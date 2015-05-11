Скопируйте код и вставьте в свой блог: <div style="float: left; padding: 4px 8px 0px 6px; overflow: hidden; height: 27px;"><a href="http://www.chaskor.ru"><img width="200" border="0" src="http://www.chaskor.ru/images/logo5.gif" style="border: medium none ; float: left; vertical-align: middle;" alt="" /></a></div><div style="float: right; font-size: 10px;">четверг, 1 июня 2017 года, 13.00</div><br clear=all><p><a href="http://www.chaskor.ru/article/10_voprosov_k_psihologam_41997"><img hspace="10" align="left" src="http://www.chaskor.ru/posts_images_201705/392_300_41997_iceland-8383_960_72.jpg" width=206 alt="10 вопросов к психологам" border="0" /></a><span style="font-size: small;"><b><a href=https://postnauka.ru/lists/76734>postnauka.ru</a></b></span> <span style="font-size: large;">10 вопросов к психологам</span></p><p><span style="font-size: small;"><em><font style="font-size: 15px; color: BLACK;">Что такое счастье, как развить творческие способности и от чего зависит настроение</font></em></span></p><p>Людям свойственно лениться, испытывать стресс и гнаться за счастьем. Психологи отвечают на 10 самых популярных вопросов о нашем психическом здоровье, возникновении депрессии и преодолении лени. <a href="http://www.chaskor.ru/article/10_voprosov_k_psihologam_41997">Подробнее</a></p><br clear="all" />





Людям свойственно лениться, испытывать стресс и гнаться за счастьем. Психологи отвечают на 10 самых популярных вопросов о нашем психическом здоровье, возникновении депрессии и преодолении лени.

Что такое счастье?

Аристотель давал такое определение: «Счастье — это деятельность души в полноте добродетели». Ничего более серьезного долгое время не появлялось. Но сегодня есть и другой подход, согласно которому счастливый — тот, кто ощущает себя таковым, а счастье — это в большей степени вопрос субъективного взгляда. В то же время исследования, посвященные взаимосвязи генетических факторов говорят о том, что их влияние может варьировать в диапазоне от 10 до 40%. Есть целый ряд генов, каждый из которых вносит свой небольшой, но статистически значимый вклад. В сумме они дают достаточно увесистый вклад.

Что касается расхожего вопроса, а в деньгах ли счастье, то ответ на него положительный, но до определенного уровня. Когда базовые потребности не удовлетворены, человек не очень хорошо питается, у него нет уверенности в собственной безопасности, нет крыши над головой, жилища и так далее, то у него в жизни возникает фрустрация, которая мешает ему быть счастливым. Но как только человек достигает того уровня удовлетворения базовых потребностей, который сегодня присущ среднему классу, он достигает вполне конкретных пределов насыщения.

Мы знаем, что счастье не может длиться долго по ряду причин. Мы всегда обречены двигаться в направлении к желаемому. Только на очень короткое время мы можем полностью достичь этого слияния, а потом мы вновь живем на некоторой дистанции от желаемого. И эта дистанция создает напряжение, которое приводит к тому, что в отдельные моменты жизни мы испытываем состояние счастья, а остальное время мы пытаемся найти это состояние заново. Счастье — это не точка назначения, а путь.

Существуют ли психически здоровые люди?

Безусловно, они есть. Однако, существует разные подходы к пониманию нормы и патологии. Психоаналитическая школы считает, что самые психически здоровые люди — невротики, люди, которые имеют внутренние конфликты, испытывают некоторые душевные страдания и должны посещать психоаналитика. Но при этом у них нет проблем с пониманием реальности, у них работают зрелые защитные механизмы.

Если говорить о клинической трактовке этой проблемы, нормальное психологическое состояние — это такое, которое не требует похода к врачу. Экзистенциально-гуманистическая позиция стоит на том, что здоровье подразумевает определенные психологические характеристики личности, которые делают ее способной к саморазвитию, созданию близких отношений, способной рассматривать жизнь как определенный жизненный проект, который имеет смысл.

Когда мы говорим о здоровье и болезни, мы можем рассматривать это в дихотомических терминах. Если каждого из нас измерить по какой-то определенной шкале: депрессии, тревоги, враждебности, агрессивности и пр., — то, скорее всего, если человек будет отвечать честно, каждый из нас будет находиться в какой-то точке по шкале депрессии, в какой-то точке по шкале тревоги. В ситуации, когда эта точка начинает приближаться к критической, следует задуматься, как себе помочь и не доводить ситуацию до клинической выраженности.

