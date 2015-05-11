Подписаться на обновления
16 сентябряПятница

usd цб 65.2170

eur цб 73.2126

днём
ночью

Восх.
Зах.

18+

ОбществоЭкономикаВ миреКультураМедиаТехнологииЗдоровьеЭкзотикаКнигиКорреспонденцияОбщественное достояние
Печать  ТВ и радио  Новые медиа  Медиабизнес  Стартапы  Кризис в СМИ  Информационное право  Facebook  Живой Журнал  Экономика знания  ВКонтакте 
Агент Ноосферы   понедельник, 12 сентября 2016 года, 19.00

10 тезисов об авторском праве
Информационная сверхпроводимость против запретительной гиперрегуляции


   увеличить размер шрифта уменьшить размер шрифта распечатать отправить ссылку добавить в избранное код для вставки в блог

«Общественное достояние и доступ к знаниям — это именно то, о чем должно заботиться государство»


Смерть газет, о которой так долго говорили




В России проблема устаревших законов в сфере авторского права компенсируется их систематическим нарушением, однако такая ситуация никак не способствует развитию рынка и практически не оставляет индустрии контента шансов на переход к новым, легальным бизнес-моделям. Причем в результате больше всего страдает потребитель – и ему не остается ничего больше, кроме как обращаться к пиратским копиям.

Проблема экономических и социальных потерь, которые несет российская индустрия книгоиздания, анализируется в исследовании Ассоциации интернет-издателей «Информационная сверхпроводимость: авторское право как инструмент развития (оценка экономических потерь, связанных с существующим законодательством по авторскому праву)». Первая презентация результатов исследования и обсуждение затронутых в нем проблем состоялись в конце августа в Центральном экономико-математическом институте РАН при участии исполнительного директора АИИ Владимира Харитонова, руководителя проекта «Общественного достояние» Ивана Засуркого, замдиректора ЦЭМИ РАН Анатолия Козырева и экспертов института.

Приводим тезисы исследовательской работы:

1. Издательская индустрия сегодня и охраняющая её система авторского права не только не способны обеспечить материальное благополучие современным писателям, но и не способны обеспечить доход их наследникам, тем самым фактически (за редкими исключениями) лишая смысла посмертную охрану их произведений.

2. Оптимальный срок авторского права:

~15 лет (95%);

~38 лет (99%);

~51 год (99,9%).

3. Экономическая неэффективность слишком долгого срока охраны имеет обратную сторону — для авторов и их наследников в реальности отсутствует механизм обратной связи в виде надлежащего возмещения.

4. Неограниченное копирование является базовым принципом существования глобальной сети.

5. Отсутствие доступной информации (контента, метаданных, данных о транзакциях) фактически эквивалентно сокрытию информации.

6. Современная система права по умолчанию вменяет автору полную ответственность по распоряжению правами, но не требует от автора никаких обязательств по отношению к ним.

7. Режим тотальной охраны для всех произведений, в том не востребованной самими авторами, ведёт к катастрофе тотального омертвления контента.

8. Фактическая демонополизация средств производства контента противоречит преференциям, которыми пользуются корпоративные правообладатели.

9. Закон ограничивает список разрешенных моделей использования контента. Старые бизнес-модели продолжают искусственно воспроизводиться и тем самым тормозят развитие новых направлений бизнеса.

10. Массовое производство свободного контента и коммерческой индустрии на его основе возможно только при использовании искусственных надстроек типа Creative Commons.

По мнению экспертов, книжная индустрия – лишь частный случай негативного воздействия законодательной системы, которая не отвечает условиям цифровой эпохи и тормозит развитие различных секторов рынка – в частности, нанесло огромный урон книжному рынку на этапе его формирования и продолжает сдерживать рост индустрии.

Результаты исследования указывают на целый ряд проблем, которые касаются не только законодательства в сфере авторского права, но и других вопросов – в частности, работу по анализу ситуации и предложению мер для ее изменения серьезно осложняет отсутствие необходимой информации, в т.ч. статистической, и склонность Минкультуры РФ считать своей главной задачей защиту авторских прав, а не просветительскую деятельность.

По-прежнему одной из ключевых проблем остается также вопрос сиротских произведений, которые составляют, по разным оценкам, 40-80% от общего массива произведений, созданных в 20 веке. В веке 21 сиротские произведения создаются и распространяются в интернете миллионами пользователей, которые не заботятся о правовом статусе своих творений и не всегда знают о том, как можно обращаться с чужими.

