Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/agressiya_-_kak_ogon_s_nej_luchshe_ne_zaigryvat_42764"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42764_img_399.jpg" width=206 alt="«Агрессия — как огонь. С ней лучше не заигрывать»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Алексей Газарян, <a href=http://www.matrony.ru/pusyake-byilo-tyazhelo/>matrony.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">«Агрессия — как огонь. С ней лучше не заигрывать»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как говорить о проблемах в браке: взгляд мужчины</font></em></span></p><p>Как бы мы с женой ни были близки, мы два разных человека. Со своим телом, душой, мировосприятием. Две вселенные. Два космоса. Единые в одном. Расходящиеся в другом. Мы стали супругами, объединили наши пути, воспитываем детей, создаем мечты, проходим испытания. Мы связаны узами, но у каждого в голове и сердце происходит что-то свое. У каждого своя исповедь, свои страхи, боли. <a href="http://www.chaskor.ru/article/agressiya_-_kak_ogon_s_nej_luchshe_ne_zaigryvat_42764">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Как бы мы с женой ни были близки, мы два разных человека. Со своим телом, душой, мировосприятием. Две вселенные. Два космоса. Единые в одном. Расходящиеся в другом. Мы стали супругами, объединили наши пути, воспитываем детей, создаем мечты, проходим испытания. Мы связаны узами, но у каждого в голове и сердце происходит что-то свое. У каждого своя исповедь, свои страхи, боли.

Есть общие надежды. Уверен, есть и тайны. Мы доверяем друг другу, но и оставляем друг другу право не делиться самым сокровенным. За десять лет совместного семейного путешествия мы, кажется, научились главному — обсуждать друг с другом то, что нас волнует и что с нами происходит. Научились смотреть на происходящее немного со стороны. Обдумывать это и делиться мыслями и идеями, как лучше обходиться друг с другом.

Согласие — это труд, такой же, как и любой другой. Согласие не возникает автоматически, его надо достигать. Искать способы, которые помогут друг друга понимать чуть больше, чуть точнее. Я уверен, что полностью понять другого человека невозможно. Себя-то трудно понимаешь. А другая, пусть и любимая душа — точно потемки. И вот мы стараемся делать так, чтобы поддерживать, вдохновлять друг друга, создавать условия для роста. А если не получается, то спрашивать себя: «Почему? Что мы делаем не так?».

Нет универсальных рецептов. Одним подходит одно. Другим другое. Но сама идея — искать этот рецепт, наверное, может быть общей. Хотя, допускаю, что кто-то и вовсе не испытывает трудностей. Вдруг и такое бывает.

Вот и сейчас, когда меня попросили написать о том, в какой форме мужчина хотел бы слышать от жены о раздражении, возникающем в отношениях, я составил список, и мы с женой Наташей сели и обсудили его. Было очень полезно. Можете тоже попробовать вместе с мужем. Может быть, откроете что-то интересное.

То, что я опишу дальше, это наш личный опыт. Не абстрактный, а самый что ни на есть «из жизни». Что-то может вам подойти, а что-то смутить, за что-то будете меня осуждать: «Как же так?». А вот так. Как есть.

Итак, начну с того, как рассказывать о раздражении мне лучше не стоит.

Плач и слезы

У каждого человека своя реакция на слезы. Лично я отделяю слезы грусти, печали, когда хочется обнять, поддержать, утешить, от слез как бы демонстративных, с помощью которых жена хочет мне что-то сказать, в чем-то меня убедить. Скажу честно: когда я вижу такие, немного истеричные слезы, которые вызывают чувство вины и ощущение, будто ты обидел маленького ребенка, то не очень понимаю, что с ними сделать. Слезы как способ вызвать к себе жалость в нашем случае не ведут к чему-то конструктивному. Сухарь я там, или бублик, не знаю. Но как говорит моя жена: «С тобой слезы не работают». То есть допускаю, что с кем-то работают.

Крики, оскорбления, хлопанье дверьми и резкий эмоциональный тон

У меня голос все же будет погромче, поэтому пытаться на меня кричать или перекрикивать — занятие не самое эффективное. Лучше всегда найти способ оставаться в спокойной тональности. На крик в ответ я тоже могу начать повышать голос, хотя могу быть и спокойным. Но это точно не способ донести суть проблемы до другого.

Да, я могу обнаружить, что не все в порядке, что крик — это такой «сигнал». Покричали. Разошлись по углам. Потом может случиться примирительный разговор. И точно случится. Он скорее будет мирить, чем поможет нам найти способы решения проблемы. Сам скандал токсичен, на мой вкус. Агрессия — как огонь. С ней лучше не заигрывать.

Обвинение без суда и следствия

Любой поступок — очень непростая вещь. Со стороны он может казаться однозначным, но всегда есть контекст, момент, внутреннее и внешнее состояния, особенности реакции и много чего еще, что на нас влияет. Именно поэтому для окончательного вынесения суждения обществом придуманы следователи, адвокаты и судьи, которые пытаются понять, что же это было за действие, почему оно было совершено.

В быту мы быстро про это забываем и выносим вердикты сразу. Когда я слышу обвинение от жены, без какого-либо даже предварительного обсуждения, то это ничего, кроме сопротивления и встречного раздражения, во мне не вызывает. Может быть, вначале обсудим, ты дашь возможность что-то об этом сказать? А потом будем решать, была ли это моя ошибка или провинность. Уверена ли ты, что все взвесила и можешь точно судить?

«Всегда», «никогда»

Если жена начинает обобщать, что-то типа «Ты всегда так поступаешь» или «Ты никогда этого не делаешь», то у меня рождается сильное чувство несправедливости. Потому что это чаще всего неправда. И я знаю сотни примеров, когда было иначе.

