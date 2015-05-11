Подписаться на обновления
19 июляСреда

usd цб 59.3705

eur цб 68.4008

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденция
Европа США и Канада Латинская Америка Китай Ближний Восток Азия и Океания Африка Война и мир Мировые проблемы Экс-СССР
Виктор Киншов, knife.media   , Сегодня, 03:00

20 $ — это судьба
Как живут жрицы любви в Таиланде


Источник: knife.media
   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

Проституция в духовной России


Почему мужчины покупают услуги проституток




Для обычного жителя Восточной Европы Таиланд представляется доступным туристическим раем, где можно роскошно пожить за скромный бюджет. Но многие туристы едут сюда не только за океаном и фруктами, а для удовлетворения потребностей, стоящих в пирамиде Маслоу куда выше: Таиланд — мекка дешевой проституции. Нож

Родина ночных бабочек

Как и многие другие бедные страны, Таиланд можно разделить на две части. Первая — туристическая, которую мы привыкли видеть на картинках, туда авиакомпании продают горящие туры и каждый год стремятся миллионы туристов. Вторая остается неизвестной для путешественника: это беднейшие поселки, граничащие с Лаосом и Бирмой. Их жители тяжело работают в полях, выращивая рис. Бедность проела эти места настолько, что молодежь пытается выбраться оттуда как можно скорее, а старики живут на то, что пришлют им дети и внуки. Недостаточное количество дождей постоянно угрожает урожаям, а уровень алкоголизма и безработицы гораздо выше мотивации что-то изменить. Процент проститутуции в этих краях нулевой, но они являются главным донором путан в туристические районы Тая.

Несколько раз в год по городкам беднейшего региона Исана ездят вербовщики, которые предлагают родителям продать ребенка в бордель за разовое вознаграждение в 15–20 $.

Если в семье есть подходящий ребенок, уже к 10–12 годам его отправляют в Бангкок, на первую в жизни работу вне дома. Скорее всего, она продлится много лет.

По данным Human Help Network, только официально бездомных детей, маленьких тайцев и уроженцев соседних нищих государств, в стране 25 тысяч. Это без учета тех, кто живет с семьей, но за кусок хлеба готов продавать свое тело любому желающему. Стайки голодных детей бродят по улицам Бангкока и Патайи. И если вы встретите в торговом центре ребятишек, которые вам что-то предлагают, знайте — это не услуги по чистке обуви и не продажа этнических поделок.

Проституция в цифрах

Официально продажа сексуальных услуг в стране запрещена, на деле же власти смотрят на этот бизнес сквозь пальцы, не предпринимая реальных действий по борьбе с ним. Исключение — суровая политика, направленная против педофилов. Только в 2015 году полиции Таиданда удалось засадить 2900 человек по обвинению в сексе с детьми до 15 лет. Тогда же власти поймали местного предпринимателя, который сводил детей с местными туристами. Было доказано более 100 случаев продажи им сексуальных услуг несовершеннолетних, большая часть которых предоставлялсь одному-единственному туристу из США, который регулярно посещал Таиланд на протяжении 20 лет. По тайским законам, вступление в связь с проституткой в возрасте до 18 лет карается тремя годами тюрьмы и штрафом в 1700 $. За связь с девушкой младше пятнадцати — 15 лет тюрьмы и 11 000 $ штрафа. Некоторых везучих правонарушителей депортируют отбывать наказание на родину.

В туристических центрах выгоднее продать собственное тело старается каждая третья девушка. Занятие это начинается с детского возраста и длится до глубокой зрелости — тайки выглядят по западным меркам очень молодо, европейцы затрудняются определить их возраст и поэтому вовсю флиртуют в ресторанах с улыбчивыми местными, которым может быть и пятнадцать, и сорок пять.

Увидеть тайских представительниц древнейшей профессии просто, даже если не искать встречи с ними. Самыми распространенными местами, где они проводят время, являются многочисленные go-go бары.

Проходя мимо, вы точно их узнаете: у входа и в окнах будет красоваться целая толпа девушек, они преградят вам путь, хватая вас за руки и щипая за задницу.

