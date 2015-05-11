Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 01:06</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/a_ty_zarabotal_na_zhenu_40162"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201603/392_300_40162_znz.jpg" width=206 alt="А ты заработал на жену?" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://cosharel.livejournal.com/549085.htmlНаталья Cosharel</a></b></span> <span style="font-size: large;">А ты заработал на жену?</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Сообщаю: обычная женщина оказывает услуг на 135 366 рублей в месяц. Это если без детей!</font></em></span></p><p>Она знает, где можно купить лучшую курочку и регулярно драит полы. Она делает это из любви к вам. А сколько эта недооцененная работа на самом деле стоит? Сообщаю: обычная женщина оказывает услуг на 135 366 рублей в месяц. Это если без детей! Сейчас покажу вам подробный расчет. <a href="http://www.chaskor.ru/article/a_ty_zarabotal_na_zhenu_40162">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Она знает, где можно купить лучшую курочку и регулярно драит полы. Она делает это из любви к вам. А сколько эта недооцененная работа на самом деле стоит? Сообщаю: обычная женщина оказывает услуг на 135 366 рублей в месяц. Это если без детей! Сейчас покажу вам подробный расчет.

Начнем с еды, которую так не любят готовить мужчины. Повар: 30 000 руб/мес. Плюс на Новый год и день рождения любимого мужа — большие застолья. Услуги повара на выездной ужин — это около 9 000 руб. Два застолья за год — 18 000 руб/год, то есть дополнительно 1500 руб/мес начисляем домохозяйке за накрытый стол и охлажденную водочку.

Домработница в среднем берет 2000 руб. за выезд, +500 руб. за стирку и глажку, вызывается она раз в неделю. Отдавайте 10 000 руб/мес любимой женщине — за чистую уютную квартиру. Плюс еще 666 руб/мес — за мытье окон, которое не входит в стандартную уборку (4 000 руб. за окна в двухкомнатной квартире, дважды в год). Оп, оказывается, чистота в квартире стоит 10 666 руб/мес!

Любимая домашняя жена должна выслушивать и утешать мужа: у него начальник — мудак и большие проекты в голове, его нужно погладить по головке и задавать ему правильные вопросы. Психотерапевт берет за час где-то 2000 руб., то есть его минута стоит 33 руб.. Допустим, что любимый муж жалуется на тяготы жизни только после работы и всего по 20 минут. То есть: 20 (мин)*20 (рабочих дней в месяце)*33 (руб) = 13 200 руб/мес — за душевную близость вида «ты внимательно слушаешь меня и говоришь, что я молодец», о которой — увы — мечтают многие мужчины.

Но хороший брак предполагает не только душевную, но и физическую близость. Около четырех часов физической близости в месяц — будем реалистами, ее там дважды в неделю по, дай бог мужик крепкий, полчаса, то есть час секса в неделю. Профессионалки на выезде берут около 5 000 руб. за выезд на два часа. Если вы, циники эдакие, приравниваете честную домохозяйку к проститутке, выдавайте ей эти 10 000 руб/мес за любовь.

Жена-домохозяйка считается женщиной, которая ничего не делает, а значит, она делает всё: придумывает дизайн квартиры, покупает мужу свитера, еду всей семье и подарки его маме, держит дом в рабочем состоянии — вызывает сантехников/электриков, занимается всеми документами семьи, планирует отпуск, возит ноут мужа в ремонт… Но, поскольку она занимается всем этим не восемь часов в день, мы внесем в прейскурант совмещенные услуги личного помощника, дизайнера, шоппинг-сопровождения, управляющего домом, ивент-менеджера и турагента по сравнительно низкой ставке: 70 000 руб/мес.

ИТОГО: 135 366 руб./мес. вы, будь мир справедлив, заплатили бы за услуги, которые за еду, проживание и цветы на восьмое марта вам бескорыстно и со всем тщанием оказывает женщина-жена.

Мужчины, не становитесь циниками. Не забивайте на любовь. Эта самая любовь экономит вам больше миллиона в год.

И это я ещё цену жены-матери не включила, там вообще ценник такой, что закачаешься!

Ну, подумайте — если бы вы платили по рыночным расценкам, смогли бы вы позволить себе жену? Нет.

Так и ходили бы грязные, голодные, с гастритом, страшно одетые, и приставали ко всем прохожим с историями:

— Знаете, а у меня начальник – мудак! Послушайте меня, пожалуйста! У меня денег на психоаналитика нет!

А прохожие бы шарахались и говорили: «О, смотри, сколько несчастных неженатиков-то нынче развелось…».

Источник: cluber.com.ua





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