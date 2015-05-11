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  , Сегодня, 14:20

Агентство Reuters превратило новостной ресурс в новостную утилиту



Агентство Reuters переосмыслило принципы дизайна новостных сайтов, пишет Poynter, рассказывая об изменениях страниц материалов Reuters.com.

По словам управляющего директора агентства Айзека Шоумана (Isaac Showman), Reuters.com превращается из новостного веб-сайта (news website) в новостную утилиту (news utility).

Новостные сайты традиционно заимствуют газетный дизайн, делая упор на изложение истории и представление этого изложения. Разрабатывая утилиту (хотя изложение остается важным), ключевым становится действие потребителя после прочтения новости.

Новый дизайн Reuters призван помочь людям быстро принимать важные решения. Поэтому в статью внесли следующие изменения.

Ускорили загрузку более чем вдвое. В большинстве случаев материалы загружаются меньше чем за секунду. Для этого пришлось переписать часть ядра и рекламную инфраструктуру.

Добавили новые виджеты — картографические, биржевые и содержащие видео. Потребитель может разобраться в контексте, понять, как развивались события в течение времени или увидеть релевантную цитату.

Переработали навигацию, уменьшив площадь, отводимую под разделы и дав экранное пространство актуальным темам.

Подключили персонализацию и (почти) бесконечный скролл. Теперь Reuters.com выдает читателям пять статей, подстраиваясь под интересы посетителя.

Новая реклама. Вместо стандартных баннеров Reuters разработала новые форматы, в частности — нативные блоки, встраиваемые в контент.




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