После знакомства клиенту нужно угостить девушку на баре (не удивляйтесь заоблачным как для Таиланда ценам — в угощение включена стоимость нахождения тайки в этом заведении). Пригласить леди к себе в номер можно за 30-100 $, в зависимости от времени суток и стоящих перед ней задач.

На улице работают проститутки-фрилансеры, которые не относят себя к определенному заведению. Среди них часто встречаются бирманки, лаоски, кхмерки. Теоретически они также могли бы работать в барах, но мешает либо незнание английского, либо не слишком привлекательная внешность. В своем заученном питче они дают понять, сколько стоят услуги, и сообщают, что место для них не имеет значения. Изначальная цена — 10 $, но можно и поторговаться.

Особой популярностью у иностранцев пользуются ночные массажные салоны. Тут важно разделять те, где действительно предоставляют исключительно spa-услуги, и салоны, работающие по ночам и к массажу имеющие весьма опосредованное отношение. Как правило, классические оздоровительные заведения закрываются еще до заката, в отличие от увеселительных. В меню услуг последнего, помимо стандартного тайского и oil-massage, может включаться индивидуальная встреча с мастером. В среднем, сеанс обходится примерно в 30 $.

Большинство тайских путан — девушки, но часто встречаются ледибои (как их называют местные, катои), парни, которые сделали операцию по смене пола или просто хотят быть похожими на женщину.

Такого количества трансвеститов и половых свитчеров вы не встретите ни в одной стране мира. Некоторые объясняют это тем, что в Тае абсолютно отсутствует гомофобное общество, и если кто-то хочет сменить пол, проблем с этим он не встретит. Часто людей «третьего пола» трудно отличить от девушек, индустрия пластической хирургии здесь на высоком уровне, поэтому с неопытными туристами иногда случаются казусы. Впрочем, чаще всего тайки нормально относятся к вопросу о том, девушки они или катои, и лучше переспросить, чем оказаться в конфликтной ситуации с ледибоем, который при необходимости докажет, что он прежде всего мужчина.

Места и личный опыт

Наибольшее скопление представителей древнейшей профессии — в Паттайе, курортном городе недалеко от Бангкока, который стал одним из самых популярных направлений турфирм, работающих в странах СНГ и не только. Здесь я познакомился с турком, который ездит в эти места уже четвертый год. На работе он говорит, что влюблен в тайскую архитектуру, но мне признался, что его привлекает возможность снять четырех азиаток на ночь за 150$.

Поразвлечься здесь предлагают каждые десять метров, а количество go-go баров, ping-pong шоу (аттракционов по метанию шариков для настольного тенниса при помощи вагины) и массажных салонов такое, что за весь отпуск не обойдешь.

В Бангкоке туристический бум достигает пика на небольшой улице Cowboy soi. Пересечь ее непросто из-за стены девушек в купальниках, которые будут буквально вешаться вам на шею. Здесь находится множество заведений с орущей музыкой и номерами на втором этаже.

Для тех сотрудниц секс-индустрии, которым не повезло попасть на самую горячую улицу столицы, вокруг нее расположено множество передвижных баров.

Это обычные мопеды, к которым припаяны барные стойки. К такой конструкции приставляют 2–3 барных стула, за них садят проституток и вуаля — магнит для туристов.

Я угостил владелицу одного такого бара и попросил ее рассказать о себе.

Тина обслуживает клиентов в прицепе своего мотороллера, в этой отрасли уже пятнадцать лет. Ей 34, она замужем, растит двоих дочерей. Начинала официанткой, потом ресторан закрыли, пришлось сменить профессиею. Муж не против — он продает сувениры на местном рынке и один прокормить семью не может. В день у Тины бывает от двух до десяти клиентов, за возможность работать в бойком месте возле станции метро ей иногда приходится драться с другими проститутками. Пока мы общались, подошли двое детей 4-5 лет и стали клянчить мелочь. Я нашел в кармане одну монету и дал ее мальчику. Второй заплакал и начал дергать другого за грязную футболку, пытаясь отобрать деньги. Тина с укором посмотрела на меня, сказав, что Будда велел давать всем поровну. Она быстро допила свой коктейль и предложила мне угостить ее еще раз или проваливать и не отвлекать от работы.

