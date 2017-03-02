Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">вторник, 7 марта 2017 года, 19.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/5_sostavlyayushchih_doveriya_41633"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201703/392_300_41633_doverie-.jpg" width=206 alt="5 составляющих доверия" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://ttolk.ru/2017/03/02/5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80/>ttolk.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">5 составляющих доверия</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Как сделать страну и людей процветающими</font></em></span></p><p>Скандинавские страны — лидеры по доверию (свыше 65%), на другом полюсе Россия с показателем 20%. Без доверия невозможно построение институтов, устойчивой демократии и свободной экономики. Что же его формируют? Пять факторов: этническая и социальная однородность, обеспечение контракта третьими лицами, хорошие институты и демократия, участие в общественных объединениях и протестантизм в противовес иерархическим религиям — католицизму, православию и исламу. <a href="http://www.chaskor.ru/article/5_sostavlyayushchih_doveriya_41633">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Скандинавские страны — лидеры по доверию (свыше 65%), на другом полюсе Россия с показателем 20%. Без доверия невозможно построение институтов, устойчивой демократии и свободной экономики. Что же его формируют? Пять факторов: этническая и социальная однородность, обеспечение контракта третьими лицами, хорошие институты и демократия, участие в общественных объединениях и протестантизм в противовес иерархическим религиям — католицизму, православию и исламу.

Почему так важно доверие между индивидуумами и в целом в обществе? Доверие обозначает уверенность в том, что один партнёр не воспользуется слабостями другого. Концепция доверия может быть описана как ожидание от партнера надёжности в отношении его обязательств, предсказуемости поведения и справедливости в действиях и переговорах даже при возможности проявить оппортунизм. Без доверия невозможно построение институтов, устойчивой демократии и свободной экономики. Чем выше уровень доверия, тем выше качество жизни и социального капитала. Самые высокие уровни доверия в мире — с странах Скандинавии (свыше 65%). В среднем по Европе этот показатель около 40%. В России — 20%, а в Москве — всего 1% (Блог Толкователя уже писал, что Москва является зоной отчуждения и тотального недоверия).

Экономисты Шурд Бёгельсдейк и Робберт Маселанд в книге «Культура в экономической науке: история, методологические рассуждения и области практического применения в современности» (изд-во «Институт Гайдара», 2016) показывают, как неформальные институты и культура оказывают критически важное влияние на результаты экономической деятельности. Одна из глав книги посвящена анализу такого фактора, как доверие. Существует пять (связанных друг с другом) источников доверия.

Этническая, языковая, социальная дистанция

Первый фактор доверия, выделенный исследователями Дели и Ньютоном, связан с социальным раздроблением. Раздробление может происходить по классовому, религиозному, языковому, этническому признаку либо же по уровню дохода. Суть в том, что социальное расслоение, как правило, связано с низким уровнем обобщенного доверия.

Алезина и Феррара показывают, что существование разномастных местных сообществ отрицательно влияет на уровень обобщённого доверия. Оценивая доверие при помои экспериментов и опросов, Глезер приходит к выводу, что степень доверия снижается, если партнёры принадлежат к разным расам. Двигаясь в том же направлении, Ферштман и Низи проводят собственную проверку и приходят к выводу, что разделение общества на этнические группы связано с дискриминацией и недоверием.

Этническая раздробленность не только оказывает воздействие на агрегированные показатели доверия, но также затрудняет процесс экономического развития. Анализируя выборку из нескольких стран, Истерли и Ливайн приходят к выводу, что этническая неоднородность способствует коррупции и поиску ренты и приводит к слабым финансовым институтам, неэффективной политике и низким достижениям в образовании.

Однако расслоение общества происходит не только по расовому или этническому признаку. Экономическое неравенство—важный аспект разделения общества на классы. Неравенство доходов снижает гражданскую активность и социальные расходы. В работах Нэкка и Кифера и Зака и Нэкка показано мощное отрицательное влияние неравномерного распределения доходов на уровень доверия

Все эти результаты приводят к заключению о том, что более однородные сообщества способствуют более высокому уровню производства социального капитала». На более общем уровне это заключение о (негативной) роли разнородности в производстве доверия сочетается с замечанием Градштейна и Джастмена о том, что «отсутствие общей культуры подавляет способность экономических акторов взаимодействовать друг с другом и снижает эффективность производства и обмена». В конечном итоге, все общественные науки соглашаются, что существует положительная связь между расслоением общества и низким уровнем обобщенного доверия.

(Т.е. в странах с высоким уровнем моноэтничности и низким уровнем социального расслоения люди более склонны к доверию. Скандинавские страны евросоциализма — как раз такой пример).

Обеспечение контракта третьими лицами

Второй источник обобщенного доверия, о котором пишут Дели и Ньютон, связан с первым и касается экономического развития и модернизации. Модернизация предполагает развитие рационально-правового и бюрократического общества, которое порождает отчуждённость.

В своём историческом обзоре развития американского бизнеса в конце XIX и начале ХХ века Цукер пишет о том, как важно основанное на институтах доверие в безличном окружении, где у человека нет знакомых или близких людей. Гарантии, предоставляемые третьей стороной (правовые нормы, законы), и условное депонирование (например, страховые компании) — важные источники доверия, основанного на институтах, особенно необходимые в тот период, когда внутренняя миграция размывала или сильно ограничивала частные межличностные источники доверия.