Какими бы удобными для употребления ни были эти наречия, они меня выводят из равновесия, и я чувствую неуважение. В пылу можно забыть о хорошем и залить вдруг все черной краской. Мне, как психологу, более чем понятен этот механизм. Но реальное положение дел как раз в том, что эта раздражающая тебя ситуация — лишь эпизод. А были и многие другие эпизоды, когда происходило иначе.

Когда приходит гнев, то обо всем хорошем обычно забываешь. Проблемы очень сильно воздействуют на нашу память. Но в этом и навык работы с собой — не давать напряжению так завладевать собой, чтобы оно все сводило к одному отрицательному знаменателю.

Вызывать «на слабо»

Для меня вся жизнь — это большой вопрос и большой вызов. Достаточно напряженная работа, постоянный поиск, множество трудностей. Голова постоянно болит о том, как и где найти ресурсы для своей семьи. И когда вдруг ты слышишь эту манипуляцию: «Неужели ты не можешь? Не верю», то для сердца это переводится так: «Я вообще не ценю то, что ты делаешь». И, конечно, ни к чему хорошему это не приводит.

Ты понимаешь, что там, где ты ждешь поддержки, тебя начинают «мотивировать» какими-то грубыми способами. И вроде понятно, что жена хочет хорошего, как-то изменить ситуацию, создать стимул. Но в этот момент тебе не нужны стимулы, тебе нужны просто тишина и совместный просмотр кино.

Для любого, даже самого благого содержания нужно еще подобрать форму. Это и есть искусство. Искусство отношений.

Какие же формы помогают нам?

Вкусная еда, объятья, свечи

Ничего сложного. Давно известная истина. Спокойная, гармоничная обстановка. Мягкий тон. Аккуратно можно обсудить очень многие темы, даже болезненные. Это не будет звучать поучительно, осудительно, вызывающе. Это — часть миролюбивого разговора двух близких людей.

«Леш, есть один вопрос. Он не самый простой. Можем поговорить?»

И здесь важно допустить, что ответ может быть и положительным, и отрицательным: и «Да, давай», и «Может, в следующий раз, уж больно хороший момент». И это хорошо — дать возможность другому сейчас, в не самое подходящее, с его точки зрения, время, не обсуждать сложные темы.

WhatsApp стерпит

Иногда то, что жена не может сказать мне в глаза, она пишет в мессенджерах — письменный жанр ведь никто не отменял. Эти разговоры проходят достаточно мирно, хотя темы могут быть очень непростыми. И порой сообщение в телефоне как нельзя лучше для этого подходит.

В этом случае вам в помощь еще и эмодзи, которые помогут точнее передать чувства.

«Возьми сумку, пожалуйста»

У меня есть пунктик: иногда я не помогаю женщинам (и в частности жене) носить сумки и тяжелые вещи. Невнимательный к этому. Можно мне сказать, что я не галантен, поступаю не по-мужски, втихаря обижаться.

У нас так было много раз, пока мы не договорились о простом правиле: если нужно, подскажи мне, попроси. Потому что мои наблюдения этой ситуации показали то, что я, все время погруженный в какие-то думы, просто не обращаю на сумки внимания. Если вижу их, то у меня вообще не возникает каких-либо предубеждений по этому вопросу. Таскаю тяжести с удовольствием. Фитнес никогда не помешает.

Теперь Наташа, если я почему-то не заметил, просто говорит: «Леш, не возьмешь сумку?». И вообще никаких сложностей. Мы сняли все напряжение по этому вопросу. Более того, я стал значительно реже пропускать этот момент. То есть это работает так, что я начинаю менять поведение.

Можно было долго меня «лечить» нотациями про рыцарство, но один разговор, который прояснил, что я без задних мыслей не помогаю носить сумки, помог спокойно разрешить эту ситуацию.

Когда? Что? Почему?

Очень важно, как именно мы строим фразы, говоря о том, что нас не устраивает. Об одном и том же можно сказать сотней разных способов. Например, я сказал какую-то фразу, которая была очень неприятна моей жене.

Первый вариант ее реакции:

— Тебе наплевать, куда мы поедем? Как так можно?!

Я сразу получаю характеристику, оценку и еще и провоцирующий вопрос. Моя негативная реакция в таком случае вполне предсказуема.

Моя жена прочитала в каких-то книжках, или я ей подсказал, и теперь старается говорить по-другому. По формуле «Когда? Что? Почему?».

— Знаешь, мне вчера вечером во время ужина (когда) было больно в момент обсуждения нашего отпуска (что), потому что для меня важно, чтобы мы придумывали это вместе, а ты не отдавал все мне на откуп (почему).

Из этой реплики мне становится значительно яснее, что произошло и какое это оказало влияние на жену. Я и подумать не мог, что это так было услышано — я-то думал, наоборот, дать возможность ей все придумать самой. Нам часто нужен перевод.

О сложном играючи

О многом можно говорить серьезно так, по-взрослому. Обычно, когда мы хотим поговорить о сложностях, то почему-то сразу ищем серьезный тон. Нам кажется, что это обязательно поможет решить все проблемы.

А ведь можно все подать куда более доброжелательнее и шутливее. Я Наташу люблю называть Пусяка. И вот она однажды приходит и говорит мне: «Пусяке сегодня было тяжелоооооо… Пусяка была одна». Это вызвало у меня кучу добрых эмоций к Пусяке.

— Бегемот любит Пусяку. Может быть, Пусяка хочет, чтобы Бегемот ее пожалел?

— Ага.

Источник: matrony.ru





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