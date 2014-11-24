Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">пятница, 18 ноября 2016 года, 16.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/8_gromkih_istorij_o_lipovyh_nauchnyh_stepenyah_i_ih_posledstviyah_41140"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201611/392_300_41140_graduation-1449488_960_72.jpg" width=206 alt="8 громких историй о липовых научных степенях и их последствиях" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Люся Ширшов, <a href=https://newtonew.com/overview/fake-degrees>newtonew.com</a></b></span> <span style="font-size: large;">8 громких историй о липовых научных степенях и их последствиях</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Академические скандалы, фальсифицированные дипломы, купленные диссертации, дела о плагиате и другие детективные истории со всего мира</font></em></span></p><p>Академические скандалы, связанные с расследованиями сетевого сообщества «Диссернет», уже несколько лет будоражат умы тех, кто интересуется наукой, социумом и политикой. Именно «Диссернет» обратил внимание на существующую системную проблему экономической этики и репутационного кризиса. В 2014 году именно «Диссернет» добился <a href=http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2014/11/24/metodom-isklyucheniya>тотальной чистки экспертных советов ВАК по экономической тематике</a>. Вспомним главные события последних трёх лет, связанных с деятельностью «Диссернета». <a href="http://www.chaskor.ru/article/8_gromkih_istorij_o_lipovyh_nauchnyh_stepenyah_i_ih_posledstviyah_41140">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Академические скандалы, связанные с расследованиями сетевого сообщества «Диссернет», уже несколько лет будоражат умы тех, кто интересуется наукой, социумом и политикой. Именно «Диссернет» обратил внимание на существующую системную проблему экономической этики и репутационного кризиса. В 2014 году именно «Диссернет» добился тотальной чистки экспертных советов ВАК по экономической тематике. Вспомним главные события последних трёх лет, связанных с деятельностью «Диссернета».

1. 2014 год: Неожиданный исход «Дела РГСУ» — уволена ректор университета Лидия Федякина, представитель целого ректорского родового гнезда. И в докторской диссертации Федякиной, и в работах других небезызвестных лиц (Мединского и Полтавченко), защищавшихся в РГСУ, было обнаружено дикое количество некорректных заимствований.

Визуализация заимствований в «Диссернете». Всё, что помечено цветом, считается украденным.

Источник: dissernet.org





2. 2015 год: Впервые лишён степени депутат Госдумы. Им оказался Ришат Абубакиров, с почти стопроцентным плагиатом в своей диссертации на соискание степени доктора экономических наук.

3. 2016 год: Дело Елены Николаевой. В январе «Диссернет» подал заявление в ВАК на лишение учёной степени депутата Госдумы Елены Николаевой в связи с обнаруженным плагиатом почти в половине содержательной части диссертации. 25 апреля Диссертационный совет МГУ рассмотрел дело и оставил степень за Николаевой. Председатель комиссии утверждает, что одна из ссылок на источник заимствования (Проект Доклада о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2011 г.), указанная «Диссернетом», не работает, а текст по несуществующей ссылке был написан с использованием материалов к диссертации Николаевой (Николаева — один из авторов проекта). Так это или нет — это уже суть отдельного детективного расследования, но ссылка на указанный документ вообще-то работает.

Отношение к «Диссернету» не может быть однозначным. Кто-то вступает в ряды добровольцев-«санитаров науки» и разоблачителей, кто-то начинает активно следить за действиями сообщества, внимательно читать результаты экспертизы, обращать внимание на общественные болезни — коррупцию, фальсификацию, клановость.

Кто-то, наоборот, считает деятельность «Диссернета» блажью (мол, неужели проблем важнее нет, чем чья-то там диссертация?), действия сообщества — некомпетентными (ведь этим должны заниматься серьёзные экспертные комиссии), а результаты — излишне политизированными и дискредитирующими академическую среду (послушать «Диссернет», так кругом жулики и воры).

Если вдруг читатель не в курсе, проблема рынка липовых научных степеней вовсе не высосана из пальца силами «Диссернета», а Россия в этом смысле вовсе не уникальна.

