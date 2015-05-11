Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 03:04</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/6_sposobov_schityvat_emotsii_v_tekstovyh_soobshcheniyah_42148"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201707/392_300_42148_emotions-371238_960_72.jpg" width=206 alt="6 способов считывать эмоции в текстовых сообщениях" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Макс Черепица</b></span> <span style="font-size: large;">6 способов считывать эмоции в текстовых сообщениях</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Вольный перевод статьи Тики Дэвиса ‘Six tips for Reading Emotions in Text Messages’</font></em></span></p><p>Легко понять, что ваш собеседник радуется, злится или грустит, если в конце сообщения стоит эмодзи или смайлик. А если нет? Хотя, нельзя сказать, что в живом общении проще — считывать чужие эмоции сложновато даже когда человек сидит перед вами, что уж говорить о наборе буковок на экране. Так как же понять, что чувствуют наши собеседники, если они сами нам об этом не написали? <a href="http://www.chaskor.ru/article/6_sposobov_schityvat_emotsii_v_tekstovyh_soobshcheniyah_42148">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Легко понять, что ваш собеседник радуется, злится или грустит, если в конце сообщения стоит эмодзи или смайлик. А если нет? Хотя, нельзя сказать, что в живом общении проще — считывать чужие эмоции сложновато даже когда человек сидит перед вами, что уж говорить о наборе буковок на экране. Так как же понять, что чувствуют наши собеседники, если они сами нам об этом не написали?

Эти 6 советов помогут вам лучше справляться с распознаванием эмоций в смсках, почте, соцсетях и мессенджерах. Если же никаких намеков на эмоции в тексте не окажется совсем, то после прочтения этой статьи вам проще будет обезопасить себя от скоропостижных выводов, сделанных по скудному текстовому материалу.

1. Предполагайте добрые намерения

Если вкратце, проблема с текстовыми сообщениями в том, что они короткие. Слишком мало информации, по которой можно было бы делать выводы. Смайлик или несколько восклицательных знаков подряд могут, конечно, подсказать, что автор сообщения хотел выразить какую-то эмоцию, но в текстах не всегда есть эти эмоциональные индикаторы.

Все вечно заняты, сообщения пишутся на бегу, и есть риск считать, например, сарказм там, где его не было, или пропустить его там, где он был.

При этом выразить эмоции в тексте — это сложная задача. Тот, кто будет читать текст, не видит вашего выражения лица, не слышит вашего голоса, не может перебить вас, чтобы что-то уточнить и заполучить таким образом больше информации.

Поэтому давайте так: если в сообщении не сказано прямым текстом «Я зол», то злость, которую вы заметили — это ваше предположение и только. Полезнее читать любой текст, предполагая, что у автора самые добрые намерения. И уточнять в неясных ситуациях. В противном случае можно внезапно развязать спор «на ровном месте» или неделю переживать наедине с собой только лишь из-за предположений.

2. Воспитывайте в себе внимательность к неосознанным выводам

Во время одного исследования я тренировал несколько групп людей распознавать эмоции. Но даже после работы на еженедельных тренингах во время обсуждения различных ситуаций часто выяснялось, что эмоции считываются по-разному. Люди просто-напросто не воспринимают эмоции одинаково. Дело в том, что у каждого из нас есть определенный набор неосознанных предубеждений, и именно из-за них разные люди делают разные выводы, наблюдая одну и ту же ситуацию.

Простой пример: мужчины и женщины интерпретируют эмоции по-разному. Если Боб пишет «Моей жены не было на нашей 10-летней годовщине», мужчины обычно считают, что Боб злится, а женщины думают, что Боб грустит.

Поэтому, когда будете в следующий раз определять эмоцию в тексте, помните, что ваши предубеждения влияют на ваши интерпретации. По сути, эмоции, которые мы обнаруживаем в сообщениях других людей, могут на самом деле оказаться рефлективным. Грубо говоря, мы представляем себя на месте собеседника, быстро понимаем, какую бы мы испытывали эмоцию в такой ситуации, и сразу же уверенно приписываем ее человеку, с которым сейчас говорим.