На каждом крупном острове Таиланда, будь то Пхукет, Самуи или Панган, искать проституток вам даже не придется. Это будут первые люди, которые подойдут к вам с улыбкой и фразой «Hello! Where are you from?». Дальше сценарий один и тот же — всеми возможными способами вас будут склонять к мысли потянуться к кошельку.

Невесты на экспорт

Проституция — это социальная крайность, на которую идут самые бедные женщины страны. Многие чуть более обеспеченные тайки преследуют цель найти и влюбить в себя экспата из Европы, Америки или Австралии. В Таиланде считают, что выйти замуж за иностранца или жить с ним в роли любимой девушки — верный путь к счастливой судьбе, в которой не будет места голоду и тяжелой работе не только для самой девушки, но и для всей ее семьи.

Поэтому ситуация, когда молодая тайка становится компаньонкой 60-летнего европейца, очень распространена. Однажды я остался ночевать в хостеле города Хать Яй, это было необычное 4-х этажное здание, с коллекцией ретро-велосипедов. Его владелец-таец построил хостел самостоятельно, а велики собирал с 10 лет. По его словам, парням в Тае трудно найти для себя девушку, которая предпочла бы его, а не иностранца: «Мне 41 год, по местным меркам у меня успешный бизнес, машина, образование, но тайки предпочитают пенсионеров-фарангов. Считают, что за ними стабильность.»

Источник: knife.media




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Собираемся к теплу

25 интересных фактов о Тунисе

Тунис — весьма популярное туристическое направление, эту страну посещает не меньшее число туристов (в том числе российских), чем Египет и Турцию. Впрочем, чистые пляжи и тёплое море — далеко не единственное богатство Туниса. Эта африканская страна весьма интересна и с точки зрения любознательного посетителя, которых хочет ознакомиться с её особенностями, а не только валяться на пляже.

17.07.2017 09:50, стофактов.рф

Куда можно поехать в 2013 году россиянину без визы
«Я ехал на войну и пакет из «дьюти фри» никак с ней не вязался»

Реновация по-французски

То, что мы сейчас называем Парижем, – во многом наследие барона Османа, префекта департамента Сена, совершившего тотальную перепланировку столицы Франции с 1853 по 1870 год. Именно благодаря ему Париж стал городом, в котором «праздник всегда с тобой». Однако чтобы этот праздник состоялся, городу и его жителям пришлось заплатить немыслимую цену.

10.07.2017 16:00, Алексей Сурин, diletant.media

Император лоскутной Европы
Реновация, или игра в наперстки

Экранные идолы

Кто покорял сердца советских женщин

Ответственные чекисты, отважные революционеры и несгибаемые комсомольцы были главными героями советской культуры. Но страна влюблялась совсем в других мужчин, если им изредка удавалось пробиться через железный занавес.

07.07.2017 17:00, april-knows.ru

Безграничная красота
«Укрощение строптивого» Кастеллано и Пипполо

Посмертная месть канцлера Коля

В Германии не будет отдельной государственной церемонии прощания с покойным Гельмутом Колем. Такова была последняя воля бывшего канцлера

1 июля в первой половине дня во французском Страсбурге состоится европейский государственный акт прощания с умершим 16 июня бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем (Helmut Kohl). Гроб с телом покойного в зале Европарламента будет прикрыт флагом ЕС. После траурной церемонии гроб на вертолете доставят в Германию, погрузят на корабль и в сопровождении целой флотилии по Рейну перевезут в собор города Шпайер. Днем там пройдет панихида, а вечером - на площади перед собором - процедура прощания с воинскими почестями.

