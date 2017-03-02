Подписаться на обновления
7 мартаВторник

usd цб 58.3370

eur цб 61.8606

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Религия  Инфраструктура  Работа  Образ жизни  Школа  Востребованное
образование  Государство  Армия  Проекты  Дискуссии  ЧП  Спорт  Вехи  Страна детей  Москва 2.0  Антиплагиат  Профессия 
ttolk.ru   вторник, 7 марта 2017 года, 19.00

5 составляющих доверия
Как сделать страну и людей процветающими


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Кризис доверия


Культура недоверия




Скандинавские страны — лидеры по доверию (свыше 65%), на другом полюсе Россия с показателем 20%. Без доверия невозможно построение институтов, устойчивой демократии и свободной экономики. Что же его формируют? Пять факторов: этническая и социальная однородность, обеспечение контракта третьими лицами, хорошие институты и демократия, участие в общественных объединениях и протестантизм в противовес иерархическим религиям — католицизму, православию и исламу.

Почему так важно доверие между индивидуумами и в целом в обществе? Доверие обозначает уверенность в том, что один партнёр не воспользуется слабостями другого. Концепция доверия может быть описана как ожидание от партнера надёжности в отношении его обязательств, предсказуемости поведения и справедливости в действиях и переговорах даже при возможности проявить оппортунизм. Без доверия невозможно построение институтов, устойчивой демократии и свободной экономики. Чем выше уровень доверия, тем выше качество жизни и социального капитала. Самые высокие уровни доверия в мире — с странах Скандинавии (свыше 65%). В среднем по Европе этот показатель около 40%. В России — 20%, а в Москве — всего 1% (Блог Толкователя уже писал, что Москва является зоной отчуждения и тотального недоверия).

Экономисты Шурд Бёгельсдейк и Робберт Маселанд в книге «Культура в экономической науке: история, методологические рассуждения и области практического применения в современности» (изд-во «Институт Гайдара», 2016) показывают, как неформальные институты и культура оказывают критически важное влияние на результаты экономической деятельности. Одна из глав книги посвящена анализу такого фактора, как доверие. Существует пять (связанных друг с другом) источников доверия.

Этническая, языковая, социальная дистанция

Первый фактор доверия, выделенный исследователями Дели и Ньютоном, связан с социальным раздроблением. Раздробление может происходить по классовому, религиозному, языковому, этническому признаку либо же по уровню дохода. Суть в том, что социальное расслоение, как правило, связано с низким уровнем обобщенного доверия.

Алезина и Феррара показывают, что существование разномастных местных сообществ отрицательно влияет на уровень обобщённого доверия. Оценивая доверие при помои экспериментов и опросов, Глезер приходит к выводу, что степень доверия снижается, если партнёры принадлежат к разным расам. Двигаясь в том же направлении, Ферштман и Низи проводят собственную проверку и приходят к выводу, что разделение общества на этнические группы связано с дискриминацией и недоверием.

Этническая раздробленность не только оказывает воздействие на агрегированные показатели доверия, но также затрудняет процесс экономического развития. Анализируя выборку из нескольких стран, Истерли и Ливайн приходят к выводу, что этническая неоднородность способствует коррупции и поиску ренты и приводит к слабым финансовым институтам, неэффективной политике и низким достижениям в образовании.

Однако расслоение общества происходит не только по расовому или этническому признаку. Экономическое неравенство—важный аспект разделения общества на классы. Неравенство доходов снижает гражданскую активность и социальные расходы. В работах Нэкка и Кифера и Зака и Нэкка показано мощное отрицательное влияние неравномерного распределения доходов на уровень доверия

Все эти результаты приводят к заключению о том, что более однородные сообщества способствуют более высокому уровню производства социального капитала». На более общем уровне это заключение о (негативной) роли разнородности в производстве доверия сочетается с замечанием Градштейна и Джастмена о том, что «отсутствие общей культуры подавляет способность экономических акторов взаимодействовать друг с другом и снижает эффективность производства и обмена». В конечном итоге, все общественные науки соглашаются, что существует положительная связь между расслоением общества и низким уровнем обобщенного доверия.

(Т.е. в странах с высоким уровнем моноэтничности и низким уровнем социального расслоения люди более склонны к доверию. Скандинавские страны евросоциализма — как раз такой пример).

Обеспечение контракта третьими лицами

Второй источник обобщенного доверия, о котором пишут Дели и Ньютон, связан с первым и касается экономического развития и модернизации. Модернизация предполагает развитие рационально-правового и бюрократического общества, которое порождает отчуждённость.