3. Задумайтесь об эмоциональном смысле слов

Слова, которыми мы пользуемся, имеют некий эмоциональный оттенок. Подумайте, к примеру, о таких простых словах, как «любовь», «ненависть», «чудесный», «невыносимый», «работа», «исследовать» или «котенок». Возьмем сообщение «Я люблю этого чудесного котенка». Легко можно заключить, что этот текст о положительных эмоциях. «Ненавижу эту невыносимую работу», — тут, ясное дело, уже об отрицательных. А теперь вот так: «Этот чудесный котенок просто невыносим!». Какие тут эмоции? А?

Один из методов, с помощью которого можно разобраться с такими смешанными в одном предложении эмоциями, называется «мешок слов». Берем каждое слово по отдельности и проверяем: «котенок» и «чудесный» — это положительные слова? Насколько? А «невыносимый» и «работа» насколько негативные? Оценив таким образом каждое слово, мы можем нащупать доминирующую в тексте эмоцию, которую старается выразить наш собеседник. Попробуйте этот метод в следующий раз, когда запутаетесь с эмоциями в каком-нибудь письме, но помните, что результат тоже будет лишь вашим предположением.

4. Не думайте, что вы знаете, что чувствует ваш собеседник

Проблема с краткостью текстовых сообщений заключается прежде всего в том, что из-за этой краткости они неполные. Мы волей-неволей самостоятельно додумываем недостающую информацию, представляя, как бы мы чувствовали себя в ситуации, которую описывает наш собеседник.

Увы и ах, но люди впечатляюще разнообразно чувствуют себя в одинаковых ситуациях из-за своих индивидуальных особенностей.

К примеру, если кто-то вырос в нужде, заработок в 1500 рублей в час может существенно влиять на уровень приятных эмоций; а вот директор компании из списка Fortune 500 от такой часовой ставки не то, что расстроился бы, а мог бы оказаться на грани депрессии. Или, например, человека в хорошей физической форме, спортивный досуг, скорее всего, радует, в отличии от людей, которым спорт в новинку.

Эмоции, которые возникают в определенном контексте, чрезвычайно зависят от уникальных особенностей и опыта. Из-за этого задача по разгадыванию того, что именно чувствует отдельно взятый человек, становится чертовски сложной. Всегда проверяйте и тут же перепроверяйте: вы сделали вывод об эмоциональном состоянии по информации, которую вам предоставил собеседник, или просто представили себя на его месте и предположили, как бы чувствовали себя.

5. Опирайтесь на теорию эмоций

Свои теории эмоций есть не только у психологов. Каждый из нас придумал себе набор объяснений о том, откуда эмоции берутся и что они значат. Это может быть полезно для того, чтобы разбираться с нашими собственными убеждениями о том, как работают эмоции. Считаете ли вы, например, что такие эмоции как гнев и грусть дискретны и отдельны друг от друга? Или думаете, что они могут быть «смешаны»?

В какой-то степени, оба эти утверждения верны. Исследования указывают на то, что мы можем испытывать довольно широкий спектр «чистых» эмоций в ответ на определенные внешние раздражители. Например, если на нас неожиданно выйдет в лесу медведь, большинство людей испытает чистый страх без особых примесей.

Однако другие исследования указывают на то, что мы довольно редко испытываем только одну эмоцию, чаще они перемешаны с какими-то другими.

Полезно поэтому понимать, что если вы обнаружили в сообщении какие-то доказательства грусти, то высока вероятность, что имеет место еще и тревога или злость.

6. Раздобудьте больше информации

Если вы применили все 5 советов, перечисленных выше, но все еще не уверены в том, что правильно поняли эмоции собеседника, то вам нужно больше информации. Помните Боба и его жену, которой не было на 10-летней годовщине? Что если вы попросите Боба рассказать о случившемся поподробней? Боб сообщил бы вам, что жена умерла, и поэтому не была с ним на годовщине. Внезапно вы обнаружите, что Боб скорее грустит, чем злится. Короче говоря, старайтесь избегать догадок. Просто задавайте вопросы и слушайте.

Несмотря на то, что перечисленные советы имеют под собой научную основу, ни один из них, увы, не является универсальным. Поэтому можно сказать, что поиск эмоций в текстовых сообщениях — это скорее искусство, чем наука.

Источник: brainhack.me





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