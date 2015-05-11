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Таня Касьян, womo.ua   среда, 8 марта 2017 года, 03.00

12 фильмов о женщинах, которые стали легендами
Те, кто творил и творит историю


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8 Марта как Юрьев день


Кино на 8 марта




О женщинах-политиках, королевах, актрисах и певицах создано немало чудесных фильмов. И мы писали о них и не раз. Поэтому не удивляйтесь, если в сегодняшней нашей подборки вы не увидите картин «Королева», «Железная леди» или «Жизнь в розовом цвете». В этот раз мы собрали для вас фильмы, которые не были столь популярны, как упомянутые выше байопики. Но они заслуживают не меньшего внимания, ведь их главными героинями также являются женщины, — каждая со своей удивительной историей, талантом и поступками, повлиявшими на жизни и умы миллионов людей. С праздником вас и приятного просмотра!

Гориллы в тумане, 1988

США


Лесной отшельницей ее прозвали местные жители, сумасшедшей называли приезжие, Королевой обезьян — ее коллеги. Всю свою жизнь выдающийся этолог Дайан Фосси посвятила изучению исчезающих животных. В одиночку эта храбрая и сильная женщина отправилась в Африку, чтобы изучать жизнь приматов. Позднее ее назовут ведущим специалистом в мире по физиологии и поведению горных горилл. Но ни слава, ни успех, ни стремительная карьера не волновала ученую. Для нее важны были только ее братья меньшие, и она до самой своей гибели бесстрашно боролась со всеми, кто хотел превратить их среду обитания — живописный лес — в парк развлечений.

Прекрасная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь, 1993

Франция, Великобритания, Бельгия


Единственный документальный фильм в этой подборке. Но не написать о Лени Рифеншталь мы просто не могли. Начав свою карьеру как балерина, позднее Лени переквалифицируется в актрису, оператора и режиссера. И весьма успешно! Она вызывала большую зависть, в том числе со стороны легендарной Марлен Дитрих (однажды на съемках та показала Лени свой голый зад). Киноработы «Олимпия» и «Триумф воли» сделали из нее активного пропагандиста Третьего рейха, сама же режиссер утверждала, что всегда была аполитичным художником, который в тот период не осознавал всей чудовищности нацистского режима. Спустя годы в возрасте 70 лет она прославится как подводный фотограф и практически за еще 30 лет своей жизни совершит более двух тысяч погружений, создав удивительную серию снимков.

Айрис, 2001

Великобритания, США


Одаренная и остроумная английская романистка Айрис Мердок оставила неоценимый вклад в литературе 20 века. В картине зритель видит два временных отрезка из жизни писательницы — молодую, красивую и раскрепощенную Айрис и Айрис, сраженную болезнью Альцгеймера, забывающую слова. А ведь что такое для писателя — забыть любимые строки и фразы? Роль Айрис Мердок в фильме исполняют сразу две великолепные актрисы: Кейт Уинслет и Джуди Денч. И, кстати, они обе номинировались на премию «Оскар» в категориях «Лучшая женская роль» и «Лучшая женская роль второго плана».

Серафина из Санлиса, 2008

Франция, Бельгия


«Серафина из Санлиса» повествует о жизни французской художницы, представительницы наивного искусства Серафины Луи. В странноватой, непонятной для всех чудачке-служанке немецкий коллекционер Вильгейм Уде, первоткорыватель Пикассо и Руссо, разглядит яркий талант. Ее тяга к искусство — это симбиоз лихорадки и экстаза, гениальности и безумия. Отмеченная семью наградами кинопремии «Сезар», картина покорит вас своей простотой, цветовой палитрой и прекрасной игрой Иоланды Моро.

Иоанна – женщина на папском престоле, 2009

Германия, Великобритания, Италия, Испания


Вокруг это личности до сих пор ходит немало слухов и мифов. Была ли женщина Папой Римским? Что ж, Ватикан до сих пор не признает того факта, что два года на святом престоле пребывала женщина, да и мнения историков разнятся. Однако все мы знаем, как писалась история: нам известна только history, а вот «herstory» всегда замалчивалась. Фильм прекрасно иллюстрирует то, как непросто жилось ученой девушке в варварском и полном предрассудков Средневековье.