Результаты исследования и его обсуждения с экспертами говорят о том, что система охраны авторских прав явно нуждается в реформе, причем на международном уровне. Чтобы это произошло, необходимо широкое обсуждение существующих предложений, а также реализация проектов, которые позволят создать новую инфраструктуру в открытом доступе для хранения произведений науки, культуры и образования и беспрепятственного обмена ими. Правовое просвещение и развитие культуры свободного использование станет для государства гораздо более эффективным инструментом решения проблем с пиратством и правонарушениями в сети, чем комплекс запретительных мер, подрывающих интернет-индустрию.

Исследование проведено в рамках проекта «Общественное достояние». Исследование проведено в рамках проекта «Общественное достояние». При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 № 79-рп и на основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ.

Источник: nauchkor.ru




ОТПРАВИТЬ:       

 



Статьи по теме:



Пределы авторского права

Как повлияло на издательскую деятельность реформа авторского права в Канаде

Австралийская Комиссия по продуктивности собирается пересмотреть национальные договоренности в области авторского права. Рой Кауфман из центра Copyright Clearance призывает Австралию прислушаться к предупреждениям Оттавы и рассказывает о том, как реформа авторского права в сфере образования изменило издательскую деятельность.

13.09.2016 19:00, nooregistry.ru

Смерть газет, о которой так долго говорили
Закрутить гайки

На дно и обратно

Как восемь лет делать СМИ и не потонуть

После моей первой публикации было много вопросов, комментариев и даже претензий. Я не буду оправдываться, безгрешных предпринимателей не бывает. Лучше расскажу, как все было в Infox, потому что разобрать как кейс 8 лет жизни медийного проекта без госинвестиций полезно для рынка. Чтобы действительно его разобрать, а не скатиться в перетряхивание грязного белья, прошу задетых статьей или обиженных ранее писать мне лично. А неравнодушных к теме призываю продолжать публичную активность в комментариях.

12.09.2016 13:00, Наталья Кутушева (Самойлова), директор по развитию Infox

«Общественное достояние и доступ к знаниям — это именно то, о чем должно заботиться государство»
Смерть газет, о которой так долго говорили

От котов к информагентствам

Как развлекательные сайты превращаются в квази-СМИ

Сайт AdMe.ru, ставший крупнейшим медиаресурсом под девизом «никакой политики, только позитив и умиление», стремительно теряет былую славу — за год он лишился почти 10 миллионов подписчиков. Котики в рафинированном виде больше не в моде, только в дозированном — чтобы зверушек, подборки трогательных цитат и прочую «милоту» разбавлял контент посерьезнее и пожестче. В тенденциях и перестановках на рынке развлекательных ресурсов разбирался «Частный корреспондент».

09.09.2016 19:00, Мария Шер ("Ъ Деньги"), Алексей Приходько

Что происходит с журналистикой?
Смерть газет, о которой так долго говорили

Закрутить гайки

ВКонтакте перестанет делиться музыкой, на которую претендуют правообладатели

Социальная сеть «ВКонтакте» больше не будет выдавать аудиозаписи, принадлежащие правообладателям, сторонним музыкальным приложениям. Несмотря на то, что сторонние приложения все еще можно использовать, применяя API соцсети (метод, благодаря которому любой желающий может использовать открытые соцсетью данные для создания собственных приложений), фактически разработчикам оставили доступ только к той музыке, которая свободно распространяется в сети.

09.09.2016 16:47, rublacklist.net

Спор о двух секундах
Свободы не стало

Законное использование

Три факта, которые студенты и преподаватели должны знать о копирайте

Учебный год начался, и самое время задаться вопросом: как использовать материалы из интернета, не нарушая авторские права их создателей? Портал opensource.com подготовил краткую познавательную справку на эту тему.

08.09.2016 21:00, nooregistry.ru

«Общественное достояние и доступ к знаниям — это именно то, о чем должно заботиться государство»
Nooregistry.ru: новости общественного достояния

Nooregistry.ru: новости общественного достояния

Радостные события и грустные вести открытого доступа

144 книги о русском футуризме, 100 гравюр Рембрандта, коллекция главного музея Новой Зеландии, 15 тысяч американских комиксов, традиционный фолк и блюз и полотна русских реалистов – все это теперь в общественном достоянии.

