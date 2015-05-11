Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">понедельник, 29 мая 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/5_faktov_iz_filmov_kotorye_my_proverili_na_nauchnuyu_dostovernost_41988"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41988_clap_gaspare_di_caro_il_mondo_nuov.jpg" width=206 alt="5 фактов из фильмов, которые мы проверили на научную достоверность" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://postnauka.ru/lists/76631>postnauka.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">5 фактов из фильмов, которые мы проверили на научную достоверность</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Эксперты ПостНауки объясняют, каким фактам на экране можно верить, а каким — нет</font></em></span></p><p>К работе в кино часто привлекают научных консультантов, чтобы события, разворачивающиеся на экране, выглядели реальными. Мы выбрали 5 картин и проверили, насколько они достоверны с точки зрения науки. <a href="http://www.chaskor.ru/article/5_faktov_iz_filmov_kotorye_my_proverili_na_nauchnuyu_dostovernost_41988">Подробнее</a></p><br clear="all" />





К работе в кино часто привлекают научных консультантов, чтобы события, разворачивающиеся на экране, выглядели реальными. Мы выбрали 5 картин и проверили, насколько они достоверны с точки зрения науки.

Бриджит Джонс боролась с плохим настроением при помощи мороженого. Правда ли, что еда помогает снять стресс?

«Дневник Бриджит Джонс: Грани разумного», 2004 // imdb.com





Это правда. Нужно начать с того, что стресс — это не всегда отрицательные эмоции, а он может быть вызван и положительными эмоциями. С точки зрения организма и работы внутренних органов эйфория — это тоже стресс. Поэтому можно, к сожалению, умереть и от радости. Этот миф касается того стресса, который появляется на фоне отрицательных эмоций. Если у человека возник такой стресс, ему может помочь все, что вызывает положительные эмоции. А еда — самый надежный источник позитива. Кусок мяса или шоколада вас никогда не обманет. Вам может не понравиться концерт, вы можете разругаться с лучшей подругой, но кусок хорошей еды в надлежащий момент гарантирует положительные эмоции.

На уровне нервных клеток еда способствует выделению медиаторов положительных эмоций. Как только в ротовой области появляются приятные вкусовые ощущения, а в желудок начинает что-то падать, в мозге начинают секретироваться эндорфины и дофамин. В итоге возникает положительное эмоциональное состояние, которое блокирует негативные переживания. Есть люди, которые действительно переедают от стресса. Но, как правило, если человек контролирует свое поведение, он ищет и другие источники положительных эмоций, чтобы снять стресс, который вызвали негативные переживания. Он может сходить на выставку, заняться спортом или даже поиграть в компьютерную игру. Еда снимает стресс, но часто использовать этот путь не следует, иначе потребление лишних калорий грозит вам стрессом уже по поводу лишнего веса.

Можно ли создать световой меч из «Звездных войн» в реальной жизни?

Световые мечи джедаев // imdb





Из существующих технологий наиболее близкими можно назвать технологии плазменной и лазерной резки. Плазмотроны создают дугу сверхгорячей плазмы, которую можно вытянуть в луч при помощи магнитного поля. Такая плазменная дуга режет металлы и тугоплавкие сплавы. Но размеры такой дуги порядка 10 см, да и сама дуга, форма которой в виде луча поддерживается приложенным магнитным полем, стремится отклониться под воздействием любых внешних полей. Кроме того, плазменный луч имеет температуру от нескольких тысяч до пары десятков тысяч градусов, то есть сражаться таким мечом можно будет только в специальном защитном костюме.

Лазерная резка использует лазер высокой мощности, сфокусированный в маленькое пятнышко. Высокая концентрация энергии позволяет разрезать практически любые материалы. Длина луча такого лазера может составлять от нескольких мкм до сотни метров. Правда, для того, чтобы такой меч функционировал, надо обеспечить хорошее охлаждение и мощный источник питания. На современном этапе развития технологий это все явно не поместится в рукоять меча, а потребует внешнего блока размером с небольшой чемоданчик. Поэтому для создания светового меча потребуются как новые материалы с высокой теплопроводностью, так и сверхмощные компактные источники питания.

Однако надо заметить, что даже при наличии сверхмощного компактного источника питания и системы охлаждения, помещающейся в рукоятке меча, остается еще проблема, связанная с физической природой светового луча. Даже при высокой концентрации свет не может выступать как твердое тело, и при скрещивании клинков таких световых мечей они просто пройдут друг через друга, а не блокируют удар. Да и выстрел из бластера пройдет через такой «клинок», а не отразится обратно.

Хотя уже сегодня в интернете поклонники «Звездных войн» могут найти меч, внешне напоминающий оружие джедая, мощностью около 200 мВт, с насадкой из оргстекла, которая имитирует лезвие меча, и зарядным устройством в комплекте.

Белла Свон несколько серий саги «Сумерки» доводит Эдварда Каллена просьбами сделать ее вампиром. Правда ли, что в вампира можно превратиться только после укуса другого вампира? Ну, если мы допустим, что вампиры существуют.

«Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1» // kinopoisk.ru





Популярность этого представления в значительной степени связана с успехом классического романа Брэма Стокера «Дракула» (1897), сформировавшего канон изображения вампиров в культуре. У Брэма Стокера вампиризм, как заразная болезнь, передавался через укус. Однако фольклорные вампиры, представления о которых существовали у многих европейских народов, имеют совершенно иной способ обращения. Чаще всего считалось, что вампиром становится человек, умерший неестественной смертью (утопленник, самоубийца, жертва преступления). В этом случае, не прожив отпущенный ему жизненный срок, умерший доживает его после смерти в виде ходячего покойника. Серьезное беспокойство у крестьян вызывала и смерть колдуна; считалось, что такие люди могут превращаться в вампиров и вредить людям после своей смерти. Наконец, существовали поверья, что вампиром может стать тот покойник, при погребении которого случились какие-то происшествия или не были соблюдены предписываемые традицией похоронные обряды. Так, например, считалось, что недопустимо, чтобы через гроб покойника перепрыгнула кошка или во время похоронной процессии на тело умершего попали капли дождя.

Представления о том, что человек, которого укусит вампир, сам превращается в вампира, для фольклорной традиции совершенно нехарактерны. Хотя в некоторых традициях считалось, что вампир может пить кровь своих жертв (причем не из шеи, а из сердца, пронзая грудь жертвы острым языком), это было чревато для них тяжелой болезнью или смертью, но не приводило к превращению в вампиров. В целом же фольклорные вампиры, как и колдуны, чаще обвинялись не в убийстве людей, а во вредительской деятельности по отношению к крестьянскому хозяйству. Считалось, что они могут отбирать молоко у коров, портить посевы, насылать стихийные бедствия и эпидемии на село.

Когда на экране показывают радиоактивные элементы, то обычно это светящаяся зеленая субстанция. Правда ли, что радиоактивные вещества светятся?

«Симпсоны»





Совершенно очевидно, откуда взялось это представление. В 1920–1930-е годы, когда был пик публичного интереса к радиоактивным материалам в различных бытовых приборах, лекарствах и прочем, краску, в которую включался радий, использовали для стрелок часов и окраски цифр. Чаще всего эта краска была на основе сульфида цинка в смеси с медью. Примеси радия, которые испускали радиоактивное излучение, взаимодействовали с краской, так что она начинала светиться зеленым.

Существенное число тех часов и декоративных предметов, которые дошли до нас, продолжали светиться зеленым, потому что оставались радиоактивными. Они были достаточно широко распространены, особенно в США и Европе.

Мы также можем вспомнить, что ряд солей урана, который наравне с плутонием в общественном сознании ассоциируется с понятием радиоактивности, имеют зеленый цвет. Но это никак не связано с образованием зеленого свечения. В подавляющем большинстве случаев видимый свет в процессе радиоактивного распада не излучается. А «зеленое свечение» обычно связано не со свечением самого радиоактивного материала, а с взаимодействием радиации с окружающим материалом.

В «Особенностях национальной охоты» обыгрывается стереотип, что русские не могут жить без водки. Правда ли, что у русских есть гены, которые заставляют их пить?

«Особенности национальной охоты», 1995 // kinopoisk.ru





Это неправда. Ни по одному из генов, которые влияют на потребление алкоголя, русские не отличаются от остальных народов Европы. Существуют две группы генов, которые связаны с развитием зависимости от алкоголя. Это гены метаболизма алкоголя и гены, контролирующие передачу нервных импульсов в мозге. Метаболизм алкоголя происходит в два этапа. На первом образуется токсичный продукт (ацетальдегид), доставляющий неприятные ощущения. На втором этапе этот продукт обезвреживается. Варианты генов, из-за которых при потреблении алкоголя концентрация токсичного ацетальдегида в крови повышена, распространены в Восточной и Юго-Восточной Азии (до 70–80% населения этих регионов являются носителями таких вариантов генов). Носители этих вариантов генов потребляют меньше алкоголя, и у них снижен риск развития алкоголизма. В Европе встречается лишь один из этих вариантов — он называется ADH1B*48His — и менее чем у 10% населения.

В начале 2000-х российскими СМИ было распространено ошибочное утверждение, что более половины русских являются носителями этого варианта гена, доставшегося им будто бы со времен Чингисхана. Более того, именно этот ген называли причиной «русского пьянства». На самом деле лишь один из десяти русских является носителем этого варианта гена. А русские мужчины, у которых такой вариант гена имеется, потребляют в среднем на 20% алкоголя меньше, чем те, у кого такого варианта гена нет. На территории России наиболее часто такой вариант гена встречается у народов Южной Сибири (среди бурят, алтайцев, тувинцев — до 50% населения). У северных монголоидов (чукчей, хантов, ненцев) этот вариант либо отсутствует, либо имеется у очень небольшой части населения (не более 5%). Представления о том, что вариант гена ADH1B*48His имеется у всех монголоидов, — еще один миф, сложивший в результате неправомерного перенесения свойств, характерных для южных монголоидов (китайцев, японцев, корейцев), на северных.

Источник: postnauka.ru





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