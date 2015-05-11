Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 16:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/8_vidov_samoobmana_39522"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201511/392_300_39522_tree-338211_64.jpg" width=206 alt="8 видов самообмана" border="0" /></a><span style="font-size: large;">8 видов самообмана</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Пора быть честным с самим собой</font></em></span></p><p>Часто в наших неудачах мы виним кого-то другого: членов семьи, друзей, наконец, начальника или работу. Мы или мнемся с окончательными решениями, или примиряемся с тем, что есть, не желая идти дальше и совершенствоваться. Если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то пошло не так, то нужно ее менять. А для этого нужно признаться в собственных ошибках. <a href="http://www.chaskor.ru/article/8_vidov_samoobmana_39522">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Часто в наших неудачах мы виним кого-то другого: членов семьи, друзей, наконец, начальника или работу. Мы или мнемся с окончательными решениями, или примиряемся с тем, что есть, не желая идти дальше и совершенствоваться. Если вы чувствуете, что в вашей жизни что-то пошло не так, то нужно ее менять. А для этого нужно признаться в собственных ошибках.

1. Я был бы счастливее, если бы мне приходилось меньше трудиться.

Наш ум часто прибегает к этому аргументу, утверждая, что мы были бы счастливее, если бы не должны были работать. Мы представляем себе жизнь, полную развлечений, и обманываемся, думая, что от этого мы бы стали счастливее.

Однако именно праздность часто является главной причиной скуки и депрессии. Мы – трудолюбивые, творческие создания. Мы должны решать задачи и совершенствоваться, чтобы быть счастливыми. Вложи свою душу в что-то значимое для себя, и ты увидишь, как поднялся твой градус счастья!

2. Это не я, это все они.

Наш ум пытается заставить нас поверить в то, что причина нашего несчастья – в других людях: знакомых, супругах, родителях… Мы готовы разбрасывать обвинения налево и направо, как малыш разбрасывает игрушки в детском саду. Конечно, для «танго нужны двое» — как мы обвиняем других, так и они обвиняют нас. Тот момент, когда мы берем на себя ответственность за свою жизнь, послужит фундаментом истинного счастья.

3. Для того, чтобы быть счастливым, мне нужно открыть секрет счастья.

Секрет в том, что секретов счастья или успеха нет. Сколько бы ни убеждали нас книги, авторы и наш собственный ум, никаких секретных ключей от двери Простого Человеческого Счастья нет. Вы сами создаете картину своего будущего, формируете стратегию и затем настойчиво и усердно работаете над ее воплощением. Здесь нет коротких путей. Принятие этого факта продвинет вас по пути счастья намного дальше.

4. Если бы у меня было…

Наш мозг пытается внушить нам, что мы были бы счастливее, если бы у нас была другая работа, другой дом, другая машина… Нет ничего плохого в желании лучших вещей и обстоятельств, но это не делает нас автоматически счастливыми. Они могут временно поднимать настроение, но это все быстро проходит. Тот, кто хочет прочного счастья, должен осознать, что бочка желаний бездонна, и ее никогда не наполнить доверха. А истинное счастье идет изнутри…

5. Я люблю то, что есть, и не хочу изменений.

Позволяя себе думать подобным образом, мы создаем все предпосылки для падения вниз. Жизнь — это путешествие в постоянные изменения. Какие-то из них мы контролируем, какие-то – нет. Сопротивление изменениям или попытка взять все под свой контроль обречены на провал. Изменения неизбежны. Вы должны принять это и научиться плыть в непрерывном потоке изменений. Способность к адаптации очень важна для счастья.

6. Если не сегодня, значит – никогда.

Наш ум часто впадает в отчаяние и поддается разочарованию за несколько шагов от успеха. Настойчивость очень важна для достижения счастья. Никогда не позволяйте своему уму обмануть вас и принять свое поражение. Вы не знаете, что принесет вам завтрашний день. Только один день — это может быть все, что нужно для достижения вашей мечты.

7. Я приму решение, когда точно буду знать, что делать.

Чем больше вы думаете, тем скорее вы заходите в тупик. Взвешивание рисков, анализ возможностей и принятие плана — важные факторы, но ничего не происходит до тех пор, пока нет решения и действий. Мы очень редко имеем полную информацию для принятия решений. Стоп сомнениям! Неудача — не конец света. Не позволяйте вашему уму увлечь вас в ловушку тотального анализа всего на свете.

8. Я знаю, что не должен, но…

Наш ум пытается обмануть нас, отрицая последствия наших вредных привычек. Особенно это касается вопросов здоровья. «Я знаю, что не должна курить, но это помогает мне похудеть». Или: «Я знаю, что не должен этого есть, но если я не могу наслаждаться жизнью, то зачем вообще жить». Проблемы со здоровьем — безусловно, это вызов счастью. Не позволяйте уму поймать вас в ловушку самооправданий и снисходительности к своим слабостям.

Источник: Econet





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