05.09.2016 16:00, Дарья Новаторова

Nooregistry.ru: бесплатные онлайн-архивы, про которые нужно знать
«Общественное достояние и доступ к знаниям — это именно то, о чем должно заботиться государство»

Nooregistry.ru: бесплатные онлайн-архивы, про которые нужно знать

Августовские новинки в открытом доступе

Большой архив советских учебников, личные дневники Эйнштейна, подборка номеров журналов «Фотограф-любитель» и «Aviation Week & Space Technology», коллекции музея Соломона Гуггенхайма, Чикагского исторического и Кунсткамеры – все это и многое другое в открытом доступе на сайте Nooregistry.ru.

22.08.2016 16:00, Дарья Новаторова

Nooregistry.ru: музеи переходят в онлайн-режим
Nooregistry.ru: новые горизонты

В общественном достоянии: академический мир встречает открытый доступ

Как в Китае ужесточается цензура, на что нацелен договор между Вконтакте и Universal и почему сайты потокового видео стали самыми популярными интернет-платформами за последнее время

Фотоархив известной полярной экспедиции начала 20 века, 500 редчайших карт России XV–XIX веков, научный фонд по наукам о земле – все это и многое другое на просторах профильного сайта Nooregistry.ru.

17.08.2016 16:00, Дарья Новаторова

Nooregistry.ru: музеи переходят в онлайн-режим
Nooregistry.ru: новые горизонты

Передай другому

Как работают вирусные ролики с точки зрения психологии

В XXI веке рекламе пришлось сильно эволюционировать: многие прежние приемы перестали действовать на пресыщенную информацией аудиторию. Чтобы ненавязчиво подобрать ключ к эмоциям зрителя, креативщики придумывают интригующие и ироничные ходы, а на смену билбордам пришел вирусный маркетинг в соцсетях.

12.08.2016 12:00, Дарья Варламова

Пират я дрожащий, иль право имею?
Что происходит с журналистикой?

Nooregistry.ru: новые горизонты

Музей Прадо, музей Тибета и глобальная база о культурах различных народов

В июле профильный сайт Nooregistry.ru рассказывал о преимуществах и истории открытого доступа, а также о новых инициативах и соглашениях, которые делают культуру, науку и искусство чуть более доступными для всех.

01.08.2016 19:00, Дарья Новаторова

Nooregistry.ru: музеи переходят в онлайн-режим
Знания в сети





 

Самое читаемое


 

Новости
По законам цифровой эпохи
Предложения АИИ по реформе законодательства в сфере авторского права обсудили в СПбГУ
Арианна Хаффингтон покидает Huffington Post
Главный редактор уходит из издания, чтобы сосредоточиться на новом проекте, посвященном здоровому образу жизни и борьбе с «выгоранием на работе».
Лукоморье и Роскомнадзор хотят помириться
Лурк не стал белым и пушистым, но оказался в ситуации, когда случайно выполнил требования Роскомнадзора
Гражданские журналисты получат удостоверения «Частного Корреспондента»
9 августа 2016 года Русские Викиновости и интернет-издание «Частный Корреспондент» объявили о совместном проекте по поддержке гражданской журналистики «Стань частным корреспондентом!».
Amazon обошел Netflix, подписав контракт с бывшими ведущими Top Gear
Еще неназванное шоу будет запущено в 2016 году на три года.

 

 

Мнения
Александр Чанцев

Вскоре похолодало

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ясен Засурский

Одна история, разные школы

Президент журфака МГУ Ясен Засурский том, как добиться единства подходов к прошлому

В последнее время много говорилось о том, что учебник истории должен быть единым. Хотя очевидно, что в итоге один учебник превратится во множество разных. И вот почему.

Александр Чанцев

Ходячая медитация

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

Ивар Максутов

Необратимые процессы

Тяжелый и мучительный путь общества к равенству

Любая дискриминация одного человека другим недопустима. Какой бы причиной или критерием это не было бы обусловлено. Способностью решать квадратные уравнения, пониманием различия между трансцендентным и трансцендентальным или предпочтениям в еде, вине или сексуальных удовольствиях.

Александр Феденко

Алексей Толстой, призраки на кончике носа

Александр Феденко о скрытых смыслах в сказке «Буратино»

Вы задумывались, что заставило известного писателя Алексея Толстого взять произведение другого писателя, тоже вполне известного, пересказать его и опубликовать под своим именем?

Игорь Фунт

Черноморские хроники: «Подогнал чёрт работёнку»...

