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Алексей Газарян, matrony.ru   , Сегодня, 03:00

«Агрессия — как огонь. С ней лучше не заигрывать»
Как говорить о проблемах в браке: взгляд мужчины


Фото из личного архива автора
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Если уборка — не его конек


Ревнивцы и провокаторы




Как бы мы с женой ни были близки, мы два разных человека. Со своим телом, душой, мировосприятием. Две вселенные. Два космоса. Единые в одном. Расходящиеся в другом. Мы стали супругами, объединили наши пути, воспитываем детей, создаем мечты, проходим испытания. Мы связаны узами, но у каждого в голове и сердце происходит что-то свое. У каждого своя исповедь, свои страхи, боли.

Есть общие надежды. Уверен, есть и тайны. Мы доверяем друг другу, но и оставляем друг другу право не делиться самым сокровенным. За десять лет совместного семейного путешествия мы, кажется, научились главному — обсуждать друг с другом то, что нас волнует и что с нами происходит. Научились смотреть на происходящее немного со стороны. Обдумывать это и делиться мыслями и идеями, как лучше обходиться друг с другом.

Согласие — это труд, такой же, как и любой другой. Согласие не возникает автоматически, его надо достигать. Искать способы, которые помогут друг друга понимать чуть больше, чуть точнее. Я уверен, что полностью понять другого человека невозможно. Себя-то трудно понимаешь. А другая, пусть и любимая душа — точно потемки. И вот мы стараемся делать так, чтобы поддерживать, вдохновлять друг друга, создавать условия для роста. А если не получается, то спрашивать себя: «Почему? Что мы делаем не так?».

Нет универсальных рецептов. Одним подходит одно. Другим другое. Но сама идея — искать этот рецепт, наверное, может быть общей. Хотя, допускаю, что кто-то и вовсе не испытывает трудностей. Вдруг и такое бывает.

Вот и сейчас, когда меня попросили написать о том, в какой форме мужчина хотел бы слышать от жены о раздражении, возникающем в отношениях, я составил список, и мы с женой Наташей сели и обсудили его. Было очень полезно. Можете тоже попробовать вместе с мужем. Может быть, откроете что-то интересное.

То, что я опишу дальше, это наш личный опыт. Не абстрактный, а самый что ни на есть «из жизни». Что-то может вам подойти, а что-то смутить, за что-то будете меня осуждать: «Как же так?». А вот так. Как есть.

Итак, начну с того, как рассказывать о раздражении мне лучше не стоит.

Плач и слезы

У каждого человека своя реакция на слезы. Лично я отделяю слезы грусти, печали, когда хочется обнять, поддержать, утешить, от слез как бы демонстративных, с помощью которых жена хочет мне что-то сказать, в чем-то меня убедить. Скажу честно: когда я вижу такие, немного истеричные слезы, которые вызывают чувство вины и ощущение, будто ты обидел маленького ребенка, то не очень понимаю, что с ними сделать. Слезы как способ вызвать к себе жалость в нашем случае не ведут к чему-то конструктивному. Сухарь я там, или бублик, не знаю. Но как говорит моя жена: «С тобой слезы не работают». То есть допускаю, что с кем-то работают.

Крики, оскорбления, хлопанье дверьми и резкий эмоциональный тон

У меня голос все же будет погромче, поэтому пытаться на меня кричать или перекрикивать — занятие не самое эффективное. Лучше всегда найти способ оставаться в спокойной тональности. На крик в ответ я тоже могу начать повышать голос, хотя могу быть и спокойным. Но это точно не способ донести суть проблемы до другого.

Да, я могу обнаружить, что не все в порядке, что крик — это такой «сигнал». Покричали. Разошлись по углам. Потом может случиться примирительный разговор. И точно случится. Он скорее будет мирить, чем поможет нам найти способы решения проблемы. Сам скандал токсичен, на мой вкус. Агрессия — как огонь. С ней лучше не заигрывать.

Обвинение без суда и следствия

Любой поступок — очень непростая вещь. Со стороны он может казаться однозначным, но всегда есть контекст, момент, внутреннее и внешнее состояния, особенности реакции и много чего еще, что на нас влияет. Именно поэтому для окончательного вынесения суждения обществом придуманы следователи, адвокаты и судьи, которые пытаются понять, что же это было за действие, почему оно было совершено.

В быту мы быстро про это забываем и выносим вердикты сразу. Когда я слышу обвинение от жены, без какого-либо даже предварительного обсуждения, то это ничего, кроме сопротивления и встречного раздражения, во мне не вызывает. Может быть, вначале обсудим, ты дашь возможность что-то об этом сказать? А потом будем решать, была ли это моя ошибка или провинность. Уверена ли ты, что все взвесила и можешь точно судить?

«Всегда», «никогда»

Если жена начинает обобщать, что-то типа «Ты всегда так поступаешь» или «Ты никогда этого не делаешь», то у меня рождается сильное чувство несправедливости. Потому что это чаще всего неправда. И я знаю сотни примеров, когда было иначе.

Какими бы удобными для употребления ни были эти наречия, они меня выводят из равновесия, и я чувствую неуважение. В пылу можно забыть о хорошем и залить вдруг все черной краской. Мне, как психологу, более чем понятен этот механизм. Но реальное положение дел как раз в том, что эта раздражающая тебя ситуация — лишь эпизод. А были и многие другие эпизоды, когда происходило иначе.

Когда приходит гнев, то обо всем хорошем обычно забываешь. Проблемы очень сильно воздействуют на нашу память. Но в этом и навык работы с собой — не давать напряжению так завладевать собой, чтобы оно все сводило к одному отрицательному знаменателю.

