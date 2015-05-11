Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 31 января 2017 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/_literaturnaya_svoboda_41431"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201701/392_300_41431_litsvoboda-knig.jpg" width=206 alt="Литературная свобода" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Кирилл Лобецкий, автор книги «Чёрный список. Краткая история борьбы за Интернет»</b></span> <span style="font-size: large;">Литературная свобода</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Главные книги о больших данных, пиратстве и интернет-слежке</font></em></span></p><p>Обзор актуальной литературы, посвященной развитию интернета и цифровых прав в России и мире. <a href="http://www.chaskor.ru/article/_literaturnaya_svoboda_41431">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Обзор актуальной литературы, посвященной развитию интернета и цифровых прав в России и мире.

История доказывает, человечество живет в перманентной борьбе за ресурсы. И если с разделом природных ресурсов и территорий более-менее ясно (военные кампании, дипломатическая работа, экономические санкции), то в борьбе за информацию и средства ее передачи, — ожидать можно чего угодно. Сегодня безоговорочное право на интернет декларируют все заинтересованные стороны: от пользователей до государства. И только информированность становится преимуществом в это время. Взяв за основу главные тренды прошедшего года, мне удалось составить краткий список книг, готовых помочь нам разобраться в сути многих онлайн-событий. В первую «must read»-подборку вошли книги о «Больших данных», цифровом пиратстве и воплощении идеи о тотальной слежке. Читайте, думайте, перепроверяйте!

Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер. Big Data: Революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим

Эпоха глобальных информационных потоков не перестает будоражить своих современников революциями. Одной из них — вне всяких сомнений — стала идея Big Data: накопление, хранение, анализ, извлечение повторной выгоды и перепродажа информации от потребителей всего мира. И здесь нет разницы: являетесь вы активным пользователем онлайн-магазинов или просто общаетесь с друзьями в социальных сетях. Для Big Data важно все! Только представьте, какое количество информации – поисковые запросы, лайки, твиты, приложения в смартфоне и пр. – составляет виртуальный портрет интернет-пользователя.

«Google обрабатывает более петабайта данных в день — это примерно в 100 раз больше всех печатных материалов Библиотеки Конгресса США. Facebook — компания, которой не было в помине десятилетие назад, — может похвастать более чем 10 миллионами загрузок новых фотографий ежечасно. Люди нажимают кнопку «Нравится» или пишут комментарии почти три миллиарда раз в день, оставляя за собой цифровой след, с помощью которого компания изучает предпочтения пользователей.»

К счастью читателя, авторы не свели работу к описанию технических и процедурных составляющих. Их внимание зависает над сегодняшними бытом, тактично указывая: «это – результат анализа Big Data», «а здесь они перешли на новый уровень, начав собирать глобальную информацию о клиентах».

«Раньше было хорошо известно, что относится к личной информации: имена, номера социального страхования, идентификационные коды и пр. Защитить такую информацию было относительно нетрудно, заблокировав ее. Сегодня даже с помощью самых безобидных данных, если их накоплено достаточно много, можно установить личность. Попытки придать данным анонимную форму или скрыть их уже неэффективны.»

Не обошлось и без футурологии. Учитывая постоянное увеличение точности прогнозов на основе «Больших данных», авторы рассматривают сценарий, при котором правоохранительные органы будут предвидеть преступления и заблаговременно на него реагировать, переворачивая тем самым нынешние представления о свободе выбора человека. К слову, полиция Лос-Анджела уже несколько лет использует систему «проактивной правоохраны» — алгоритма, анализирующего данные о преступлениях за десятилетия и предсказывающего место совершения следующего преступления. Хорошо это или плохо? Наблюдайте за онлайн-изменениями и приходите к персональным выводам. К счастью, материала для этого предостаточно.

Книга полна примеров использования «Больших данных» и грамотно распределенной статистической информацией. Зная о необходимости соблюдения баланса, авторы представляют увлекательную и важную работу, включающую прошлое, настоящее и будущее человечества в информационном мире.

