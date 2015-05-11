Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 21 февраля 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/a_netu_tetya_takogo_muzeya_41555"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201702/392_300_41555_view_to_saint_isaacs_cathedral_by_ivan_smelo.jpg" width=206 alt="«А нету, тетя, такого музея»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александра Маркина</b></span> <span style="font-size: large;">«А нету, тетя, такого музея»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как люди в соцсетях реагируют на переход Исаакия к РПЦ</font></em></span></p><p>12 января на сайте комитета по имущественным отношениям вышло распоряжение, вернувшее давно забытую гражданскую активность в жизнь общества – если не на уровне всей России, то на уровне Петербурга точно. В этом распоряжении говорилось о передаче Исаакиевского собора на 49 лет в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. Пока страсти по-прежнему накалены, разбираемся в том, как католики строили знаменитый Исаакий, почему он стал антирелигиозным музеем и какое будущее его ждет. <a href="http://www.chaskor.ru/article/a_netu_tetya_takogo_muzeya_41555">Подробнее</a></p><br clear="all" />





12 января на сайте комитета по имущественным отношениям вышло распоряжение, вернувшее давно забытую гражданскую активность в жизнь общества – если не на уровне всей России, то на уровне Петербурга точно. В этом распоряжении говорилось о передаче Исаакиевского собора на 49 лет в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви. Пока страсти по-прежнему накалены, разбираемся в том, как католики строили знаменитый Исаакий, почему он стал антирелигиозным музеем и какое будущее его ждет.

Кажется, ни одно событие недавнего времени не вызывало такой бурной полемики, не делило людей на два лагеря, провоцируя споры не только об участи самого собора, но и о пути, по которому идет современная Россия. Похоже, в этом судьба Исаакия – быть камертоном происходящего в стране, своей биографией отражая политическую ситуацию. Построенный на средства казны Российской Империи, он стал одним из самых известных православных храмов в мире, был разорен при революции и превращен в антирелигиозный музей. Когда после Великой Отечественной войны волна воинствующего атеизма спала, он стал музеем «Исаакиевский собор», а в 1986 году там стали проводить богослужения.

Теперь, в 2017 году, вокруг собора проходит Крестный ход за передачу храма РПЦ, возглавленный Виталием Милоновым, который в тот же день сменяется многотысячным митингом недовольных петербуржцев. Петиция об отмене передаче собора набирает 210 подписей, а под документом в поддержку этой передачи ставят подписи ректоры крупнейших университетов Петербурга. Площадка идейного противостояния находится не только возле собора, но и в сети, а лучшее оружие неравнодушных – это посты и комментарии.

Николай Травкин

Жили петербуржцы спокойно и размеренно. Ну иногда возникали споры на почве разных идеологических предпочтений, но в рамках приличия. Все-таки культурная столица, не Хухрымухрыжинск какой.

А тут что ни день, то митинг и живое кольцо за Исаакий-музей, либо наоборот - митинг и крестный ход за Исаакий-церковь.

Да с озлоблением, того и гляди стенка на стенку пойдут!

....Вот почему бы господину Полтавченко не впаять годочка 3-4 колонии строго режима за разжигание чувства ненависти и вражды между горожанами?

Ведь на ровном месте такой острый конфликт соорудил.

Антон Красовский

Давайте я сразу скажу: я не против того, чтобы Исаакиевский собор был передан церкви. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы дом, который город построил Царю Царей, ему и служил. Я не против, чтобы 400 или сколько там миллионов ежегодно шли в казну РПЦ. Мне лично их казна ничуть не более противна, чем казна Мединского, из которой все либо украдут, либо на нестыренное снимут очередную «Битву за Волноваху». Я против взаимной ненависти и безответственности. Я против оголтелых казаков и защитников Донбасса, увешавших себя иконами последнего царя. Я против Милонова, с хоругвью и лозунгом мельтешащего у царских врат. И я так же против рвущих на себе последние волосы стариков, сцепившихся вокруг храма кольцом, хотя бывали они в нем точно не чаще, чем в кабаке Дома актера. Нет ничего плохого в том, что итальянские памятники принадлежат католической церкви. Просто потому, что общество не поливало попов зеленкой, а заставило себя уважать. Заставило перестать жечь в старых церквях свечи и лампады, заставило открыть доступ во все почти ценные места, научило церковь дружить и работать с музейщиками.