Записки вятского лоха. Июнь, 2015

Невероятно красивая и молодая, размазанная тушью баба выла благим матом на всю курортную округу. Вряд ли это был её муж – что, впрочем, только догадки. Просто она очень напоминала человека, у которого рухнули мечты. Причём все разом и навсегда. Жёны же, как правило, прикрыты нерушимым штампом в серпасто-молоткастом: в нём недвижимость, машины, дачи благоверного etc.

Александр Феденко

Проклятие Колобка

Александр Феденко об антропологии национального бессилия

Отбушевали страсти над выпотрошенным трупом волка из «Красной Шапочки» - поминки прошли в праздничной и торжественной атмосфере. И я приглашаю вас поучаствовать в еще одном ритуальном вскрытии – на этот раз Колобка. Выходит, у нас будет не просто вскрытие, а настоящая трепанация.

Марат Гельман

Четыре способа как можно дольше не исчезнуть

Почему такая естественная вещь как смерть воспринимается нами как трагедия?

Надо просто прожить свою жизнь, исполнить то что предначертано, придет время - умереть, но не исчезнуть. Иначе чистая химия. Иначе ничего кроме удовольствий значения не имеет.

Андрей Мирошниченко, медиа-футурист, автор «Human as media. The emancipation of authorship»

О роли дефицита и избытка в медиа и не только

В презентации швейцарского футуриста Герда Леонарда (Gerd Leonhard) о будущем медиа есть замечательный слайд: кролик окружен обступающей его морковью. Надпись гласит: «Будь готов к избытку. Распространение, то есть доступ к информации, больше не будет проблемой…».

Михаил Эпштейн

Симпсихоз. Душа - госпожа и рабыня

Природе известно такое явление, как симбиоз - совместное существование организмов разных видов, их биологическая взаимозависимость. Это явление во многом остается загадкой для науки, хотя было обнаружено швейцарским ученым С. Швенденером еще в 1877 г. при изучении лишайников, которые, как выяснилось, представляют собой комплексные организмы, состоящие из водоросли и гриба. Такая же сила нерасторжимости может действовать и между людьми - на психическом, а не биологическом уровне.

Игорь Фунт

Евровидение, тверкинг и Винни-Пух

«Простаквашинское» уныние Полины Гагариной

Полина Гагарина с её интернациональной авторской бригадой (Габриэль Аларес, Иоаким Бьёрнберг, Катрина Нурберген, Леонид Гуткин, Владимир Матецкий) решили взять Евровидение-2015 непревзойдённой напевностью и ласковым образным месседжем ко всему миру, на разум и благодатность которого мы полагаемся.

Петр Щедровицкий

Социальная мечтательность

Истоки и смысл русского коммунизма

«Pyccкиe вce cклoнны вocпpинимaть тoтaлитapнo, им чyжд cкeптичecкий кpитицизм эaпaдныx людeй. Этo ecть нeдocтaтoк, npивoдящий к cмeшeнияи и пoдмeнaм, нo этo тaкжe дocтoинcтвo и yкaзyeт нa peлигиoзнyю цeлocтнocть pyccкoй дyши».
Н.А. Бердяев

Лев Симкин

Человек из наградного листа

На сайте «Подвиг народа» висят наградные листы на Симкина Семена Исааковича. Моего отца. Он сам их не так давно увидел впервые. Все четыре. Последний, 1985 года, не в счет, тогда Черненко наградил всех ветеранов орденами Отечественной войны. А остальные, те, что датированы сорок третьим, сорок четвертым и сорок пятым годами, выслушал с большим интересом. Выслушал, потому что самому читать ему трудновато, шрифт мелковат. Все же девяносто.

Александр Чанцев

Кровь и малокровие, телефонные человечки и лунные девочки

Уикэндовое кино от Александра Чанцева

Радость и разочарование от новинок, маргинальные фильмы прошлых лет и вечное сияние классики.

 


Частный Корреспондент на Facebook

Календарь
Олег Давыдов

Колесо Екатерины

Ток страданий, текущий сквозь время

7 декабря православная церковь отмечает день памяти великомученицы Екатерины Александрийской. Эта святая считалась на Руси покровительницей свадеб и беременных женщин. В её день девушки гадали о суженом, а парни устраивали гонки на санках (и потому Екатерину называли Санницей). В общем, это был один из самых весёлых праздников в году. Однако в истории Екатерины нет ничего весёлого.

