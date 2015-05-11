10 тезисов об авторском праве

В России проблема устаревших законов в сфере авторского права компенсируется их систематическим нарушением, однако такая ситуация никак не способствует развитию рынка и практически не оставляет индустрии контента шансов на переход к новым, легальным бизнес-моделям. Причем в результате больше всего страдает потребитель – и ему не остается ничего больше, кроме как обращаться к пиратским копиям.
Проблема экономических и социальных потерь, которые несет российская индустрия книгоиздания, анализируется в исследовании Ассоциации интернет-издателей «Информационная сверхпроводимость: авторское право как инструмент развития (оценка экономических потерь, связанных с существующим законодательством по авторскому праву)». Первая презентация результатов исследования и обсуждение затронутых в нем проблем состоялись в конце августа в Центральном экономико-математическом институте РАН при участии исполнительного директора АИИ Владимира Харитонова, руководителя проекта «Общественного достояние» Ивана Засуркого, замдиректора ЦЭМИ РАН Анатолия Козырева и экспертов института.
Приводим тезисы исследовательской работы:
1. Издательская индустрия сегодня и охраняющая её система авторского права не только не способны обеспечить материальное благополучие современным писателям, но и не способны обеспечить доход их наследникам, тем самым фактически (за редкими исключениями) лишая смысла посмертную охрану их произведений.
2. Оптимальный срок авторского права:
~15 лет (95%);
~38 лет (99%);
~51 год (99,9%).
3. Экономическая неэффективность слишком долгого срока охраны имеет обратную сторону — для авторов и их наследников в реальности отсутствует механизм обратной связи в виде надлежащего возмещения.
4. Неограниченное копирование является базовым принципом существования глобальной сети.
5. Отсутствие доступной информации (контента, метаданных, данных о транзакциях) фактически эквивалентно сокрытию информации.
6. Современная система права по умолчанию вменяет автору полную ответственность по распоряжению правами, но не требует от автора никаких обязательств по отношению к ним.
7. Режим тотальной охраны для всех произведений, в том не востребованной самими авторами, ведёт к катастрофе тотального омертвления контента.
8. Фактическая демонополизация средств производства контента противоречит преференциям, которыми пользуются корпоративные правообладатели.
9. Закон ограничивает список разрешенных моделей использования контента. Старые бизнес-модели продолжают искусственно воспроизводиться и тем самым тормозят развитие новых направлений бизнеса.
10. Массовое производство свободного контента и коммерческой индустрии на его основе возможно только при использовании искусственных надстроек типа Creative Commons.
По мнению экспертов, книжная индустрия – лишь частный случай негативного воздействия законодательной системы, которая не отвечает условиям цифровой эпохи и тормозит развитие различных секторов рынка – в частности, нанесло огромный урон книжному рынку на этапе его формирования и продолжает сдерживать рост индустрии.
Результаты исследования указывают на целый ряд проблем, которые касаются не только законодательства в сфере авторского права, но и других вопросов – в частности, работу по анализу ситуации и предложению мер для ее изменения серьезно осложняет отсутствие необходимой информации, в т.ч. статистической, и склонность Минкультуры РФ считать своей главной задачей защиту авторских прав, а не просветительскую деятельность.
По-прежнему одной из ключевых проблем остается также вопрос сиротских произведений, которые составляют, по разным оценкам, 40-80% от общего массива произведений, созданных в 20 веке. В веке 21 сиротские произведения создаются и распространяются в интернете миллионами пользователей, которые не заботятся о правовом статусе своих творений и не всегда знают о том, как можно обращаться с чужими.
Результаты исследования и его обсуждения с экспертами говорят о том, что система охраны авторских прав явно нуждается в реформе, причем на международном уровне. Чтобы это произошло, необходимо широкое обсуждение существующих предложений, а также реализация проектов, которые позволят создать новую инфраструктуру в открытом доступе для хранения произведений науки, культуры и образования и беспрепятственного обмена ими. Правовое просвещение и развитие культуры свободного использование станет для государства гораздо более эффективным инструментом решения проблем с пиратством и правонарушениями в сети, чем комплекс запретительных мер, подрывающих интернет-индустрию.
Исследование проведено в рамках проекта «Общественное достояние». Исследование проведено в рамках проекта «Общественное достояние». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.
Источник: nauchkor.ru
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