01.07.2017 16:00, dw.com<

Кто объединил Германию?
Третий срок для Меркель

Убийственная красота

Красота в Китае прошлых столетий по-настоящему требовала жертв: женщины ухаживали за кожей с помощью масок из белка и киновари, белили лицо и сурьмили брови. Но главным признаком привлекательной внешности считалась крошечная ножка, не больше 7 сантиметров в длину. Ступни девочек туго бинтовали, начиная с четырехлетнего возраста – от этого часто возникали инфекции, переломы, иногда даже отваливались пальцы.

30.06.2017 20:00, Екатерина Астафьева

Самые необычные сексуальные обряды и обычаи народов мира
Красота по-французски

«Голод достиг такого масштаба, что все чаще происходят случаи людоедства»

В 1932 – 1933 годах голодом в СССР была охвачена территория с населением в 65,9 миллионов человек. От недоедания погибли, по разным оценкам, до 8 миллионов. В Советском Союзе эта тема была впервые освещена лишь к концу перестройки. Причиной гуманитарной катастрофы стали, во многом, принудительные хлебозаготовки и повсеместная коллективизация.

14.06.2017 13:00, diletant.media

«Дело врачей»
Жирное молоко — только для Москвы

От любви до ненависти – одна фраза

Проверяя микрофон перед выступлением, Рональд Рейган однажды сказал, что через 5 минут начнется бомбардировка Советского Союза. Затем, впрочем, президент успокоил граждан и объяснил, что это была лишь шутка. Рейган вообще был известен беспрецедентными заявлениями в адрес СССР – одна «империя зла» чего стоит. Но и советские руководители от него не отставали: Хрущев обещал показать Штатам «кузькину мать», а Горбачев говорил, что «Америке нужна своя перестройка». О том, как еще лидеры двух держав обменивались любезностями, – в нашем материале.

28.05.2017 17:00

«10 долларов за баррель уничтожат СССР»
Взгляд со стороны

Мальчик на престоле

Новым президентом Франции будет Эмманюэль Макрон

Согласно официальным данным МВД, во втором туре президентских выборов во Франции уверенную победу одержал Эмманюэль Макрон, за которого проголосовали более 66 процентов избирателей.

08.05.2017 13:02, Ольга Демидова

Сложное положение Марин Лё Пен
Французы по носу и по паспорту

Законодательство по-королевски

8 законов, которые британская королева может нарушать

Абсолютная монархия осталась в прошлом, но и в наши времена у королевы Великобритании есть масса привилегий. В их числе — право игнорировать законы, которые обязаны соблюдать все простые смертные.

23.04.2017 03:00, adme.ru

Кейт Миддлтон, будущая королева Великобритании
Как чай помог сделать Англию процветающей страной

Европа на выходные

25 бюджетных направлений

Британская компания Post Office Ltd. составила ультимативный гид по самым недорогим европейским городам для путешествий. Куда съездить на выходные, чтобы при этом не обанкротиться – в обзоре ниже. Москва, кстати, на 16 месте – между Ниццей и Берлином.

30.03.2017 03:00, Василиса Шиндина, rb.ru

Самостоятельные путешествия: тренд с большим будущим
12 уроков, которым учат нас путешествия





 

Самое читаемое


Новости
В Германии приняли закон о штрафах для соцсетей за игнорирование незаконных записей пользователей
Парламент Германии одобрил закон, по которому Facebook, YouTube и другие крупные сайты могут получить штраф до 50 миллионов евро за несвоевременное удаление оскорбительных записей. Ранее документ поддержало правительство, поэтому он вступит в силу в октябре 2017 года.
В индийском штате запретили «роскошные» свадьбы с большим количеством гостей и блюд
Власти штата Джамму и Кашмир в Индии запретили проводить «роскошные» свадьбы, на которые приглашают больше 900 человек и подают более семи блюд. Постановление вступит в силу с 1 апреля 2017 года и, по мнению правительства региона, снизит продуктовые растраты, сообщает Би-би-си.
Власти Австралии лишили 140 тысяч семей пособий из-за отсутствия у детей прививок
Больше 140 тысяч семей в Австралии больше не будут получать денежное пособие на детей, потому что не сделали им прививки по немедицинским показаниям. Об этом сообщает портал Nine.com.au.
В Мехико легализовали эвтаназию и частично марихуану
В столице Мексики глава правительства города Анхель Мансера в ходе торжественной церемонии подписал первую в истории Конституцию Мехико, предполагающую право на эвтаназию и частичную легализацию марихуаны.
На дне Индийского океана найден погибший континент
Остатки континента, который некогда находился между Индией и Мадагаскаром, обнаружены близ острова Маврикий.

