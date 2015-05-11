Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">суббота, 15 апреля 2017 года, 15.30</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/5_filmov_o_borbe_zhenshchin_za_svoi_prava_41819"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201704/392_300_41819_suffragett.jpg" width=206 alt="5 фильмов о борьбе женщин за свои права" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Александр Павлов, <a href=https://postnauka.ru/faq/61169>postnauka.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">5 фильмов о борьбе женщин за свои права</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Лучшие фильмы о суфражизме, эмансипации и женском движении рекомендует философ Александр Павлов</font></em></span></p><p>Мы знаем немало фильмов про сильных женщин, которые проходят многие испытания и доказывают миру, насколько представления о «слабости» женщин не соответствуют действительности. Однако в настоящей подборке фильмов раскрываются не столько рассказы о личной борьбе, сколько истории о том, как женщины завоевывали себе политические, социальные, экономические и символически культурные права. Хотя пара кейсов все же присутствует. Фильмы о героических женщинах строятся в соответствии с хронологией изображаемых в них событий — от суфражисток и до постапокалипсиса, а не в соответствии с датой выхода на экран. <a href="http://www.chaskor.ru/article/5_filmov_o_borbe_zhenshchin_za_svoi_prava_41819">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мы знаем немало фильмов про сильных женщин, которые проходят многие испытания и доказывают миру, насколько представления о «слабости» женщин не соответствуют действительности. Однако в настоящей подборке фильмов раскрываются не столько рассказы о личной борьбе, сколько истории о том, как женщины завоевывали себе политические, социальные, экономические и символически культурные права. Хотя пара кейсов все же присутствует. Фильмы о героических женщинах строятся в соответствии с хронологией изображаемых в них событий — от суфражисток и до постапокалипсиса, а не в соответствии с датой выхода на экран.

Александр Павлов,

кандидат юридических наук, доцент Школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, член редколлегии журнала "Логос"

Суфражистка

“Suffragette”, реж. Сара Гаврон, 2015

Сложно сказать, на что рассчитывали создатели фильма, решая приступить к его съемкам. «Суфражистка» ожидаемо шла ограниченным прокатом. В мире, где все ждут очередную экранизацию вселенной Marvel, не так много желающих смотреть на то, как тяжело приходилось женщинам в конце XIX — начале ХХ века в Великобритании. Осознавая отсутствие коммерческого потенциала у фильма, создатели устроили ряд безобидных скандалов, мобилизовав чернокожих для раскрутки картины. Непросто оценить, насколько скандал способствовал походам зрителей в кинотеатры, но то, что информация о кино по крайней мере попала в мировые новости, факт. Фильм небеспомощный, но явно слишком социально/гендерно ориентирован. В настоящий момент те, кто хочет раскручивать тему женского равноправия, действуют совсем не так.

Прислуга

“The Help”, реж. Тейт Тейлор, 2011

Это любопытный кейс борьбы женщин за свои права на экране (а до этого — в книге). США, 1960-е. Молодая девушка Скитер, которая не хочет вести традиционную для общества, в котором она живет, жизнь — выйти замуж и быть домохозяйкой, начинает бороться за права чернокожих женщин, работающих служанками. За счет того, что она рассказывает городу и миру истории из непростой жизни чернокожей прислуги, Скитер и сама попутно достигает своих целей — показывает, что может быть уважаемой журналистской. Сегодня, по крайней мере для американского кинематографа, такое раскрытие темы куда более выигрышно. Вместе угнетенные белые женщины и еще более угнетенные чернокожие женщины будут бороться за свои социальные права. Как того и следовало ожидать, картина, поставленная по бестселлеру, стала невероятно успешной. Во многом ее успех определяется и тем, что создатели делают из серьезной проблемы легкую и смешную историю. Все для зрителя.

Сделано в Дагенхэме

“Made in Dagenham”, реж. Найджел Коул, 2010

Еще одно кино-мешап про дискриминацию. На этот раз женщины в Великобритании сражаются не просто как женщины, желающие политических прав, но как женщины-пролетарии, отстаивающие новые права. Если в «Суфражистке» речь идет о политических правах, теперь женщины хотят социально-экономического равенства. Видимо, для кинематографа Великобритании вопрос о равноправии женщин крайне важный. Во всяком случае, важный в контексте завоевания рабочих. В частности, «Сделано в Дагенхэме» о том, как женщины были вынуждены вести профсоюзную борьбу: в конце 1960-х на заводе Форда 850 женщин устроили забастовку, подняв вопрос о равенстве в оплате мужского и женского труда. Как известно, у них получилось не только то, что они задумывали, но куда больше. А что именно получилось, можно узнать, посмотрев кино. Легкий, приятный фильм. Кстати, по аналогии с сюжетом этого фильма в Великобритании позже сняли картину «Гордость» о том, как рабочие объединились с гомосексуалами. И снова выиграли. Опять же — невероятный успех.

Солдат Джейн

“G.I. Jane”, реж. Ридли Скотт, 1997

Ридли Скотт — один из тех режиссеров, которые сумели оседлать тему феминизма и прослыть весьма прогрессивными кинематографистами, остающимися небезразличными к женщинам. Феминистки и те, кто сопереживает угнетенным патриархатом женщинам, славословили Скотта за «Тельму и Луизу» в начале 1990-х. Однако позже он высказался на эту тему куда более радикально, сняв фильм «Солдат Джейн», где героиня Деми Мур должна была на равных конкурировать с американскими солдатами мужского пола. Собственно, «лейтенант Джордан О`Нил становится первой женщиной, направленной для прохождения элитной программы в центре подготовки “Каталано” во Флориде». Обычно испытания в этой программе не выдерживает 60% мужчин — неужели женщина сможет показать мужество в бою? Очевидно, что покажет. Еще одна высота, взятая женщинами в борьбе за равноправие на экране. Ну и, чтобы не было обидно мужчинам, остается похвалить игру Вигго Мортенсена — весьма неплохо.

Девушка на танке / Танкистка

“Tank Girl”, реж. Рейчел Тэлалей, 1995

Оказывается, женщинам предстоит бороться за свои права и в постапокалиптическом будущем. После экологической катастрофы среди пустыни вода станет источником жизни. В условиях сражения за существование главная героиня расставит все по местам и даст жесткий отпор корпорации, по обыкновению олицетворяющей зло. Несмотря на весь феминистский пафос, эта экранизация графического романа была признана неудачной и надолго пропала из внимания рядовых зрителей. Фильм действительно оказался слишком новаторским для своего времени. Между тем картина ввиду ее провала быстро обрела статус культовой, став предметом обожания поклонников плохого кино. Сегодня «Девушка на танке» все чаще упоминается как недооцененное кино и обретает репутацию «забытого шедевра». Кстати, режиссер Рейчел Тэлалей на самом деле боролась за права, пытаясь отстоять собственное видение монтажа картины. Редкая черновая версия фильма считается наиболее любимой среди поклонников и идеологически правильной.

Источник: postnauka.ru





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