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postnauka.ru   четверг, 1 июня 2017 года, 13.00

10 вопросов к психологам
Что такое счастье, как развить творческие способности и от чего зависит настроение


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«Не твои люди всё равно от тебя уйдут»


«Эмоция как ценность»




Людям свойственно лениться, испытывать стресс и гнаться за счастьем. Психологи отвечают на 10 самых популярных вопросов о нашем психическом здоровье, возникновении депрессии и преодолении лени.

Что такое счастье?

Аристотель давал такое определение: «Счастье — это деятельность души в полноте добродетели». Ничего более серьезного долгое время не появлялось. Но сегодня есть и другой подход, согласно которому счастливый — тот, кто ощущает себя таковым, а счастье — это в большей степени вопрос субъективного взгляда. В то же время исследования, посвященные взаимосвязи генетических факторов говорят о том, что их влияние может варьировать в диапазоне от 10 до 40%. Есть целый ряд генов, каждый из которых вносит свой небольшой, но статистически значимый вклад. В сумме они дают достаточно увесистый вклад.

Что касается расхожего вопроса, а в деньгах ли счастье, то ответ на него положительный, но до определенного уровня. Когда базовые потребности не удовлетворены, человек не очень хорошо питается, у него нет уверенности в собственной безопасности, нет крыши над головой, жилища и так далее, то у него в жизни возникает фрустрация, которая мешает ему быть счастливым. Но как только человек достигает того уровня удовлетворения базовых потребностей, который сегодня присущ среднему классу, он достигает вполне конкретных пределов насыщения.

Мы знаем, что счастье не может длиться долго по ряду причин. Мы всегда обречены двигаться в направлении к желаемому. Только на очень короткое время мы можем полностью достичь этого слияния, а потом мы вновь живем на некоторой дистанции от желаемого. И эта дистанция создает напряжение, которое приводит к тому, что в отдельные моменты жизни мы испытываем состояние счастья, а остальное время мы пытаемся найти это состояние заново. Счастье — это не точка назначения, а путь.

Существуют ли психически здоровые люди?

Безусловно, они есть. Однако, существует разные подходы к пониманию нормы и патологии. Психоаналитическая школы считает, что самые психически здоровые люди — невротики, люди, которые имеют внутренние конфликты, испытывают некоторые душевные страдания и должны посещать психоаналитика. Но при этом у них нет проблем с пониманием реальности, у них работают зрелые защитные механизмы.

Если говорить о клинической трактовке этой проблемы, нормальное психологическое состояние — это такое, которое не требует похода к врачу. Экзистенциально-гуманистическая позиция стоит на том, что здоровье подразумевает определенные психологические характеристики личности, которые делают ее способной к саморазвитию, созданию близких отношений, способной рассматривать жизнь как определенный жизненный проект, который имеет смысл.

Когда мы говорим о здоровье и болезни, мы можем рассматривать это в дихотомических терминах. Если каждого из нас измерить по какой-то определенной шкале: депрессии, тревоги, враждебности, агрессивности и пр., — то, скорее всего, если человек будет отвечать честно, каждый из нас будет находиться в какой-то точке по шкале депрессии, в какой-то точке по шкале тревоги. В ситуации, когда эта точка начинает приближаться к критической, следует задуматься, как себе помочь и не доводить ситуацию до клинической выраженности.

Как завершить гештальт?

Объяснить, что такое гештальт, можно примером из обыденной жизни: перед началом поездки на машине у человека возникает потребность определить кратчайший маршрут, и гештальтом становится настройка навигатора; но в случае, если он заметит зажегшуюся лампочку индикатора горючего, тревога и прошлый опыт организуют новый гештальт — он начнет искать бензозаправку. В случае звонка от супруги у него снова происходит смена гештальта. Эти гештальты будут оставаться открытыми во время поездки, в течение которой человек будет занят их завершением: разговором, заправкой автомобиля, управлением, движением домой — действиями, которые позволяют удовлетворить актуализированные потребности.

