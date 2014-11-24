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Люся Ширшов, newtonew.com   пятница, 18 ноября 2016 года, 16.00

8 громких историй о липовых научных степенях и их последствиях
Академические скандалы, фальсифицированные дипломы, купленные диссертации, дела о плагиате и другие детективные истории со всего мира


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Что не так с ЕГЭ?


Подготовка к науке




Академические скандалы, связанные с расследованиями сетевого сообщества «Диссернет», уже несколько лет будоражат умы тех, кто интересуется наукой, социумом и политикой. Именно «Диссернет» обратил внимание на существующую системную проблему экономической этики и репутационного кризиса. В 2014 году именно «Диссернет» добился тотальной чистки экспертных советов ВАК по экономической тематике. Вспомним главные события последних трёх лет, связанных с деятельностью «Диссернета».

1. 2014 год: Неожиданный исход «Дела РГСУ» — уволена ректор университета Лидия Федякина, представитель целого ректорского родового гнезда. И в докторской диссертации Федякиной, и в работах других небезызвестных лиц (Мединского и Полтавченко), защищавшихся в РГСУ, было обнаружено дикое количество некорректных заимствований.

Визуализация заимствований в «Диссернете». Всё, что помечено цветом, считается украденным.

Источник: dissernet.org


2. 2015 год: Впервые лишён степени депутат Госдумы. Им оказался Ришат Абубакиров, с почти стопроцентным плагиатом в своей диссертации на соискание степени доктора экономических наук.

3. 2016 год: Дело Елены Николаевой. В январе «Диссернет» подал заявление в ВАК на лишение учёной степени депутата Госдумы Елены Николаевой в связи с обнаруженным плагиатом почти в половине содержательной части диссертации. 25 апреля Диссертационный совет МГУ рассмотрел дело и оставил степень за Николаевой. Председатель комиссии утверждает, что одна из ссылок на источник заимствования (Проект Доклада о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2011 г.), указанная «Диссернетом», не работает, а текст по несуществующей ссылке был написан с использованием материалов к диссертации Николаевой (Николаева — один из авторов проекта). Так это или нет — это уже суть отдельного детективного расследования, но ссылка на указанный документ вообще-то работает.

Отношение к «Диссернету» не может быть однозначным. Кто-то вступает в ряды добровольцев-«санитаров науки» и разоблачителей, кто-то начинает активно следить за действиями сообщества, внимательно читать результаты экспертизы, обращать внимание на общественные болезни — коррупцию, фальсификацию, клановость.

Кто-то, наоборот, считает деятельность «Диссернета» блажью (мол, неужели проблем важнее нет, чем чья-то там диссертация?), действия сообщества — некомпетентными (ведь этим должны заниматься серьёзные экспертные комиссии), а результаты — излишне политизированными и дискредитирующими академическую среду (послушать «Диссернет», так кругом жулики и воры).

Если вдруг читатель не в курсе, проблема рынка липовых научных степеней вовсе не высосана из пальца силами «Диссернета», а Россия в этом смысле вовсе не уникальна.

В Германии с 2011 года функционирует вики-сообщество VroniPlag, добившегося лишения докторских степенй 4 членов Европейского парламента. База данных «Диссернета», кстати, по сравнению со своим предшественником, значительно выигрывает — несколько тысяч экспертиз против пары сотен.

Мы решили собрать несколько громких историй, связанных с фальсификацией дипломов и научных степеней. Герои этих историй — люди разных стран, живших в разные десятилетия и в разных обстоятельствах. Почитайте их и подумайте, зачем каждому из них нужна была степень, почему они солгали, и как это изменило их жизнь.

Плагиат члена Европарламента

Йорго Чатцимаркалис

член Европарламента, учился в Боннском университете, затем читал лекции в Университете Дуйсбург-Эссен, где и начал работу над своей докторской по информационному глобализму.

В 2000 г. Йорго защитил в Боннском университете эту докторскую диссертацию; в 2011 VroniPlag обнаружил почти 72% недобросовестных заимствований в его работе. В 2012 г. Университет Бонна признал наличие академического плагиата, нарушение академической этики, отсутствие должных указаний на источники и лишил молодого политика докторской степени. Надо сказать, карьере Йорго его криминальное академическое прошлое не мешает — сейчас он является Генеральным секретарём компании Hydrogen Europe.

Госзакупки учёных степеней в США

Лора Каллахан

бакалавр, магистр, доктор кислых щей

В послужном списке Лоры Каллахан — управляющая позиция в Министерстве внутренней безопасности США, заместитель директора по информационной безопасности в Министерстве труда США, а также управляющий вопросами информационных технологий в Белом доме. В академическом списке Лоры Каллахан три учёных степени — бакалавр, магистр и доктор наук. И все три выдал Университет Гамильтон, штат Вайоминг. Этот университет существует лишь на бумаге и занимается тем, что продаёт поддельные степени. Более того, выяснилось, что закупкой степеней для чиновников в подобных воображаемых учреждениях занимаются многие ведомства за федеральный счёт. После разразившегося скандала в 2003 г. Каллахан вначале берёт отпуск, а затем уходит в отставку. Уголовной ответственности Каллахан избежала.

