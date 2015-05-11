Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/7_diet-glupostej_42301"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42301_salad-791891_960_72.jpg" width=206 alt="7 диет-глупостей" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://zozhnik.ru/gluposti_diety/>zozhnik.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">7 диет-глупостей</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Постоянный автор T-Nation ТС Луома собрал 7 самых заметных глупостей о ЗОЖ и диетах</font></em></span></p><p>Помните, как заботливая бабушка запрещала вам купаться после сытного обеда? Мол, из-за судорог сразу пойдешь ко дну как топор? Понятно, что она желала добра, но не всем ее советам стоит следовать. Увы, сегодня список различных бредней о еде только растет — и порой их повторяют весьма серьезного вида люди, даже профессиональные медики и диетологи. <a href="http://www.chaskor.ru/article/7_diet-glupostej_42301">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Помните, как заботливая бабушка запрещала вам купаться после сытного обеда? Мол, из-за судорог сразу пойдешь ко дну как топор? Понятно, что она желала добра, но не всем ее советам стоит следовать. Увы, сегодня список различных бредней о еде только растет — и порой их повторяют весьма серьезного вида люди, даже профессиональные медики и диетологи.

Хотя нормальные ученые стараются разоблачать мифы, попадаются очень живучие, например, нельзя есть «мертвую» пищу (в которую добавили консерванты).

Я же разберу 7 самых дурацких заявлений из ЗОЖа, прекратите их повторять.

1. «В гранатах [или в чем угодно еще] полно антиоксидантов»

Практически каждый день, просматривая фитнес-новости вы можете наткнуться на сообщение о новом суперпродукте, который по традиции «полон антиоксидантов». И, конечно же, даже «борется с раком». Разумеется, одни продукты полезнее других, так как содержат больше питательных веществ и фитонутриентов, но антиоксиданты есть в любом растении, которые мы употребляем в пищу! И любое растение, которое мы можем переварить «борется с воспалениями и раком».

Погуглите, например, «картофель» + «рак» — и обнаружите множество ссылок о пользе картошки (кроме, конечно, жареной, она-то, видимо, и вызывает рак). И так почти со всей растительной пищей. В конце концов, начитавшись, начинаешь думать: почему же рак лечат химиотерапией, а не овощными соками и картофельным салатом?

Поскольку все растения вынуждены бороться с окислительными агентами, они имеют антиоксидантные механизмы для этого. Так что не имеет смысла расхвалить за это уникальное свойство ваш любимый фрукт или овощ.

2. «Я ем куриную грудку без кожи»

Да вы просто святой зожник из секты чистейшего питания! Лишний грамм жира может испортить вашу идеальную талию, а если в праведный желудок попадут насыщенные жирные кислоты, то все – изгонят и проклянут.

Послушайте, куриная грудка – с кожей или без – все равно крайне диетическая пища. Этот кусочек кожицы с жирком весит граммов 50 и на 55% состоит из мононенасыщенных жирных кислот. Знаете, как оливковое масло, которое все хвалят. Да, еще в коже есть 2,5-3 грамма насыщенных жиров. Но, поверьте, вы сможете это пережить.

Не устраивайте скандал, когда в ресторане вам подают куриную грудку, запеченную вместе с кожей. И если вы начнете на свидании брезгливо сдирать кожу ножом, то новая знакомая из Tinder справедливо решит, что вы и к ней будете столь же придирчивы, и воспользуется Uber.

3. «Морская соль полезнее обычной»

Ну, морская содержит на несколько наночастиц больше кальция, железа, меди и других элементов – но это мизерные количества. Например, в чайной ложке обычной столовой соли около 0,2 мг железа, но ваша дневная доза – 8 мг в день для мужчин и 18 мг для женщин. Если настроены набирать ее из соли, то вы не человек, а камбала.

Конечно, столовая соль подвергается серьезной обработке, зато в ней больше йода, чем в морской. Morton Salt Company начала добавлять йод в обычную соль еще в 20-х годах прошлого века. Уже тогда множество людей, живущих вдалеке от океанов, страдали от дефицита йода и проблем с щитовидной железой.