В естественном процессе жизни человека гештальты создаются по мере актуализации потребностей и разрушаются по мере их удовлетворения. Если вы хотите завершить гештальт — осознайте его, заметьте свою потребность, верните свою способность к творческой адаптации и либо прямым, либо замещающим действием осознанно и спонтанно завершите, разрушьте имеющийся гештальт.

Почему человеку необходимо самоутверждаться?

В обыденной речи, обыденном сознании «самоутверждение» часто связывают с негативными чертами характера, с поведением, направленным на унижение другого человека. Действительно, можно встретить немало случаев, когда человека прилюдно высмеивают, оскорбляют, унижают, причем вовсе не с целью его воспитания, а для достижения чувства собственной значимости.

Но самоутверждение не исчерпывается только личным превосходством над другими. Задавая вопрос о том, почему человеку необходимо самоутверждаться, мы, прежде всего, связываем эту необходимость с конструктивным превосходством, со стремлением человека расти над самим собой.

От чего зависит настроение?

Бывают внешние причины — это жизненные события, которые задаются извне и опосредуются через наши внутренние характеристики. Это происходит потому, что разные люди по-разному относятся к ситуации, видят в ней различные последствия и перспективы. Бывают внутренние причины — это биологические факторы настроения, такие как: соматическая роль здоровья, тонус нервной системы, биохимический баланс, а также колебания настроения, связанные с сезонностью или с суточным временем.

Психологические факторы: когда базовые потребности удовлетворены, то настроение чаще всего бывает хорошим. Во-первых, это защищенность и предсказуемость — то, что обеспечивает человеку отсутствие тревоги. Во-вторых, это способность переживать удовольствие и создавать для себя ситуации, в которых оно переживается.

Переживания по поводу самого себя. Человек не может быть в хорошем настроении, если испытывает негативные эмоции в отношении своей личности. Если он недоволен собой, не может себя уважать, если у него низкая самооценка, то он на каждом шагу будет наталкиваться на негативные переживания, которые будут влиять на его настроение.

Самореализация, понимание того, что твоя жизнь для чего-то нужна, что ты оставляешь осмысленный след на этой земле и что это хорошо не только для тебя, но и для всего мира.

Почему мы испытываем стресс и нужно ли его избегать?

Стресс — это состояние, возникающее при воздействии на организм человека стимулов, к которым ему трудно адаптироваться. Это могут быть экологические условия, в которых мы живем (загрязненный воздух, шум машин), большое количество людей, с которыми мы встречаемся (в общественном транспорте или в дорожной пробке), лимит времени, большие физические нагрузки, проблемы в семье и на работе. Все это может вызвать стресс. Но стресс — это не всегда отрицательные эмоции. Эйфория — это тоже стресс, и поэтому, к сожалению, можно умереть от радости.

Частично стресс возникает и из-за индивидуальных генетических особенностей. Носители некоторых вариантов генов сильнее реагируют на стресс или медленнее возвращаются к норме после реакции и, как следствие, имеют больше шансов заполучить связанные со стрессом расстройства. Если мы говорим о культуре и воспитании, явлениях, далеких от генетики, совсем сбросить со счетов гены не удается. Именно работа генов позволяет зафиксировать в виде нервных связей то, чему жизнь и родители учат детей.

Стресс влияет на состояние человека как благотворно, так и пагубно. Он может мобилизовать силы организма, способствовать повышению активности человека. Но накапливаемый, кумулятивный стресс — результат переживания множества негативных событий. Последствия такого стресса могут выражаться по-разному: нарушается нормальный уровень бодрствования, возникают проблемы со сном, появляются соматические реакции, такие как учащенное сердцебиение, дыхание и др. При таком стрессе могут также возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом, различные кожные заболевания и другие последствия.

Что такое душевная травма?