Самая главная проблема этой истории в ненависти и недоверии непосредственно к РПЦ. И РПЦ эти ненависть и недоверие заслужило. Своей алчностью. Наглостью. Своим лицемерием и лизоблюдством. Своими пульманами, мигалками, ох****ими от безнаказанности архиереями. Своей серостью и безграмотностью. Кто уничтожил больше старых икон – большевики или церковь?

Но мы все – и те, кто считают себя обществом, и те, кто в церкви считает себя Церковью, должны понять, что храмы эти строились не ради войны. А во имя мира. И поэтому так ценно и круто то, что сегодня на службе в Исаакии сказал владыка Амвросий. Прочтите этот текст. Он важен. Для нас для всех. Для церкви. Для петербуржцев.

Может именно там – в Исаакиевском соборе – начнут возрождаться (а вернее даже зарождаться) доверие и любовь, утраченные в последние годы. Мы все должны в этом поучаствовать.

Елена Голикова

Внимательно прослушала выступление Патриарха по поводу передачи Исаакиевского собора. Если бы не знала сущности вещей – поверила бы безоговорочно. Но, к сожалению, я знаю ситуацию изнутри. Святейший сказал, что «передача собора призвана стать символом примирения народа», «белых с красными, верующих – с неверующими». Но, вероятно, он не в курсе того, что Исаакиевский собор уже давно им стал – Символом! Символом Петербурга, Символом стойкости в блокаду, Символом удивительного синтеза искусств. И Символом примирения в том числе! Он им был все последние годы. В нем регулярно молились верующие – все, кто хотел. А остальные – атеисты, католики, мусульмане, иудеи, буддисты – любовались собором, узнавали историю его создания, начинали гордиться предками своими, которые такие грандиозные колонны смогли поставить, такие уникальные мозаики сотворить… И всех все устраивало, все были довольны. Собор объединял людей разных национальностей, вероисповедания и политических взглядов. И вдруг! Кто открыл этот ящик Пандоры? Зачем понадобилось менять статус Исаакия?

А, кстати, почему «символом примирения» должен стать именно Петербургский Исаакий, а не соборы Московского Кремля, не храм Василия Блаженного, (билет в который с 1 апреля – 500 рублей?) Но москвичи эти храмы РПЦ почему-то не отдали!

Почему Храм Христа Спасителя не стал этим символом? Экскурсия по собору стоит 420 рублей. И это – доступность, о которой говорил Патриарх? (В Исаакиевском соборе билет – 250 рублей для взрослых, для пенсионеров и школьников – 50 рублей).

Именно РПЦ своими действами вызвала противостояние в обществе. Православные – против всех несогласных отдать собор РПЦ. Раскол даже в рядах самих верующих! Хотя и не это самое страшное. Одна моя коллега, человек глубоко верующий и воцерковленный, в разговоре со мной сказала: «Да, я понимаю, что музей очень пострадает после передачи собора РПЦ, но против своего батюшки я не пойду…» Вот так! Против совести – можно, против батюшки – нет. Идти против своей совести – что может быть страшнее?

РПЦ уже получила множество других храмов, в том числе Сампсониевский и Смольный, но ей все мало!

«А людям, может, негде молиться?».

Была 22 января на вечерней воскресной (!) службе в Смольном соборе. В начале службы было 7 человек, к середине – аж 14! И то – не прихожане, а случайные, любопытствующие. Представьте – огромный пустой храм и горстка людей в нем. И ради этого надо было отдавать собор, куда тысячи людей приходили на концерты? Который был крупным культурным центром?

Приход Исаакиевского собора – около 30-ти человек…

Да зайдите в любую церковь – они везде полупустые… Только в праздники в храмах есть народ, но праздников не так много…

Патриарх пообещал, что «собор будет открыт для всех желающих». Да, наверное. Но ведь дело в том, что так называемые «иноверцы» не заходят в православные храмы! Это я, как экскурсовод-городовик, с чистой совестью могу заявить. Особенно – мусульмане. На улице остаются, когда, например, в Казанский приглашаем. Бесплатно! А в Исаакий идут, и за деньги, потому что – музей. Узнают там много нового, и о православной вере, кстати, тоже!

«Экскурсионное сопровождение будет осуществляться в полной мере на том же уровне, на котором оно осуществляется сегодня», – сказал Патриарх. Боюсь, он даже не представляет себе, о чем говорит.

Летом - 500 – 600 экскурсий в день! (Представители РПЦ уже заявили, что оставят 40 человек персонала из 400, а это и инженеры, и техники, и экскурсоводы.) Даже если 20 экскурсоводов по 10 экскурсий в день проведут, (что уже не реально), то это – 200 экскурсий, а не 500 – 600! А во время службы–то вести экскурсии нельзя, это понятно. Так что времени на экскурсионное обслуживание остается еще меньше… Вот такая математика…

Хорошо, что хоть деньги на реставрацию Патриарх пообещал не брать у города. До сих пор непонятно, что вдруг перестало устраивать Православную церковь? Службы проходят. Соглашение с Епархией существует и пролонгируется… Прежний митрополит НИКОГДА не поднимал вопрос о передаче храма… За много лет выработался уникальный опыт соработничества… Но, видно, дело не в прихожанах и их потребностях… Амбиции и коммерция…

Грустно это. «Дом молитвы» стал яблоком раздора. И противостояние только усиливается…

Антон Орехъ

А почему, собственно, наш Патриарх употребляет будущее время? Что «передача Исаакиевского собора… в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа». Почему не сказать, что уже стала символом примирения? Стала даже еще раньше, чем передача собора Церкви свершилась. Достаточно поглядеть на тысячи митингующих, причем в разных городах, на пикеты, кого-то даже сцапали доблестные стражи порядка, питерским депутатам запретят встречаться с избирателями – вот такое примирение у нас нынче наблюдается. Покуда Исаакий был музеем, почему-то ни митингов, ни пикетов, ни десятков тысяч подписей под петициями не наблюдалось.

Кирилл связывает передачу объекта от одного собственника к другому со столетием революции, хотя причем здесь вообще революция? В Соборе что, штаб большевиков был или заседало Временное правительство? Если бы крейсер «Аврора» передали в Синодальную яхту, я бы еще чего-то такое понял, а храм-то причем здесь? И совсем уж непонятно, что имеет в виду главный батюшка России, когда говорит про «возвращение права самостоятельно хранить свои святыни». Хотя уже последний Милонов, наверное, знает, что Исаакиевский собор никогда не принадлежал церкви, ни единого дня! И что большевики никогда его именно у церкви не отнимали. Он переставал быть действующим храмом – это верно, но эта несправедливость устранена, коль скоро в соборе теперь регулярно проводятся службы.

Если РПЦ действительно сделает посещение Исаакия свободным, нам трудно будет упрекнуть эту организацию в жажде наживы. Хотя до сих пор этот музей был одним из немногих, который содержал себя сам и не просил денег из бюджета. Но есть вещи более важные, даже чем деньги. И люди сейчас собирают подписи и выходят на митинги не потому, что им жалко скольких-то миллионов, которые, может быть, попадут в карман к церковным бюрократам. Патриарх прав в том, что собор стал символом. Но вовсе не примирения. Православная церковь, отделенная от государства, хочет занять в нашей жизни официальное место. Хочет занять своей идеологией то место, которая занимала коммунистическая идеология.

В России строят такую пародию на Советский Союз. Где есть советское телевидение, капающее на мозги, советский парламент, который всегда и во всем со всем согласен, советская правящая партия и ее как бы оппозиционные филиалы. Не хватает только идеологического отдела ЦК. Вот РПЦ это место занять и стремится. Сделать православие официальной и главной религией в стране. И не для того, чтобы люди в Бога уверовали, стали добрее и ласковее. А потому, что они такие же чиновники, для которых главное власть, деньги и возможность командовать, запрещать и контролировать. Поэтому сегодня им нужен Исаакий, завтра они потребуют вернуть вообще все храмы, потом дети и студенты станут учить Закон Божий, как при советской власти учили и сдавали экзамены по истории КПСС. И протестуют люди именно против этого, а не потому, что им так важна форма собственности у конкретного здания в Петербурге.

