Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 13:03</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/5_stadij_predprinimatelstva_42288"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201708/392_300_42288_shibaapng700x425_q9.jpg" width=206 alt="5 стадий предпринимательства" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Вероника Елкина, <a href=https://rb.ru/story/5-stadij-predprinimatelstva/>rb.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">5 стадий предпринимательства</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">На какой стадии находитесь вы?</font></em></span></p><p>У предпринимательства есть пять основных стадий, но далеко не каждый может дойти до последней. <a href="http://www.chaskor.ru/article/5_stadij_predprinimatelstva_42288">Подробнее</a></p><br clear="all" />





У предпринимательства есть пять основных стадий, но далеко не каждый может дойти до последней.

Стадия №1: драйв

Многим людям не хватает драйва, и именно из-за этой нехватки общество делится на предпринимателей и обычных людей.

Когда у вас есть драйв, вы неожиданно находите время на дела.

Почему? Потому что вы как-то сами его выделяете.

Когда у вас есть драйв, вы неожиданно можете все сделать.

Почему? Потому что вы сразу приступили к делу.

Когда у вас есть драйв, вы неожиданно обнаруживаете, что делаете то, что хотите.

Почему? Потому что берете и делаете.

Драйв похож на наркотик: иногда он вызывает привыкание, и каждый день нам нужно его все больше и больше просто для начального роста.

И чем дальше вы продвигаетесь по кривой этого ложного роста, тем больше вам нужно драйва, чтобы идти дальше. Стоит только притормозить, как вам кажется, что вы упускаете момент и отстаете.

Но, к сожалению, у всех когда-нибудь пропадает запал. Обычно, если после резкого старта наступает фаза стабильности, люди бросают дело, потому что не верят, что смогут добраться до вершины.

И эти люди по-своему хороши, ведь по крайней мере они начали дело.

Стадия №2: настойчивость

Когда пропадает драйв, у некоторых людей просыпается редкое чувство — настойчивость.

Эта стадия всегда болезненная, потому что вам приходится протрезветь после опьяняющего ощущения драйва.

Настойчивые предприниматели цепляются за дело. В их крови больше не бурлит драйв, а течет горькая смесь из гордости и амбиций, подслащенная смутной надеждой.

Настойчивые люди по-своему прекрасны, потому что они не бросают начатое, когда до конца пути осталось несколько километров.

Стадия №3: отказ

И вот вы оказываетесь на вершине, но на ней не открываются великолепные виды. Нет даже места, куда поставить флаг или где сделать эпическое селфи с высоты целого мира. Оказывается, вы даже не поднялись выше облаков. Вас окружает лишь бесконечное поле скуки, которое простирается до самого горизонта.

Вот тогда вы вступаете на путь отказа. Это путь унижения, на котором вы сами кидаете в себя тухлые помидоры и говорите: «О чем я только думал?».

Эта стадия такая долгая и скучная, что большинство людей просто остаются на ней навсегда. А потом они придумывают себе отговорку о том, что успех — не самое главное в жизни.

Те, кто продолжают идти дальше, неизбежно оступаются, но это последнее испытание на стадии отказа.

Когда ничего не происходит и вас одолевает скука, внезапно обрушиваются плохие новости — из бизнеса уходит ваш партнер, на рынок приходит какой-то гигант, кто-то взламывает базу пользователей или у вас начинаются проблемы со здоровьем.

Люди, которые переживают стадию отказа, по-своему прекрасны, ведь у них есть твердость характера.

Стадия №4: видение

После стадии отказа наступает этап обретения видения — именно тогда и начинается реальное развитие.

Единственная проблема в том, что этот этап приходит сразу после тяжелого падения. Вы измотаны и не верите в будущее и все же должны снова двигаться вверх. Только одаренные, свободные и/или удачливые люди обретают истинное видение картины происходящего.

Большинство продолжает взбираться наверх и снова падать, и лишь единицы замечают, когда наступает переломный момент. Они понимают, что возвращаются на вершину успеха.

Такое способны понять лишь те, кто обладает истинным видением, которое, скорее всего, с самого начала двигало их вперед.

Вы легко отличите настоящего предпринимателя, чье видение придало ему сил на старте, от человека, который просто впустую сжигает идеи и деньги.

Люди, обладающие видением, хороши по-своему, потому что именно они доказывают, что «возможно все».

Стадия № 5: миссия

Эта стадия наступает, когда прозревшие предприниматели понимают, что у них есть уникальная возможность действительно изменить мир. Настоящая миссия обладает потенциалом развития.

Найти свою миссию могут лишь те редкие люди, которые готовы взять на себя ответственность и что-либо изменить или увековечить. Речь идет не о краткосрочных целях, а о обещаниях миру, которые они делают более или менее открыто.

Большинство людей останавливаются на стадии обретения видения.

Наличие видения и роста успокаивает. Деньги текут в карман, состояние копится, успех достигнут. Зачем задумываться о миссии? Она ведь может нанести серьезный удар по ощущению «победы», которое дает стадия видения.

Миссия может уничтожить выдающихся неординарных предпринимателей. Но ее успех является неотъемлемым ингредиентом экспоненциального роста. Ничто так не окрыляет, как правильная миссия.

А на какой стадии находитесь вы?

Источник: rb.ru





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