Душевная травма, или, как говорят психологи, психическая травма, — это состояние, которое возникает вследствие тяжелого экстремального стрессового события. Такое событие обязательно предполагает угрозу для жизни или физической целостности как самого индивида, так и других людей, например его родственников. В обыденном сознании под травмами зачастую понимают бытовые негативные события: обиды, конфликты, оскорбления или психические срывы. Но зачастую клиенты психотерапевтов и даже специалисты в этой области неправильно определяют это понятие.

Существует два вида травматических стрессоров. Первый вид — это экстремальные единичные события: автомобильные аварии, ограбления, нападения, единичное сексуальное насилие. Воздействия таких стрессоров приводят в клиническом варианте к классическому ПТСР с его основными симптомами. Второй тип травматических ситуаций — это повторяющиеся травматические воздействия: военные действия, проживание на территории военных действий, повторяющиеся случаи сексуального насилия в семье. Это хроническая травматизация, она переносится личностью гораздо тяжелее, потому что кроме самого травматического воздействия человек переживает еще и его повторения, живет в постоянном напряжении. Здесь страдает сама личность, система ее мировоззрения, мир для человека становится враждебным.

Почему возникает депрессия?

Причины депрессии никогда не бывают однозначными. Вклад генетических факторов в целом невысок, но есть нарушения в обмене нейромедиаторов. Основные причины — психологические, и прежде всего это нарушения самооценки и самоуважения, когда человек имеет определенное представление о собственном я как о недостойном любви и уважения.

К психологическим причинам депрессии причисляют также проблемы в близких отношениях. Когда человек нуждается в другом человеке, чтобы почувствовать себя живым и способным адаптироваться к реальности, он склонен к слиянию с другим человеком и максимальному сокращению дистанции. В таких случаях человек переживает себя через другого человека, а партнер часто чувствует себя задушенным. Такие отношения часто распадаются, и человек, который нуждается в этом слиянии, ощущает это как утрату себя.

Кроме того, у депрессии есть социальные механизмы. Здесь на первый план выходит культ успеха, рациональности, благополучия, который насаждается через средства массовой информации и воспитание родителей. Активируются механизмы социального сравнения, и, когда человек сравнивает себя с другими людьми, сравнение оказывается не в его пользу.

Как развить творческие способности?

Творческие способности — это собирательный термин для целого «букета» способностей. Можно очень по-разному себя вести, чтобы эти творческие способности развивать. Танцы, рисование, театральное искусство, обсуждение научных проблем, изобретательство — все это в том или ином виде позитивно влияет на творческие способности.

Наиболее известные методы развития этих способностей привязаны в нашей культуре к относительно ранним возрастам, когда пытаются развивать креативность у детей. Для взрослых это значительно хуже прописано и прорисовано. Развитие творчества во взрослом возрасте требует нетривиальных действий, нетривиальных слов, поступков. Любые классические сферы ― художественное творчество, театральное творчество, танцевальное, словесные игры, живопись — годятся в качестве материала, где можно развивать свои творческие способности. Однако очень важно заниматься этим систематически, результата невозможно достичь за 10 минут.

Стоит ли винить себя за лень?

Совершенно справедливо лень рассматривается как недостаток, порок и даже смертный грех. Психология выделяет несколько видов лени (от недостатка мотивации, от слабости воли). С точки зрения биологии лень — это чрезмерная реализация принципа экономии энергии. Все живые организмы стремятся оптимизировать соотношение полученных жизненных ресурсов и затраченной для этого энергии, то есть стараются получить побольше, потратив поменьше.

Эта закономерность является не просто умозрительным заключением, а выводом, сделанным на основании измерений. Конечно, экономить силы (то есть энергию, затрачиваемую для удовлетворения некой потребности) биологически оправдано, так же как биологически необходимо получать энергию (то есть питаться). Чтобы жить, нужно есть. Но если человек живет для того, чтобы есть, это плохо, дезадаптивно.

Источник: postnauka.ru




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Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




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