Борьба за открытый доступ к научным исследованиям продолжается уже много лет. Несмотря на явные преимущества свободного обмена информацией, ведущие академические издатели продолжают сопротивляться этой бизнес-модели, что наверняка тесно связано с 35% прибыли, которую они получают от традиционной подписки. Было предпринято немало попыток изменить такое положение дел, но все они пока были неэффективны. Спонсорские организации внесли значительный вклад в эту борьбу, объявив, что все исследования, которые они финансируют, должны быть опубликованы в открытом доступе – но часто и их требования недостаточно категоричны. Фонд Билла и Мелинды Гейст пошел по иному пути.

Напомним, некоторое время назад весь научный мир обсуждал, что исследователи Фонда Билла и Мелинды Гейтс в настоящий момент не могут публиковать свои статьи в нескольких ведущих научных журналах, потому что эти журналы не соответствуют стандартам открытого доступа, потребованных Фондом. Среди прочего, это касается таких известных научных журналов какNature, Science, New England Journal of Medicine (NEJM) и Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

О новых правилах Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявили еще в ноябре 2014 года, и журнал Nature тогда же назвал их «самой сильной позицией в мире относительно открытого доступа». После двух лет переходного периода, новые правила вступили в силу в январе этого года, без исключений для кого-либо. Политика открытого доступа Фонда Гейтсов подразумевает, что «все научные статьи должны быть опубликованы под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 Generic License (CC BY 4.0) или под эквивалентной лицензией. Это позволит всем пользователям копировать и распространять публикацию любым средством и в любом формате, и использовать материал для любых целей (включая коммерческие) без дополнительного разрешения или гонорара первоначальным авторам».

В настоящий момент, лицензия CC-BY позволяет кому угодно использовать материал с простым указанием авторства – что-то, что не особенно нравится академическим издателям, поскольку это означает, что их конкуренты могут легально перекопировать статью практически мгновенно и без оплаты.

Правила Фонда Гейтсов также подразумевают, что все публикации должны быть в открытом доступе мгновенно, без какого-либо периода эмбарго. Это еще одно серьезное требование. В прошлом, спонсорские организации допускали, чтобы публикации становились открытыми через какое-то время.

Наконец, Фонд Билла и Мелинды Гейтс также потребовал, чтобы данные, лежащие в основе исследований, также становились немедленно доступными и открытыми для повторного использования.

По данным журнала Nature, новые правила коснутся только небольшого количества статей, поскольку 92% из 2000-25000 исследований, которые финансируются Фондом Гейтсов, уже и так публикуются в журналах открытого доступа. Однако оставшиеся 8% чаще всего касаются самых престижных научных журналов – и вот здесь-то и начинается самая интригующая часть борьбы.

По мнению Питера Сабера (Peter Suber) – директора гарвардского проекта по открытому доступу и ключевой фигуры в этом движении – Фонд Билла и Мелинды Гейтс выиграет это сражение:

«Я предвижу, что Фонд Гейтсов не пойдет на компромисс. Это журналам придется искать компромисс, и через какое-то время они начнут это делать».

Если Сабер прав – а когда дело касается открытого доступа, обычно так и есть – это будет означать серьезное поражение для традиционных издателей, которые пока еще считают себя незаменимыми и потому ставят свои условия спонсорам научных исследований. Позиция Фонда Билла и Мелинды Гейтс может серьезно подорвать такое положение дел и вдохновить другие организации последовать их примеру.

Источник: nooregistry.ru