И сейчас, когда опять изо всех сил рекламируется морская соль, эти проблемы (включая расстройства обмена веществ и увеличение щитовидки вновь вернулись.

Так что отложите модную гималайскую морскую соль и возьмите обычную – обогащенную йодом.

4. «В мясе дикобраза [или любом другом экзотическом] много белка»

Только вчера мне рассказывал это про крольчатину не простой посетитель зала, а целый тренер. И они никак не останавливаются: в оленине много белка, в страусятине много белка, в чихуахуатине много белка… Конечно, много, это ж все мясо!

Каким бы живым существом вы ни угощались – млекопитающим, рыбой, птицей, ракообразным и т.д. – у них у всех есть мышечная ткань, а мышечная ткань строится из белка.

Не сходите с ума, отыскивая самое «белковое» мясо экзотических животных, будьте проще.

5. «Мне нужен детокс»

Знаете, есть люди, которым действительна необходима детоксикация. Тем, кто завтракает алкоголем, опиатами, кетамином и другими веселыми штучками. Или тем, кто принимает утреннюю ванну в пруду у химзавода, где полно свинца, ртути, мышьяка и иных отходов производства.

Но если вы случайно поели немножко не-органик свеклы, то вам вовсе не требуется «детокс» или другая «чистка». Особенно всякими модными, редкими и дорогими растениями.

В 2009-м 10 компаний, производивших товары для детокса, не смогли назвать ни один токсин, от которого избавляла их продукция. О чем это говорит? О том, что реклама – двигатель торговли.

Между прочим, вы уже обладаете прекрасно системой для «детокса»: почки, печень, легкие и другие органы. Они весьма неплохо справляются со своей работой, выводя отходы метаболизма. Не надо садиться на дикие диеты, чтобы прочистить какую-то маленькую кишку. Можно успешно добиться обратного результата: так ослабить организм, что наши органы станут хуже очищать его естественным образом.

6. «Я не ем никаких химикатов»

Химические соединения – это то, из чего в природе всё состоит. Во мне химия, в вас химия. Согласно данным Mayo Clinic Libraries, в человеке химикатов примерно на 4,5 доллара, 3,5 – в коже и примерно на доллар еще углерода, кальция, фосфора и прочего внутри.

Жадные родственники могут вас продать и купить на эту невероятную сумму целую чашку кофе, в которой, к слову, страшное количество химических соединений.

И вы можете получить не менее пугающий список, проанализировав состав любого фрукта.

Маркетологи любят писать словечки вроде «чистый» и «натуральный», но вводят этим в заблуждение: любое растение – это сложный комплекс химических соединений. Но это вовсе не что-то плохое. Как говорит исследующий питание ученый Джеймс Кеннеди: «Природа создает настолько сложные и непредсказуемые сочетания, что мы даже не приблизимся к этому в своих лабораториях».

Так что не надо хвататься за сердце, увидев на упаковке огромный список ингредиентов. То, что вы не можете даже выговорить название, не превращает химическое соединение в зло. Не все, что приходит из природы, полезно, и не все, что мы производим сами, вредно.

7. «Высокофруктозный кукурузный сироп – это яд!»

В обычном кукурузном сиропе (как в белом сахаре) половина – глюкоза, половина – фруктоза. А в «высокофруктозной» разновидности соотношение фрутозы/глукозы достигает аж 55/45%.

На 5% больше, чем в рафинаде или конфете. Из-за этого весь сыр-бор? Если вы выпьете 350 мл колы с обычном сахаром, а ваши распутные друзья — такой же объем с «высокофруктозным» сиропом, то вы получите всего 20 граммов фруктозы, а они – почти 22. Да-да, почти на 2 грамма больше.

Конечно, о влиянии фруктозы надо поговорить отдельно, но мы сейчас об объеме. Надо ли демонизировать «высокофруктозный» кукурузный сироп? Представьте, что вы беззаботно идете по канату над 30-метровой пропасти и вдруг пугаете себя до ужаса тем, что впереди еще 32-метровая. Идея понятна?

Источник: zozhnik.ru





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