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Татьяна Ратькина   , Сегодня, 18:00

50 дней до его самоубийства
«Утиная охота» Евгения Марчелли в Театре имени Ермоловой


Источник: ermolova.ru
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Рыба мечты в грозовом бассейне


Поворот с «Утиной охотой»




В жизни души компании, любимца женщин Вити Зилова наступила черная полоса: жена бросила, любовница переметнулась к приятелю, лучший друг предал, юная поклонница наскучила, с работы чуть не уволили. С горя молодой человек напился, устроил скандал и наставил на собутыльников ружье.

Этими незамысловатыми фразами исчерпываются содержание и смысл «Утиной охоты» Евгения Марчелли. Правда, банальную бытовую историю режиссер обернул в яркую обертку. Премьера Театра имени Ермоловой – красивый, богатый внешними эффектами спектакль. Тут и стильный видеоарт, и удачное сочетание театральных и кинематографических приемов. Живая музыка: сентиментальные романсы под гитару и энергичное соло на барабане. Минималистичные декорации и запоминающиеся костюмы: Галина (Кристина Асмус), Ирина (Дарья Мельникова) и Вера (Анна Воркуева) дефилируют то в обтягивающих черных, то в развевающихся красных, то в струящихся белых нарядах.

Это великолепие Марчелли приправил традиционной современной перчинкой: парой матерных конструкций, поцелуями взасос и намеком на обнаженку. Но, как ни странно, полученная забористая смесь действует слабо и недолго. Несмотря на мелькание ярких картинок, «Утиная охота» Театра имени Ермоловой кажется пресной и пустой.

Возможно, дело в исполнителе главной роли Иване Янковском. По замыслу создателей постановки, его Зилов должен быть не сомневающимся меланхоликом, а полным сил ценителем радостей жизни. С этой задачей актер, пожалуй, справился. Но вместе с гедонизмом к вампиловскому образу почему-то примешались одноплановость и однозначность.

По словам Марчелли, в «Утиной охоте» он пытается разгадать загадку Зилова, поговорить о трагическом несовершенстве бытия и прочих высоких материях. Но в Зилове-Янковском загадку трудно найти и даже предположить. А философские вопросы не вписываются в гламурную стилистику постановки, не согласуются с ее рассеянно динамичным ритмом. Спектакль Евгения Марчелли, почти дословно воспроизводя пьесу, удивляет полным внутренним несовпадением с ней, парадоксальной глухотой к вампиловскому тексту.

В отличие от многих произведений советской литературы, «Утиная охота» поддается осовремениванию легко и безболезненно. Зилова можно одеть в косуху или модный пиджак, отправить из провинциального городка в столицу, из скромного служащего превратить в топ-менеджера… Предлагаемые обстоятельства не так уж важны, ведь подойти к краю можно в любых декорациях. А пьеса Вампилова – именно о стоянии на краю. О том, как благополучный молодой человек решает, имела ли его жизнь смысл и получит ли она продолжение. Об искушении смертью, одиночеством и пустотой, о взгляде в бездну, от которого застрахованы немногие.

Сегодня эта тема стала пугающе актуальной, но в погоне за оригинальностью Евгений Марчелли, увы, упустил ее из виду. У Театра имени Ермоловой долгая история отношений с вампиловской драматургией: в 1970-х годах здесь были поставлены «Старший сын» и «Стечение обстоятельств», «Прошлым летом в Чулимске» и «Утиная охота». Знаковые для театра и значимые для всей культуры эпохи застоя, классические, монументальные, образцовые, эти спектакли стали для Марчелли отправной точкой и вызовом. Острая потребность дистанцироваться от канона заставила искать новые сценические приемы, породила отточенную форму – и выхолощенное содержание.

Зилов Евгения Марчелли меняет женщин как перчатки, не испытывая ни тени сомнений и сожаления. Дружба у него приравнивается к совместным кутежам, а работа вызывает плохо скрываемое раздражение и искушение сделать гадость начальству и коллегам.

Зилов Александра Вампилова не страдает целомудрием. Но воспоминание о первой близости с Галиной и последнее, уже бессмысленное объяснение с женой он наполняет непритворной нежностью и грустью. «Липовая» статья, чуть не стоившая Зилову работы, а Саяпину (Алексей Каничев) новой квартиры, – скорее легкомыслие, чем «вредительство». А скандал в кафе «Незабудка» – нервный срыв, но не сознательная, запланированная подлость. На подлость и равнодушие вампиловский Зилов вообще не способен. И неизбежное столкновение с мелочностью и трусостью, лицемерием, своим и чужим непостоянством, с пошлостью самой жизни, которой – как прекрасная и недостижимая мечта – противостоит утиная охота, вызывает у него острую боль.

В почти неправдоподобном сочетании буйного гедонизма, задиристой жесткости и ранимости, чуткости, вероятно, и заключается пресловутая загадка Зилова. Для того, чтобы разгадать ее, в Театре имени Ермоловой созданы прекрасные, почти идеальные условия. Над сценой Евгений Марчелли разместил огромный экран, дополняющий театральное действие выразительными крупными планами. Они могли – и должны были – выставить напоказ едва уловимые движения зиловской души, донести его переживания до последних рядов балкона и бельэтажа. Увы, план не сработал. На премьерной «Утиной охоте» запоминается изящная композиция кадров и любопытная, уместная сценография. Но Зилов остается миловидной пустышкой: то ли актеру не помогли даже богатые возможности кино, то ли режиссер, вольно или невольно, сделал выбор за героя. Отсек сомневающуюся, слабую часть характера, сделав акцент на охотнике и победителе, весельчаке и бабнике.

Возможно, ультрасовременный Зилов и должен быть таким. Но допустимая и интересная трактовка, в данном случае, не обогатила ни пьесу, ни постановку. История, начавшаяся с похоронного венка и чуть не закончившаяся выстрелом, была почти трагедией, почти исповедью. Бытовые зарисовки, мелькающие под бодрый ритм барабанов, – почти мыльная опера, почти банальность. Жизнь без мечты об утиной охоте.




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Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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