Как завершить гештальт?

Объяснить, что такое гештальт, можно примером из обыденной жизни: перед началом поездки на машине у человека возникает потребность определить кратчайший маршрут, и гештальтом становится настройка навигатора; но в случае, если он заметит зажегшуюся лампочку индикатора горючего, тревога и прошлый опыт организуют новый гештальт — он начнет искать бензозаправку. В случае звонка от супруги у него снова происходит смена гештальта. Эти гештальты будут оставаться открытыми во время поездки, в течение которой человек будет занят их завершением: разговором, заправкой автомобиля, управлением, движением домой — действиями, которые позволяют удовлетворить актуализированные потребности.

В естественном процессе жизни человека гештальты создаются по мере актуализации потребностей и разрушаются по мере их удовлетворения. Если вы хотите завершить гештальт — осознайте его, заметьте свою потребность, верните свою способность к творческой адаптации и либо прямым, либо замещающим действием осознанно и спонтанно завершите, разрушьте имеющийся гештальт.

Почему человеку необходимо самоутверждаться?

В обыденной речи, обыденном сознании «самоутверждение» часто связывают с негативными чертами характера, с поведением, направленным на унижение другого человека. Действительно, можно встретить немало случаев, когда человека прилюдно высмеивают, оскорбляют, унижают, причем вовсе не с целью его воспитания, а для достижения чувства собственной значимости.

Но самоутверждение не исчерпывается только личным превосходством над другими. Задавая вопрос о том, почему человеку необходимо самоутверждаться, мы, прежде всего, связываем эту необходимость с конструктивным превосходством, со стремлением человека расти над самим собой.

От чего зависит настроение?

Бывают внешние причины — это жизненные события, которые задаются извне и опосредуются через наши внутренние характеристики. Это происходит потому, что разные люди по-разному относятся к ситуации, видят в ней различные последствия и перспективы. Бывают внутренние причины — это биологические факторы настроения, такие как: соматическая роль здоровья, тонус нервной системы, биохимический баланс, а также колебания настроения, связанные с сезонностью или с суточным временем.

Психологические факторы: когда базовые потребности удовлетворены, то настроение чаще всего бывает хорошим. Во-первых, это защищенность и предсказуемость — то, что обеспечивает человеку отсутствие тревоги. Во-вторых, это способность переживать удовольствие и создавать для себя ситуации, в которых оно переживается.

Переживания по поводу самого себя. Человек не может быть в хорошем настроении, если испытывает негативные эмоции в отношении своей личности. Если он недоволен собой, не может себя уважать, если у него низкая самооценка, то он на каждом шагу будет наталкиваться на негативные переживания, которые будут влиять на его настроение.

Самореализация, понимание того, что твоя жизнь для чего-то нужна, что ты оставляешь осмысленный след на этой земле и что это хорошо не только для тебя, но и для всего мира.

Почему мы испытываем стресс и нужно ли его избегать?

Стресс — это состояние, возникающее при воздействии на организм человека стимулов, к которым ему трудно адаптироваться. Это могут быть экологические условия, в которых мы живем (загрязненный воздух, шум машин), большое количество людей, с которыми мы встречаемся (в общественном транспорте или в дорожной пробке), лимит времени, большие физические нагрузки, проблемы в семье и на работе. Все это может вызвать стресс. Но стресс — это не всегда отрицательные эмоции. Эйфория — это тоже стресс, и поэтому, к сожалению, можно умереть от радости.

Частично стресс возникает и из-за индивидуальных генетических особенностей. Носители некоторых вариантов генов сильнее реагируют на стресс или медленнее возвращаются к норме после реакции и, как следствие, имеют больше шансов заполучить связанные со стрессом расстройства. Если мы говорим о культуре и воспитании, явлениях, далеких от генетики, совсем сбросить со счетов гены не удается. Именно работа генов позволяет зафиксировать в виде нервных связей то, чему жизнь и родители учат детей.

