Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 09:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/5_chuvstvennyh_metodov_borby_so_stressom_u_podrostkov_42734"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42734_woman-2775273_960_720_0072041.jpg" width=206 alt="5 «чувственных» методов борьбы со стрессом у подростков" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=http://womo.ua/pyat-chuvstv-alternativnyie-metodyi-borbyi-so-stressom-u-podrostkov/>womo.ua</a></b></span> <span style="font-size: large;">5 «чувственных» методов борьбы со стрессом у подростков</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Рекомендует невропатолог Нада Милосавлевич</font></em></span></p><p>Мы считаем, что сегодня люди, в том числе и подростки, подвержены стрессу намного больше, чем раньше. Тем не менее исследования показывают, что, во все времена подростки в возрасте 11-18 лет всегда больше склонны страдать от стресса и тревожности, чем люди постарше. Оно и понятно: они не могут посмотреть на ситуацию под тем же углом зрения, что и те, которые уже подобное переживали, а может, видели и чего похуже. <a href="http://www.chaskor.ru/article/5_chuvstvennyh_metodov_borby_so_stressom_u_podrostkov_42734">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Мы считаем, что сегодня люди, в том числе и подростки, подвержены стрессу намного больше, чем раньше. Тем не менее исследования показывают, что, во все времена подростки в возрасте 11-18 лет всегда больше склонны страдать от стресса и тревожности, чем люди постарше. Оно и понятно: они не могут посмотреть на ситуацию под тем же углом зрения, что и те, которые уже подобное переживали, а может, видели и чего похуже.

Нада Милосавлевич, психолог и невропатолог с лицензией в альтернативной медицине предлагает применять холистический подход для того, чтобы уменьшить стресс у подростков.

Основные причины стресса у подростков

Почему важно помочь справляться со стрессом и тревожностью именно молодым людям? Все просто: если мы научим этому наших детей, то они с большой вероятностью не разовьют хронических проблем вроде депрессии и других психологических расстройств. Что же является причиной стресса у ребят:

Диета

Неправильное питание может запросто вызвать проблемы как физического, так и психологического характера не только у взрослых, но и у детей. Правильное питание в период роста организма — фундаментально.

Социальное давление

Все мы знаем, как подростки зависят от мнения своих сверстников, — именно оно может подтолкнуть их к рискованным действиям, употреблению алкоголя, наркотиков и тому подобное. И, конечно, часто на них давят и ожидания родителей. В таких условиях, например, подросткам тяжело говорить с окружающими о психологическом или физическом насилии.

Болезни

Различные заболевания, в том числе инфекционные, требуют от организма мобилизации всех сил для выздоровления. Если у подростка хроническое заболевание, оно становится дополнительным фактором стресса.

Физические изменения

Прыщи, ломка голоса, запах тела и начало менструального цикл — все это застает подростков врасплох. Недосыпание, характерное для подростков, повышает уровень гормона стресса — кортизола, а значит дети не могут сконцентрироваться, да и в целом выглядят нездоровыми.

Все остальное

Проблемы в школе, трудности в приобретении новых друзей, финансовые проблемы семьи, гонка за модными трендами — вот неполный список дополнительных факторов стресса.

Пять чувств

И стресс — это нормальная реакция на множество стимулов, он помогает нам выжить. Но вот если он слишком острый или если он длится слишком долго — тогда это проблема, которая мешает нам жить качественно. Мне нравится ассоциировать альтернативные виды терапии с чувствами, через которые мы можем помогать себе избавляться от стресса.

Прикосновение

Акупунктура и массаж очень действенно борются со стрессом, а так же эффективны при аллергии, головной боли и некоторых хронических болях.

Обоняние

Ароматерапия эссенциальными маслами — это прямой путь воздействия на мозг через обонятельный нерв. Некоторые масла имеют стимулирующий эффект, а некоторые — успокоительный. Так, для успокоения советую применять лаванду, ромашку и нероли. Для наполнения энергией же советую эссенциальные масла грейпфрута, лимона, лайма и перечной мяты. Как использовать эссенциальные масла? Вдыхать, наносить на кожу. Некоторые производители делают даже капсулы с такими маслами, но я не советую принимать масла вовнутрь, не всем это подходит и может даже навредить.

Вкус

Чаи и травяные сборы — это также путь к излечению человеческого тела и души. Вкус — атрибут еды, а значит имеет колоссальное влияние на мозг, на эмоции.

Звук

Веками лечение звуком использовалось в различных культурах и религиях, в своей практике я использую камертоны, хотя так же эффективны и звуки природы, и музыка.

Зрение

Есть специальные позы в йоге, которые дают нашему мозгу особую, успокаивающую картинку, если мы будем смотреть на себя в зеркало во время выполнения асан. Некоторые цвета и их сочетания также багоприятно влияют на нервную систему. Вид волн, морской глади или лесной зелени всегда успокаивают нас.

Дети и альтернативная медицина

Так как многие нуждающиеся в помощи дети не пойдут в кабинет аюрведы или к ароматерапевту, то я разработала для них специальную программу. Мы работали с тремя школами из разных районов Бостона (США), в программе принимали участие 130 учеников обоих полов, от 14 до 19 лет. Через 8 недель курса ребята единодушно признали, что их стресс и тревожность уменьшились примерно на треть. Они получили эффективные инструменты для укрепления стойкости. Результаты нашего исследования были опубликованы в Journal of Adolescent Psychiatry.

Почему я выступаю за альтернативные методы улучшения самочувствия? Человек — это единое целое, холистический подход к здоровью на этом и основан: для того, чтобы воздействовать на тело, можно воздействовать на мысли и ощущения, и наоборот — чтобы снять нервное напряжение, можно воздействовать на тело. И потом, согласитесь, — эти методы не являются дорогостоящими. Но самое главное — это то, что такой подход оснащает ребят инструментами борьбы со стрессом, которые они могут применять совершенно автономно, а это дает им чувство контроля, так необходимое в этом возрасте.

Источник: womo.ua





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