 

 

Мнения
Николай Подосокорский

Виртуальная дружба

Тенденции коммуникации в Facebook

Дружба в фейсбуке – вещь относительная. Вчера человек тебе писал, что восторгается тобой и твоей «сетевой деятельностью» (не спрашивайте меня, что это такое), а сегодня пишет, что ты ватник, мерзавец, «расчехлился» и вообще «с тобой все ясно» (стоит тебе написать то, что ты реально думаешь про Крым, Украину, США или Запад).

Дмитрий Волошин

Три типа трудоустройства

Почему следует попробовать себя в разных типах работы и найти свой

Мне повезло. За свою жизнь я попробовал все виды трудоустройства. Знаю, что не все считают это везением: мол, надо работать в одном месте, и долбить в одну точку. Что же, у меня и такой опыт есть. Двенадцать лет работал и долбил, был винтиком. Но сегодня хотелось бы порассуждать именно о видах трудоустройства. Глобально их три: найм, фриланс и свой бизнес.

«Этим занимаются контрабандисты, этим занимаются налетчики, этим занимаются воры»

Обращение Анатолия Карпова к участникам пресс-конференции «Музею Рериха грозит уничтожение»

Обращение Анатолия Карпова, председателя Совета Попечителей общественного Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов, президента Международной ассоциации фондов мира к участникам пресс-конференции, посвященной спасению наследия Рерихов в России.

Марат Гельман

Пособие по материализму

«О чем я думаю? Пытаюсь взрастить в себе материалиста. Но не получается»

Сегодня на пляж высыпало много людей. С точки зрения материалиста-исследователя, это было какое-то количество двуногих тел, предположим, тридцать мужчин и тридцать женщин. Высоких было больше, чем низких. Худых — больше, чем толстых. Блондинок мало. Половина — после пятидесяти, по восьмой части стариков и детей. Четверть — молодежь. Пытливый ученый, быть может, мог бы узнать объем мозга каждого из нас, цвет глаз, взял бы сорок анализов крови и как-то разделил бы всех по каким-то признакам. И даже сделал бы каждому за тысячу баксов генетический анализ.

Владимир Шахиджанян

Заново научиться писать

Как овладеть десятипальцевым методом набора на компьютере

Это удивительно и поразительно. Мы разбазариваем своё рабочее время и всё время жалуемся, мол, его не хватает, ничего не успеваем сделать. Вспомнилось почему-то, как на заре советской власти был популярен лозунг «Даёшь повсеместную грамотность!». Людей учили читать и писать. Вот и сегодня надо учить людей писать.

Дмитрий Волошин, facebook.com/DAVoloshin

Теория самоневерия

О том, почему мы боимся реальных действий

Мы живем в интересное время. Время открытых дискуссий, быстрых перемещений и медленных действий. Кажется, что все есть для принятия решений. Информация, много структурированной информации, масса, и средства ее анализа. Среда, открытая полемичная среда, наработанный навык высказывать свое мнение. Люди, много толковых людей, честных и деятельных, мечтающих изменить хоть что-то, мыслящих категориями целей, уходящих за пределы жизни.

facebook.com/ivan.usachev

Немая любовь

«Мы познакомились после концерта. Я закончил работу поздно, за полночь, оборудование собирал, вышел, смотрю, сидит на улице, одинокая такая. Я её узнал — видел на сцене. Я к ней подошёл, начал разговаривать, а она мне "ыыы". Потом блокнот достала, написала своё имя, и добавила, что ехать ей некуда, с парнем поссорилась, а родители в другом городе. Ну, я её и пригласил к себе. На тот момент жена уже съехала. Так и живём вместе полгода».

Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 