В Германии с 2011 года функционирует вики-сообщество VroniPlag, добившегося лишения докторских степенй 4 членов Европейского парламента. База данных «Диссернета», кстати, по сравнению со своим предшественником, значительно выигрывает — несколько тысяч экспертиз против пары сотен.

Мы решили собрать несколько громких историй, связанных с фальсификацией дипломов и научных степеней. Герои этих историй — люди разных стран, живших в разные десятилетия и в разных обстоятельствах. Почитайте их и подумайте, зачем каждому из них нужна была степень, почему они солгали, и как это изменило их жизнь.

Плагиат члена Европарламента

Йорго Чатцимаркалис

член Европарламента, учился в Боннском университете, затем читал лекции в Университете Дуйсбург-Эссен, где и начал работу над своей докторской по информационному глобализму.

В 2000 г. Йорго защитил в Боннском университете эту докторскую диссертацию; в 2011 VroniPlag обнаружил почти 72% недобросовестных заимствований в его работе. В 2012 г. Университет Бонна признал наличие академического плагиата, нарушение академической этики, отсутствие должных указаний на источники и лишил молодого политика докторской степени. Надо сказать, карьере Йорго его криминальное академическое прошлое не мешает — сейчас он является Генеральным секретарём компании Hydrogen Europe.

Госзакупки учёных степеней в США

Лора Каллахан

бакалавр, магистр, доктор кислых щей

В послужном списке Лоры Каллахан — управляющая позиция в Министерстве внутренней безопасности США, заместитель директора по информационной безопасности в Министерстве труда США, а также управляющий вопросами информационных технологий в Белом доме. В академическом списке Лоры Каллахан три учёных степени — бакалавр, магистр и доктор наук. И все три выдал Университет Гамильтон, штат Вайоминг. Этот университет существует лишь на бумаге и занимается тем, что продаёт поддельные степени. Более того, выяснилось, что закупкой степеней для чиновников в подобных воображаемых учреждениях занимаются многие ведомства за федеральный счёт. После разразившегося скандала в 2003 г. Каллахан вначале берёт отпуск, а затем уходит в отставку. Уголовной ответственности Каллахан избежала.

Дело молодого итальянского коррупционера

Ренцо Босси

политик, сын политика

Путь Ренцо Босси, сына известного политика, в верхушку власти своей страны, начался в весьма нежном возрасте. В 22 года он стал членом Регионального совета Ломбардии, но уже через 2 года со скандалом ушёл в отставку после обвинений в коррупции и… дипломе, полученном в албанском Университете «Кристал» без единого экзамена и появления в кампусе.

А вот и милый итальянский интернет-магазин, где покупают магистерские и докторские степени. Единственное требование при заполнении — не указывать год рождения позже предполагаемого дня защиты фейковой диссертации. Видимо, бывали прецеденты.

Академические скандалы с политиками Ирана

Хамид Бехбахани

бывший министр путей сообщения Ирана

В 2009 г. с именами министра путей сообщения Ирана Хамида Бехбахани и министром науки и технологий Камрана Данешжу был связан крупный академический скандал. Обнаружилась целая серия академических работ с грубыми заимствованиями, выполненных приближенными к Ахмадинежаду (в то время бывшего президентом) лицами.

В 2011 г. Хамиду был объявлен импичмент после трагического крушения иранского самолёта.

Кстати, в 2008 г. министру внутренних дел Ирана Али Кордан также был объявлен импичмент — как раз из-за обвинений в купленной докторской степени — не какой-то там, а Оксфордского университета. Кордан оправдывался тем, что не подозревал (!), что эта его степень недействительна. Тогдашний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отмахнулся от всех обвинений, официально заявив:

Меня не волнуют какие-то там бумажки. Что мне важно — так это работа и опыт министра. — Махмуд Ахмадинежад, бывший президент Ирана

Коллекционер дипломов Аамир Хуссейн, Пакистан

Аамир Хуссейн

бывший успешный политик

Аамир Хуссейн — успешный пакистанский политик, телеведущий и бывший министр по делам религии. Вплоть до 2007 года, когда вскрылась его поддельная степень бакалавра, купленная в несуществующем Университете Тринити. Прямо на сайте можно приобрести нужный диплом и получить его по почте. Кроме того, у Хуссейна в запасе оказалось ещё три нелегально полученных диплома. После расследования в 2007 г. Аамир Хуссейн уходит в отставку.