Храброе сердце Ирены Сендлер, 2009

США


Настоящая героиня, которая спасла жизни 2500 еврейских детей из Варшавского гетто. Эта женщина с большим сердцем и внутренней силой навсегда вошла в историю Второй мировой войны как человек, не побоявшийся выступить против нацизма. В фильме зритель увидит только период, когда Ирена занималась подпольной деятельностью. Ни о ее преследованиях, ни о допросах, после которых она потеряет своего ребенка, вы не узнаете из картины. Удивительно, что Сендлер так и не дали Нобелевскую премию мира в 2007 году, но правила есть правила: ее присуждают за действия, совершенные в течение последних двух лет. Хотя ради такого героического поступка их можно было бы и нарушить…

Тэмпл Грандин, 2010

США


Тэмпл Грандин — одна из самых известных ученых и зоопсихологов современности. Но кроме ее незаурядного таланта, у нее есть одна особенность: она — аутист. Пройдя непростой жизненный путь — от девочки, не умеющей разговаривать, до профессора, читающего лекции по животноводству и аутизму, она доказала, что этот недуг — не приговор. И хотя на протяжении жизни ей немало довелось столкнуться с подколами, стереотипами и предрассудками (что послужило одной из причин, почему она выбрала объектом своего изучения коров), она не забыла, что такое доброта и милосердие. Если вам не хватает сейчас вдохновения или волшебной мотивирующей «таблетки», включайте этот замечательный фильм, за роль в котором Клэр Дэйнс получила «Золотой глобус».

Леди, 2011

Франция, Великобритания


Фильм Люка Бессона рассказывает о жизни национальной героини, благодаря которой в Бирме появилась демократия, — Аун Сан Су Чжи. Любит все-таки Бессон снимать кино о сильных женщинах. Это история о тяжелом выборе между любовью к своей стране и любовью к преданной семье. Свой выбор она сделала в пользу первой, когда ее поставили перед фактом — либо арест, либо ссылка из страны. Аун Сан Су Чжи стала лауреаторм Нобелевской премией мира. Правда, награду получили ее сыновья, так как сама она в течение 15 лет находилась под домашним арестом.

Большие глаза, 2014

США, Канада


Когда ты продаешь свои работы под именем другого человека, скандала, а то и суда не миновать. Так и случилось с известной американской художницей Маргарет Кин, популярность которой принесли ее портреты женщин и детей с нарочито увеличенными глазами. Из-за предвзятого отношения общества к «дамскому искусству» ей приходилось выставлять свои работы под именем мужа Уолтера. После развода художница подала в суд на супруга, и во время слушания Маргарет и Уолтера попросили написать портрет ребенка с характерными большими глазами. Но если Уолтер отказался, сославшись на боль в плече, то Маргарет на написание работы потратила всего 53 минуты. И вернула себе то, что принадлежало ей все эти годы по праву, — признание.

Айрис, 2014

США


Нет, это не ошибка. Действительно, есть два фильма с одинаковым названием «Айрис» по именам главных героинь. Вот только американский документальный фильм 2004 года посвящен не писательнице, а настоящей иконе стиля, дизайнеру и коллекционеру, одной из самых экстравагантных женщин в мире моды, или как ее еще называют — редкой птице — Айрис Апфель, которую вы всегда узнаете по неизменным круглым очкам и гигантским украшениям. «Я чувствую, что делаю свой вклад в освобождение женщин. Они понимают, что совершенно не обязаны выглядеть как все, а тем более думать как все. И эта мысль делает меня счастливой. Разве это не самая большая награда?», — заявила в одном из своих интервью Апфель, и правда, она сделала все, чтобы превратить уникальность в тренд.

Королева Катве, 2016

США


Быть из Уганды — это все равно что быть аутсайдером в Африке, быть из Катве — все равно что быть аутсайдером в Уганде. А вот быть при этом еще и девочкой — значит быть аутсайдером в Катве. Фильм «Королева Катве» — это история международной чемпионки по шахматам Фионы Мутези. Как вы уже поняли, она родилась в трущобах африканской страны Уганды. Она с детства помогает работать овдовевшей матери и кормить семью, но однажды случайно, не умея при этом ни писать, ни читать, она открывает для себя невероятный мир шахматной игры, и этот мир принимает ее.

Скрытые фигуры, 2017

США


И, конечно, долгожданная новинка, которая в США последние месяцы у всех на устах, а вот у нас ее премьера уже откладывается на месяц второй раз. «Скрытые фигуры» — это история о трех женщинах-афро-американках, сделавших неоценимый вклад в деятельность NASA в непростые времена расовой сегрегации и космической гонки между США и СССР. Кэтрин Джонс — мать-одиночка, гениальный математик-счетовод. Дороти Вон — талантливая руководительница и первая женщина-программист в НАСА. Мэри Джексон — девушка, доказавшая в суде свое право учиться на инженера в университете для белых. Этот фильм рассказывает только о трех женщинах, но мы-то с вами знаем, что в истории их было намного больше.

Источник: womo.ua




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Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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