Стресс влияет на состояние человека как благотворно, так и пагубно. Он может мобилизовать силы организма, способствовать повышению активности человека. Но накапливаемый, кумулятивный стресс — результат переживания множества негативных событий. Последствия такого стресса могут выражаться по-разному: нарушается нормальный уровень бодрствования, возникают проблемы со сном, появляются соматические реакции, такие как учащенное сердцебиение, дыхание и др. При таком стрессе могут также возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом, различные кожные заболевания и другие последствия.

Что такое душевная травма?

Душевная травма, или, как говорят психологи, психическая травма, — это состояние, которое возникает вследствие тяжелого экстремального стрессового события. Такое событие обязательно предполагает угрозу для жизни или физической целостности как самого индивида, так и других людей, например его родственников. В обыденном сознании под травмами зачастую понимают бытовые негативные события: обиды, конфликты, оскорбления или психические срывы. Но зачастую клиенты психотерапевтов и даже специалисты в этой области неправильно определяют это понятие.

Существует два вида травматических стрессоров. Первый вид — это экстремальные единичные события: автомобильные аварии, ограбления, нападения, единичное сексуальное насилие. Воздействия таких стрессоров приводят в клиническом варианте к классическому ПТСР с его основными симптомами. Второй тип травматических ситуаций — это повторяющиеся травматические воздействия: военные действия, проживание на территории военных действий, повторяющиеся случаи сексуального насилия в семье. Это хроническая травматизация, она переносится личностью гораздо тяжелее, потому что кроме самого травматического воздействия человек переживает еще и его повторения, живет в постоянном напряжении. Здесь страдает сама личность, система ее мировоззрения, мир для человека становится враждебным.

Почему возникает депрессия?

Причины депрессии никогда не бывают однозначными. Вклад генетических факторов в целом невысок, но есть нарушения в обмене нейромедиаторов. Основные причины — психологические, и прежде всего это нарушения самооценки и самоуважения, когда человек имеет определенное представление о собственном я как о недостойном любви и уважения.

К психологическим причинам депрессии причисляют также проблемы в близких отношениях. Когда человек нуждается в другом человеке, чтобы почувствовать себя живым и способным адаптироваться к реальности, он склонен к слиянию с другим человеком и максимальному сокращению дистанции. В таких случаях человек переживает себя через другого человека, а партнер часто чувствует себя задушенным. Такие отношения часто распадаются, и человек, который нуждается в этом слиянии, ощущает это как утрату себя.

Кроме того, у депрессии есть социальные механизмы. Здесь на первый план выходит культ успеха, рациональности, благополучия, который насаждается через средства массовой информации и воспитание родителей. Активируются механизмы социального сравнения, и, когда человек сравнивает себя с другими людьми, сравнение оказывается не в его пользу.

Как развить творческие способности?

Творческие способности — это собирательный термин для целого «букета» способностей. Можно очень по-разному себя вести, чтобы эти творческие способности развивать. Танцы, рисование, театральное искусство, обсуждение научных проблем, изобретательство — все это в том или ином виде позитивно влияет на творческие способности.

Наиболее известные методы развития этих способностей привязаны в нашей культуре к относительно ранним возрастам, когда пытаются развивать креативность у детей. Для взрослых это значительно хуже прописано и прорисовано. Развитие творчества во взрослом возрасте требует нетривиальных действий, нетривиальных слов, поступков. Любые классические сферы ― художественное творчество, театральное творчество, танцевальное, словесные игры, живопись — годятся в качестве материала, где можно развивать свои творческие способности. Однако очень важно заниматься этим систематически, результата невозможно достичь за 10 минут.

Стоит ли винить себя за лень?

Совершенно справедливо лень рассматривается как недостаток, порок и даже смертный грех. Психология выделяет несколько видов лени (от недостатка мотивации, от слабости воли). С точки зрения биологии лень — это чрезмерная реализация принципа экономии энергии. Все живые организмы стремятся оптимизировать соотношение полученных жизненных ресурсов и затраченной для этого энергии, то есть стараются получить побольше, потратив поменьше.

Эта закономерность является не просто умозрительным заключением, а выводом, сделанным на основании измерений. Конечно, экономить силы (то есть энергию, затрачиваемую для удовлетворения некой потребности) биологически оправдано, так же как биологически необходимо получать энергию (то есть питаться). Чтобы жить, нужно есть. Но если человек живет для того, чтобы есть, это плохо, дезадаптивно.

Источник: postnauka.ru





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