В своём историческом обзоре развития американского бизнеса в конце XIX и начале ХХ века Цукер пишет о том, как важно основанное на институтах доверие в безличном окружении, где у человека нет знакомых или близких людей. Гарантии, предоставляемые третьей стороной (правовые нормы, законы), и условное депонирование (например, страховые компании) — важные источники доверия, основанного на институтах, особенно необходимые в тот период, когда внутренняя миграция размывала или сильно ограничивала частные межличностные источники доверия.

Та система, в которой выполнение контрактов обеспечивается третьими лицами, лучше подходит для роста рынков. Успешная экспансия рынков и связанный с ней процесс экономического развития совпадают с эволюцией, в ходе которой источник межличностного доверия сдвигается: доверие перестает опираться на личность или процесс и начинает опираться на институты, что позволяет проводить экономические трансакции с анонимными лицами.

Хорошие институты и демократия

В-третьих, Дели и Ньютон упоминают в качестве источника доверия демократию и то, что они называют «хорошим правлением». Проблема подобных открытий в том, что природа связи нам неизвестна, в частности, неясно, что считать причиной, а что следствием. Кажется правдоподобным и то, что демократические институты способствуют росту безличного социального доверия, и то, что доверие способствует демократии.

Пакстон в своём исследовании проверяет природу связи между демократией и социальным капиталом, используя обобщённое доверие и активность участия людей в гражданских объединениях. В результате она обнаруживает доказательства двусторонней связи между доверием и демократией. В условиях демократического режима можно ожидать возникновения большего количества объединений. Участие в объединениях, требующее доверия, позволяет индивидам познакомиться с чужими ценностями и изменить свои собственные, что активизирует их участие в демократической деятельности.

Существование объединений обеспечивает дальнейшие ресурсы для того, чтобы коллективно мобилизоваться и преследовать конкретные цели в большом обществе. Используя данные Всемирного исследования ценностей, Пакстон демонстрирует не только существование такой двусторонней связи, но и тот факт, что связанные (воспитывающие доверие) объединения оказывают мощное положительное влияние на демократию, а изолированные типы объединений — мощное отрицательное.

В квазиэкспериментальной обстановке Райнер и Зидлер сравнивают уровни доверия в Восточной и Западной Германии и проверяют, изменились ли эти уровни с момента воссоединения страны. Они обнаруживают, что доверие у жителей Восточной Германии, поживших при коммунизме, ниже, чем у жителей Западной Германии.

Для понимания разного уровня социального капитала в развитых странах важно не только качество институтов правления, но также и тип этих институтов, особенно структура государства всеобщего благосостояния. Ротштейн напрямую связывает особое положение Скандинавских стран — для которых традиционно характерны самые высокие показатели доверия — с тем, что это государства всеобщего благосостояния.

Участие в общественных объединениях

В-четвертых, Дели и Ньютон приводят в качестве часто называемого источника обобщённого доверия существование добровольных гражданских организаций и гражданского общества.

Гражданские объединения способствуют эффективности и стабильности демократического правления благодаря своему «внутреннему» воздействию на отдельных членов общества и «внешнему» — на общество в целом. Ассоциации вселяют в своих членов дух сотрудничества, солидарности и преданности обществу. Причастность к гражданским организациям внедряет навыки кооперации и ощущение гражданской ответственности за коллективные начинания. Более того, когда индивиды включаются в группу с широким разбросом целей и предпочтений среди её членов, они невольно учатся терпимости—таков результат группового взаимовлияния».

С точки зрения внешнего давления плотная сеть объединений может усилить «артикуляцию интереса» и «агрегирование интереса», тем самым способствуя эффективному общественному сотрудничеству и построению доверия.

Религии иерархические и «горизонтальные»

Наконец, пятый источник доверия — религиозные культурные традиции.

Патнэм и соавторы подробно описывают, как католическая церковь со своей иерархической структурой оказала на общество стойкое воздействие, затруднив формирование доверия, для которого более важны горизонтальные связи. «Несмотря на реформы, предпринятые II Ватиканским собором, и распространение среди верующих всевозможных идеологических течений, итальянской церкви удалось сохранить наследие Контрреформации, включая непререкаемый авторитет церковной иерархии и традиционные добродетели смирения и подчинения. Вертикальные узы авторитета более характерны для итальянской церкви, чем горизонтальные связи партнерства». Селигмен также пишет о том, что доверие не может пустить корни в иерархической культуре.