Светлана Зайцева

Поздравьте меня: пишу свой первый блог под названием «Как я попала в «маргиналы и провокаторы». Кто я? Если кратко: высшее филологическое образование, 3 иностранных языка, 25 лет работы гидом и переводчиком с правом проведения экскурсий во всех основных музеях нашего города. А «маргиналом и провокатором (а так же ЛГТБ-шником, предателем, жидом пархатым, и так далее)» я стала месяц назад, когда узнала о решении передать Исаакиевский собор РПЦ. Я ничего не имею против православной религии, я восхищаюсь крестной своей дочери, которая на свои деньги построила деревянную часовенку в деревне, где мы отдыхаем летом - старую часовню сожгли немцы во время войны. Однако я вижу, какая пропасть отделяет настоящих верующих и батюшек от «деятелей РПЦ». Итак, почему я против передачи Исаакия РПЦ? Хотя бы потому, что сейчас - это идеальная модель, которая мирит и радует всех - и верующих, которые ходят туда бесплатно по 2 раза в день (чего не было в царское время) и туристов, которые платят деньги, чтобы осмотреть это чудо архитектуры, инженерной мысли, искусства. И вот, на него пошли войной, ополчившись аргументами типа «Богу Богово», в храме должны молиться, не для туристов он строился». Ни один из них не выдерживает критики. Собор построили по большей части на деньги царской семьи 2 великих католика Монферран и Бетанкур как памятник величию России, а вовсе не для каждодневных служб. Еще в девятнадцатом веке поняли, что дым свечей, перепады температур губительны для фресок, и стали заменять фрески мозаиками. Сохранить шедевры Бруни и Брюллова удалось только потому, что в соборе организовали музей. Кто там бывал, наверняка заметил, что даже росписи там не канонические, не говоря уже об обилии скульптур, чего в православных храмах отродясь не бывало. РПЦ считает себя самой обиженной Советской властью? А как же расстрелянные сибирские шаманы, католические священники, буддисты, мусульмане? Однако привечают только РПЦ, в честь чего, например, отдают ей на откуп кирхи в Калининграде (смешно, не правда ли?). В общем, меня, как мать семнадцатилетней дочери, реально пугает всё, что происходит сейчас на моих глазах в моей стране. Помните, у Стругацких в «Трудно быть Богом?» Там, где торжествует серость, к власти приходят черные». Они уже пришли. А я ухожу в маргиналы!

Лена Миро

Вчера в Питере прошла акция против передачи собора церкви. Упоротые граждане протестовали – у них был повод. Решением губернатора Петербурга в Исаакиевский собор бесплатно впустили священнослужителей на 49 лет.

В пятницу, 13 числа, около тысячи человек съехались к храму, чтобы побороться за всё плохое против всего хорошего. Упоротые требовали оставить музей, а священников в церковь не пускать.

Что происходит с Исаакием? Давайте разбираться.

Был храм. Построен был на народные деньги. Потом, когда случилась революция, настоятеля храма арестовали, церковные службы запретили, а в здании сделали музей.

Музей, как думают многие, это прекрасно.

Но давайте вспомним одну деталь. Что за музей – это важный момент. Поколение Шариковых сделало в главном на тот момент храме страны Музей антирелигии.

В храме – музей антирелигии.

Все говорят сейчас о том, как хорош музей в Исаакиевском соборе, но все стыдливо молчат, что основан он в 1931 году, как один из первых антирелигиозных музеев.

Что же получается? Я расскажу.

Был храм. Пришли Шариковы. Всех разогнали. Украли 48 кг золотых и 2 тонны серебряных украшений. Используя оставшиеся произведения искусства, организовали музей. Повесили маятник Фуко, доказывающий вращение Земли, и устроили в храме шабаш – музей антирелигии.

Понятное дело, что с развалом СССР работники музея стыдливо убрали определение «антирелигия» из названия. Даже маятник Фуко сняли. Но деньги в храме делают всё равно хорошие.

Вход в храм – 250 рублей с носа. На колоннаду – ещё 150. Внутри – сувенирные лавки, где по задранным ценам втюхивают туристам магнитики. Все признают – отличный бизнес. То ли 800 миллионов в год, то ли вообще миллиард зарабатывают.

Действительно, Иисус изгнал из храма торговцев, но под личиной музейных работников они вновь проникли туда.

Используя храмовое наследие и имущество, бывший музей антирелигии стрижёт бабло.

