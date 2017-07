20 $ — это судьба

Для обычного жителя Восточной Европы Таиланд представляется доступным туристическим раем, где можно роскошно пожить за скромный бюджет. Но многие туристы едут сюда не только за океаном и фруктами, а для удовлетворения потребностей, стоящих в пирамиде Маслоу куда выше: Таиланд — мекка дешевой проституции. Нож

Родина ночных бабочек

Как и многие другие бедные страны, Таиланд можно разделить на две части. Первая — туристическая, которую мы привыкли видеть на картинках, туда авиакомпании продают горящие туры и каждый год стремятся миллионы туристов. Вторая остается неизвестной для путешественника: это беднейшие поселки, граничащие с Лаосом и Бирмой. Их жители тяжело работают в полях, выращивая рис. Бедность проела эти места настолько, что молодежь пытается выбраться оттуда как можно скорее, а старики живут на то, что пришлют им дети и внуки. Недостаточное количество дождей постоянно угрожает урожаям, а уровень алкоголизма и безработицы гораздо выше мотивации что-то изменить. Процент проститутуции в этих краях нулевой, но они являются главным донором путан в туристические районы Тая.

Несколько раз в год по городкам беднейшего региона Исана ездят вербовщики, которые предлагают родителям продать ребенка в бордель за разовое вознаграждение в 15–20 $.

Если в семье есть подходящий ребенок, уже к 10–12 годам его отправляют в Бангкок, на первую в жизни работу вне дома. Скорее всего, она продлится много лет.

По данным Human Help Network, только официально бездомных детей, маленьких тайцев и уроженцев соседних нищих государств, в стране 25 тысяч. Это без учета тех, кто живет с семьей, но за кусок хлеба готов продавать свое тело любому желающему. Стайки голодных детей бродят по улицам Бангкока и Патайи. И если вы встретите в торговом центре ребятишек, которые вам что-то предлагают, знайте — это не услуги по чистке обуви и не продажа этнических поделок.

Проституция в цифрах

Официально продажа сексуальных услуг в стране запрещена, на деле же власти смотрят на этот бизнес сквозь пальцы, не предпринимая реальных действий по борьбе с ним. Исключение — суровая политика, направленная против педофилов. Только в 2015 году полиции Таиданда удалось засадить 2900 человек по обвинению в сексе с детьми до 15 лет. Тогда же власти поймали местного предпринимателя, который сводил детей с местными туристами. Было доказано более 100 случаев продажи им сексуальных услуг несовершеннолетних, большая часть которых предоставлялсь одному-единственному туристу из США, который регулярно посещал Таиланд на протяжении 20 лет. По тайским законам, вступление в связь с проституткой в возрасте до 18 лет карается тремя годами тюрьмы и штрафом в 1700 $. За связь с девушкой младше пятнадцати — 15 лет тюрьмы и 11 000 $ штрафа. Некоторых везучих правонарушителей депортируют отбывать наказание на родину.

В туристических центрах выгоднее продать собственное тело старается каждая третья девушка. Занятие это начинается с детского возраста и длится до глубокой зрелости — тайки выглядят по западным меркам очень молодо, европейцы затрудняются определить их возраст и поэтому вовсю флиртуют в ресторанах с улыбчивыми местными, которым может быть и пятнадцать, и сорок пять.

Увидеть тайских представительниц древнейшей профессии просто, даже если не искать встречи с ними. Самыми распространенными местами, где они проводят время, являются многочисленные go-go бары.

Проходя мимо, вы точно их узнаете: у входа и в окнах будет красоваться целая толпа девушек, они преградят вам путь, хватая вас за руки и щипая за задницу.

После знакомства клиенту нужно угостить девушку на баре (не удивляйтесь заоблачным как для Таиланда ценам — в угощение включена стоимость нахождения тайки в этом заведении). Пригласить леди к себе в номер можно за 30-100 $, в зависимости от времени суток и стоящих перед ней задач.

На улице работают проститутки-фрилансеры, которые не относят себя к определенному заведению. Среди них часто встречаются бирманки, лаоски, кхмерки. Теоретически они также могли бы работать в барах, но мешает либо незнание английского, либо не слишком привлекательная внешность. В своем заученном питче они дают понять, сколько стоят услуги, и сообщают, что место для них не имеет значения. Изначальная цена — 10 $, но можно и поторговаться.

Особой популярностью у иностранцев пользуются ночные массажные салоны. Тут важно разделять те, где действительно предоставляют исключительно spa-услуги, и салоны, работающие по ночам и к массажу имеющие весьма опосредованное отношение. Как правило, классические оздоровительные заведения закрываются еще до заката, в отличие от увеселительных. В меню услуг последнего, помимо стандартного тайского и oil-massage, может включаться индивидуальная встреча с мастером. В среднем, сеанс обходится примерно в 30 $.