Ив Фэрбенкс

Нельсон Мандела, 1918-2013

5 декабря 2013 года в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет скончался Нельсон Мандела. Когда он болел, Ив Фэрбенкс написала эту статью о его жизни и наследии

Достижения Нельсона Ролилахлы Манделы, первого избранного демократическим путем президента Южной Африки, поставили его в один ряд с такими людьми, как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, и ввели в пантеон редких личностей, которые своей глубокой проницательностью и четким видением будущего преобразовывали целые страны. Брошенный на 27 лет за решетку белым меньшинством ЮАР, Мандела в 1990 году вышел из заточения, готовый простить своих угнетателей и применить свою власть не для мщения, а для создания новой страны, основанной на расовом примирении.

Молот ведьм. Существует ли колдовство?

5 декабря 1484 года началась охота на ведьм

5 декабря 1484 года была издана знаменитая «ведовская булла» папы Иннокентия VIII — Summis desiderantes. С этого дня святая инквизиция, до сих пор увлечённо следившая за чистотой христианской веры и соблюдением догматов, взялась за то, чтобы уничтожить всех ведьм и вообще задушить колдовство. А в 1486 году свет увидела книга «Молот ведьм». И вскоре обогнала по тиражам даже Библию.

Максим Медведев

Фриц Ланг. Апология усталой смерти

125 лет назад, 5 декабря 1890 года, родился режиссёр великих фильмов «Доктор Мабузе…», «Нибелунги», «Метрополис» и «М»

Фриц Ланг являет собой редкий пример классика мирового кино, к работам которого мало применимы собственно кинематографические понятия. Его фильмы имеют гораздо больше параллелей в старых искусствах — опере, балете, литературе, архитектуре и живописи — нежели в пространстве относительно молодой десятой музы.

Игорь Фунт

А портрет был замечателен!

5 декабря 1911 года скончался русский живописец и график Валентин Серов

…Судьба с детства свела Валентина Серова с семьёй Симонович, с сёстрами Ниной, Марией, Надеждой и Аделаидой (Лялей). Он бесконечно любил их, часто рисовал. Однажды Маша и Надя самозабвенно играли на фортепьяно в четыре руки. Увлеклись и не заметили, как братик Антоша-Валентоша подкрался сзади и связал их длинные косы. Ох и посмеялся Антон, когда сёстры попробовали встать!

Юлия Макарова, Мария Русакова

Попробуй, обними!

4 декабря - Всемирный день объятий

В последнее время появляется всё больше сообщений о международном движении Обнимающих — людей, которые регулярно встречаются, чтобы тепло обнять друг друга, а также проводят уличные акции: предлагают обняться прохожим. Акции «Обнимемся?» проходят в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Илья Миллер

Благодаря Годара

85 лет назад, 3 декабря 1930 года, родился великий кинорежиссёр, стоявший у истоков французской новой волны

Имя Жан-Люка Годара окутано анекдотами, как ни одно другое имя в кинематографе. И это логично — ведь и фильмы его зачастую представляют собой не что иное, как связки анекдотов и виньеток, иногда даже не скреплённые единым сюжетом.

Денис Драгунский

Революционер де Сад

2 декабря 1814 года скончался философ и писатель, от чьего имени происходит слово «садизм»

Говорят, в штурме Бастилии был виноват маркиз де Сад. Говорят, он там как раз сидел, в июле месяце 1789 года, в компании примерно десятка заключённых.

Александр Головков

Царствование несбывшихся надежд

190 лет назад, 1 декабря 1825 года, умер император Александра I, правивший Россией с 1801 по 1825 год

Александр I стал первым и последним правителем России, обходившимся без органов, охраняющих государственную безопасность методами тайного сыска. Четверть века так прожили, и государство не погибло. Кроме того, он вплотную подошёл к черте, за которой страна могла бы избавиться от рабства. А также, одержав победу над Наполеоном, возглавил коалицию европейских монархов.

Александр Головков

Зигзаги судьбы Маршала Победы

1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков

Его заслуги перед отечеством были признаны официально и всенародно, отмечены высочайшими наградами, которых не имел никто другой. Потом эти заслуги замалчивались, оспаривались, отрицались и снова признавались полностью или частично.


 

Интервью

«Музыка Земли» нашей

Пианист Борис Березовский не перестает удивлять своих поклонников: то Прокофьева сыграет словно Шопена – нежно и лирично, то предстанет за роялем как деликатный и изысканный концертмейстер – это он-то, привыкший быть солистом. Теперь вот выступил в роли художественного руководителя фестиваля-конкурса «Музыка Земли», где объединил фольклор и классику. О концепции фестиваля и его участниках «Частному корреспонденту» рассказал сам Борис Березовский.

