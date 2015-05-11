5 «чувственных» методов борьбы со стрессом у подростков

Мы считаем, что сегодня люди, в том числе и подростки, подвержены стрессу намного больше, чем раньше. Тем не менее исследования показывают, что, во все времена подростки в возрасте 11-18 лет всегда больше склонны страдать от стресса и тревожности, чем люди постарше. Оно и понятно: они не могут посмотреть на ситуацию под тем же углом зрения, что и те, которые уже подобное переживали, а может, видели и чего похуже.
Нада Милосавлевич, психолог и невропатолог с лицензией в альтернативной медицине предлагает применять холистический подход для того, чтобы уменьшить стресс у подростков.
Основные причины стресса у подростков
Почему важно помочь справляться со стрессом и тревожностью именно молодым людям? Все просто: если мы научим этому наших детей, то они с большой вероятностью не разовьют хронических проблем вроде депрессии и других психологических расстройств. Что же является причиной стресса у ребят:
Диета
Неправильное питание может запросто вызвать проблемы как физического, так и психологического характера не только у взрослых, но и у детей. Правильное питание в период роста организма — фундаментально.
Социальное давление
Все мы знаем, как подростки зависят от мнения своих сверстников, — именно оно может подтолкнуть их к рискованным действиям, употреблению алкоголя, наркотиков и тому подобное. И, конечно, часто на них давят и ожидания родителей. В таких условиях, например, подросткам тяжело говорить с окружающими о психологическом или физическом насилии.
Болезни
Различные заболевания, в том числе инфекционные, требуют от организма мобилизации всех сил для выздоровления. Если у подростка хроническое заболевание, оно становится дополнительным фактором стресса.
Физические изменения
Прыщи, ломка голоса, запах тела и начало менструального цикл — все это застает подростков врасплох. Недосыпание, характерное для подростков, повышает уровень гормона стресса — кортизола, а значит дети не могут сконцентрироваться, да и в целом выглядят нездоровыми.
Все остальное
Проблемы в школе, трудности в приобретении новых друзей, финансовые проблемы семьи, гонка за модными трендами — вот неполный список дополнительных факторов стресса.
Пять чувств
И стресс — это нормальная реакция на множество стимулов, он помогает нам выжить. Но вот если он слишком острый или если он длится слишком долго — тогда это проблема, которая мешает нам жить качественно. Мне нравится ассоциировать альтернативные виды терапии с чувствами, через которые мы можем помогать себе избавляться от стресса.
Прикосновение
Акупунктура и массаж очень действенно борются со стрессом, а так же эффективны при аллергии, головной боли и некоторых хронических болях.
Обоняние
Ароматерапия эссенциальными маслами — это прямой путь воздействия на мозг через обонятельный нерв. Некоторые масла имеют стимулирующий эффект, а некоторые — успокоительный. Так, для успокоения советую применять лаванду, ромашку и нероли. Для наполнения энергией же советую эссенциальные масла грейпфрута, лимона, лайма и перечной мяты. Как использовать эссенциальные масла? Вдыхать, наносить на кожу. Некоторые производители делают даже капсулы с такими маслами, но я не советую принимать масла вовнутрь, не всем это подходит и может даже навредить.
Вкус
Чаи и травяные сборы — это также путь к излечению человеческого тела и души. Вкус — атрибут еды, а значит имеет колоссальное влияние на мозг, на эмоции.
Звук
Веками лечение звуком использовалось в различных культурах и религиях, в своей практике я использую камертоны, хотя так же эффективны и звуки природы, и музыка.
Зрение
Есть специальные позы в йоге, которые дают нашему мозгу особую, успокаивающую картинку, если мы будем смотреть на себя в зеркало во время выполнения асан. Некоторые цвета и их сочетания также багоприятно влияют на нервную систему. Вид волн, морской глади или лесной зелени всегда успокаивают нас.
Дети и альтернативная медицина
Так как многие нуждающиеся в помощи дети не пойдут в кабинет аюрведы или к ароматерапевту, то я разработала для них специальную программу. Мы работали с тремя школами из разных районов Бостона (США), в программе принимали участие 130 учеников обоих полов, от 14 до 19 лет. Через 8 недель курса ребята единодушно признали, что их стресс и тревожность уменьшились примерно на треть. Они получили эффективные инструменты для укрепления стойкости. Результаты нашего исследования были опубликованы в Journal of Adolescent Psychiatry.
Почему я выступаю за альтернативные методы улучшения самочувствия? Человек — это единое целое, холистический подход к здоровью на этом и основан: для того, чтобы воздействовать на тело, можно воздействовать на мысли и ощущения, и наоборот — чтобы снять нервное напряжение, можно воздействовать на тело. И потом, согласитесь, — эти методы не являются дорогостоящими. Но самое главное — это то, что такой подход оснащает ребят инструментами борьбы со стрессом, которые они могут применять совершенно автономно, а это дает им чувство контроля, так необходимое в этом возрасте.
Источник: womo.ua
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