Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">воскресенье, 4 декабря 2016 года, 14.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/a_znaete_li_vy_cherti_chto_mne_chehov_chasy_podaril_41207"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201612/392_300_41207_book-1667828_960_72.jpg" width=206 alt="«А знаете ли вы, черти, что мне Чехов часы подарил?»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Анна Докучаева, <a href=http://special.theoryandpractice.ru/surprise>T&P</a> и <a href=https://www.alpinabook.ru/actions/presents/?utm_source=tandp&utm_medium=link&utm_campaign=newyear>«Альпина Паблишер»</a></b></span> <span style="font-size: large;">«А знаете ли вы, черти, что мне Чехов часы подарил?»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Какие подарки выбирали и получали русские писатели </font></em></span></p><p>До Нового года еще далеко, но выбирать подарки уже самое время. «Теории и практики» решили изучить опыт великих русских писателей и поэтов в этом вопросе. Кто привез Пушкину в ссылку три бутылки шампанского и «Горе от ума», почему жена Достоевского не одобряла его сюрпризы или, например, кому Чехов подарил массажный аппарат для борьбы с лишним весом. <a href="http://www.chaskor.ru/article/a_znaete_li_vy_cherti_chto_mne_chehov_chasy_podaril_41207">Подробнее</a></p><br clear="all" />





До Нового года еще далеко, но выбирать подарки уже самое время. «Теории и практики» решили изучить опыт великих русских писателей и поэтов в этом вопросе. Кто привез Пушкину в ссылку три бутылки шампанского и «Горе от ума», почему жена Достоевского не одобряла его сюрпризы или, например, кому Чехов подарил массажный аппарат для борьбы с лишним весом.

Кукла и чайная посуда, барабан, две гнедые лошади и лубочные санки

От кого: Федор Достоевский

Кому: жена и дети

Федор Достоевский был чутким и нежным отцом. Даже в самые тяжелые времена писатель не жалел денег на подарки для детей. Но жена писателя Анна Достоевская не одобряла траты мужа, ведь он покупал красивые и изящные, но бесполезные вещи. Достоевский всегда привозил из-за границы дорогую одежду и роскошные аксессуары: «элегантный бинокль из расписного фарфора, резной тонкой работы веер из слоновой кости, красивые кружева Шантильи, черное шелковое платье и белье с изящной вышивкой» (из воспоминаний дочери писателя Любови Достоевской). Но некоторые подарки задерживались в семье ненадолго: пристрастие Достоевского к играм вносило свои коррективы. Когда писатель проигрывал большие суммы, ему приходилось расплачиваться особо ценными сувенирами, за что ему было очень стыдно.

Из воспоминаний Анны Достоевской:

«Дети, конечно, были поражены сияющими огнями, украшениями и игрушками, окружавшими елку. Им были розданы папою подарки: дочери — прелестная кукла и чайная кукольная посуда, сыну — большая труба, в которую он тотчас же и затрубил, и барабан. Но самый большой эффект на обоих детей произвели две гнедые из папки лошади, с великолепными гривами и хвостами. В них были впряжены лубочные санки, широкие, для двоих. Дети бросили игрушки и уселись в санки, а Федя, захватив вожжи, стал ими помахивать и погонять лошадей».

[Отрывок из книги Павла Фокина «Достоевский без глянца», 2008 год]

Портрет Жуковского, комедия «Горе от ума», перо Гёте

От кого: Василий Жуковский, Иван Пущин, Иоганн Гёте

Кому: Александр Пушкин

Что подарить человеку, если он «наше всё»? Императрица Мария Федоровна выбрала классику: за стихи в честь бракосочетания ее дочери подарила Александру Пушкину карманные швейцарские часы с гравюрой.

Товарищи подбадривали Пушкина подарками, когда тот был в ссылке в Михайловском. Верный лицейский друг Иван Пущин привез писателю три бутылки шампанского и комедию Грибоедова «Горе от ума», которая в то время еще не поступила в печать.

Наставник поэта Василий Жуковский однажды подарил ему свой портрет с подписью «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила». 1820, марта 26, Великая пятница». Другой подарок Жуковский привез из путешествия по Европе. Он гостил у Иоганна Гёте и беседовал с ним о литературе. Оказалось, что немецкий писатель знал творчество Пушкина и был благодарен ему за интерес к фаустовской трагедии («Сцена у Фауста»). Гёте передал ему гусиное перо, которым писал «Фауста». Пушкин заказал красный футляр с надписью «Перо Гёте» и хранил подарок на видном месте.

Из воспоминаний друга писателя Ивана Пущина:

«Я привез Пушкину в подарок «Горе от ума»; он был очень доволен этою тогда рукописною комедией, до того ему вовсе почти незнакомою. После обеда, за чашкой кофе, он начал читать ее вслух; но опять жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частию явились в печати».

[Отрывок из книги Ивана Пущина «Записки о Пушкине»]

Персидский гребень и перстень, синяя шаль

От кого: Николай Гумилев, Марина Цветаева

Кому: Анна Ахматова

Анна Ахматова предпочитала не принимать подарки, а дарить. Порой она даже передаривала что-то, в чем сама нуждалась: как говорили ее друзья, Ахматова относилась к вещам как настоящий поэт. Она не жалела ни драгоценностей, ни одежды, ни денег, легко расставаясь со всем, что доставалось ей тяжелым трудом. Получив приличную сумму за перевод драмы Гюго «Марион Делорм», она сразу же раздала почти весь гонорар друзьям. Актер Алексей Баталов купил на эти деньги автомобиль и назвал его в честь Ахматовой «Анечкой».