Александр Привалов: «Школа умерла – никто не заметил»

Покуда школой не озаботится общество, она так и будет деградировать под уверенным руководством реформаторов

Конец учебного года на короткое время поднял на первые полосы школьную тему. Мы воспользовались этим для того, чтобы побеседовать о судьбе российского образования с научным редактором журнала «Эксперт» Александром Николаевичем Приваловым. Разговор шёл о подлинных целях реформы образования, о том, какими знаниями и способностями обладают в реальности выпускники последних лет, бесправных учителях, заинтересованных и незаинтересованных родителях. А также о том, что нужно, чтобы возродить российскую среднюю школу.

Василий Голованов: «Путешествие начинается с готовности сердца отозваться»

С писателем и путешественником Василием Головановым мы поговорили о едва ли не самых важных вещах в жизни – литературе, путешествиях и изменении сознания. Исламский радикализм и математическая формула языка Платонова, анархизм и Хлебников – беседа заводила далеко.

Дик Свааб: «Мы — это наш мозг»

Всемирно известный нейробиолог о том, какие значимые открытия произошли в нейронауке в последнее время, почему сексуальную ориентацию не выбирают, куда смотреть молодым ученым и что не так с рациональностью

Плод осознанного мыслительного процесса ни в коем случае нельзя считать продуктом заведомо более высокого качества, чем неосознанный выбор. Иногда рациональное мышление мешает принять правильное решение.

«Триатлон – это новый ответ на кризис среднего возраста»

Михаил Иванов – тот самый Иванов, основатель и руководитель издательства «Манн, Иванов и Фербер». В 2014 году он продал свою долю в бизнесе и теперь живет в США, открыл новый бизнес: онлайн-библиотеку саммари на максимально полезные книги – Smart Reading.

Андрей Яхимович: «Играть спинным мозгом, развивать анти-деньги»

Беседа с Андреем Яхимовичем (группа «Цемент»), одним из тех, кто создавал не только латвийский, но и советский рок, основателем Рижского рок-клуба, мудрым контркультурщиком и настоящим рижанином – как хороший кофе с черным бальзамом с интересным собеседником в Старом городе Риги. Неожиданно, обреченно весело и парадоксально.

«Каждая собака – личность»

Интервью со специалистом по поведению собак

Антуан Наджарян — известный на всю Россию специалист по поведению собак. Когда его сравнивают с кинологами, он утверждает, что его работа — нечто совсем другое, и просит не путать. Владельцы собак недаром обращаются к Наджаряну со всей страны: то, что от творит с животными, поразительно и кажется невозможным.

«Самое большое зло, которое может быть в нашей профессии — участие в создании пропаганды»

Правила журналистов

При написании любого текста я исхожу из того, что никому не интересно мое мнение о происходящем. Читателям нужно само происходящее, моя же задача - максимально корректно отзеркалить им картинку. Безусловно, у меня есть свои личные пристрастия и политические взгляды, но я оставлю их при себе. Ведь ни один врач не сообщает вам с порога, что он - член ЛДПР.

Юрий Арабов: «Как только я найду Бога – умру, но для меня это будет счастьем»

Юрий Арабов – один из самых успешных и известных российских сценаристов. Он работает с очень разными по мировоззрению и стилистике режиссёрами. Последние работы Арабова – «Фауст» Александра Сокурова, «Юрьев день» Кирилла Серебренникова, «Полторы комнаты» Андрея Хржановского, «Чудо» Александра Прошкина, «Орда» Андрея Прошкина. Все эти фильмы были встречены критикой и зрителями с большим интересом, все стали событиями. Трудно поверить, что эти сюжеты придуманы и написаны одним человеком. Наш корреспондент поговорила с Юрием Арабовым о его детстве и Москве 60-х годов, о героях его сценариев и религиозном поиске.




Creative Commons LicenseСодержимое сайта, если не указано иное,
опубликовано в соответствии с лицензией
Creative Commons Attribution 3.0 License

 Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-33442

Правила
Информация о проекте
chaskor.editor@gmail.com
Реклама на сайте
advert@chaskor.ru

Погода на сайт предоставлена
сервисом rp5.ru


Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Если Ваш материал был размещен в «ЧасКоре» без Вашего согласия и Вы хотите его удалить, сообщите нам по адресу chaskor.editor@gmail.com.


 