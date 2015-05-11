Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 14:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/_allo_eto_kgb_42648"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42648_55712f66bc0389872b00bd19d3362e0.jpg" width=206 alt=" «Алло, это КГБ?»" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Максим Новичков</b></span> <span style="font-size: large;"> «Алло, это КГБ?»</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Советские подпольные анекдоты, пародии и памфлеты</font></em></span></p><p>Эволюция русской сатиры породила множество юмористических форм: памфлеты, стихотворения-обличения, пародии, басни, подпольные советские анекдоты и т. д. Все они были ответом на несправедливость своего времени. Несмотря на перемены в языке, это литературное и фольклорное наследие имеет много общего. <a href="http://www.chaskor.ru/article/_allo_eto_kgb_42648">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Эволюция русской сатиры породила множество юмористических форм: памфлеты, стихотворения-обличения, пародии, басни, подпольные советские анекдоты и т. д. Все они были ответом на несправедливость своего времени. Несмотря на перемены в языке, это литературное и фольклорное наследие имеет много общего.

XIX век

- Есть ли глупые люди в России? — спросил один англичанин секретаря русского посланника в Неаполе Александра Булгакова.

- Вероятно, есть, и полагаю, что их не меньше, чем в Англии, — ответил Булгаков. — А почему вы об этом спросили?

- Мне хотелось узнать, — пояснил англичанин, — почему ваше правительство, имея столько собственных дураков, нанимает на государственную службу еще и чужеземных.

Однажды, когда Николай I вышел к полку, одна пуговица на его обшлаге оказалась не застегнутой.

Адъютант деликатно доложил императору о недосмотре. На это император произнес голосом, который был слышен всему полку:

— Я одет по форме. Это полк одет не по форме.

И тотчас полк расстегнул одну пуговицу на обшлаге.

— Кто стрелял в Александра II?

— Дворянин.

— А кто его спас?

— Крестьянин.

— Как его наградили?

— Сделали дворянином.

Начало XX века

Нельзя писать: о бюрократе,

Об офицерстве, о солдате,

О забастовке, о движенье,

О духовенстве, о броженье,

О мужике, о министерстве,

О казни, о казачьем зверстве,

О полицейских, об арестах,

О грабежах, о манифестах!

Но остальное всё — печать

Должна сурово обличать!

Когда ж напишешь — посмотри

«128» и «103»… [две главные цензурные статьи Уголовного уложения 1903 года]

Моя жена — наседка,

Мой сын, увы, эсэр,

Моя сестра — кадетка,

Мой дворник — старовер.

Кухарка — монархистка,

Аристократ — свояк,

Мамаша — анархистка,

А я — я просто так.

Печатай книги и брошюры,

Свободой пользуйся святой —

Без предварительной цензуры,

Но с предварительной тюрьмой.

[Посвящается первому Российскому парламенту]

Как на рубище заплаты,

Вдруг явились две палаты,

Торжествуй же, храбрый росс!

Только вот один вопрос:

Будет ли ума палата?..

Это, кажется, сверх штата.

СССР

- Что такое РСФСР?

- Редкий случай феноменального сумасшествия России.

Звонок в КГБ: «У нас пропал попугай…» — «Это нас не касается». — «Я только хочу сказать, что он у нас недавно и мы его взглядов не разделяем».

- Скажите, вы коммунист?

- Нет, я сочувствующий. Но помочь ничем не могу!

- Алло, это КГБ?

- Нет, КГБ сгорел.

Снова звонок.

- Алло, это КГБ?

Опять: — Алло, это КГБ? — Да сколько раз вам повторять: КГБ сгорел!

- А может, мне приятно это слушать…

Заповеди советского интеллигента: «Не думайте. Если думаете, не говорите себе. Если говорите себе, не говорите другим. Если говорите другим, не пишите. Если написали, не печатайте. Если напечатали, отрицайте все на следующий день».

Ленин

Сов. цензору приносят на просмотр «Популярную астрономию для народа», изданную Госиздатом. Через день Госиздат получает от цензора телефонограмму: «Ставлю вам на вид ваш непростительный недосмотр. Издание уничтожить. В новом издании планета Юпитер должна быть переименована в Ю-Ленин"

- Какая болезнь у Ленина?

- Пара-ильич

- Ленин освободил нас от цепей капитализма».