Что же случилось теперь?

Теперь шабаш, наконец, закончен. Исаакий снова станет храмом. Храмом, вход куда будет для нас всех бесплатен.

Против чего протестуют Шариковы? Против бесплатного для людей входа? Или против того, что из собора уберут телевизор и завезут церковную утварь? Против того, что в храме будут проходить ежедневные службы?

Странно всё это. Логика Шариковых для меня загадка. В столовой, а не в спальной комнате, нужно есть, в гостиной принимать гостей, а в храме проводить службы. Музей должен находиться в музее, тем более антирелигиозный.

Все ведь ср*т в туалете, а не на кровати в спальной? Так почему в храме должен быть антирелигиозный музей?

Андрей Кураев

Руководители 23 петербургских вузов обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой завершить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви до праздника Пасхи, который будет отмечаться 16 апреля, сообщила пресс-служба законодательного собрания «северной столицы».

Вопрос передачи собора Церкви обсуждался на встрече со спикером петербургского парламента Вячеславом Макаровым. По итогам встречи ректоры подписали совместное обращение к Г.Полтавченко.

«Мы считаем, что процесс передачи должен быть завершен в ближайшее время, чтобы воспрепятствовать так называемым оппозиционерам и политиканам, а по сути провокаторам, которые используют вопрос об Исаакиевском соборе как повод для нагнетания напряженности в обществе и сеяния религиозной розни. В их интересах поставить под сомнение правовые и моральные основания передачи собора Церкви и затормозить выполнение решения, чтобы продолжать публичные акции, направленные на оскорбление чувств христиан», - подчеркивают авторы, прося приурочить передачу Исаакия к празднику Пасхи.

«Обретение собором полноты духовной жизни в праздник Воскресения Христова станет лучшим подарком христианам всего мира», – уверены авторы обращения.

Среди подписавшихся под обращением - ректор ИТМО Владимир Васильев, директор Северо-Западного института РАНХиГС Владимир Шамахов, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Илья Дементьев, ректор ЛЭТИ Владимир Кутузов, ректор Балтийского государственного технического университета (Военмех) Константин Иванов, ректор художественно-промышленной академии имени Штиглица Василий Кичеджи и другие.

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Посмотрел биографию одного из подписантов:

1979 год – окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ.

1975 год – избран вторым секретарем Усть-Камчатского райкома ВЛКСМ.

1979-1983 годы – второй и первый секретарь Всеволожского горкома ВЛКСМ Ленинградской области, заведующий отделом спортивной и оборонно-массовой работы Ленинградского обкома ВЛКСМ.

1983-1990 годы – инструктор отдела административных органов, а затем государственно-правового отдела Ленинградского обкома КПСС.

С 1990 года на работе в таможенных органах Российской Федерации. Заместитель начальника Северо-Западного управления Государственного таможенного контроля СССР.

1993 год – начальник Управления кадров и учебных заведений ГТК России.

1996-2002 год – начальник Северо-Западного таможенного управления, член Коллегии ГТК России.

2000 год – указом Президента России Шамахову В.А. присвоено специальное звание генерал-полковник таможенной службы.

2002-2004 – ректор Северо-Западной академии государственной службы и заведующий кафедрой государственной службы и кадровой политики.

2004 год – назначен первым заместителем руководителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Апрель 2007 года – назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. Указом Президента России ему присвоен классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса.

С 2009 года – заместитель Председателя Попечительского Совета Северо-Западной академии государственной службы.

С 2009 года – советник и заместитель Председателя Правления ОАО АКБ «Связь-Банк». 2010-2011 годы – член Правления и управляющий Санкт-Петербургским филиалом ОАО АКБ «Связь-Банк».

С мая 2011 года – директор Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Президентской академии).

С октября 2014 года член Президиума Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.

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Но если вопрос об Исаакии так политически значим, что чреват дестабилизацией нашего стабилизца, то отчего бы не поставить вопрос об ответственности лиц, которые и заварили эту кашу?

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«Обретение собором полноты духовной жизни». А каков критерий этой полноты? Службы там и так ежедневные. Приходской общины («двадцатки») не будет. Совершать посреди дня требы все равно будет нельзя. Выходит, что признак полноты духовной жизни это всего лишь продажа софринских свечек и входных билетиков.





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