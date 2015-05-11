7 сталинских шуток

Посетители оставляли юмор за порогом кабинета Сталина. Шутки с Иосифом Виссарионовичем могли привести к неожиданным последствиям, поэтому ироничные высказывания партийные деятели оставляли при себе. А вот советский лидер нередко демонстрировал свое чувство юмора.
Шутки, которые приписывают Сталину:
Однажды Сталин смотрел «Поезд идет на восток». Фильм затянутый: едет поезд, останавливается… — Какая это станция? — спросил Сталин. — Демьяновка. — Вот здесь я и сойду, — сказал Сталин и вышел из зала.
***
Осенью 1927 года произошла встреча Сталина с делегацией североамериканских рабочих. Запись беседы публиковалась в советской периодике.
Вопросы вождю задавались откровенные, разные, в т. ч. «трудные». Например, кто-то из членов делегации считал, что «американские коммунисты получают распоряжения из Москвы и поэтому не могут быть хорошими профсоюзными деятелями, поскольку их лояльность по отношению к иностранной организации превышает лояльность по отношению к своему профсоюзу». Он спросил: «Как это затруднение может быть устранено?»
Сталин отвечал:
«Есть люди, которые думают, что члены Коммунистического Интернационала в Москве только и делают, что сидят и пишут директивы для всех стран. Так как стран, входящих в состав Коминтерна, насчитывается более 60, то можете себе представить положение членов Коминтерна, которые не спят, не едят и только и делают, что сидят и пишут днем и ночью директивы для этих стран».
***
К Сталину по его вызову приехал не руководитель Союза писателей СССР Фадеев, а его заместитель Тихонов.
- А где Фадеев? — спросил Сталин.
- Товарищ Фадеев уехал на охоту и еще не вернулся.
- У нас товарищ Николай Шверник тоже любит охотиться. Но он уезжает в субботу, в воскресенье опохмеляется, а в понедельник выходит на работу.
После случая вторичной подобной «охоты» Фадеева Сталин напрямую спросил его, где он пропадает.
- Был в запое, — с большевистской прямотой ответил тот.
- А сколько дней он у вас обычно длится?
- Дней десять, товарищ Сталин.
- А не можете ли вы, как коммунист, проводить это мероприятие дня три-четыре?
***
Ответ Сталина на сообщения о собственной смерти в западной прессе: «Насколько мне известно из сообщений иностранной прессы, я давно уже оставил сей грешный мир и переселился на тот свет. Так как к сообщениям иностранной прессы нельзя не относиться с доверием, если Вы не хотите быть вычеркнутым из списка цивилизованных людей, то прошу верить этим сообщениям и не нарушать моего покоя в тишине потустороннего мира»
***
Наркома сельского хозяйства Украины вызвали на Политбюро, Он спросил:
- Как я должен докладывать: коротко или подробно?
- Как хотите, можете коротко, можете подробно, но регламент три минуты, — ответил Сталин.
***
При разработке автомобиля «Победа» предполагалось, что он будет называться «Родина». Узнав об этом, Сталин спросил: «Ну и почем у нас будет Родина?» После этого название автомобиля изменили.
***
Когда решали, что делать с немецким военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчилль внёс встречное предложение: «Затопить». Сталин отвечает: «Вот вы свою половину и топите».
Источник: diletant.media
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