Та система, в которой выполнение контрактов обеспечивается третьими лицами, лучше подходит для роста рынков. Успешная экспансия рынков и связанный с ней процесс экономического развития совпадают с эволюцией, в ходе которой источник межличностного доверия сдвигается: доверие перестает опираться на личность или процесс и начинает опираться на институты, что позволяет проводить экономические трансакции с анонимными лицами.

Хорошие институты и демократия

В-третьих, Дели и Ньютон упоминают в качестве источника доверия демократию и то, что они называют «хорошим правлением». Проблема подобных открытий в том, что природа связи нам неизвестна, в частности, неясно, что считать причиной, а что следствием. Кажется правдоподобным и то, что демократические институты способствуют росту безличного социального доверия, и то, что доверие способствует демократии.

Пакстон в своём исследовании проверяет природу связи между демократией и социальным капиталом, используя обобщённое доверие и активность участия людей в гражданских объединениях. В результате она обнаруживает доказательства двусторонней связи между доверием и демократией. В условиях демократического режима можно ожидать возникновения большего количества объединений. Участие в объединениях, требующее доверия, позволяет индивидам познакомиться с чужими ценностями и изменить свои собственные, что активизирует их участие в демократической деятельности.

Существование объединений обеспечивает дальнейшие ресурсы для того, чтобы коллективно мобилизоваться и преследовать конкретные цели в большом обществе. Используя данные Всемирного исследования ценностей, Пакстон демонстрирует не только существование такой двусторонней связи, но и тот факт, что связанные (воспитывающие доверие) объединения оказывают мощное положительное влияние на демократию, а изолированные типы объединений — мощное отрицательное.

В квазиэкспериментальной обстановке Райнер и Зидлер сравнивают уровни доверия в Восточной и Западной Германии и проверяют, изменились ли эти уровни с момента воссоединения страны. Они обнаруживают, что доверие у жителей Восточной Германии, поживших при коммунизме, ниже, чем у жителей Западной Германии.

Для понимания разного уровня социального капитала в развитых странах важно не только качество институтов правления, но также и тип этих институтов, особенно структура государства всеобщего благосостояния. Ротштейн напрямую связывает особое положение Скандинавских стран — для которых традиционно характерны самые высокие показатели доверия — с тем, что это государства всеобщего благосостояния.

Участие в общественных объединениях

В-четвертых, Дели и Ньютон приводят в качестве часто называемого источника обобщённого доверия существование добровольных гражданских организаций и гражданского общества.

Гражданские объединения способствуют эффективности и стабильности демократического правления благодаря своему «внутреннему» воздействию на отдельных членов общества и «внешнему» — на общество в целом. Ассоциации вселяют в своих членов дух сотрудничества, солидарности и преданности обществу. Причастность к гражданским организациям внедряет навыки кооперации и ощущение гражданской ответственности за коллективные начинания. Более того, когда индивиды включаются в группу с широким разбросом целей и предпочтений среди её членов, они невольно учатся терпимости—таков результат группового взаимовлияния».

С точки зрения внешнего давления плотная сеть объединений может усилить «артикуляцию интереса» и «агрегирование интереса», тем самым способствуя эффективному общественному сотрудничеству и построению доверия.

Религии иерархические и «горизонтальные»

Наконец, пятый источник доверия — религиозные культурные традиции.

Патнэм и соавторы подробно описывают, как католическая церковь со своей иерархической структурой оказала на общество стойкое воздействие, затруднив формирование доверия, для которого более важны горизонтальные связи. «Несмотря на реформы, предпринятые II Ватиканским собором, и распространение среди верующих всевозможных идеологических течений, итальянской церкви удалось сохранить наследие Контрреформации, включая непререкаемый авторитет церковной иерархии и традиционные добродетели смирения и подчинения. Вертикальные узы авторитета более характерны для итальянской церкви, чем горизонтальные связи партнерства». Селигмен также пишет о том, что доверие не может пустить корни в иерархической культуре.

Ла Порта с соавторами применили эту концептуальную идею ко всем религиям и поделили их на иерархические (католицизм, православие и ислам) и не- иерархические. Они обнаружили мощную отрицательную корреляцию иерархических религий с доверием, подтвердив идею, что иерархические религии связаны с более низким уровнем обобщённого доверия. Вслед за Ла Портой регрессионный анализ вероисповеданий по уровню доверия проводят Берггрен и Юрдаль. Они обнаруживают мощное отрицательное воздействие католицизма, ислама и православия по сравнению с протестантизмом.

В этом контексте неудивительно, что Скандинавские страны, с их отчётливо протестантским наследием, показывают самый высокий уровень обобщённого доверия во всех Всемирных и Европейских исследованиях ценностей. Этот «нордический эффект навёл Ван Оорсхота на мысль о том, что «скандинавы являются чемпионами по социальному капиталу в Европе». Более того, Ван Оорсхот обнаруживает, что любая страна с протестантскими традициями—даже если сделать поправку на специфично скандинавский эффект — имеет существенно более высокий уровень общего доверия.

Источник: ttolk.ru





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