Дело молодого итальянского коррупционера

Ренцо Босси

политик, сын политика

Путь Ренцо Босси, сына известного политика, в верхушку власти своей страны, начался в весьма нежном возрасте. В 22 года он стал членом Регионального совета Ломбардии, но уже через 2 года со скандалом ушёл в отставку после обвинений в коррупции и… дипломе, полученном в албанском Университете «Кристал» без единого экзамена и появления в кампусе.

А вот и милый итальянский интернет-магазин, где покупают магистерские и докторские степени. Единственное требование при заполнении — не указывать год рождения позже предполагаемого дня защиты фейковой диссертации. Видимо, бывали прецеденты.

Академические скандалы с политиками Ирана

Хамид Бехбахани

бывший министр путей сообщения Ирана

В 2009 г. с именами министра путей сообщения Ирана Хамида Бехбахани и министром науки и технологий Камрана Данешжу был связан крупный академический скандал. Обнаружилась целая серия академических работ с грубыми заимствованиями, выполненных приближенными к Ахмадинежаду (в то время бывшего президентом) лицами.

В 2011 г. Хамиду был объявлен импичмент после трагического крушения иранского самолёта.

Кстати, в 2008 г. министру внутренних дел Ирана Али Кордан также был объявлен импичмент — как раз из-за обвинений в купленной докторской степени — не какой-то там, а Оксфордского университета. Кордан оправдывался тем, что не подозревал (!), что эта его степень недействительна. Тогдашний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отмахнулся от всех обвинений, официально заявив:

Меня не волнуют какие-то там бумажки. Что мне важно — так это работа и опыт министра.

— Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана

Коллекционер дипломов Аамир Хуссейн, Пакистан

Аамир Хуссейн

бывший успешный политик

Аамир Хуссейн — успешный пакистанский политик, телеведущий и бывший министр по делам религии. Вплоть до 2007 года, когда вскрылась его поддельная степень бакалавра, купленная в несуществующем Университете Тринити. Прямо на сайте можно приобрести нужный диплом и получить его по почте. Кроме того, у Хуссейна в запасе оказалось ещё три нелегально полученных диплома. После расследования в 2007 г. Аамир Хуссейн уходит в отставку.

Талант и шарлатанство Марвина Хьюитта, США

Марвин Хьюитт

прирождённый учитель

Совершенно неполитическая и даже кое в чём очаровательная история, начавшаяся в 40-х годах прошлого столетия. Марвин Хьюитт был недоучкой, вылетевшим из школы, но всегда мечтавшим стать профессором. Восстановиться в школе и получить соответствующее образование Марвин не догадался, но придумал совершенно другой путь — путь самозванства и самообразования. За свою карьеру Хьюитту удалось занять преподавательские места в 8 американских колледжах и университетах. Как-то раз он представился Джулиусом Эшкина, знаменитым профессором физики — и это сработало! С этим именем он год проработал в фармакологическом колледже в Филадельфии, а затем в педагогическом колледже в Миннесоте. До тех пор, пока настоящий Эшкин не попросил Марвина вернуть ему его имя. После Хьюитт брал имена ещё нескольких профессоров. В 1954, когда Хьюитт занимал в Университете Нью-Хэмпшир должность преподавателя под именем профессора физики Кеннета Йетса, его разоблачили коллеги. Но Марвин, невзирая на вскрывшийся обман, зарекомендовал себя замечательным преподавателем и талантливым физиком, поэтому ушёл из университета он без излишней огласки. Его талант не остался незамеченным, и вскоре после увольнения Марвину предложила работу авиационная компания «Гленн Л. Мартин».

Дипломы Мэрили Джонс, председателя приёмной комиссии MIT

Мэрили Джонс

писательница и повелительница приёмной комиссии

Мэрили Джонс заведовала приёмной комиссией Массачусетского технологического института с 1979 по 2007 годы, написала популярную книгу об особенностях поступления в вузы и преданно служила alma mater. В 2007 году выяснилось, что в своём резюме при оформлении на работу 28 лет назад она указала несуществующие дипломы. За три десятилетия службы Мэрили так и не решилась сознаться в своём обмане — даже при получении многочисленных наград за верность делу. После расследования Мэрили добровольно покидает свой пост — чтобы не подводить скандалом любимое учреждение, которому отдала лучшие годы своей жизни, — а затем открывает свою небольшую фирму, оказывающую консультации для абитуриентов.

Йельская самозванка Син Чон А, Южная Корея

Син Чон А

похитительница Йельских степеней

Карьера Син Чон А была образцово-показательна: начав с работы в небольшой арт-галерее, в 32-хлетнем возрасте она уже работала в крупнейшей галерее Сонкок, получила предложение от Тангукского университета и организовывала крупные выставки. Наверняка не последнюю роль в успехе Син Чон А сыграло её блестящее образование — в её резюме значились научные степени Канзасского и Йельского университетов. В 2007 г., когда южнокорейская звезда арт-отрасли была назначена куратором биеннале в Кванчжу, обнаружилось, что в Йельском университете ничего о ней не знают, а её учёная степень сфабрикована. Син Чон А приговорена к 18 месяцам тюремного заключения, а между Тангукским и Йельским университетом ещё долгое время продолжались судебные тяжбы по всяческим морально-этическим взаимным претензиям. Кстати, диссертацию, которую Син Чон А предоставила Тангукскому университету, она полностью скопировала с чужой работы, написанной в 1981 г.