Вызывать «на слабо»

Для меня вся жизнь — это большой вопрос и большой вызов. Достаточно напряженная работа, постоянный поиск, множество трудностей. Голова постоянно болит о том, как и где найти ресурсы для своей семьи. И когда вдруг ты слышишь эту манипуляцию: «Неужели ты не можешь? Не верю», то для сердца это переводится так: «Я вообще не ценю то, что ты делаешь». И, конечно, ни к чему хорошему это не приводит.

Ты понимаешь, что там, где ты ждешь поддержки, тебя начинают «мотивировать» какими-то грубыми способами. И вроде понятно, что жена хочет хорошего, как-то изменить ситуацию, создать стимул. Но в этот момент тебе не нужны стимулы, тебе нужны просто тишина и совместный просмотр кино.

Для любого, даже самого благого содержания нужно еще подобрать форму. Это и есть искусство. Искусство отношений.

Какие же формы помогают нам?

Вкусная еда, объятья, свечи

Ничего сложного. Давно известная истина. Спокойная, гармоничная обстановка. Мягкий тон. Аккуратно можно обсудить очень многие темы, даже болезненные. Это не будет звучать поучительно, осудительно, вызывающе. Это — часть миролюбивого разговора двух близких людей.

«Леш, есть один вопрос. Он не самый простой. Можем поговорить?»

И здесь важно допустить, что ответ может быть и положительным, и отрицательным: и «Да, давай», и «Может, в следующий раз, уж больно хороший момент». И это хорошо — дать возможность другому сейчас, в не самое подходящее, с его точки зрения, время, не обсуждать сложные темы.

WhatsApp стерпит

Иногда то, что жена не может сказать мне в глаза, она пишет в мессенджерах — письменный жанр ведь никто не отменял. Эти разговоры проходят достаточно мирно, хотя темы могут быть очень непростыми. И порой сообщение в телефоне как нельзя лучше для этого подходит.

В этом случае вам в помощь еще и эмодзи, которые помогут точнее передать чувства.

«Возьми сумку, пожалуйста»

У меня есть пунктик: иногда я не помогаю женщинам (и в частности жене) носить сумки и тяжелые вещи. Невнимательный к этому. Можно мне сказать, что я не галантен, поступаю не по-мужски, втихаря обижаться.

У нас так было много раз, пока мы не договорились о простом правиле: если нужно, подскажи мне, попроси. Потому что мои наблюдения этой ситуации показали то, что я, все время погруженный в какие-то думы, просто не обращаю на сумки внимания. Если вижу их, то у меня вообще не возникает каких-либо предубеждений по этому вопросу. Таскаю тяжести с удовольствием. Фитнес никогда не помешает.

Теперь Наташа, если я почему-то не заметил, просто говорит: «Леш, не возьмешь сумку?». И вообще никаких сложностей. Мы сняли все напряжение по этому вопросу. Более того, я стал значительно реже пропускать этот момент. То есть это работает так, что я начинаю менять поведение.

Можно было долго меня «лечить» нотациями про рыцарство, но один разговор, который прояснил, что я без задних мыслей не помогаю носить сумки, помог спокойно разрешить эту ситуацию.

Когда? Что? Почему?

Очень важно, как именно мы строим фразы, говоря о том, что нас не устраивает. Об одном и том же можно сказать сотней разных способов. Например, я сказал какую-то фразу, которая была очень неприятна моей жене.

Первый вариант ее реакции:

— Тебе наплевать, куда мы поедем? Как так можно?!

Я сразу получаю характеристику, оценку и еще и провоцирующий вопрос. Моя негативная реакция в таком случае вполне предсказуема.

Моя жена прочитала в каких-то книжках, или я ей подсказал, и теперь старается говорить по-другому. По формуле «Когда? Что? Почему?».

— Знаешь, мне вчера вечером во время ужина (когда) было больно в момент обсуждения нашего отпуска (что), потому что для меня важно, чтобы мы придумывали это вместе, а ты не отдавал все мне на откуп (почему).

Из этой реплики мне становится значительно яснее, что произошло и какое это оказало влияние на жену. Я и подумать не мог, что это так было услышано — я-то думал, наоборот, дать возможность ей все придумать самой. Нам часто нужен перевод.

О сложном играючи

О многом можно говорить серьезно так, по-взрослому. Обычно, когда мы хотим поговорить о сложностях, то почему-то сразу ищем серьезный тон. Нам кажется, что это обязательно поможет решить все проблемы.

А ведь можно все подать куда более доброжелательнее и шутливее. Я Наташу люблю называть Пусяка. И вот она однажды приходит и говорит мне: «Пусяке сегодня было тяжелоооооо… Пусяка была одна». Это вызвало у меня кучу добрых эмоций к Пусяке.

— Бегемот любит Пусяку. Может быть, Пусяка хочет, чтобы Бегемот ее пожалел?

— Ага.

Источник: matrony.ru




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А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

Энрико Диндо: «Главное – оставаться собой»

20 ноября в Большом зале Московской консерватории в рамках IХ Международного фестиваля Vivacello выступил Камерный оркестр «Солисты Павии» во главе с виолончелистом-виртуозом Энрико Диндо.

В 1997 году он стал победителем конкурса Ростроповича в Париже, маэстро сказал тогда о нем: «Диндо – виолончелист исключительных качеств, настоящий артист и сформировавшийся музыкант с экстраординарным звуком, льющимся, как великолепный итальянский голос». С 2001 года до последних дней Мстислав Ростропович был почетным президентом оркестра I Solisti di Pavia. Благодаря таланту и энтузиазму Энрико Диндо ансамбль добился огромных успехов и завоевал признание на родине в Италии и за ее пределами. Перед концертом нам удалось немного поговорить.

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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