Но некоторые подарки занимали особое место в жизни поэтессы: персидский гребень и перстень от ее любимого мужа Николая Гумилева, а также синяя шелковая шаль от Марины Цветаевой. Ахматова раздавала не только вещи, но и прочитанные ею книги. И только книги Пушкина, Данте, Достоевского и Шекспира, а также Библия всегда оставались при ней.

Из воспоминаний Корнея Чуковского:

«Она была совершенно лишена чувства собственности. Не любила и не хранила вещей, расставалась с ними удивительно легко... Конечно, она очень ценила красивые вещи и понимала в них толк. Старинные подсвечники, восточные ткани, гравюры, ларцы, иконы древнего письма и т. д. то и дело появлялись в ее скромном жилье, но через несколько дней исчезали. Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее «вечные спутники»: шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Модильяни, перстень, полученный ею от покойного мужа, — все эти «предметы роскоши» только сильнее подчеркивали убожество ее повседневного быта, обстановки: ветхое одеяло, дырявый диван, изношенный узорчатый халат, который в течение долгого времени был ее единственной домашней одеждой».

[Отрывок из статьи Корнея Чуковского «Анна Ахматова»]

Новый плуг, японский массажный аппарат, карта Забайкалья и карманные часы

От кого: Антон Чехов

Кому: Георгий Линтварёв, Александр Вишневский, Ника Никитин, Максим Горький

Антон Чехов был известен своей щедростью: он одалживал друзьям и подчиненным деньги (и не просил возвращать), дарил необходимые вещи и всячески помогал. Чехов любил удивлять, чаще всего отправлял подарки без предупреждения и всегда старался подобрать что-нибудь подходящее: Георгию Линтварёву, который жил в деревне, подарил новый плуг, а артисту Вишневскому, который боролся с лишним весом, — японский массажный аппарат.

Самого Чехова тоже радовали приятными подарками. Николай Лейкин подарил ему тех самых двух щенков таксы — любимой породы писателя, — которые получили имена Бром и Хина.

Из письма Антона Чехова Николаю Лейкину:

«Таксы очень понравились и составляют злобу дня. Большое Вам спасибо».

Из воспоминаний Корнея Чуковского:

«Чаще всего подарки посылались им в виде сюрпризов по почте, причем почти в каждом сюрпризе сказывалось его зоркое внимание ко вкусам и потребностям разных людей. Таганрогскому доктору Давиду Гордону для его «водолечебной» приемной он послал из Москвы картину; Линтварёвым, жителям деревни, — новейший патентованный плуг; тучнеющему артисту Вишневскому — японский аппарат для массажа; иркутскому школьнику Нике Никитину — карту Забайкалья; Максиму Горькому — карманные часы.

Обрадованный Горький писал ему, что готов кричать всем прохожим: «А знаете ли вы, черти, что мне Чехов часы подарил?»

[Отрывок из книги Корнея Чуковского «Современники»]

Серебряный образок, открытка и галстук с бабочкой

От кого: великая княгиня Елизавета Федоровна, Михаил Нестеров, Матвей Ройзман

Кому: Сергей Есенин

Друзья Сергея Есенина знали, что ему нужно. Так, Матвей Ройзман подарил ему галстук с бабочкой еще царских времен, о котором мечтал Есенин. Сам поэт несколько раз встречался с Романовыми. Первая такая встреча — с сестрой императрицы великой княгиней Елизаветой Федоровной — состоялась в лазарете для раненых при Марфо-Мариинской общине в Москве. Есенин вместе с поэтом Клюевым устраивали там народные чтения своих сказаний. В знак благодарности княгиня подарила ему Евангелие и серебряный образок. А художник Михаил Нестеров, который также присутствовал на выступлении Есенина и Клюева, вручил поэту открытку с изображением своей картины.

«Великая Княгиня пожаловала С. Есенину за этот вечер Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна с овальной печаткой на обложке «Благословение Великой Княгини Елизаветы Федоровны» и серебряный образок с изображением иконы Покрова Пресвятой Богородицы и святых Марфы и Марии, а Нестеров — открытку с репродукцией своей картины «Святая Русь» и надписью: «Сердечный привет певцам русской были и небыли от Михаила Нестерова».

[Отрывок из книги Б. В. Стыриковича «Сергей Есенин и царская семья»]

«После этого до дня рождения Есенина Анатолий со мной не разговаривал. В этот день я подарил Сергею галстук, который он хотел иметь: бабочкой, коричневый в белую полоску.

Мариенгоф пришел ко мне и сказал, что он и Есенин одеваются одинаково, а галстука бабочкой у него нет. Я открыл перед ним коробку оставшихся от царского времени галстуков, и он выбрал бабочку...»

[Отрывок из книги Матвея Ройзмана «Все, что помню о Есенине»]

Источник: theoryandpractice.ru, «Альпина Паблишер»





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