- Вы помните мою золотую цепочку?

Приставили к Ленину часового. Ленин велит ему разбудить себя завтра ровно в 7. Утром идет часовой к двери и думает: как к нему обратиться? «Ваше сиятельство… господин Ленин… Нет, не сиятельство… Ваше благородие… Нет, тьфу ты. Какое благородие, когда он пролетарий. Товарищ? Нет, какой он мне товарищ! Ваше… Батюшки! Семь часов!» Как угорелый летит солдат к двери и орет: «Вставай, проклятьем заклейменный! Вставай!»

Сталин

У Сталина пропала трубка Берия начал расследование. К вечеру арестовали сто человек, а утром уборщица трубку нашла. Сталин звонит Берйя: «Лаврентий, нашлась трубка-то!"

- Хорошо, товарищ Сталин, но у меня уже все, за исключением одного признались!

- За исключением одного?! Продолжай расследование!

Человек рад, что в советских школах начнут в обязательном порядке преподавать грузинский: «Может быть, наши дети научатся понимать, чего он хочет».

Как-то, читая Пришвина, Сталин пробормотал: «Интересно, что это за птица дрофа». В Астраханский заповедник туг же вылетел самолет с профессором-орнитологом, и на следующий день доложили, что Сталин может увидеть дрофу. Отворилась дверь, и вошел профессор с дрофой. Сталин сказал: «Замечательная птица эта дрофа. Но зачем ее неволить?! Выпустите ее. Думаю, что профессора тоже можно выпустить».

Спрашивают армянина: «Что такое Сталин?» — «Маркса знаешь?» — «Слыхал». — «Ленина знаешь?» — «Слыхал». — «Ни на то ни на другое не похожий».

Хрущев

На ХХ съезде Хрущев перед своей исторической речью на закрытом заседании о разоблачении культа личности Сталина куда-то исчез, а через несколько минут появился и пошел к трибуне. «Где вы были, товарищ Хрущев?» — «В мавзолей заглянул — пощупал у Сталина пульс на всякий случай».

После доклада на XX съезде кто-то из зала: «А почему вы молчали?». Хрущев: «Кто спрашивает? (Молчание.) Вот потому и мы молчали!».

Референты Эйзенхауэра не спят ночь накануне того дня, когда он должен выступить. Улучшают речь, чтобы ее не стыдно было произнести. Референты Хрущева не спят ночь после того, когда он выступил. Улучшают речь, чтобы ее не стыдно было напечатать.

Колхозник вытащил упавшего Хрущева из силосной ямы. «Только никому не говори, что я туда упал». — «И вы, Никита Сергеевич, никому не говорите, что я вас вытащил».

Брежнев

«Кто такой был Брежнев?» — «Второстепенный политик эпохи Аллы Пугачевой».

Леонид Ильич Брежнев вещает с трибуны: «Нам нужен мир! Нам непременно нужен мир. Желательно весь».

Брежнев занимается в своем кабинете. В соседнем помещении члены Политбюро смотрят хоккей по телевизору и часто кричат: «Шайбу! Шайбу!». Брежневу надоели их крики, он снял трубку и набрал номер: «Алло, это стадион? Шайбу, пожалуйста». Через минуту из соседней комнаты доносится: «Го-о-ол!».

«Кто такой Брежнев?» — «Начальник лагеря». — «Какого лагеря?» — «Социалистического».

Брежнев: «В будущей пятилетке у нас будет все, что нам потребуется». Рабочий: «А у нас?».

Перестройка

В баре у человека берут рубль (50 копеек на пиво, 50 — на перестройку) и дают 50 копеек сдачи, потому что пива нет.

Встреча кандидата в народные депутаты с избирателями. «А правда, что ваш дед участвовал в штурме Зимнего?» — «Внук за дела деда не отвечает!"

Кулуары Съезда народных депутатов РСФСР (Ельцин — председатель Верховного Совета РСФСР). Ворвался человек с автоматом. «Где Ельцин?» Услужливо показывают. Провожают. «Там он. Да вон же! У окна. У среднего. Видите?» Человек кричит: «Борис Николаевич, ложитесь на пол! — И начинает всех, кто его провожал, поливать из автомата. — Хочу избавить вас от предателей».

Источник: diletant.media





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