Большинство тайских путан — девушки, но часто встречаются ледибои (как их называют местные, катои), парни, которые сделали операцию по смене пола или просто хотят быть похожими на женщину.

Такого количества трансвеститов и половых свитчеров вы не встретите ни в одной стране мира. Некоторые объясняют это тем, что в Тае абсолютно отсутствует гомофобное общество, и если кто-то хочет сменить пол, проблем с этим он не встретит. Часто людей «третьего пола» трудно отличить от девушек, индустрия пластической хирургии здесь на высоком уровне, поэтому с неопытными туристами иногда случаются казусы. Впрочем, чаще всего тайки нормально относятся к вопросу о том, девушки они или катои, и лучше переспросить, чем оказаться в конфликтной ситуации с ледибоем, который при необходимости докажет, что он прежде всего мужчина.

Места и личный опыт

Наибольшее скопление представителей древнейшей профессии — в Паттайе, курортном городе недалеко от Бангкока, который стал одним из самых популярных направлений турфирм, работающих в странах СНГ и не только. Здесь я познакомился с турком, который ездит в эти места уже четвертый год. На работе он говорит, что влюблен в тайскую архитектуру, но мне признался, что его привлекает возможность снять четырех азиаток на ночь за 150$.

Поразвлечься здесь предлагают каждые десять метров, а количество go-go баров, ping-pong шоу (аттракционов по метанию шариков для настольного тенниса при помощи вагины) и массажных салонов такое, что за весь отпуск не обойдешь.

В Бангкоке туристический бум достигает пика на небольшой улице Cowboy soi. Пересечь ее непросто из-за стены девушек в купальниках, которые будут буквально вешаться вам на шею. Здесь находится множество заведений с орущей музыкой и номерами на втором этаже.

Для тех сотрудниц секс-индустрии, которым не повезло попасть на самую горячую улицу столицы, вокруг нее расположено множество передвижных баров.

Это обычные мопеды, к которым припаяны барные стойки. К такой конструкции приставляют 2–3 барных стула, за них садят проституток и вуаля — магнит для туристов.

Я угостил владелицу одного такого бара и попросил ее рассказать о себе.

Тина обслуживает клиентов в прицепе своего мотороллера, в этой отрасли уже пятнадцать лет. Ей 34, она замужем, растит двоих дочерей. Начинала официанткой, потом ресторан закрыли, пришлось сменить профессиею. Муж не против — он продает сувениры на местном рынке и один прокормить семью не может. В день у Тины бывает от двух до десяти клиентов, за возможность работать в бойком месте возле станции метро ей иногда приходится драться с другими проститутками. Пока мы общались, подошли двое детей 4-5 лет и стали клянчить мелочь. Я нашел в кармане одну монету и дал ее мальчику. Второй заплакал и начал дергать другого за грязную футболку, пытаясь отобрать деньги. Тина с укором посмотрела на меня, сказав, что Будда велел давать всем поровну. Она быстро допила свой коктейль и предложила мне угостить ее еще раз или проваливать и не отвлекать от работы.

На каждом крупном острове Таиланда, будь то Пхукет, Самуи или Панган, искать проституток вам даже не придется. Это будут первые люди, которые подойдут к вам с улыбкой и фразой «Hello! Where are you from?». Дальше сценарий один и тот же — всеми возможными способами вас будут склонять к мысли потянуться к кошельку.

Невесты на экспорт

Проституция — это социальная крайность, на которую идут самые бедные женщины страны. Многие чуть более обеспеченные тайки преследуют цель найти и влюбить в себя экспата из Европы, Америки или Австралии. В Таиланде считают, что выйти замуж за иностранца или жить с ним в роли любимой девушки — верный путь к счастливой судьбе, в которой не будет места голоду и тяжелой работе не только для самой девушки, но и для всей ее семьи.

Поэтому ситуация, когда молодая тайка становится компаньонкой 60-летнего европейца, очень распространена. Однажды я остался ночевать в хостеле города Хать Яй, это было необычное 4-х этажное здание, с коллекцией ретро-велосипедов. Его владелец-таец построил хостел самостоятельно, а велики собирал с 10 лет. По его словам, парням в Тае трудно найти для себя девушку, которая предпочла бы его, а не иностранца: «Мне 41 год, по местным меркам у меня успешный бизнес, машина, образование, но тайки предпочитают пенсионеров-фарангов. Считают, что за ними стабильность.»

Источник: knife.media





