы изменили мою жизнь!“ Я же всего лишь даю им возможность снова быть оригинальными».

Впрочем, она искренне рада, что помогает женщинам справиться со страхом быть «не такой, как все» и зависимостью от общественного мнения.

«Я – самый старый в мире подросток», — уверена Айрис Апфель. Наверное, так оно и есть, хотя слово «старый» по отношению к ней вызывает протест даже в составе этого остроумного высказывания.

Источник: izbrannoe.com





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