Талант и шарлатанство Марвина Хьюитта, США

Марвин Хьюитт

прирождённый учитель

Совершенно неполитическая и даже кое в чём очаровательная история, начавшаяся в 40-х годах прошлого столетия. Марвин Хьюитт был недоучкой, вылетевшим из школы, но всегда мечтавшим стать профессором. Восстановиться в школе и получить соответствующее образование Марвин не догадался, но придумал совершенно другой путь — путь самозванства и самообразования. За свою карьеру Хьюитту удалось занять преподавательские места в 8 американских колледжах и университетах. Как-то раз он представился Джулиусом Эшкина, знаменитым профессором физики — и это сработало! С этим именем он год проработал в фармакологическом колледже в Филадельфии, а затем в педагогическом колледже в Миннесоте. До тех пор, пока настоящий Эшкин не попросил Марвина вернуть ему его имя. После Хьюитт брал имена ещё нескольких профессоров. В 1954, когда Хьюитт занимал в Университете Нью-Хэмпшир должность преподавателя под именем профессора физики Кеннета Йетса, его разоблачили коллеги. Но Марвин, невзирая на вскрывшийся обман, зарекомендовал себя замечательным преподавателем и талантливым физиком, поэтому ушёл из университета он без излишней огласки. Его талант не остался незамеченным, и вскоре после увольнения Марвину предложила работу авиационная компания «Гленн Л. Мартин».

Дипломы Мэрили Джонс, председателя приёмной комиссии MIT

Мэрили Джонс

писательница и повелительница приёмной комиссии

Мэрили Джонс заведовала приёмной комиссией Массачусетского технологического института с 1979 по 2007 годы, написала популярную книгу об особенностях поступления в вузы и преданно служила alma mater. В 2007 году выяснилось, что в своём резюме при оформлении на работу 28 лет назад она указала несуществующие дипломы. За три десятилетия службы Мэрили так и не решилась сознаться в своём обмане — даже при получении многочисленных наград за верность делу. После расследования Мэрили добровольно покидает свой пост — чтобы не подводить скандалом любимое учреждение, которому отдала лучшие годы своей жизни, — а затем открывает свою небольшую фирму, оказывающую консультации для абитуриентов.

Йельская самозванка Син Чон А, Южная Корея

Син Чон А

похитительница Йельских степеней

Карьера Син Чон А была образцово-показательна: начав с работы в небольшой арт-галерее, в 32-хлетнем возрасте она уже работала в крупнейшей галерее Сонкок, получила предложение от Тангукского университета и организовывала крупные выставки. Наверняка не последнюю роль в успехе Син Чон А сыграло её блестящее образование — в её резюме значились научные степени Канзасского и Йельского университетов. В 2007 г., когда южнокорейская звезда арт-отрасли была назначена куратором биеннале в Кванчжу, обнаружилось, что в Йельском университете ничего о ней не знают, а её учёная степень сфабрикована. Син Чон А приговорена к 18 месяцам тюремного заключения, а между Тангукским и Йельским университетом ещё долгое время продолжались судебные тяжбы по всяческим морально-этическим взаимным претензиям. Кстати, диссертацию, которую Син Чон А предоставила Тангукскому университету, она полностью скопировала с чужой работы, написанной в 1981 г.

Кому-то, может быть, и близка позиция бывшего президента Ирана о том, что важны не бумажки, а действия. В конце концов, если рынок фальсифицикации научных степеней процветает, если диссертации беззастенчиво приобретают высшие должностные лица, если плагиат становится нормой, значит, научная степень — это лишь некий бонус к общественному статусу? Элемент престижа? Дань устаревшим требованиям к занятию нужного поста?

В каких-то случаях, как видно из этих нескольких историй, липовая научная степень действительно позволяет самородкам, не имеющим возможности получить её легальным путём, реализовать своё призвание. А что мешает людям, уже достигшим определённого социального статуса и финансового положения, приложить реальные усилия для получения реальной учёной степени? Не хочется спешить с выводами, но, возможно, это осознание собственной некомпетентности.

Источник: newtonew.com





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