P.S. Под заявления о необходимости государства распоряжаться большими данными населения, — книга становится еще актуальнее. Даррен Тодд. Цифровое пиратство: Как пиратство меняет бизнес, общество и культуру В мире всегда будет нечто недооцененное: проблемы, открытия, идеи… В их число обязательно войдет реформа авторского права (если, конечно, намеренная слепота в этом вопросе не будет преодолена в ближайшее время). Читали новость об уведомлении 86-летней жительницы Онтарио о штрафе в 5000 долларов за скачивание игры Metro 2033? Да, это не розыгрыш, а «адекватная» реакция на нарушение авторского права! Подобно тому как ребенок меняет свой гардероб по мере взросления, законодательство в цифровую эпоху обязано соответствовать реальности. Сегодня человечество — без всевозможных разделений — представляется зрелым человеком в детской одежде. Мы научились создавать высокоточную технику и изменять ДНК, однако законы и нормы, которые должны способствовать прогрессу, — перестали работать. А иногда – создают лишь необоснованные препятствия. «В наше время притворяться, будто ты никогда не нарушаешь авторских прав, — все равно что в викторианскую эпоху делать вид, что никогда не занимаешься мастурбацией». Даррен Тодд предлагает детально разобраться в вопросах авторского права и следующего с ним пиратства. Из названия явствует, что абсурдная и затянувшаяся война правообладателей с «пиратами» имеет свои плоды, однако цена этих сражений неудовлетворительная для обеих сторон. «Разве не процветало бы творчество, если бы мы были избавлены от боязни мелочных судебных исков со стороны родственников, непричастных к процессу созидания? Какова польза обществу от того, что богатеют наследники Ирвинга Берлина, Владимира Набокова, Марты Грэм или Гилберта О’Салливана? Какая система благоприятнее для развития искусства: та, в которой̆ любой̆ может придумать сюжет о Джеймсе Бонде, выйти на рынок и бороться за аудиторию, или та, в которой распорядители литературного наследия Яна Флеминга никому не позволят играть в его «солдатики»?» Автор держится нарочито холодно, стараясь не выказывать личных симпатий какой-либо стороне. Почему так? Станет ясно лишь в завершающей части книги. Стоит сказать, что «Цифровое пиратство» — не из раздела «просто о сложном». Это — работа о фактах, а главное – решениях. Андрей Солдатов, Ирина Бороган. Битва за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас Совсем недавно издательство Альпина Паблишер порадовало читателей книгой «Битва за Рунет». Для меня это событие стало скорее «черным лебедем», нежели закономерной реакцией на изменения последних лет в интернет-пространстве. Не секрет, публикация текста, щелкающего по носу власть, при действующей политической конъектуре российской действительности, – дело практически невозможно. Поэтому я до последнего момента не верил, что смогу обойтись без англоязычной версии «Битвы» — «The Red Web»(вышедшей полугодом ранее в США). Будучи профессионалами журналистики, Андрей Солдатов и Ирина Бороган предлагают нам плотное, насыщенное фактами, событиями и персоналиями расследование. Да, именно расследование. Преступление против тайны частной жизни – по версии «Битвы за Рунет» — берет начало со времен пристального внимания власти на сферу информационно-коммуникационных технологий. В частности, авторы начинают повествование с советской эпохи, рассказывая о технологиях и системах, разрабатывавшихся для прослушивания телефонных переговоров. Далее – нанизанное на прочную нить времени повествование о событиях и личностях, способствовавших тому, чтобы наследие того времени – адаптированное к новым условиям – стало основой для массовой слежки сегодня. Отдельного внимания достоин блок об олимпиаде в Сочи, и сопутствующих ей технологических ухищрениях для массовой слежки: от болельщиков до представителей антидопингового агентства WADA. Не будучи фанатом спортивных состязаний, тема подготовки и проведения очередного шоу не привлекала моего внимания. И зря! Рассказанная авторами история, признаюсь, стала для меня настоящим открытием, а для власти – тренировочной базой для технологий всеобщего контроля. Не в укор авторам, но в «Битве за рунет» мне не хватило самого рунета. Смею предположить, что текст рассматривался как трамплин для общественных организаций, журналистов, активных интернет-пользователей и других писателей, действующих в условиях изменяющегося онлайн-пространства. Источник: rublacklist.net





ОТПРАВИТЬ:



Статьи по теме: