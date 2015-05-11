Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">, Сегодня, 18:00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/50_dnej_do_ego_samoubijstva_42692"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201711/392_300_42692_7636e8025a2869c.jpg" width=206 alt="50 дней до его самоубийства" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b>Татьяна Ратькина</b></span> <span style="font-size: large;">50 дней до его самоубийства</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">«Утиная охота» Евгения Марчелли в Театре имени Ермоловой</font></em></span></p><p>В жизни души компании, любимца женщин Вити Зилова наступила черная полоса: жена бросила, любовница переметнулась к приятелю, лучший друг предал, юная поклонница наскучила, с работы чуть не уволили. С горя молодой человек напился, устроил скандал и наставил на собутыльников ружье. <a href="http://www.chaskor.ru/article/50_dnej_do_ego_samoubijstva_42692">Подробнее</a></p><br clear="all" />





В жизни души компании, любимца женщин Вити Зилова наступила черная полоса: жена бросила, любовница переметнулась к приятелю, лучший друг предал, юная поклонница наскучила, с работы чуть не уволили. С горя молодой человек напился, устроил скандал и наставил на собутыльников ружье.

Этими незамысловатыми фразами исчерпываются содержание и смысл «Утиной охоты» Евгения Марчелли. Правда, банальную бытовую историю режиссер обернул в яркую обертку. Премьера Театра имени Ермоловой – красивый, богатый внешними эффектами спектакль. Тут и стильный видеоарт, и удачное сочетание театральных и кинематографических приемов. Живая музыка: сентиментальные романсы под гитару и энергичное соло на барабане. Минималистичные декорации и запоминающиеся костюмы: Галина (Кристина Асмус), Ирина (Дарья Мельникова) и Вера (Анна Воркуева) дефилируют то в обтягивающих черных, то в развевающихся красных, то в струящихся белых нарядах.

Это великолепие Марчелли приправил традиционной современной перчинкой: парой матерных конструкций, поцелуями взасос и намеком на обнаженку. Но, как ни странно, полученная забористая смесь действует слабо и недолго. Несмотря на мелькание ярких картинок, «Утиная охота» Театра имени Ермоловой кажется пресной и пустой.

Возможно, дело в исполнителе главной роли Иване Янковском. По замыслу создателей постановки, его Зилов должен быть не сомневающимся меланхоликом, а полным сил ценителем радостей жизни. С этой задачей актер, пожалуй, справился. Но вместе с гедонизмом к вампиловскому образу почему-то примешались одноплановость и однозначность.

По словам Марчелли, в «Утиной охоте» он пытается разгадать загадку Зилова, поговорить о трагическом несовершенстве бытия и прочих высоких материях. Но в Зилове-Янковском загадку трудно найти и даже предположить. А философские вопросы не вписываются в гламурную стилистику постановки, не согласуются с ее рассеянно динамичным ритмом. Спектакль Евгения Марчелли, почти дословно воспроизводя пьесу, удивляет полным внутренним несовпадением с ней, парадоксальной глухотой к вампиловскому тексту.

В отличие от многих произведений советской литературы, «Утиная охота» поддается осовремениванию легко и безболезненно. Зилова можно одеть в косуху или модный пиджак, отправить из провинциального городка в столицу, из скромного служащего превратить в топ-менеджера… Предлагаемые обстоятельства не так уж важны, ведь подойти к краю можно в любых декорациях. А пьеса Вампилова – именно о стоянии на краю. О том, как благополучный молодой человек решает, имела ли его жизнь смысл и получит ли она продолжение. Об искушении смертью, одиночеством и пустотой, о взгляде в бездну, от которого застрахованы немногие.

Сегодня эта тема стала пугающе актуальной, но в погоне за оригинальностью Евгений Марчелли, увы, упустил ее из виду. У Театра имени Ермоловой долгая история отношений с вампиловской драматургией: в 1970-х годах здесь были поставлены «Старший сын» и «Стечение обстоятельств», «Прошлым летом в Чулимске» и «Утиная охота». Знаковые для театра и значимые для всей культуры эпохи застоя, классические, монументальные, образцовые, эти спектакли стали для Марчелли отправной точкой и вызовом. Острая потребность дистанцироваться от канона заставила искать новые сценические приемы, породила отточенную форму – и выхолощенное содержание.

Зилов Евгения Марчелли меняет женщин как перчатки, не испытывая ни тени сомнений и сожаления. Дружба у него приравнивается к совместным кутежам, а работа вызывает плохо скрываемое раздражение и искушение сделать гадость начальству и коллегам.

Зилов Александра Вампилова не страдает целомудрием. Но воспоминание о первой близости с Галиной и последнее, уже бессмысленное объяснение с женой он наполняет непритворной нежностью и грустью. «Липовая» статья, чуть не стоившая Зилову работы, а Саяпину (Алексей Каничев) новой квартиры, – скорее легкомыслие, чем «вредительство». А скандал в кафе «Незабудка» – нервный срыв, но не сознательная, запланированная подлость. На подлость и равнодушие вампиловский Зилов вообще не способен. И неизбежное столкновение с мелочностью и трусостью, лицемерием, своим и чужим непостоянством, с пошлостью самой жизни, которой – как прекрасная и недостижимая мечта – противостоит утиная охота, вызывает у него острую боль.

В почти неправдоподобном сочетании буйного гедонизма, задиристой жесткости и ранимости, чуткости, вероятно, и заключается пресловутая загадка Зилова. Для того, чтобы разгадать ее, в Театре имени Ермоловой созданы прекрасные, почти идеальные условия. Над сценой Евгений Марчелли разместил огромный экран, дополняющий театральное действие выразительными крупными планами. Они могли – и должны были – выставить напоказ едва уловимые движения зиловской души, донести его переживания до последних рядов балкона и бельэтажа. Увы, план не сработал. На премьерной «Утиной охоте» запоминается изящная композиция кадров и любопытная, уместная сценография. Но Зилов остается миловидной пустышкой: то ли актеру не помогли даже богатые возможности кино, то ли режиссер, вольно или невольно, сделал выбор за героя. Отсек сомневающуюся, слабую часть характера, сделав акцент на охотнике и победителе, весельчаке и бабнике.

Возможно, ультрасовременный Зилов и должен быть таким. Но допустимая и интересная трактовка, в данном случае, не обогатила ни пьесу, ни постановку. История, начавшаяся с похоронного венка и чуть не закончившаяся выстрелом, была почти трагедией, почти исповедью. Бытовые зарисовки, мелькающие под бодрый ритм барабанов, – почти мыльная опера, почти банальность. Жизнь без мечты об утиной охоте.





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