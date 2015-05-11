Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 14 марта 2017 года, 03.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/_domohozyajka_na_soderzhanii_kratkoe_posobie_41663"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41663_domoho.jpg" width=206 alt=" Домохозяйка на содержании: краткое пособие" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://thedevochki.com/2017/03/13/domohozyajka-na-soderzhanii-kratkoe-posobie/>thedevochki.com</a></b></span> <span style="font-size: large;"> Домохозяйка на содержании: краткое пособие</span></p><p>Мне 29 лет, и я содержанка. Вы, наверное, представили себе, как взрослый богатый мужчина периодически дает мне деньги, а я целыми днями шатаюсь по магазинам и салонам красоты. Но придется вас разочаровать: я замужем за простым парнем, который ходит на работу пять дней в неделю, в отличие от меня. Я же – в хорошие дни домработница, а в плохие – приживала и лентяйка, потому что люди до сих пор не понимают, почему кто-то живет не так, как привыкли они. <a href="http://www.chaskor.ru/article/_domohozyajka_na_soderzhanii_kratkoe_posobie_41663">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мне 29 лет, и я содержанка. Вы, наверное, представили себе, как взрослый богатый мужчина периодически дает мне деньги, а я целыми днями шатаюсь по магазинам и салонам красоты. Но придется вас разочаровать: я замужем за простым парнем, который ходит на работу пять дней в неделю, в отличие от меня. Я же – в хорошие дни домработница, а в плохие – приживала и лентяйка, потому что люди до сих пор не понимают, почему кто-то живет не так, как привыкли они.

Был бы у меня ребенок, первые пару лет я еще могла бы именоваться заботливой матерью и хранительницей очага, но неминуемо превратилась бы в клушу в одно прекрасное утро. Все потому, что «скоро мужу станет с тобой скучно, и его уведет какая-то коллега прямо в офисе, пока ты дома сидишь». Как будто участие в разговорах у кофеварки с 9 до 18 повысит мою привлекательность в глазах благоверного сразу на 100%. И ладно, если подобные высказывания звучат от посторонних людей, но «добрыми советами и намеками» грешат, в первую очередь, друзья и родственники.

«У тебя может быть блестящая карьера, это же твои золотые годы», – говорит мама после часовых дебатов, почему мы с мужем еще никого не родили.

Всю жизнь у них с отцом раздельный бюджет, и он содержал семью только три года, пока она была со мной в декрете. С тех пор на все свои нужды мама зарабатывает сама, а бытовые расходы они делят пополам. Подобную схему ведения домашнего бюджета я безуспешно пыталась применить в двух предыдущих отношениях, которые каждый раз разваливались из-за мужской инфантильности. Действительно, зачем брать на себя за что-то ответственность, если твоя девушка и так может все сама? Жить дальше без таких мужчин получается отлично.

«Ну, не знаю, я бы не смогла попросить у мужа денег на маникюр или прокладки», – говорит моя подруга после того, как мы обсудили всех ее потенциальных бойфрендов из Тиндера.

И я даже не уверена, какой стереотип хуже: тот, где за каждую трату нужно отчитаться, или тот, где муж приносит домой зарплату и отдает ее мне полностью. К счастью, мир современных технологий позволяет иметь несколько карт, привязанных к одному счету, а здравый смысл не обязывает расписывать в excel-файле с семейным бюджетом все наименования из магазинного чека, где кроме прокладок ты еще и продуктов на ужин купила, между прочим.

«А как же подарки? Получается, ты ему что-то за его же деньги покупаешь?» – удивляется сестра, и это единственный адекватный вопрос, который возникал раньше даже у меня.

Но в семье с общим бюджетом не бывает моих и твоих денег, а негласное правило позволяет не вести учет некоторых расходов. В этот список и попадают цветы, подарки, билеты в незапланированное путешествие и прочие приятные неожиданности. Более того, финансовая защищенность позволяет мне иногда браться за проекты, приносящие больше удовольствие, чем денежную выгоду. И в этом гораздо больше счастья, чем в ежемесячной sms-ке от банка о зачислении зарплаты.

«Это несправедливо», – думаю я иногда. Получается, мужу приходится каждый день выполнять чужие поручения, тогда как я могу позволить себе лежать на диване и смотреть сериалы. Конечно, ему нравится его работа, а у меня есть разные бытовые обязанности. Но буду честна: в нашей квартире не всегда кристально чисто, а курьеры по доставке еды знают по имени и меня, и нашу собаку.

Чувствую ли я себя бесполезной? Периодически. Хочется ли мне что-то изменить? На данном этапе – нет. Мы часто проговариваем вопросы удовлетворенности жизнью, и пока нас обоих устраивает такое распределение ролей в семье, я не вижу необходимости поиска новых источников дохода. Хотелось бы только, чтобы в обществе, где женщина уже может быть успешным инженером, программистом или политиком, ей разрешили также быть домохозяйкой. Пусть даже верх ее амбиций – варить мужу борщи, ведь кто-то должен делать и эту работу.

Источник: thedevochki.com





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