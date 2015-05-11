Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:25</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/a_ty_znaesh_chto_on_gej_42374"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42374_kak_predstavlu_2017000.jpg" width=206 alt="«А ты знаешь, что он гей?»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Светлана Марковская </b></span> <span style="font-size: large;">«А ты знаешь, что он гей?»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Почему мы смотрим на людей только через призму секса</font></em></span></p><p>Вообразите, что вашего близкого человека вытащил с того света хирург. Шансов почти не было. Все были готовы к худшему. Вы плачете от радости и готовы целовать руки спасителю. И в это время кто-то шепчет на ухо о докторе: «А ты знаешь, что он гей?». Что вы чувствуете? Это каким-то образом отменяет его заслуги или уменьшает вашу признательность? <a href="http://www.chaskor.ru/article/a_ty_znaesh_chto_on_gej_42374">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Вообразите, что вашего близкого человека вытащил с того света хирург. Шансов почти не было. Все были готовы к худшему. Вы плачете от радости и готовы целовать руки спасителю. И в это время кто-то шепчет на ухо о докторе: «А ты знаешь, что он гей?». Что вы чувствуете? Это каким-то образом отменяет его заслуги или уменьшает вашу признательность?

Допустим, вы гуляете по улочками известного города во время долгожданной поездки и любуетесь прекрасными видами. Путешествия и архитектура — ваша страсть. «Вот это здание, — говорит экскурсовод, — построил такой-то архитектор. Это визитная карточка нашей страны и национальная гордость. Нет, потомков не осталось, он был гомосексуальной ориентации». Это отменило его гениальность или ваше восхищение творением? Пусть лучше бы не было того архитектора и этого здания?

Или, к примеру, вы гурман, и, о боже, вот он — ресторан из списка Мишлен. Бронь пришлось ждать полгода. Подают блюда дегустационного сета одно за другим, нереальные вкусовые ощущения на грани блаженства. И тут, уже в процессе поглощения десерта, кто-то в компании говорит: «О, может быть, он так прекрасно готовит, потому что гей. Вы не знали?!». Так что — вас вырвет?

А еще: коллега по работе, бесконечно выручающий вас, подсказывающий в процессе реализации бизнес-проектов, подстраховывающий, когда вам нужно отвезти ребенка в больницу. С которым вы сблизились и делитесь семейными секретами. Он проверен годами, и на него можно положиться. Вы ему доверяете. И вот совершенно случайно встречаете его на зимних каникулах в неком, скажем, европейском городе в паре с другим мужчиной. И все очевидно. Это перечеркивает несколько лет настоящих дружеских отношений?

А сколько желающих заклеймить, сослать или даже уничтожить, болеют за футболистов-геев, слушают в авто музыкантов-геев, носят одежду дизайнеров-геев, заключают сделки с бизнесменами-геями и не знают об этом.

Скажите, в вашем окружении не достаточно невежественных, подлых, предающих и беспринципных гетеросексуалов? Создающих проблемы в повседневной жизни? Не достаточно, чтобы беспокоиться о чужой сексуальной ориентации?

Но они привлекают к себе внимание, скажете вы. Нет! Может, вы думаете, что все гомосексуалы жеманные, красящие губы мужчины? Я вас удивлю, но многие геи очень брутальны. Люди не просто не выставляет свою ориентацию напоказ, не только не хотят в этом признаться, а дико боятся, что их раскроют. Боятся нашего осуждения, брезгливости, неприятия. Я, будучи гетеросексуальной, встречала много агрессии в свой адрес только потому, что высказывала толерантное отношение к гомосексуальности, так что мне даже страшно представить, с чем сталкиваются сами геи.

Я всегда была лояльна к тому, чем люди занимаются в спальне, если они взрослые, в здравом уме, твердой памяти. Особенно меня тронула эта тема после просмотра фильма «Игра в имитацию», основанного на реальных событиях. В нем рассказывается история британского гения, практически положившего жизнь на то, чтобы взломать фашистскую шифровальную машину во время Второй мировой войны. Очень увлекательный сюжет и интеллектуальная игра. В роли Алана Тьюринга — звездный Бенедикт Камбербэтч. Герой взломал код, миссия удалась, что приблизило, по мнению некоторых военных специалистов, окончание войны на два года. Тем самым гениальный математик и сохранил жизни, может быть, миллионам гетеросексуалов, дав шанс появиться их потомкам. Ах да, забыла сказать, что гений был геем, за что его, несмотря на все заслуги, после окончания войны осудили и привлекли к уголовной ответственности. Хотя он как мог скрывал свою ориентацию, но его подвергли принудительному лечению. В итоге он покончил жизнь самоубийством. Я плакала и не понимала: как? за что? После стольких заслуг! Справедливости ради следует заметить, что в 2013 г. человек, прототип героя фильма, был посмертно признан невиновным. Изменило ли это чьи-то убеждения?

У прикрывающихся Библией, как фиговым листком, часто хочется спросить: «Когда вы в последний раз читали первоисточник?» И напомнить, что «тот из вас, кто без греха, пусть первым бросит камень».

Мне кажется, что зачастую нетерпимость к гомосексуальным людям основана на том, что оппоненты забывают, что геи — это не абстракция, а живые люди. Профессионалы своего дела, члены общества с убеждениями и принципами. Это люди со своими чувствами и эмоциями. Не нужно смотреть на людей только через призму секса. И ваша нетерпимость связана знаете еще с чем? Вы представляете, как они занимаются сексом, и даже где-то примеряете на себя. Нет? Но вы же так обычно и формулируете: «Как представлю…» Так это ваши проблемы, а не геев. Не представляйте.

Источник: lady.tut.by





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