Ла Порта с соавторами применили эту концептуальную идею ко всем религиям и поделили их на иерархические (католицизм, православие и ислам) и не- иерархические. Они обнаружили мощную отрицательную корреляцию иерархических религий с доверием, подтвердив идею, что иерархические религии связаны с более низким уровнем обобщённого доверия. Вслед за Ла Портой регрессионный анализ вероисповеданий по уровню доверия проводят Берггрен и Юрдаль. Они обнаруживают мощное отрицательное воздействие католицизма, ислама и православия по сравнению с протестантизмом.

В этом контексте неудивительно, что Скандинавские страны, с их отчётливо протестантским наследием, показывают самый высокий уровень обобщённого доверия во всех Всемирных и Европейских исследованиях ценностей. Этот «нордический эффект навёл Ван Оорсхота на мысль о том, что «скандинавы являются чемпионами по социальному капиталу в Европе». Более того, Ван Оорсхот обнаруживает, что любая страна с протестантскими традициями—даже если сделать поправку на специфично скандинавский эффект — имеет существенно более высокий уровень общего доверия.

Источник: ttolk.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Да пребудет с нами зависть

Я завидую людям, которые просыпаются в определенное время, работают шесть часов в день, успевают в спортзал, читают книги, ходят в театры, изучают кройку и шитье — и так каждый день. Меня ошеломляет их последовательность и этот здоровый дух в здоровом теле, который никогда не склоняет их к тому, чтобы очнуться в три часа пополудни, отменить все планы, зарыться в одеяло — и так лежать неделю.

07.03.2017 03:00, Арина Холина для журнала «Сноб»

Битва за мужика
Зеленая трава и сосед-гад

Как украсть миллион?

Мнение пользователей соцсетей о расследовании ФБК в отношении Медведева

Фильм-расследование Алексея Навального про «коррупционную империю» Дмитрия Медведева был опубликован в сети 2 марта. За это время его посмотрело более 5 млн человек, а соцсети наводнили комментарии, в которых пользователи ставили под сомнение факты, приведенные в фильме, обвиняли Навального, Медведева, Усманова, Елисеева, или просто шутили и перекидывали друг другу мемы. Кто виноват и что делать - разбираемся вместе с ними.

06.03.2017 16:00, Редакция "Частного корреспондента"

Море китов
«А нету, тетя, такого музея»

Под «трибунал»

Как правильно извиниться перед ребенком, научить его просить прощения, и почему нельзя стыдить детей на людях

Если вы считаете, что попросить прощения у ребенка — значит подорвать свой авторитет, то задумайтесь над тем, что в таком случае ваши требования извинений со стороны ребенка неправомочны. Вы попросту подаете плохой пример. Но просить прощения — это целое искусство, ведь «извини», брошенное сквозь зубы не считается. Тем более, если вы устроили сцену на людях из репертуара: «Как же тебе не стыдно! На тебя все смотрят!»

06.03.2017 03:00, womo.ua

Тяжелые имена
«Не пойду в школу» и как с этим бороться

Не поругал, а похвалил

Утраченный смысл русских ругательств

Происхождение ругательств в русском языке довольно интересно, и вы будете удивлены изначальному смыслу этих слов. Те слова, что мы используем в повседневной речи, не всегда совпадают с тем, что изначально задумывалось.

05.03.2017 18:00, uduba.com

Анатолий Баранов: «Русский мат надо запретить – только тогда он выживет»
Кто научил Русь материться?

Конец отношениям

Почему важно говорить друг с другом, показывать свои чувства и понимать того, кого вы любите

Отношения заканчиваются, когда вы перестаете общаться. Когда вы перестаете говорить хорошие вещи и сложные вещи, когда вы перестаете говорить своему партнеру, насколько вы его цените, когда вы перестаете говорить, что вас расстраивает, но позволяете эмоциям накапливаться внутри. Отношения заканчиваются, когда вы начинаете говорить о ваших проблемах со всеми, но забываете в первую очередь говорить об этом со своим партнером. Они заканчиваются, когда вы раскрываете себя не друг другу, а другим.

05.03.2017 03:00, cluber.com.ua

Любви все возрасты
Как правильно ненавидеть бывших

Отпуск для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!

Работоспособность напрямую зависит от размера отпуска

Современный человек помешен на работе, он находится в перманентной борьбе за лучшую должность и зарплату. Тут справедливо будет сказать, что многие живут ради работы, а не наоборот.

