5 фактов из истории создания романа «Великий Гэтсби»

Ко дню рождения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Эксмо» изучили переписку писателя с Максуэллом Перкинсом — литературным руководителем нью-йоркского издательства «Скрибнерс», а также его самым близким и преданным другом. На основании материалов издательский дом подобрал 5 фактов из истории создания самого знаменитого произведения Фицджеральда — романа «Великий Гэтсби».
1. Фицджеральду так понравилась увиденная им в издательстве суперобложка, что он решил добавить изображенную на ней картинку в свой роман (огромные глаза, висящие на рекламном плакате в Долине Шлака).
[...] Бога ради, никому не отдавайте ту суперобложку, которая предназначена для моего романа. Я вставил эпизод, который связан с рисунком на обложке. [...] Фрэнсис Скотт Фицджеральд, 24 августа 1924 года
2. В письме, в котором Фицджеральд обещает отправить Перкинсу рукопись романа, он упоминает некоего молодого писателя по имени Эрнест Хемингуэй.
[...] Пишу вам для того, чтобы сообщить, что существует на свете молодой человек, которого зовут Эрнест Хемингуэй, он живет в Париже (хотя он и американец), пишет для «Трансатлантик ревью» и в будущем станет знаменитостью. Эзра Паунд пристроил где-то в Париже, кажется в «Эготист пресс» или что-то в этом роде, сборник его коротких зарисовок. Книжки у меня с собой сейчас нет, но поверьте, она необыкновенная, и я немедленно примусь разыскивать ее автора. Это что-то настоящее. Роман пошлю вам с подробным письмом в ближайшие пять дней. [...] Фрэнсис Скотт Фицджеральд, 10 октября 1924 года
3. После того, как Перкинс сказал Фицджеральду о «расплывчатости» образа Гэтсби, писателя посетили мысли сделать главным героем романа Тома Бьюкенена. Также он опасался, что книга получится сугубо мужской из-за неудачной, на его взгляд, Дэйзи.
[...] Как бы там ни было, после тщательного изучения дела Фуллера — Макджи и после того как Зельда нарисовала столько портретов, что у нее начали болеть пальцы, я представляю себе Гэтсби лучше, чем собственную дочь. Первой моей мыслью после вашего письма было оставить его в стороне и сделать так, чтобы главная роль в романе перешла Тому Бьюкенену [...], но все равно мое сердце принадлежит Гэтсби. Одно время я был уверен, что знаю о нем все, потом облик его стал расплываться, а теперь снова ясен мне целиком. Жаль, что Миртл вышла лучше, чем Дэйзи. Что касается Джордан, сама мысль ввести ее в роман была очень хороша (вы, наверное, поняли, что я имел в виду Эдит Каммингс), но постепенно она утрачивает свое значение. Дэйзи не получается из-за седьмой главы, и это может сказаться на успехе романа — сочтут, что книга сугубо мужская. [...] Фрэнсис Скотт Фицджеральд, 20 декабря 1924
4. В процессе корректуры Фицджеральд все же решил доработать образ Гэтсби. Правда, писатель переживал, что Джей может получиться... зловещим.
[...] После полутора месяцев непрерывной работы корректура готова, и сегодня отправлю последние листы. В целом я собой доволен, потому что:
Я сделал Гэтсби живым.
Объяснил, откуда у него столько денег.
Поправил две слабые главы (VI и VII).
Улучшил первую часть.
Разбил слишком долгий его монолог в главе VIII.
Утром послал вам телеграмму с просьбой задержать гранки главы 40. Поправки к ней — очень важные, так как при переработке Гэтсби вышел слишком уж зловещей фигурой. [...] Фрэнсис Скотт Фицджеральд, 18 февраля 1925 года
5. Фицджеральду не нравилось название «Великий Гэтсби» (хорошо, что Перкинс настоял на своем).
[...] Я послал вам телеграмму с предположительным новым заглавием — решил было вернуться к «Чародею Гэтсби», но передумал. Заглавие — единственный недостаток книги, полагаю, лучше всего было ее назвать «Тримальхион». [...] Фрэнсис Скотт Фицджеральд, 12 марта 1925 года
Источник: eksmo
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