Кому-то, может быть, и близка позиция бывшего президента Ирана о том, что важны не бумажки, а действия. В конце концов, если рынок фальсифицикации научных степеней процветает, если диссертации беззастенчиво приобретают высшие должностные лица, если плагиат становится нормой, значит, научная степень — это лишь некий бонус к общественному статусу? Элемент престижа? Дань устаревшим требованиям к занятию нужного поста?

В каких-то случаях, как видно из этих нескольких историй, липовая научная степень действительно позволяет самородкам, не имеющим возможности получить её легальным путём, реализовать своё призвание. А что мешает людям, уже достигшим определённого социального статуса и финансового положения, приложить реальные усилия для получения реальной учёной степени? Не хочется спешить с выводами, но, возможно, это осознание собственной некомпетентности.

Источник: newtonew.com




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Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

«Антиплагиат» и осетрина второй свежести

Константин Рудаков: «Моральный климат в среде авторов и исполнителей заимствованных диссертаций ужасный. В такой атмосфере не рождается полноценный научный труд»

«Антиплагиат» выполняет простую задачу – поиск источников заимствования в проверяемом тексте. Но вокруг системы ходят слухи и разгораются споры, её продолжают демонизировать, представляют как орудие борьбы политиков и чиновников, и даже как инструмент сексуальных домогательств преподавателей к студенткам. Писатель Михаил Лифшиц поговорил с Константином Рудаковым, чл.-корр. РАН и профессором ВМиК МГУ,стоявшим у истоков этой истории.

Игорь Федюкин: «Многие российские диссертации не выдерживают критики»

Замминистра образования о профессиональных стандартах научного сообщества и о том, почему российские ученые не стремятся участвовать в международном научном процессе

В Министерстве образования и науки Игорь Федюкин занимается научно-технической политикой, международными отношениями и вопросами подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Недавно именно вопросы аттестации приковали всеобщее внимание в связи со скандалами вокруг диссертаций новоиспеченного директора Колмогоровской школы при МГУ Андрея Андриянова, политиков Владимира Тора и Владимира Бурматова.

Тина Канделаки: «Политика и блогинг — это разные вещи»

Двойные тарифы ГИБДД и гражданское общество в Рунете

Канделаки работает на телевидении, ведёт активную деятельность в Общественной палате РФ, читает лекции о развитии интернета в РГГУ и руководит собственной продюсерской компанией. В интервью Тина рассказала, на чьей она стороне в истории с «кремлёвским червём», что стало с традициями чёрного пиара и как победить коррупцию в России.

«Необходимо отказаться от самой идеи производства винтиков для социальной машины»

Интервью с Дэвидом Грибблом, учителем с многолетним стажем, писателем, активистом свободного образования

Основные принципы свободного образования — уважение и вера в детей. Свободный выбор занятий. Равноправные отношения между детьми и взрослыми. Дети и учителя вместе несут ответственность и принимают участие во всех школьных делах.

Татьяна Клячко: «Учиться всю жизнь не роскошь, а необходимость»

О непрерывном образовании, неакадемических и вымирающих профессиях

Доктор экономических наук, директор Центра экономики непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ Татьяна Клячко рассказала «Часкору» о том, что нам ещё учиться и учиться.

Учитель Лада Сыроватко: «Новый курс возвращает учителя к роли наставника и собеседника»

Учителя возлагают большую надежду на новый школьный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»

Кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победитель конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО (2006), обладатель медали им. Ушинского за вклад в методическую науку Лада Викторовна Сыроватко поделилась мнением о новом курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в своём интервью «Частному корреспонденту».

Элеонора Бараль: «Наша задача — сделать всё, чтобы они чувствовали, что этот мир — это их мир»

Уникальный опыт московской школы № 299, где 15 лет практикуют инклюзивное образование без всяких государственных программ

Инклюзивное образование, то есть обучение детей с различными физическими отклонениями в классах обычных общеобразовательных школ, в нашей стране только развивается. И все проблемы, связанные с ним, интересуют как педагогов, так и родителей особых детей. А проблем множество. Это и обучение учителей, и работа с родителями, и техническое оснащение школ специальным оборудованием, а главное — подготовка той среды, в которую попадут дети-инвалиды.

Дмитрий Крымов: «Театр художника. Художник театра…»

Театр ищет выход из кризиса в новых формах

«Театр художника» ставит на первое место «картинку», создавая спектакль как череду зрительных образов. Во главу угла здесь ставятся визуальные символы, воздействующие на зрителя сильнее текста пьесы или актерской игры. Лидером такого художественного театра является Дмитрий Крымов.




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