03.03.2017 03:00, cluber.com.ua

Работа ради работы
Как платят, так и работаю

Как правильно ненавидеть бывших

— Что?! — думаешь ты, когда тебя в соцсетях блокирует бывший. И не под горячую руку, что еще как-то можно оправдать, а через год. Тут есть лишь одно объяснение: у него появилась женщина. «Считаю нужным сообщить, что мне придется прервать все контакты через социальные сети. Это мое проявление уважения к моей невесте, которой будет неприятно знать...» — пишет один бывшей жене. Спустя два года после развода. «Неприятно знать» что? Что он все эти два года не был упоротым идиотом, который навеки прекращает отношения с женщиной, которую любил шесть лет?

02.03.2017 03:00, Арина Холина для журнала «Сноб»

Ода теткам
Любви все возрасты

Любви все возрасты

Как воспринимают секс 6 разных поколений женщин

Опыт каждого из нас неповторим, уникален, и это тем более верно в такой деликатной сфере, как сексуальная жизнь. В ней, как в капле воды, фокусируются наши представления и комплексы о себе и окружающих, об обществе и жизни в целом. Более того, этот опыт уникален еще и потому, что отношение к сексу меняется с годами, так же, как меняются наши тела и мысли. Размышления шести женщин разных возрастов о сексе — возможность посмотреть «как в зеркало» и, может быть, узнать в одном из них себя.

01.03.2017 09:00, womo.ua

Когда секс важнее чувства
Секс широкого потребления

«Старые, толстые, страшные»

Сами себя в шутку они называют группой СТС –​ «старыми, толстыми, страшными». В эту категорию стюардессы «Аэрофлота» попали после того, как всех бортпроводниц крупнейшей российской авиакомпании заставили сделать фото в полный рост, сняли крупно лицо и обмерили их сантиметром, разделив в итоге всех на несколько групп. В «СТС» оказались в основном те, кому уже за 40 или кто носит одежду больше 46-го размера. «Стюардесса должна быть стройной, такова политика компании», –​ сообщили женщинам по секрету.

28.02.2017 13:00, svoboda.org

Пассажиры в пролете
Какую авиакомпанию выбрать для перелета?

Как выдержать пост

10 советов новичку

Я буду держать Пасхальный пост седьмой раз. В первый год исключила из рациона только мясо. Это был вызов: проверка силы воли. В следующий раз на весь период отказалась от мяса, первую и последнюю неделю не ела молочные продукты, по вторникам и четвергам позволяла себе рыбу и морепродукты. На третий год решила, что готова блюсти пост во всем канонам: с полным отказам от продуктов животного происхождения.Подошла к изменению рациона осознанно: проконсультировалась с гастроэнтерологом, сдала анализы и составила максимально сбалансированное меню на полтора месяца.

28.02.2017 03:00, Наталия Капица, редактор BeautyHack, beautyhack.ru

Пост International
Великий пост





 

Самое читаемое


 

Новости
Почти половина россиян заявила, что женщинам живётся тяжелее, чем мужчинам
Фонд общественного мнения (ФОМ) сравнил сложность жизни мужчин и женщин в России. О том, что жизнь представителей обоих полов не отличается, заявила треть участников исследования. Согласно опросу, почти половина жителей страны уверены, что женщинам в РФ живётся тяжелее, чем мужчинам. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Сызрани машинисты тепловозов регистрируются как водители сервиса BlaBlaCar и возят пассажиров в Самару
В Сызрани сотрудники РЖД перевозят пассажиров на тепловозе с помощью сервиса райдшеринга BlaBlaCar, сообщает региональный портал News163.
«Левада-центр»: россияне стали гордиться Крымом больше, чем освоением космоса и литературой
Стыдятся граждане России бедности, грубых нравов и переживают из-за распада СССР.
В метро Москвы призвали пассажиров снимать рюкзаки
В Московском метрополитене начали звучать объявления, в которых пассажиров просят снимать рюкзаки во время поездок в вагонах, а также на станциях и эскалаторах, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru.
Мясо из пробирки подешевело в 30 000 раз за 4 года
В 2013 году себестоимость бургера с котлетой из выращенного в лаборатории мяса составляла более $300 000, а теперь едва превышает $10. Ученые совершенствуют методики, чтобы сделать искусственное мясо доступным и вывести его на рынок в ближайшие пять лет.

 

 

Мнения
Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 4.0 International License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 